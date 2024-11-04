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Новости
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Россия выведет на орбиту два иранских спутника

Росія виведе на орбіту два іранські супутники

Во вторник, 5 ноября, Россия выведет на орбиту два частных иранских спутника.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление посла Ирана в Москве Казема Джалали в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 5 ноября российская ракета "Союз" выведет на орбиту два частных иранских спутника.

Спутники Koswar и Hodhod для съемки и связи были разработаны и построены иранской компанией Omid Faza. Заявляется, что они якобы должны поддерживать сельское хозяйство, мониторинг окружающей среды и связь в отдаленных районах.

В 2022 и в феврале этого года Россия уже запускала иранские спутники на орбиту. Тогда США выразили обеспокоенность космическим сотрудничеством между РФ и Ираном, опасаясь, что спутники не только помогут России в войне против Украины, но и помогут Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

Читайте также: Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

В сентябре этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

Читайте также: Углубление сотрудничества между РФ и Ираном дестабилизирует весь мир, - Госдепартамент США

Автор: 

Иран (2043) россия (96420) сотрудничество (756) спутник (235)


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Топ комментарии
+13
Побажаемо ракетi-носiю бути тяжчою за повiтря.
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04.11.2024 19:06 Ответить
+8
Хана іранським супутникам - москальська ракета вчергове взірветься.
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04.11.2024 19:09 Ответить
+7
Іран формує свою базу для системи DSMAC. Колективний демократичний Захід традиційно цей факт просто проїбе.
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04.11.2024 19:14 Ответить
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Побажаемо ракетi-носiю бути тяжчою за повiтря.
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04.11.2024 19:06 Ответить
І легшою за гравітацію.
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04.11.2024 23:53 Ответить
Хана іранським супутникам - москальська ракета вчергове взірветься.
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04.11.2024 19:09 Ответить
Дай бог!
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04.11.2024 19:20 Ответить
На орбіту Луни-25?
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04.11.2024 19:10 Ответить
Сподіваюсь, що ефект і наслідки будуть більш маштабними, ніж ті, що були при "вдалому" випробуванні ракети "Сармат" (здається так називалась). Головне, щоб ефесбешні попи якісно "освятили" цю ракету, а налаштування електроніки проводили за давньою московитською традицією - кувалдою...
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04.11.2024 19:12 Ответить
ЧалмаSAT...
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04.11.2024 19:12 Ответить
Звучить дико, але вони досі американців на МКС катають.
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04.11.2024 19:13 Ответить
Іран формує свою базу для системи DSMAC. Колективний демократичний Захід традиційно цей факт просто проїбе.
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04.11.2024 19:14 Ответить
Пора б уже ***** відправити в космос, як у книзі-передбаченні Войновича "Москва-2042".



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04.11.2024 19:25 Ответить
це нове покоління парашних ракетоносіїв. сру *** нах однім топором і собрана бєз єдіного кітайського гвоздя. кітайські саморєзи позабивали кітайським топором. буде освящена кітайським кадилом. ))
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04.11.2024 19:27 Ответить
если не взорвутся на старте
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04.11.2024 19:29 Ответить
Іран під санкціями і запускає вже не перший супутник, а що ми за тридцять років запустили у космос?
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04.11.2024 19:51 Ответить
своє "чсв", зродоньку, і кількість майданів
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04.11.2024 23:07 Ответить
Вот это будет хлопок... Минус два спутника, однако. Хотя, если честно, то какие там иранские спутнмки. Это путлер очередное шоу устраивает. Типа "Мы космическая страна" Взрыв жо... мозга путлеровцев обеспечен.
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04.11.2024 19:54 Ответить
зеленській, розлогінся) бо твоі "потужні" коментарі - щось не дуже виглядають)
бо поки що тікі відосікі в "космос" від нас летять
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04.11.2024 23:08 Ответить
Би-би, ты рад?
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04.11.2024 20:03 Ответить
Ракети "Союз" завжди робилися в Самарі. До Південмашу відношення не мають.
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04.11.2024 20:48 Ответить
Правильно написати- буде пробувать вивести на орбіту, і то якщо бояришником запаслися
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04.11.2024 20:28 Ответить
Так, так Koswar- саме для сільського господарства.
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04.11.2024 21:04 Ответить
Скоро иранцы появятся в Курской области.
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04.11.2024 21:19 Ответить
Два іранські супутники ? Ви це серйозно ? У вас президентський гелікоптер розбився . Ви долдони тупорилі ваші фантазії не мають меж , краще подумайте як залагодити відносини з Ізраілем . космонавти недороблені .
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04.11.2024 21:19 Ответить
Пепелац.
Вспомнил сцену из фильма Кин-дза-дза, когда двое пилотов запускали свой пепелац:

-Ку.
-Ку.
-Ку!
-Ку!
-Ку!! (полетели)
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04.11.2024 22:11 Ответить
приватні іранські супутники
Якось стрьомно звучить. А що, правда у Ірані є ті, хто без аятолли може прям у небо, до ажно самого всевишнього щось-там запустити?
Військові...
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04.11.2024 23:51 Ответить
 
 