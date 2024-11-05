Шмигаль обіцяє українцям масштабну програму зимової підтримки: що вона передбачає?
Напередодні зими Україна розгортає масштабну програму зимової підтримки населення.
Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, один з ключових її елементів - це субсидії.
"2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", - уточнив очільник уряду.
Також він поінформував, що для військових спрощено механізм призначення житлово-комунальних пільг.
Для переселенців з середини січня наступного року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.
"Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах", - резюмує Шмигаль.
Раніше прем'єр повідомив, що уряд готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок. Також він закликав українців встановлювати альтернативні джерела живлення та запевнив, що субсидія зберігається, якщо вартість енергообладнання не перевищує 150 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєлєна тисяча - 0,15 куба.
Потужно...
Ну вот, хоть один не дитя асфальта.
От падли зелені, от мерзоти...
Но не нужно так грубо на вентилятор гомно набрасывать. Вас же и обляпает.
1. Честный дурак, ничего не знает, мопед не его, тока объяву дает.
2. Специально срач разводит.
Вы кто?
Дрова. Планка стоит 30 штук грн.
Это на дворе, без документов сосны должно лежать 3 лесовоза - 18 кубов
Ось візьме Потужний БоНеВтік та НЕ ПІДПИШЕ закон "про дрова"!
Уявляєте яка це буде для нас усіх підтримка, яке щастя, які рейтинги?!
Він же стане одночасно СВЯТИМ РЯТІВНИКОМ усіх знедолених!
.
.
Видел такую картинку с подписью.
"Они там, на В.А Зеленского гадости говорят"
Лисі Карпати - ви нє панімаітє, ета другоє...
За дрова, а не за корупцію як ви могли собі подумати...