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Справа Червінського: Суддя Гречана заявляє нібито про тиск, захист заперечує та припускає фабрикування доказів для підозри адвокатам

Суддя Гречана звернулася до поліції із заявою про нібито тиск від адвокатів Червінського

Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана звернулася до поліції із заявою про тиск на неї з боку захисників Романа Червінського. 

Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Гречана стверджує, що адвокати тисли на суддю поза межами процесу, так і безпосередньо під час здійснення судового розгляду, про що звернулась із заявою про злочин на дії сторони захисту", - зазначив захисник.

Суддя Гречана звернулася до поліції із заявою про нібито тиск від адвокатів Червінського

Глоба заявив, що ні він, ні адвокат Андрій Йосипов не мали спілкування із Гречаною жодного разу поза межами судових засідань, тому не здійснювали і не могли здійснювати тиск.

"Безпосередньо в судовому процесі вчинились дії виключно правового характеру з єдиною метою,- здійснення захисту прав Червінського! Цікаво, зараз ще сфабрикують докази на підозру адвокатам у справі Червінського?!" - підсумував адвокат.

Суддя Гречана звернулася до поліції із заявою про нібито тиск від адвокатів Червінського

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захист Червінського подав скаргу до КС: Суди зловживають нормою КПК та автоматично продовжують строк тримання під вартою

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Олексієнко, яка визначила заставу як запобіжний захід для Червінського, поскаржилася на втручання у її роботу, - адвокат Йосипов

Автор: 

суд (11763) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+11
Ота штучна "красуня" заявляє про тиск з боку захисту Червінського? Вони типу тиснуть на неї щоби вона прийняла справедливе рішення а не те що диктує ("вбивця чеченців") Татаров?
Вимагання законної справедливості на сьогодні є злочином?
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08.11.2024 14:58 Відповісти
+9
А про "тиск" на неї з боку ОП для того, щоб засудити Червінського, влна, часом, не пише?
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08.11.2024 14:46 Відповісти
+8
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08.11.2024 14:52 Відповісти
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А про "тиск" на неї з боку ОП для того, щоб засудити Червінського, влна, часом, не пише?
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08.11.2024 14:46 Відповісти
А може це її власна ініціатива? (жартую, звісно)
Хтось офіційно бреше. Або захисники, або суддя.
А може, суддя вважає тиском на неї саме існування адвокатів в принципі? 😂
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08.11.2024 14:56 Відповісти
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08.11.2024 14:52 Відповісти
Ота штучна "красуня" заявляє про тиск з боку захисту Червінського? Вони типу тиснуть на неї щоби вона прийняла справедливе рішення а не те що диктує ("вбивця чеченців") Татаров?
Вимагання законної справедливості на сьогодні є злочином?
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08.11.2024 14:58 Відповісти
Законне рішення = те рішення, яке влаштує адвокатів, я правильно розумію? Тобто куча бабок яка на ті процеси ходить з транспарантами, в тупорилих футболках, кричать, свистять, порушують порядок в залі, це все ок?
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08.11.2024 17:38 Відповісти
У вас навіть з розумінням написаного не склалося вже не кажучи про інше.
Де в мене словосполучення "законне рішення"?
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08.11.2024 18:09 Відповісти
Шо ЗЕпадлота вазбуділась й має надію на нову команду у Білому Домі?
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08.11.2024 14:58 Відповісти
ЮТУБ- СПЕЦЕФІР на Прямому, Петро ПОРОШЕНКО про вибори у США, подальші дії України та роботу ВР

Доречі, коли цього року Єрмакомародерня не випустила Пороха до Вашингтону на засідання Міжнародного Демократичного Союзу ( засновники Буш страший та Тетчер) , там йому повинна була бути вручена нагорода- премія імені Буш - Тетчер.
Зараз Порошенко знову запрошений на засідання міжнародної групи цієї організації на кінець листопада -початок грудня до Вашингтону . Зустрічей за законом США з представниками команди новообраного бути ще не може. Але республіканська партія його почує - він буде мати зустрічі і в Сенаті і в Конгресі ще старого скликання .На минулому засіданні організації куди не пустили ЗЕлені Пороха , були присутні 50 республіканців конгресменів . Так що є шанс, якщо Мародерня його випустить ,він матиме зустріч з й з імовірно переобраними республіканцями.

А наприклад Курт Волкер, друг України , був призначений саме Трампом спец представником США в Україні . Хоча зараз Трамп приведе з собою агресивних ізоліцяоністів - але ж ...
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08.11.2024 15:20 Відповісти
Не бачу особливої різниці між кацапською "суддєю" і ЗЕлуплено-д*Єрмаківською.
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08.11.2024 15:10 Відповісти
***** крашатая
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08.11.2024 15:25 Відповісти
 
 