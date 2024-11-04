Росія виведе на орбіту два іранські супутники

У вівторок, 5 листопада, Росія виведе на орбіту два приватні іранські супутники.

Про це пише DW з посиланням на заяву посла Ірану в Москві Казема Джалалі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 листопада російська ракета "Союз" виведе на орбіту два приватні іранські супутники.

Супутники Koswar і Hodhod для зйомки та зв'язку були розроблені й побудовані іранською компанією Omid Faza. Заявляється, що вони нібито мають підтримувати сільське господарство, моніторинг довкілля та зв'язок у віддалених районах.

У 2022 та в лютому цьогоріч Росія вже запускала іранські супутники на орбіту. Тоді США висловили стурбованість космічною співпрацею між РФ і Іраном, побоюючись, що супутники не тільки допоможуть Росії у війні проти України, але й допоможуть Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході.

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Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

У вересні цьогоріч видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

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