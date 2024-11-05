Шмыгаль обещает украинцам масштабную программу зимней поддержки: что она предполагает?

В преддверии зимы Украина разворачивает масштабную программу зимней поддержки населения.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один из ключевых ее элементов - это субсидии.

"2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти цели", - уточнил глава правительства.

Также он проинформировал, что для военных упрощен механизм назначения жилищно-коммунальных льгот.

Для переселенцев с середины января следующего года запустят программу субсидий на съемное жилье. Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

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"Около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах", - резюмирует Шмыгаль.

Ранее премьер сообщил, что правительство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Инициированная Зеленским выплата 1 тыс. грн - первый шаг. Также он призвал украинцев устанавливать альтернативные источники питания и заверил, что субсидия сохраняется, если стоимость энергооборудования не превышает 150 тыс. грн.