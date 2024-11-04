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Новини
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Росія виведе на орбіту два іранські супутники

Росія виведе на орбіту два іранські супутники

У вівторок, 5 листопада, Росія виведе на орбіту два приватні іранські супутники.

Про це пише DW з посиланням на заяву посла Ірану в Москві Казема Джалалі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 листопада російська ракета "Союз" виведе на орбіту два приватні іранські супутники.

Супутники Koswar і Hodhod для зйомки та зв'язку були розроблені й побудовані іранською компанією Omid Faza. Заявляється, що вони нібито мають підтримувати сільське господарство, моніторинг довкілля та зв'язок у віддалених районах.

У 2022 та в лютому цьогоріч Росія вже запускала іранські супутники на орбіту. Тоді США висловили стурбованість космічною співпрацею між РФ і Іраном, побоюючись, що супутники не тільки допоможуть Росії у війні проти України, але й допоможуть Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході.

Читайте також: Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту, - ЗМІ

Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

У вересні цьогоріч видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Читайте також: РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі, - WSJ

Автор: 

Іран (2297) росія (66431) співпраця (1069) супутник (304)


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Топ коментарі
+13
Побажаемо ракетi-носiю бути тяжчою за повiтря.
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04.11.2024 19:06 Відповісти
+8
Хана іранським супутникам - москальська ракета вчергове взірветься.
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04.11.2024 19:09 Відповісти
+7
Іран формує свою базу для системи DSMAC. Колективний демократичний Захід традиційно цей факт просто проїбе.
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04.11.2024 19:14 Відповісти
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Побажаемо ракетi-носiю бути тяжчою за повiтря.
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04.11.2024 19:06 Відповісти
І легшою за гравітацію.
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04.11.2024 23:53 Відповісти
Хана іранським супутникам - москальська ракета вчергове взірветься.
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04.11.2024 19:09 Відповісти
Дай бог!
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04.11.2024 19:20 Відповісти
На орбіту Луни-25?
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04.11.2024 19:10 Відповісти
Сподіваюсь, що ефект і наслідки будуть більш маштабними, ніж ті, що були при "вдалому" випробуванні ракети "Сармат" (здається так називалась). Головне, щоб ефесбешні попи якісно "освятили" цю ракету, а налаштування електроніки проводили за давньою московитською традицією - кувалдою...
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04.11.2024 19:12 Відповісти
ЧалмаSAT...
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04.11.2024 19:12 Відповісти
Звучить дико, але вони досі американців на МКС катають.
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04.11.2024 19:13 Відповісти
Іран формує свою базу для системи DSMAC. Колективний демократичний Захід традиційно цей факт просто проїбе.
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04.11.2024 19:14 Відповісти
Пора б уже ***** відправити в космос, як у книзі-передбаченні Войновича "Москва-2042".



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04.11.2024 19:25 Відповісти
це нове покоління парашних ракетоносіїв. сру *** нах однім топором і собрана бєз єдіного кітайського гвоздя. кітайські саморєзи позабивали кітайським топором. буде освящена кітайським кадилом. ))
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04.11.2024 19:27 Відповісти
если не взорвутся на старте
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04.11.2024 19:29 Відповісти
Іран під санкціями і запускає вже не перший супутник, а що ми за тридцять років запустили у космос?
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04.11.2024 19:51 Відповісти
своє "чсв", зродоньку, і кількість майданів
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04.11.2024 23:07 Відповісти
Вот это будет хлопок... Минус два спутника, однако. Хотя, если честно, то какие там иранские спутнмки. Это путлер очередное шоу устраивает. Типа "Мы космическая страна" Взрыв жо... мозга путлеровцев обеспечен.
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04.11.2024 19:54 Відповісти
зеленській, розлогінся) бо твоі "потужні" коментарі - щось не дуже виглядають)
бо поки що тікі відосікі в "космос" від нас летять
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04.11.2024 23:08 Відповісти
Би-би, ты рад?
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04.11.2024 20:03 Відповісти
Ракети "Союз" завжди робилися в Самарі. До Південмашу відношення не мають.
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04.11.2024 20:48 Відповісти
Правильно написати- буде пробувать вивести на орбіту, і то якщо бояришником запаслися
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04.11.2024 20:28 Відповісти
Так, так Koswar- саме для сільського господарства.
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04.11.2024 21:04 Відповісти
Скоро иранцы появятся в Курской области.
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04.11.2024 21:19 Відповісти
Два іранські супутники ? Ви це серйозно ? У вас президентський гелікоптер розбився . Ви долдони тупорилі ваші фантазії не мають меж , краще подумайте як залагодити відносини з Ізраілем . космонавти недороблені .
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04.11.2024 21:19 Відповісти
Пепелац.
Вспомнил сцену из фильма Кин-дза-дза, когда двое пилотов запускали свой пепелац:

-Ку.
-Ку.
-Ку!
-Ку!
-Ку!! (полетели)
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04.11.2024 22:11 Відповісти
приватні іранські супутники
Якось стрьомно звучить. А що, правда у Ірані є ті, хто без аятолли може прям у небо, до ажно самого всевишнього щось-там запустити?
Військові...
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04.11.2024 23:51 Відповісти
 
 