Шмигаль обіцяє українцям масштабну програму зимової підтримки: що вона передбачає?

Напередодні зими Україна розгортає масштабну програму зимової підтримки населення.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, один з ключових її елементів - це субсидії.

"2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", - уточнив очільник уряду.

Також він поінформував, що для військових спрощено механізм призначення житлово-комунальних пільг.

Для переселенців з середини січня наступного року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

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"Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах", - резюмує Шмигаль.

Раніше прем'єр повідомив, що уряд готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок. Також він закликав українців встановлювати альтернативні джерела живлення та запевнив, що субсидія зберігається, якщо вартість енергообладнання не перевищує 150 тис. грн.