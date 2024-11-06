Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог. Розраховуємо на рішуче лідерство Америки, - Сибіга
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, який орієнтований на результат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Президент Зеленський і президент Трамп підтримують давній, конструктивний і спрямований на результат діалог. Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки", - написав Сибіга.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
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Скоро Зелю будуть вчити бути слухняним песиком, а не тим, що даючу руку кусає.
(блох) вина что дед Байден его импичмент) до ума не довел. Так шо Трамп будет шелковым. А то новый импичмент
Гарріс зробила ставку на жіночих виборців, обіцяючи захистити обмежене в деяких штатах право на аборти. Але ця тема не входить до трійки головних. Гарріс також виступала на захист демократії, звинувачуючи Трампа в авторитаризмі.
Уже на фінішній прямій передвиборчих перегонів віцепрезидентка намагалася більше уваги приділяти економіці, але, схоже, було запізно.
Не в останню чергу оглядачі зазначають, що американські виборці, як виявилося, не бояться радикальних заяв Трампа. Мовляв, він уже був президентом, і "катастрофи" в їхньому розумінні не сталося.
це якщо не враховувати феноменальні когнітивні здібності гарис
трамп пообіцяв гроші, зброю та дозволив зе!поцу гундосити, ще чотири роки?
тепер зе!шобло не вибити із україни ніяк?
тепер все пофіксано!
- ми проїбали вибори в штатах, сер
- берімор, навіщо нам вибори y штатах, як ми в Україні?
- ми проїбали все у 2019му році, сер.. - щє овсянки?
чим керувати як не ротом?
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дураку потрібен перекладач з тої, яку він вважає за англійську на англійську....
х*рзаконодатель втык сделал, письменный, мол, вас тут н*хер не надо с такими то закидонами, послу то? или по сравнению с другими "нашими" инициативными и*иотами, про*бами на ********* бабла, десятки тысяч жизней и десятилятия потерянного времени она прям среди лучших, имеет самое мелкое кладбище и на том свете будет самый маленький котел? может в лучших традициях пора в монастырь или там на Курщину на переговоры с бурятами и корейцами?