40 російських атак відбито на Курахівському напрямку, ворог намагався просунутися біля 9 населених пунктів, - Генштаб

Ситуація на фронті станом на ранок 9 листопада 2024 року залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загалом, як зазначається, упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 КАБ. Крім цього, здійснив 4345 обстрілів, зокрема, 103 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1333 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Водолаги, Стецьківка, Хотінь, Журавка, Краснопілля, Новослобідське, Сваркове, Біловоди Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Зоряне, Балаган, Олександропіль, Курахове, Велика Новосілка, Ясна Поляна, Сухі Яли Донецької області; Лобкове, Новодарівка Запорізької області; Українка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Токарівка, Понятівка Херсонської області.

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Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та два командних пункти російських загарбників.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 66 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, застосовуючи бомбардувальну авіацію на Харківському напрямку, ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.

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Обстановка на Сході

Також Генштаб інформує, що на Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Бондарного.

"На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки", - сказано у зведенні.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Новоандріївки та Новоданилівки.

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог тричі без успіху атакував позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.