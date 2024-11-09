40 российских атак отбиты на Кураховском направлении, враг пытался продвинуться около 9 населенных пунктов, - Генштаб
Ситуация на фронте по состоянию на утро 9 ноября 2024 года остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В целом, как отмечается, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 82 авиаудара, сбросив 137 КАБ. Кроме этого, совершил 4345 обстрелов, в частности, 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1333 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Водолаги, Стецковка, Хотень, Журавка, Краснополье, Новослободское, Сварково, Беловоды Сумской области; Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка, Петровка, Зоряное, Балаган, Александрополь, Курахово, Великая Новоселка, Ясная Поляна, Сухие Ялы Донецкой области; Лобково, Новодаровка Запорожской области; Украинка, Михайловка, Одрадокаменка, Токаревка, Понятовка Херсонской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов и два командных пункта российских захватчиков.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1660 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 49 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 66 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Песчаного и Берестового.
Обстановка на Востоке
Также Генштаб информирует, что на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Бондарного.
"На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил десять атак недалеко от населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.
"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Катериновки", - сказано в сводке.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоандреевки и Новоданиловки.
При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг трижды без успеха атаковал позиции наших защитников на Приднепровском направлении.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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@ "Костянтинопольський напрямок.
На захід від Шахтарського, на захід і на північний захід від Ясної Поляни і в районі Максимівки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Курахівський напрямок.
Східніше Курахового противник продовжує тиснути за підтримки бронетехніки в напрямку та в районі балки Довга.
Від Перемоги до Костянтинівки (село) супротивник просунувся на ділянці завширшки до 3,8 км на глибину до 1,5 км.
В районі Антонівки тривають важкі бої.
На схід від Богоявленки російські війська просунулися вздовж балки і лісосмуг на ділянці шириною до 3.6 км на глибину до 1.6 км.
Покровський напрямок.
На південному фланзі продовжуються бойові зіткнення в районі Іллінки, Новоселидівки та у напрямку н.п. Берестки.
На південь від Новодмитрівки противник просунувся на ділянці шириною до 1.3 км.
На південь від Григорівки російські війська просунулися вздовж залізниці на глибину до 1.28 км.
Північніше Селидового противник зайняв територію дачних ділянок.
На північному фланзі продовжуються позиційні бойові дії.
Курська область.
На північному фланзі Кореньовського напрямку ЗСУ розбили російську штурмову групу на західній околиці урочища Воронок."