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Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог. Розраховуємо на рішуче лідерство Америки, - Сибіга

Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, який орієнтований на результат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Президент Зеленський і президент Трамп підтримують давній, конструктивний і спрямований на результат діалог. Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки", - написав Сибіга.

Також читайте: Україна впевнена у двопартійній підтримці США, - Сибіга

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Трамп Дональд (6308) Сибіга Андрій (536)


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Топ коментарі
+11
Песик та його хазяїн, в принципі, в якомусь роді теж підтримують діалог.
Скоро Зелю будуть вчити бути слухняним песиком, а не тим, що даючу руку кусає.
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06.11.2024 15:26 Відповісти
+10
конструктивний: це коли бобик рапортував трампові, що прокурор його людина?
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06.11.2024 15:36 Відповісти
+7
По очереди в очко ***** будут заглядывать и пальцем там выковыривать мир?
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06.11.2024 15:25 Відповісти
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По очереди в очко ***** будут заглядывать и пальцем там выковыривать мир?
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06.11.2024 15:25 Відповісти
Песик та його хазяїн, в принципі, в якомусь роді теж підтримують діалог.
Скоро Зелю будуть вчити бути слухняним песиком, а не тим, що даючу руку кусає.
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06.11.2024 15:26 Відповісти
"Рішуче лідерство" - Трамп "ектів"?
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06.11.2024 15:30 Відповісти
Сибіга свічку тримав?🤣
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06.11.2024 15:30 Відповісти
У нього багата уява.
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06.11.2024 15:53 Відповісти
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06.11.2024 15:36 Відповісти
конструктивний: це коли бобик рапортував трампові, що прокурор його людина?
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06.11.2024 15:36 Відповісти
конструктивный диалог между блохой и овчаркой
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06.11.2024 15:37 Відповісти
Блоха овчарке импичмент сплела. И не её
(блох) вина что дед Байден его импичмент) до ума не довел. Так шо Трамп будет шелковым. А то новый импичмент
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06.11.2024 16:26 Відповісти
Трамп обрав головними темами своєї виборчої кампанії економіку, створення робочих місць, боротьбу з інфляцією та нелегальною міграцією. Усе це - ключові питання, які, як показують опитування, хвилюють американців.

Гарріс зробила ставку на жіночих виборців, обіцяючи захистити обмежене в деяких штатах право на аборти. Але ця тема не входить до трійки головних. Гарріс також виступала на захист демократії, звинувачуючи Трампа в авторитаризмі.

Уже на фінішній прямій передвиборчих перегонів віцепрезидентка намагалася більше уваги приділяти економіці, але, схоже, було запізно.

Не в останню чергу оглядачі зазначають, що американські виборці, як виявилося, не бояться радикальних заяв Трампа. Мовляв, він уже був президентом, і "катастрофи" в їхньому розумінні не сталося.
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06.11.2024 15:40 Відповісти
зате більшість американських рагулів настрашені владою бабів...

це якщо не враховувати феноменальні когнітивні здібності гарис
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06.11.2024 15:48 Відповісти
тобто, трамп відмінив чорну мітку?
трамп пообіцяв гроші, зброю та дозволив зе!поцу гундосити, ще чотири роки?
тепер зе!шобло не вибити із україни ніяк?
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06.11.2024 15:41 Відповісти
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06.11.2024 15:43 Відповісти
Ёй, а між циними бувь діалог?
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06.11.2024 15:47 Відповісти
нiц не було - то все Байден брехав..
тепер все пофіксано!
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06.11.2024 16:08 Відповісти
Краще б він поки промовчав.
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06.11.2024 15:51 Відповісти
разом у пуйла йух смоктали
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06.11.2024 15:51 Відповісти
Друзяки, плять...
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06.11.2024 15:52 Відповісти
ху би сумнівався...
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06.11.2024 15:54 Відповісти
Шо він меле, Трамп злопам*ятний,Зелені прилетить.
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06.11.2024 15:55 Відповісти
- і шо там сталося, шо за вій?
- ми проїбали вибори в штатах, сер
- берімор, навіщо нам вибори y штатах, як ми в Україні?
- ми проїбали все у 2019му році, сер.. - щє овсянки?
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06.11.2024 16:00 Відповісти
На вівсянку вже грошей не буде..
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06.11.2024 16:10 Відповісти
ну на вівсянку буде, чи ми не коні?
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06.11.2024 16:17 Відповісти
аха..іржати на кутні скоро будемо..
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06.11.2024 16:21 Відповісти
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06.11.2024 16:25 Відповісти
Краще б було Сегібі помовчати і готувати нову табличку на дверях завхоза.
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06.11.2024 16:32 Відповісти
ви щє зеленому закиньте відоси щовечірні не знімати і що воно тоді робити буде?,
чим керувати як не ротом?
-----------------------------
дураку потрібен перекладач з тої, яку він вважає за англійську на англійську....
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06.11.2024 16:38 Відповісти
Спочатку поливали фікаліями Трампа, а тепер злизують ці какашки)))
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06.11.2024 17:35 Відповісти
а что там с послицей Маркаровой, которая так усердно втыкала палки в колеса, и не только Украине, что аж какой-то не последний американский х*р законодатель втык сделал, письменный, мол, вас тут н*хер не надо с такими то закидонами, послу то? или по сравнению с другими "нашими" инициативными и*иотами, про*бами на ********* бабла, десятки тысяч жизней и десятилятия потерянного времени она прям среди лучших, имеет самое мелкое кладбище и на том свете будет самый маленький котел? может в лучших традициях пора в монастырь или там на Курщину на переговоры с бурятами и корейцами?
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06.11.2024 19:31 Відповісти
 
 