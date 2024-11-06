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Зеленский и Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог. Рассчитываем на решительное лидерство Америки, - Сибига

Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, который ориентирован на результат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Президент Зеленский и президент Трамп поддерживают давний, конструктивный и направленный на результат диалог. Мы будем работать вместе, чтобы укрепить украинско-американское стратегическое партнерство и приблизить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки", - написал Сибига.

Также читайте: Украина уверена в двухпартийной поддержке США, - Сибига

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Трамп Дональд (5849) Сибига Андрей (535)


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Топ комментарии
+11
Песик та його хазяїн, в принципі, в якомусь роді теж підтримують діалог.
Скоро Зелю будуть вчити бути слухняним песиком, а не тим, що даючу руку кусає.
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06.11.2024 15:26 Ответить
+10
конструктивний: це коли бобик рапортував трампові, що прокурор його людина?
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06.11.2024 15:36 Ответить
+7
По очереди в очко ***** будут заглядывать и пальцем там выковыривать мир?
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06.11.2024 15:25 Ответить
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По очереди в очко ***** будут заглядывать и пальцем там выковыривать мир?
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06.11.2024 15:25 Ответить
Песик та його хазяїн, в принципі, в якомусь роді теж підтримують діалог.
Скоро Зелю будуть вчити бути слухняним песиком, а не тим, що даючу руку кусає.
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06.11.2024 15:26 Ответить
"Рішуче лідерство" - Трамп "ектів"?
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06.11.2024 15:30 Ответить
Сибіга свічку тримав?🤣
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06.11.2024 15:30 Ответить
У нього багата уява.
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06.11.2024 15:53 Ответить
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06.11.2024 15:36 Ответить
конструктивний: це коли бобик рапортував трампові, що прокурор його людина?
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06.11.2024 15:36 Ответить
конструктивный диалог между блохой и овчаркой
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06.11.2024 15:37 Ответить
Блоха овчарке импичмент сплела. И не её
(блох) вина что дед Байден его импичмент) до ума не довел. Так шо Трамп будет шелковым. А то новый импичмент
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06.11.2024 16:26 Ответить
Трамп обрав головними темами своєї виборчої кампанії економіку, створення робочих місць, боротьбу з інфляцією та нелегальною міграцією. Усе це - ключові питання, які, як показують опитування, хвилюють американців.

Гарріс зробила ставку на жіночих виборців, обіцяючи захистити обмежене в деяких штатах право на аборти. Але ця тема не входить до трійки головних. Гарріс також виступала на захист демократії, звинувачуючи Трампа в авторитаризмі.

Уже на фінішній прямій передвиборчих перегонів віцепрезидентка намагалася більше уваги приділяти економіці, але, схоже, було запізно.

Не в останню чергу оглядачі зазначають, що американські виборці, як виявилося, не бояться радикальних заяв Трампа. Мовляв, він уже був президентом, і "катастрофи" в їхньому розумінні не сталося.
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06.11.2024 15:40 Ответить
зате більшість американських рагулів настрашені владою бабів...

це якщо не враховувати феноменальні когнітивні здібності гарис
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06.11.2024 15:48 Ответить
тобто, трамп відмінив чорну мітку?
трамп пообіцяв гроші, зброю та дозволив зе!поцу гундосити, ще чотири роки?
тепер зе!шобло не вибити із україни ніяк?
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06.11.2024 15:41 Ответить
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06.11.2024 15:43 Ответить
Ёй, а між циними бувь діалог?
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06.11.2024 15:47 Ответить
нiц не було - то все Байден брехав..
тепер все пофіксано!
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06.11.2024 16:08 Ответить
Краще б він поки промовчав.
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06.11.2024 15:51 Ответить
разом у пуйла йух смоктали
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06.11.2024 15:51 Ответить
Друзяки, плять...
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06.11.2024 15:52 Ответить
ху би сумнівався...
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06.11.2024 15:54 Ответить
Шо він меле, Трамп злопам*ятний,Зелені прилетить.
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06.11.2024 15:55 Ответить
- і шо там сталося, шо за вій?
- ми проїбали вибори в штатах, сер
- берімор, навіщо нам вибори y штатах, як ми в Україні?
- ми проїбали все у 2019му році, сер.. - щє овсянки?
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06.11.2024 16:00 Ответить
На вівсянку вже грошей не буде..
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06.11.2024 16:10 Ответить
ну на вівсянку буде, чи ми не коні?
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06.11.2024 16:17 Ответить
аха..іржати на кутні скоро будемо..
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06.11.2024 16:21 Ответить
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06.11.2024 16:25 Ответить
Краще б було Сегібі помовчати і готувати нову табличку на дверях завхоза.
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06.11.2024 16:32 Ответить
ви щє зеленому закиньте відоси щовечірні не знімати і що воно тоді робити буде?,
чим керувати як не ротом?
-----------------------------
дураку потрібен перекладач з тої, яку він вважає за англійську на англійську....
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06.11.2024 16:38 Ответить
Спочатку поливали фікаліями Трампа, а тепер злизують ці какашки)))
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06.11.2024 17:35 Ответить
а что там с послицей Маркаровой, которая так усердно втыкала палки в колеса, и не только Украине, что аж какой-то не последний американский х*р законодатель втык сделал, письменный, мол, вас тут н*хер не надо с такими то закидонами, послу то? или по сравнению с другими "нашими" инициативными и*иотами, про*бами на ********* бабла, десятки тысяч жизней и десятилятия потерянного времени она прям среди лучших, имеет самое мелкое кладбище и на том свете будет самый маленький котел? может в лучших традициях пора в монастырь или там на Курщину на переговоры с бурятами и корейцами?
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06.11.2024 19:31 Ответить
 
 