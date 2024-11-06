Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог. Розраховуємо на рішуче лідерство Америки, - Сибіга

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, який орієнтований на результат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Президент Зеленський і президент Трамп підтримують давній, конструктивний і спрямований на результат діалог. Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки", - написав Сибіга.

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Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.