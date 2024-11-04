Россия выведет на орбиту два иранских спутника

Во вторник, 5 ноября, Россия выведет на орбиту два частных иранских спутника.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление посла Ирана в Москве Казема Джалали в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 5 ноября российская ракета "Союз" выведет на орбиту два частных иранских спутника.

Спутники Koswar и Hodhod для съемки и связи были разработаны и построены иранской компанией Omid Faza. Заявляется, что они якобы должны поддерживать сельское хозяйство, мониторинг окружающей среды и связь в отдаленных районах.

В 2022 и в феврале этого года Россия уже запускала иранские спутники на орбиту. Тогда США выразили обеспокоенность космическим сотрудничеством между РФ и Ираном, опасаясь, что спутники не только помогут России в войне против Украины, но и помогут Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

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Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

В сентябре этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

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