Зеленский и Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог. Рассчитываем на решительное лидерство Америки, - Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, который ориентирован на результат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Президент Зеленский и президент Трамп поддерживают давний, конструктивный и направленный на результат диалог. Мы будем работать вместе, чтобы укрепить украинско-американское стратегическое партнерство и приблизить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки", - написал Сибига.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.