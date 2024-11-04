Росія виведе на орбіту два іранські супутники
У вівторок, 5 листопада, Росія виведе на орбіту два приватні іранські супутники.
Про це пише DW з посиланням на заяву посла Ірану в Москві Казема Джалалі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 5 листопада російська ракета "Союз" виведе на орбіту два приватні іранські супутники.
Супутники Koswar і Hodhod для зйомки та зв'язку були розроблені й побудовані іранською компанією Omid Faza. Заявляється, що вони нібито мають підтримувати сільське господарство, моніторинг довкілля та зв'язок у віддалених районах.
У 2022 та в лютому цьогоріч Росія вже запускала іранські супутники на орбіту. Тоді США висловили стурбованість космічною співпрацею між РФ і Іраном, побоюючись, що супутники не тільки допоможуть Росії у війні проти України, але й допоможуть Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході.
Співпраця РФ та Ірану
Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.
Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.
Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.
У вересні цьогоріч видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
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бо поки що тікі відосікі в "космос" від нас летять
Вспомнил сцену из фильма Кин-дза-дза, когда двое пилотов запускали свой пепелац:
-Ку.
-Ку.
-Ку!
-Ку!
-Ку!! (полетели)
Якось стрьомно звучить. А що, правда у Ірані є ті, хто без аятолли може прям у небо, до ажно самого всевишнього щось-там запустити?
Військові...