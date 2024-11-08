Дело Червинского: Судья Гречаная заявляет якобы о давлении, защита отрицает и предполагает фабрикование доказательств для подозрения адвокатам
Судья Печерского райсуда Киева Светлана Гречаная обратилась в полицию с заявлением о давлении на нее со стороны защитников Романа Червинского.
Об этом сообщил адвокат Константин Глоба, информирует Цензор.НЕТ.
"Судья Гречаная утверждает, что адвокаты давили на судью вне процесса, так и непосредственно во время осуществления судебного разбирательства, о чем обратилась с заявлением о преступлении на действия стороны защиты", - отметил защитник.
Глоба заявил, что ни он, ни адвокат Андрей Иосипов не имели общения с Гречаной ни разу вне судебных заседаний, поэтому не осуществляли и не могли осуществлять давление.
"Непосредственно в судебном процессе совершились действия исключительно правового характера с единственной целью, - осуществление защиты прав Червинского! Интересно, сейчас еще сфабрикуют доказательства на подозрение адвокатам по делу Червинского?" - подытожил адвокат.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.
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Хтось офіційно бреше. Або захисники, або суддя.
А може, суддя вважає тиском на неї саме існування адвокатів в принципі? 😂
Вимагання законної справедливості на сьогодні є злочином?
Де в мене словосполучення "законне рішення"?
Доречі, коли цього року Єрмакомародерня не випустила Пороха до Вашингтону на засідання Міжнародного Демократичного Союзу ( засновники Буш страший та Тетчер) , там йому повинна була бути вручена нагорода- премія імені Буш - Тетчер.
Зараз Порошенко знову запрошений на засідання міжнародної групи цієї організації на кінець листопада -початок грудня до Вашингтону . Зустрічей за законом США з представниками команди новообраного бути ще не може. Але республіканська партія його почує - він буде мати зустрічі і в Сенаті і в Конгресі ще старого скликання .На минулому засіданні організації куди не пустили ЗЕлені Пороха , були присутні 50 республіканців конгресменів . Так що є шанс, якщо Мародерня його випустить ,він матиме зустріч з й з імовірно переобраними республіканцями.
А наприклад Курт Волкер, друг України , був призначений саме Трампом спец представником США в Україні . Хоча зараз Трамп приведе з собою агресивних ізоліцяоністів - але ж ...