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Новости
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Шмыгаль обещает украинцам масштабную программу зимней поддержки: что она предполагает?

Субсидія на зиму

В преддверии зимы Украина разворачивает масштабную программу зимней поддержки населения.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один из ключевых ее элементов - это субсидии.

"2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти цели", - уточнил глава правительства.

Также он проинформировал, что для военных упрощен механизм назначения жилищно-коммунальных льгот.

Для переселенцев с середины января следующего года запустят программу субсидий на съемное жилье. Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Также читайте: Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонщины. Там теплая погода, - Шмигаль

"Около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах", - резюмирует Шмыгаль.

Ранее премьер сообщил, что правительство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Инициированная Зеленским выплата 1 тыс. грн - первый шаг. Также он призвал украинцев устанавливать альтернативные источники питания и заверил, что субсидия сохраняется, если стоимость энергооборудования не превышает 150 тыс. грн.

Автор: 

субсидия (624) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+20
Дрова у Сумській області ' 6-7 тис. грн. за куб.

Зєлєна тисяча - 0,15 куба.

Потужно...
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05.11.2024 13:12 Ответить
+20
Закон про дрова - це і є та сама масштабна підтримка?
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05.11.2024 13:12 Ответить
+18
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05.11.2024 13:10 Ответить
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05.11.2024 13:10 Ответить
Дрова у Сумській області ' 6-7 тис. грн. за куб.

Зєлєна тисяча - 0,15 куба.

Потужно...
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05.11.2024 13:12 Ответить
На Сумщині лісовоз 6 куб. сосни 10 тис.,це офіційна ціна у держлісгоспі
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05.11.2024 13:22 Ответить
У лісгоспі декілька місяців у черзі чекати.
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05.11.2024 13:37 Ответить
Сосною багато натопите?
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05.11.2024 13:55 Ответить
+++
Ну вот, хоть один не дитя асфальта.
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05.11.2024 13:57 Ответить
Закон про дрова - це і є та сама масштабна підтримка?
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05.11.2024 13:12 Ответить
Шмигаль - це від шмигати по ... ???
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05.11.2024 13:17 Ответить
Це ж не чмыгаль плате,а червоний хрест.
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05.11.2024 13:13 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората,смачного панове,їжте не обляпайтесь !!))
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05.11.2024 13:17 Ответить
****, то для того вони той закон про дрова висрали? Сьогодні в кожного! на дачі чи в селі купка на подвір`ї! В кожного, хто хоч трошки розуміє ситуацію, бо ж хрен його знає. Хтось яблуньку повалив, хтось ясеня, хтось з посадки щось притягнув... І то ви, падли, для підтримки тепер 7 років тюрми або штраф?
От падли зелені, от мерзоти...
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05.11.2024 13:20 Ответить
Це бабця замість назбирати хмизу в лісосмузі повинна дертися на стріху встановлювати сонячні панелі?
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05.11.2024 13:36 Ответить
Далі по плану дровразвьорстка і холодомор.
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05.11.2024 14:02 Ответить
У этой власти боков напорото на два пожизненных.
Но не нужно так грубо на вентилятор гомно набрасывать. Вас же и обляпает.
1. Честный дурак, ничего не знает, мопед не его, тока объяву дает.
2. Специально срач разводит.
Вы кто?
Дрова. Планка стоит 30 штук грн.

Это на дворе, без документов сосны должно лежать 3 лесовоза - 18 кубов
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05.11.2024 14:04 Ответить
План перемоги чи якісь інший?
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05.11.2024 13:21 Ответить
ВИ НІЧОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ!
Ось візьме Потужний БоНеВтік та НЕ ПІДПИШЕ закон "про дрова"!
Уявляєте яка це буде для нас усіх підтримка, яке щастя, які рейтинги?!
Він же стане одночасно СВЯТИМ РЯТІВНИКОМ усіх знедолених!

.
.
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05.11.2024 13:21 Ответить
Цілком можливо, адже Буратіна краще на деревині тямить.
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05.11.2024 13:48 Ответить
Обещал пан кожуха но пока только его обещание и греют душу.
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05.11.2024 13:21 Ответить
"Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле".
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05.11.2024 20:07 Ответить
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05.11.2024 13:26 Ответить
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05.11.2024 13:30 Ответить
Осторожно.
Видел такую картинку с подписью.
"Они там, на В.А Зеленского гадости говорят"
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05.11.2024 14:06 Ответить
Ч так розумію, зрізав старі яблуньки у власному саду - обміряли - рішення суду - грієшся за державний рахурок у державній установі.
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05.11.2024 13:29 Ответить
Десь бачив, не моє, - "Де взяти свідоцтво про смерть абрикоса."
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05.11.2024 13:38 Ответить
Шмигаль обіцяє кожного украінця нагріти
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05.11.2024 13:45 Ответить
Брехня і ще раз брехня!
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05.11.2024 13:47 Ответить
"закон про три колоски з лісу" - це такОж елемент зимової підтримки свого вдячного тупорилого лохторату-кварталопітеку від елітного кріпака Шмиргаля з країни мрії Верховного мародера-йуди Зєлєнскага та його банди?
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05.11.2024 13:47 Ответить
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05.11.2024 13:50 Ответить
К зиме власть подготовила украинцам замечательный законопроект, за сбор валежника или хранение дров без документов власть обещает сельских жителей обеспечить крышей над головой и поставить на довольстве на срок от 5 до 7 лет
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05.11.2024 13:54 Ответить
Зберігання дров для опалення взимку - нечуваний злочин.
Лисі Карпати - ви нє панімаітє, ета другоє...
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05.11.2024 13:59 Ответить
" Весна прийде саджати будемо".
За дрова, а не за корупцію як ви могли собі подумати...
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05.11.2024 14:06 Ответить
Ну якщо зелені щось обіцяють, то виконають 100 відсотків, але... з точністю до навпаки. Колись щойнообраний мудрим народом президент Зеленський обіцяв цікаве рішення щодо зниження тарифів удвічі. Що було потім усім відомо...
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05.11.2024 14:10 Ответить
Шмигаль обіцяє обіцяти
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05.11.2024 14:20 Ответить
Є-зима
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05.11.2024 15:11 Ответить
Взвод автоматників у кабмін.
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05.11.2024 16:23 Ответить
Достатньо закону 9665 про дрова.
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05.11.2024 18:08 Ответить
 
 