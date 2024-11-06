Зеленский и Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог. Рассчитываем на решительное лидерство Америки, - Сибига
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, который ориентирован на результат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Президент Зеленский и президент Трамп поддерживают давний, конструктивный и направленный на результат диалог. Мы будем работать вместе, чтобы укрепить украинско-американское стратегическое партнерство и приблизить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки", - написал Сибига.
Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
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Скоро Зелю будуть вчити бути слухняним песиком, а не тим, що даючу руку кусає.
(блох) вина что дед Байден его импичмент) до ума не довел. Так шо Трамп будет шелковым. А то новый импичмент
Гарріс зробила ставку на жіночих виборців, обіцяючи захистити обмежене в деяких штатах право на аборти. Але ця тема не входить до трійки головних. Гарріс також виступала на захист демократії, звинувачуючи Трампа в авторитаризмі.
Уже на фінішній прямій передвиборчих перегонів віцепрезидентка намагалася більше уваги приділяти економіці, але, схоже, було запізно.
Не в останню чергу оглядачі зазначають, що американські виборці, як виявилося, не бояться радикальних заяв Трампа. Мовляв, він уже був президентом, і "катастрофи" в їхньому розумінні не сталося.
це якщо не враховувати феноменальні когнітивні здібності гарис
трамп пообіцяв гроші, зброю та дозволив зе!поцу гундосити, ще чотири роки?
тепер зе!шобло не вибити із україни ніяк?
тепер все пофіксано!
- ми проїбали вибори в штатах, сер
- берімор, навіщо нам вибори y штатах, як ми в Україні?
- ми проїбали все у 2019му році, сер.. - щє овсянки?
чим керувати як не ротом?
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дураку потрібен перекладач з тої, яку він вважає за англійську на англійську....
х*рзаконодатель втык сделал, письменный, мол, вас тут н*хер не надо с такими то закидонами, послу то? или по сравнению с другими "нашими" инициативными и*иотами, про*бами на ********* бабла, десятки тысяч жизней и десятилятия потерянного времени она прям среди лучших, имеет самое мелкое кладбище и на том свете будет самый маленький котел? может в лучших традициях пора в монастырь или там на Курщину на переговоры с бурятами и корейцами?