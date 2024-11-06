Прем’єр Швеції Крістерссон про перемогу Трампа: Існують ризики зменшення підтримки України

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що існує ризик зменшення підтримки України з боку США після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє SVT.

Зазначається, що Крістерссон привітав Трампа з перемогою, однак зауважив, що не може не помічати тривожних тенденцій, зокрема гострої поляризації в американському суспільстві.

Він також зауважив про ризик посилення політики протекціонізму США після повернення Трампа, що матиме наслідки для Швеції.

Також читайте: Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

Крім того, на думку Крістерссона, після перемоги Трампа існують ризики і для України.

"Ще один ризик – це зменшення зобов’язань перед Україною. Варто зазначити, що зараз США надає Україні найбільшу військову допомогу. Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання", – додав прем’єр-міністр Швеції.

Водночас він зауважив, що не хоче поспішати з висновками.

"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", – зазначив Крістерссон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп підтримують давній і конструктивний діалог. Розраховуємо на рішуче лідерство Америки, - Сибіга

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.