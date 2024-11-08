Справа Червінського: Суддя Гречана заявляє нібито про тиск, захист заперечує та припускає фабрикування доказів для підозри адвокатам

Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана звернулася до поліції із заявою про тиск на неї з боку захисників Романа Червінського.

Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Гречана стверджує, що адвокати тисли на суддю поза межами процесу, так і безпосередньо під час здійснення судового розгляду, про що звернулась із заявою про злочин на дії сторони захисту", - зазначив захисник.

Глоба заявив, що ні він, ні адвокат Андрій Йосипов не мали спілкування із Гречаною жодного разу поза межами судових засідань, тому не здійснювали і не могли здійснювати тиск.

"Безпосередньо в судовому процесі вчинились дії виключно правового характеру з єдиною метою,- здійснення захисту прав Червінського! Цікаво, зараз ще сфабрикують докази на підозру адвокатам у справі Червінського?!" - підсумував адвокат.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

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