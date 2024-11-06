Премьер Швеции Кристерссон о победе Трампа: Есть риски уменьшения поддержки Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что существует риск уменьшения поддержки Украины со стороны США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает SVT.

Отмечается, что Кристерссон поздравил Трампа с победой, однако отметил, что не может не замечать тревожных тенденций, в частности острой поляризации в американском обществе.

Он также отметил о риске усиления политики протекционизма США после возвращения Трампа, что будет иметь последствия для Швеции.

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Кроме того, по мнению Кристерссона, после победы Трампа существуют риски и для Украины.

"Еще один риск - это уменьшение обязательств перед Украиной. Стоит отметить, что сейчас США предоставляет Украине самую большую военную помощь. Мы ценим это, мы благодарны за это и не воспринимаем это как нечто должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть наше стремление сохранить трансатлантические обязательства", - добавил премьер-министр Швеции.

В то же время он отметил, что не хочет спешить с выводами.

"Мы долгое время готовились к различным сценариям, различным развитиям событий, и мы хорошо готовы к этому", - отметил Кристерссон.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.