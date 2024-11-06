УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8928 відвідувачів онлайн
Новини
2 509 19

Прем’єр Швеції Крістерссон про перемогу Трампа: Існують ризики зменшення підтримки України

прем’єр Швеції Крістерссон про перемогу Трампа

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що існує ризик зменшення підтримки України з боку США після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє SVT.

Зазначається, що Крістерссон привітав Трампа з перемогою, однак зауважив, що не може не помічати тривожних тенденцій, зокрема гострої поляризації в американському суспільстві.

Він також зауважив про ризик посилення політики протекціонізму США після повернення Трампа, що матиме наслідки для Швеції.

Також читайте: Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

Крім того, на думку Крістерссона, після перемоги Трампа існують ризики і для України.

"Ще один ризик – це зменшення зобов’язань перед Україною. Варто зазначити, що зараз США надає Україні найбільшу військову допомогу. Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання", – додав прем’єр-міністр Швеції.

Водночас він зауважив, що не хоче поспішати з висновками.

"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", – зазначив Крістерссон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог. Розраховуємо на рішуче лідерство Америки, - Сибіга

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

Автор: 

допомога і підтримка (1170) Трамп Дональд (6308) Крістерссон Ульф (12)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Скоро нудити почне від слова "може".
Не може, а точно зменшиться. До нуля чи трохи більше нуля - от в чому питання.
показати весь коментар
06.11.2024 16:14 Відповісти
+7
Ще наприкінці травня Уряд Швеції заявив, що передає Україні комплект військової допомоги, до якого входить, зокрема, розвідувальний літак ASC 890. Однак надворі вже листопад, а обіцяного літака дотепер немає. Невже шведи обманули?
Шведи давали два літаки, США сказали, що достатньо одного.
Виявляється, що передання Україні розвідувального літака ASC 890 затримується через відсутність дозволу США. Крапку в питанні надання Україні високотехнологічного літака дальнього радіолокаційного виявлення мають поставити Сполучені Штати.
показати весь коментар
06.11.2024 16:26 Відповісти
+7
Вистоїмо, звісно, проблема тільки одна: де лопат дістати, аби всім вистачило?
показати весь коментар
06.11.2024 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро нудити почне від слова "може".
Не може, а точно зменшиться. До нуля чи трохи більше нуля - от в чому питання.
показати весь коментар
06.11.2024 16:14 Відповісти
Хрен з тією Америкою. Вистоємо ж козаки?
показати весь коментар
06.11.2024 16:34 Відповісти
Вистоїмо, звісно, проблема тільки одна: де лопат дістати, аби всім вистачило?
показати весь коментар
06.11.2024 16:35 Відповісти
Метикуватий хлоп!
Раніше за усіх здогадався!
показати весь коментар
06.11.2024 16:15 Відповісти
В сенсі? У їх що коротка пам'ять? Трамп казав що війну "закіньчить за один день" ...... "завтра, максимум післязавтра, кінець війни" ..... ну "неміг" же Трамп брехати.....
показати весь коментар
06.11.2024 16:18 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 16:22 Відповісти
Відключе старлінки, дасть воєну підтримку параші і закінче )))
показати весь коментар
06.11.2024 16:24 Відповісти
Ще наприкінці травня Уряд Швеції заявив, що передає Україні комплект військової допомоги, до якого входить, зокрема, розвідувальний літак ASC 890. Однак надворі вже листопад, а обіцяного літака дотепер немає. Невже шведи обманули?
Шведи давали два літаки, США сказали, що достатньо одного.
Виявляється, що передання Україні розвідувального літака ASC 890 затримується через відсутність дозволу США. Крапку в питанні надання Україні високотехнологічного літака дальнього радіолокаційного виявлення мають поставити Сполучені Штати.
показати весь коментар
06.11.2024 16:26 Відповісти
може нема кому на ньому літати,
та й союзники не довіряють, щоб не перегнали до рф?
показати весь коментар
06.11.2024 16:58 Відповісти
Панікувати рано.Побачим,що буде. Все-таки думаю,що буде не зовсім погано. Не буде трамп підтримувати кацапів.
показати весь коментар
06.11.2024 16:30 Відповісти
Достатньо припинити підтримувати нас.
показати весь коментар
06.11.2024 16:37 Відповісти
Їбануті серед нас. Ідеш вулицею - ніби нормальна людина йде назустріч, а та "нормальна" людина потім заходить на цензор і - не жартома, а серйозно - тобі пише "невідомо, що трамп буде робити". А ти йому - десяток посилань на незмінну позицію трампа, що Україна має піти на поступки *******. А він тобі: "Ко-ко-ко, Байден, ліваки, толерасти, а трамп - перший дав джавеліни". І ти розумієш, що воно кончене, а на додачу - воно ще й має право голосу на виборах і після війни обере таке, що не налізе ні на голову, ні на дупу.

Нерідко є свідком такого, що у людини ніби високий інтелект, а тільки мова про політику - все, повний ідіот. Чому так? Може, то такі потвори з'явились через радіацію після Чорнобильської аварії?
показати весь коментар
06.11.2024 18:05 Відповісти
Допомога зменшиться за перемоги будь кого. Заходу набридло годувати зелену корупцію, яка тільки краде, але власну зброю не робить
показати весь коментар
06.11.2024 17:04 Відповісти
The Messiah has arrived. Now miracles will begin - turning wine into water and friends into enemies, and vice versa.
показати весь коментар
06.11.2024 17:14 Відповісти
Don`t worry, be happy
показати весь коментар
06.11.2024 17:50 Відповісти
Потрібно зупиняти кровопролитну війну мізками ..
показати весь коментар
06.11.2024 17:17 Відповісти
Нашвидеоруч нагуглив (тому може не точно, просто суть передати).
Вартість томагавка - мільйон доларів. атакамс - 1.5млн. Вартість ракети до патріота - 3,7млн. насамс - мільйон.
Я до того що десяток томагавків чи атакамса, який розфігачить завод з виробництва чи аеродром з літаками для запуску набагато ефективніший десятка ракет до ППО. Тобто справа не в ціні, точніше не лише в ціні. Тобто можна зменшити вартість і одночасно збільшити ефективність допомоги.
показати весь коментар
06.11.2024 17:35 Відповісти
Ви ж розумієте, чому не давали (Байден) і вже не дадуть (трамп) наступальну зброю?

Підказка: ядерний потенціал росії.
показати весь коментар
06.11.2024 18:41 Відповісти
 
 