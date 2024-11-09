40 российских атак отбиты на Кураховском направлении, враг пытался продвинуться около 9 населенных пунктов, - Генштаб

Ситуация на фронте по состоянию на утро 9 ноября 2024 года остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 82 авиаудара, сбросив 137 КАБ. Кроме этого, совершил 4345 обстрелов, в частности, 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1333 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Водолаги, Стецковка, Хотень, Журавка, Краснополье, Новослободское, Сварково, Беловоды Сумской области; Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка, Петровка, Зоряное, Балаган, Александрополь, Курахово, Великая Новоселка, Ясная Поляна, Сухие Ялы Донецкой области; Лобково, Новодаровка Запорожской области; Украинка, Михайловка, Одрадокаменка, Токаревка, Понятовка Херсонской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов и два командных пункта российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1660 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 49 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 66 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Песчаного и Берестового.

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Обстановка на Востоке

Также Генштаб информирует, что на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Бондарного.

"На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил десять атак недалеко от населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Катериновки", - сказано в сводке.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг трижды без успеха атаковал позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.