Прем’єр Швеції Крістерссон про перемогу Трампа: Існують ризики зменшення підтримки України
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що існує ризик зменшення підтримки України з боку США після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє SVT.
Зазначається, що Крістерссон привітав Трампа з перемогою, однак зауважив, що не може не помічати тривожних тенденцій, зокрема гострої поляризації в американському суспільстві.
Він також зауважив про ризик посилення політики протекціонізму США після повернення Трампа, що матиме наслідки для Швеції.
Крім того, на думку Крістерссона, після перемоги Трампа існують ризики і для України.
"Ще один ризик – це зменшення зобов’язань перед Україною. Варто зазначити, що зараз США надає Україні найбільшу військову допомогу. Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання", – додав прем’єр-міністр Швеції.
Водночас він зауважив, що не хоче поспішати з висновками.
"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", – зазначив Крістерссон.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.
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Не може, а точно зменшиться. До нуля чи трохи більше нуля - от в чому питання.
Раніше за усіх здогадався!
Шведи давали два літаки, США сказали, що достатньо одного.
Виявляється, що передання Україні розвідувального літака ASC 890 затримується через відсутність дозволу США. Крапку в питанні надання Україні високотехнологічного літака дальнього радіолокаційного виявлення мають поставити Сполучені Штати.
та й союзники не довіряють, щоб не перегнали до рф?
Нерідко є свідком такого, що у людини ніби високий інтелект, а тільки мова про політику - все, повний ідіот. Чому так? Може, то такі потвори з'явились через радіацію після Чорнобильської аварії?
Вартість томагавка - мільйон доларів. атакамс - 1.5млн. Вартість ракети до патріота - 3,7млн. насамс - мільйон.
Я до того що десяток томагавків чи атакамса, який розфігачить завод з виробництва чи аеродром з літаками для запуску набагато ефективніший десятка ракет до ППО. Тобто справа не в ціні, точніше не лише в ціні. Тобто можна зменшити вартість і одночасно збільшити ефективність допомоги.
Підказка: ядерний потенціал росії.