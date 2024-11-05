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Новини
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Шмигаль обіцяє українцям масштабну програму зимової підтримки: що вона передбачає?

Субсидія на зиму

Напередодні зими Україна розгортає масштабну програму зимової підтримки населення.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, один з ключових її елементів - це субсидії.

"2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", - уточнив очільник уряду.

Також він поінформував, що для військових спрощено механізм призначення житлово-комунальних пільг.

Для переселенців з середини січня наступного року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини. Там тепла погода, - Шмигаль

"Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах", - резюмує Шмигаль.

Раніше прем'єр повідомив, що уряд готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок. Також він закликав українців встановлювати альтернативні джерела живлення та запевнив, що субсидія зберігається, якщо вартість енергообладнання не перевищує 150 тис. грн.

Автор: 

субсидія (1073) опалювальний сезон (1758) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+20
Дрова у Сумській області ' 6-7 тис. грн. за куб.

Зєлєна тисяча - 0,15 куба.

Потужно...
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05.11.2024 13:12 Відповісти
+20
Закон про дрова - це і є та сама масштабна підтримка?
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05.11.2024 13:12 Відповісти
+18
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05.11.2024 13:10 Відповісти
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05.11.2024 13:10 Відповісти
Дрова у Сумській області ' 6-7 тис. грн. за куб.

Зєлєна тисяча - 0,15 куба.

Потужно...
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05.11.2024 13:12 Відповісти
На Сумщині лісовоз 6 куб. сосни 10 тис.,це офіційна ціна у держлісгоспі
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05.11.2024 13:22 Відповісти
У лісгоспі декілька місяців у черзі чекати.
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05.11.2024 13:37 Відповісти
Сосною багато натопите?
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05.11.2024 13:55 Відповісти
+++
Ну вот, хоть один не дитя асфальта.
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05.11.2024 13:57 Відповісти
Закон про дрова - це і є та сама масштабна підтримка?
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05.11.2024 13:12 Відповісти
Шмигаль - це від шмигати по ... ???
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05.11.2024 13:17 Відповісти
Це ж не чмыгаль плате,а червоний хрест.
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05.11.2024 13:13 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората,смачного панове,їжте не обляпайтесь !!))
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05.11.2024 13:17 Відповісти
****, то для того вони той закон про дрова висрали? Сьогодні в кожного! на дачі чи в селі купка на подвір`ї! В кожного, хто хоч трошки розуміє ситуацію, бо ж хрен його знає. Хтось яблуньку повалив, хтось ясеня, хтось з посадки щось притягнув... І то ви, падли, для підтримки тепер 7 років тюрми або штраф?
От падли зелені, от мерзоти...
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05.11.2024 13:20 Відповісти
Це бабця замість назбирати хмизу в лісосмузі повинна дертися на стріху встановлювати сонячні панелі?
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05.11.2024 13:36 Відповісти
Далі по плану дровразвьорстка і холодомор.
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05.11.2024 14:02 Відповісти
У этой власти боков напорото на два пожизненных.
Но не нужно так грубо на вентилятор гомно набрасывать. Вас же и обляпает.
1. Честный дурак, ничего не знает, мопед не его, тока объяву дает.
2. Специально срач разводит.
Вы кто?
Дрова. Планка стоит 30 штук грн.

Это на дворе, без документов сосны должно лежать 3 лесовоза - 18 кубов
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05.11.2024 14:04 Відповісти
План перемоги чи якісь інший?
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05.11.2024 13:21 Відповісти
ВИ НІЧОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ!
Ось візьме Потужний БоНеВтік та НЕ ПІДПИШЕ закон "про дрова"!
Уявляєте яка це буде для нас усіх підтримка, яке щастя, які рейтинги?!
Він же стане одночасно СВЯТИМ РЯТІВНИКОМ усіх знедолених!

.
.
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05.11.2024 13:21 Відповісти
Цілком можливо, адже Буратіна краще на деревині тямить.
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05.11.2024 13:48 Відповісти
Обещал пан кожуха но пока только его обещание и греют душу.
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05.11.2024 13:21 Відповісти
"Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле".
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05.11.2024 20:07 Відповісти
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05.11.2024 13:26 Відповісти
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05.11.2024 13:30 Відповісти
Осторожно.
Видел такую картинку с подписью.
"Они там, на В.А Зеленского гадости говорят"
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05.11.2024 14:06 Відповісти
Ч так розумію, зрізав старі яблуньки у власному саду - обміряли - рішення суду - грієшся за державний рахурок у державній установі.
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05.11.2024 13:29 Відповісти
Десь бачив, не моє, - "Де взяти свідоцтво про смерть абрикоса."
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05.11.2024 13:38 Відповісти
Шмигаль обіцяє кожного украінця нагріти
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05.11.2024 13:45 Відповісти
Брехня і ще раз брехня!
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05.11.2024 13:47 Відповісти
"закон про три колоски з лісу" - це такОж елемент зимової підтримки свого вдячного тупорилого лохторату-кварталопітеку від елітного кріпака Шмиргаля з країни мрії Верховного мародера-йуди Зєлєнскага та його банди?
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05.11.2024 13:47 Відповісти
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05.11.2024 13:50 Відповісти
К зиме власть подготовила украинцам замечательный законопроект, за сбор валежника или хранение дров без документов власть обещает сельских жителей обеспечить крышей над головой и поставить на довольстве на срок от 5 до 7 лет
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05.11.2024 13:54 Відповісти
Зберігання дров для опалення взимку - нечуваний злочин.
Лисі Карпати - ви нє панімаітє, ета другоє...
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05.11.2024 13:59 Відповісти
" Весна прийде саджати будемо".
За дрова, а не за корупцію як ви могли собі подумати...
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05.11.2024 14:06 Відповісти
Ну якщо зелені щось обіцяють, то виконають 100 відсотків, але... з точністю до навпаки. Колись щойнообраний мудрим народом президент Зеленський обіцяв цікаве рішення щодо зниження тарифів удвічі. Що було потім усім відомо...
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05.11.2024 14:10 Відповісти
Шмигаль обіцяє обіцяти
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05.11.2024 14:20 Відповісти
Є-зима
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05.11.2024 15:11 Відповісти
Взвод автоматників у кабмін.
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05.11.2024 16:23 Відповісти
Достатньо закону 9665 про дрова.
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05.11.2024 18:08 Відповісти
 
 