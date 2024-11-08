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Дело Червинского: Судья Гречаная заявляет якобы о давлении, защита отрицает и предполагает фабрикование доказательств для подозрения адвокатам

Суддя Гречана звернулася до поліції із заявою про нібито тиск від адвокатів Червінського

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Гречаная обратилась в полицию с заявлением о давлении на нее со стороны защитников Романа Червинского.

Об этом сообщил адвокат Константин Глоба, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Гречаная утверждает, что адвокаты давили на судью вне процесса, так и непосредственно во время осуществления судебного разбирательства, о чем обратилась с заявлением о преступлении на действия стороны защиты", - отметил защитник.

Суддя Гречана звернулася до поліції із заявою про нібито тиск від адвокатів Червінського

Глоба заявил, что ни он, ни адвокат Андрей Иосипов не имели общения с Гречаной ни разу вне судебных заседаний, поэтому не осуществляли и не могли осуществлять давление.

"Непосредственно в судебном процессе совершились действия исключительно правового характера с единственной целью, - осуществление защиты прав Червинского! Интересно, сейчас еще сфабрикуют доказательства на подозрение адвокатам по делу Червинского?" - подытожил адвокат.

Суддя Гречана звернулася до поліції із заявою про нібито тиск від адвокатів Червінського

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защита Червинского подала жалобу в КС: Суды злоупотребляют нормой УПК и автоматически продлевают срок содержания под стражей

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте: Дело Червинского: Судебное разбирательство будет закрытым

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Также читайте: Залужный не владеет информацией о якобы разрешении Червинскому на похищение российского самолета

Автор: 

суд (25157) Червинский Роман (143)


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Топ комментарии
+11
Ота штучна "красуня" заявляє про тиск з боку захисту Червінського? Вони типу тиснуть на неї щоби вона прийняла справедливе рішення а не те що диктує ("вбивця чеченців") Татаров?
Вимагання законної справедливості на сьогодні є злочином?
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08.11.2024 14:58 Ответить
+9
А про "тиск" на неї з боку ОП для того, щоб засудити Червінського, влна, часом, не пише?
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08.11.2024 14:46 Ответить
+8
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08.11.2024 14:52 Ответить
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А про "тиск" на неї з боку ОП для того, щоб засудити Червінського, влна, часом, не пише?
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08.11.2024 14:46 Ответить
А може це її власна ініціатива? (жартую, звісно)
Хтось офіційно бреше. Або захисники, або суддя.
А може, суддя вважає тиском на неї саме існування адвокатів в принципі? 😂
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08.11.2024 14:56 Ответить
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08.11.2024 14:52 Ответить
Ота штучна "красуня" заявляє про тиск з боку захисту Червінського? Вони типу тиснуть на неї щоби вона прийняла справедливе рішення а не те що диктує ("вбивця чеченців") Татаров?
Вимагання законної справедливості на сьогодні є злочином?
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08.11.2024 14:58 Ответить
Законне рішення = те рішення, яке влаштує адвокатів, я правильно розумію? Тобто куча бабок яка на ті процеси ходить з транспарантами, в тупорилих футболках, кричать, свистять, порушують порядок в залі, це все ок?
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08.11.2024 17:38 Ответить
У вас навіть з розумінням написаного не склалося вже не кажучи про інше.
Де в мене словосполучення "законне рішення"?
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08.11.2024 18:09 Ответить
Шо ЗЕпадлота вазбуділась й має надію на нову команду у Білому Домі?
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08.11.2024 14:58 Ответить
ЮТУБ- СПЕЦЕФІР на Прямому, Петро ПОРОШЕНКО про вибори у США, подальші дії України та роботу ВР

Доречі, коли цього року Єрмакомародерня не випустила Пороха до Вашингтону на засідання Міжнародного Демократичного Союзу ( засновники Буш страший та Тетчер) , там йому повинна була бути вручена нагорода- премія імені Буш - Тетчер.
Зараз Порошенко знову запрошений на засідання міжнародної групи цієї організації на кінець листопада -початок грудня до Вашингтону . Зустрічей за законом США з представниками команди новообраного бути ще не може. Але республіканська партія його почує - він буде мати зустрічі і в Сенаті і в Конгресі ще старого скликання .На минулому засіданні організації куди не пустили ЗЕлені Пороха , були присутні 50 республіканців конгресменів . Так що є шанс, якщо Мародерня його випустить ,він матиме зустріч з й з імовірно переобраними республіканцями.

А наприклад Курт Волкер, друг України , був призначений саме Трампом спец представником США в Україні . Хоча зараз Трамп приведе з собою агресивних ізоліцяоністів - але ж ...
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08.11.2024 15:20 Ответить
Не бачу особливої різниці між кацапською "суддєю" і ЗЕлуплено-д*Єрмаківською.
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08.11.2024 15:10 Ответить
***** крашатая
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08.11.2024 15:25 Ответить
 
 