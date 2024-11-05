Шмыгаль обещает украинцам масштабную программу зимней поддержки: что она предполагает?
В преддверии зимы Украина разворачивает масштабную программу зимней поддержки населения.
Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один из ключевых ее элементов - это субсидии.
"2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти цели", - уточнил глава правительства.
Также он проинформировал, что для военных упрощен механизм назначения жилищно-коммунальных льгот.
Для переселенцев с середины января следующего года запустят программу субсидий на съемное жилье. Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.
"Около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах", - резюмирует Шмыгаль.
Ранее премьер сообщил, что правительство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Инициированная Зеленским выплата 1 тыс. грн - первый шаг. Также он призвал украинцев устанавливать альтернативные источники питания и заверил, что субсидия сохраняется, если стоимость энергооборудования не превышает 150 тыс. грн.
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Зєлєна тисяча - 0,15 куба.
Потужно...
Ну вот, хоть один не дитя асфальта.
От падли зелені, от мерзоти...
Но не нужно так грубо на вентилятор гомно набрасывать. Вас же и обляпает.
1. Честный дурак, ничего не знает, мопед не его, тока объяву дает.
2. Специально срач разводит.
Вы кто?
Дрова. Планка стоит 30 штук грн.
Это на дворе, без документов сосны должно лежать 3 лесовоза - 18 кубов
Ось візьме Потужний БоНеВтік та НЕ ПІДПИШЕ закон "про дрова"!
Уявляєте яка це буде для нас усіх підтримка, яке щастя, які рейтинги?!
Він же стане одночасно СВЯТИМ РЯТІВНИКОМ усіх знедолених!
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Видел такую картинку с подписью.
"Они там, на В.А Зеленского гадости говорят"
Лисі Карпати - ви нє панімаітє, ета другоє...
За дрова, а не за корупцію як ви могли собі подумати...