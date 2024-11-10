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Новини
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У США завершили підрахунок голосів на президентських виборах: Трамп переміг у всіх штатах, що "вагаються"

Вибори у США

У штаті Аризона США підрахували голоси на виборах президента. Республіканець Дональд Трамп отримав 11 голосів. Таким чином він переміг у  семи "хитких" штатах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press та BBC.

В Аризоні закінчили рахувати голоси - там  переміг Трамп. Він також виграв в шести інших так званих "хитких" штатах - Мічиган, Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада.

The Associated Press зазначає, що Аризона тривалий час вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Таким чином, Трамп отримує ще 11 голосів виборців, зміцнює свій підсумковий результат до 312 голосів по всій країні за необхідних для перемоги 270. У Камали Гарріс за підсумками виборів 226 голосів.

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%).

Вибори у США: результати

Конгрес затвердить голосування Колегії виборників 6 січня. Трамп та його майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс мають вступити на посаду 20 січня.

Нагадаємо, лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

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Автор: 

вибори (6683) США (22497)


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Топ коментарі
+16
Даааа, так обісратись як обісрались демократи на чолі з трусоватим Бідоном ще треба вміти. Но не нам за це судити з нашими виборами 2019 року.
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10.11.2024 10:20
+15
після обрання українцями віслюка, анекдотична пальма лідерства про клінічних ідіотів, придурків та інших примітивів- тепер належить зебілам України.
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10.11.2024 10:26
+9
У нас теж потужно у 2019 переміг один дебіл , що обіцяв "просто перестать стрелять"
Закінчилося недуже
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10.11.2024 10:22
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хтось знає новий молдавський анекдот про американців?
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10.11.2024 10:18 Відповісти
після обрання українцями віслюка, анекдотична пальма лідерства про клінічних ідіотів, придурків та інших примітивів- тепер належить зебілам України.
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10.11.2024 10:26 Відповісти
Даааа, так обісратись як обісрались демократи на чолі з трусоватим Бідоном ще треба вміти. Но не нам за це судити з нашими виборами 2019 року.
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10.11.2024 10:20 Відповісти
штаб Харріс, так само як і штаб Пороха, проводили агітацію серед малочисленої розумної частини населення, яка і без того за них проголосували б і без марної агітації. А Трамп і бубочка устроювали шоу для сірого охлосу - тому й перемогли
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10.11.2024 12:04 Відповісти
У нас теж потужно у 2019 переміг один дебіл , що обіцяв "просто перестать стрелять"
Закінчилося недуже
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10.11.2024 10:22 Відповісти
абсолютно неадекватне і недоречне порівняння. до того ж, Трамп уже був президентом і колапсу там ніякого не сталось. на відміну від нас.
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10.11.2024 10:26 Відповісти
ще й як доречне порівняння.За "трамбона " частина України вже була окупована куйлом .(там(в США) колапсу не було.але в Україні вже були початки того колапсу.котрий куйло сьогодні творить)))
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10.11.2024 10:37 Відповісти
звісно там колапсу не було. а в нашому колапсі винні не американці, а ми самі. Американці за нас воювати не будуть... навіть згідно Будапештського меморандуму вони не зобов'язувались за нас воювати. вони зобов'язувались не нападати на нас і не застосовувати проти нас ядерну бібмбу. ось і вся суть того меморандуму. який не потрібно було підписувати нашим політикам, а приймати той варіант, про який говорив Юрій Костенко.
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10.11.2024 11:13 Відповісти
Ще зобов'язані поважати нашу територіальну цілісність та за необхідності проводити консультації- було виконано.
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10.11.2024 11:23 Відповісти
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.((((домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної)))-(((НЕГАЙНИХ ДІЙ)))-ЯКІ НЕГАЙНІ ДІЇ БУЛИ З БОКУ ООН ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗУПИНИТИ ОКУПАЦІЮ ??? Крім "ла ла ла.як у куйла,вся світова брехлива наволоч не зробила для захисту України і її народу від геноциду і руйнації рашистом рівним рахунком НІЧОГО.Одним словом світові лицемірні брехливі покидьки ,котрі не виконують зобовязаннь,які самі підписали...І зараз кинуть Україну і український народ ті ж самі світові аферисти і тим самим макаром...
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10.11.2024 15:54 Відповісти
/ЯКІ НЕГАЙНІ ДІЇ БУЛИ З БОКУ ООН ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗУПИНИТИ ОКУПАЦІЮ ??? /

ніякі. ніякі дії неможливі в Радбезі ООН, бо там в кацапів є право вето. ось і все. тому і зібрали Рамштайн і вже через нього запустили військову допомогу Україні..
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10.11.2024 16:21 Відповісти
Ти вирішив по другому колу це лайно пхати.
Я вже тобі розкладав на атоми твої тези
І показував що саме при його першій каденції Україна понесла найбільший урон бо втому числі сталася і помилка 2019.
Через те , що Україна була повністю віддана в орбіту інтересів рашки.
Але не хвилюйся у тебе знову є змога стати на ті ж граблі
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10.11.2024 10:52 Відповісти
ти що, хочеш тут сказати, що це через Трампа Україна вибрала Зе? ))) ти в своєму розумі?
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10.11.2024 11:14 Відповісти
Не тільки це. Перечитай нашу дискусію ти ж по старій методичці довбиш
Коли країну віддають в сферу інтересів рашки , а так і сталося за часів чубчика , то при владі опиняються подібні до Зе
Так само доречі і в Грузії з її "рашиською мрією"
Тому так

Доречі, фанатка трампа, на твою думку - скільки областей має віддати Україна і чому вона не отримає жодних гарантій безпеки
Ти ж за такий мирний план трампа топиш , вірно ?
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10.11.2024 11:24 Відповісти
я топлю за те, що не потрібно осбирати американську владу. бо тут вже Швець всіх заїпав своєю "аналітикою" про фашиста Трампа і про те, що той входить в четвірки диктаторів разом з ху йлом, ином, полотенцями і Сі... дичина ж повна. але той ікспєрд продовжує її нести. так само і ти. що, Швеця передивився? перемикай.
ніколи не було фанатіння від Трампа, навпаки. була злість від його минулих заяв стосовно України. зараз коли він вже при владі, то буде видно по його поступках, що він буде робити, в тому числі і для України. тому таким як ти і я потрібно стулити писок і не накидувати на Трампа, а нашій зеленій владі вже давно налагоджувати контакти із новою адміністрацією Трампа. Респи завжди були рішучі, ніж делікатні демократи.

тепер про області.. що, є вірогідність того, що Україна відвоює зараз усі окуповані території? ти серйозно? якщо зараз не заморозити війну, то ми не те, що не відвоюємо втрачене, а ще більше втратимо і людей і територій. така реальність. заморозка - не означає, що ці території будуть подаровані кацапні. їх ніхто не буде визнавати за кацами, а значить відповідно і санкцій не зніматимуть із каців.
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10.11.2024 11:42 Відповісти
Такий лонгрід і жодної нової думки

Тому просто вкажу на помилки
1) Не плутай "обсерання" з констатацією фактів.
Бо виглядаєш наче наші довбодятли коли закривають очі на дії Зе

2) Фашист Трамп. Не знаю що там говорить швець , але той факт , що його підтримують нацики то є навіть відео докази
Хочеш ігноривати факти - ігноруй. Можеш навіть 2+2=5 казати. Тіки давай не тут. Бо тебе на глум підіймуть
Про диктатора те саме

3) Так по його заявих і діях у минулу каденцію все і так зрозуміло
Знімай розові окуляри

4)Про налогодження контактів : вони їх вже налагодили. Бо харчуються з 1 кремлівського столу
Тіки виплати різні

5) Рішучі респи закінчилися з перетворенням Рейгонівських респів у фашиський шабаш трампа

6) Питання не у відвоювуванні і у забутті про них. Не плутай кисле і довге
Я вже не кажу , що це можливо за умов нормального президента у США і змін на нашому боці
Потенціал є , немає іскри ,як у 2022. Бо Зе Шапіто її загасило

7) Звичайно без підтримки від цього фашиста , та змін у владі - втратимо
Але якщо заморозимо то втратимо ще більше
Коли коли між війною та ганьбою обирали ганьбу , то війна згодом теж приходила

Ось так!
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10.11.2024 12:02 Відповісти
а ну законстатуй мені той факт
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10.11.2024 12:20 Відповісти
а ну законстатуй мені той факт, згідно якого Трамп за час своєї каденції кинув Україну під ху йла.
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10.11.2024 12:22 Відповісти
Мдаа, американці вибрали собі ''хочь паржьом''.
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10.11.2024 10:26 Відповісти
на відміну від нас, вони можуть обрати собі, хоч віслюка, амебу чи макаку без ризику бомбардувань та еміграції.
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10.11.2024 10:33 Відповісти
я тут згоден.
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10.11.2024 10:37 Відповісти
Вони вибрали дешевий бензин. І скоріш за все, вони його отримають
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10.11.2024 10:39 Відповісти
В них ракети і шахеди не літають над містами, солдати на фронті не гинуть і окупованих територій немає. Тому можуть собі дозволити.
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10.11.2024 10:52 Відповісти
зато в окрузі Коламбія, де живуть всі службовці уряду, харіс набрала 92%

як на мітингу за януковіча
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10.11.2024 10:30 Відповісти
а от в штаті айова, діла у харіс пішли в рифму.
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10.11.2024 10:54 Відповісти
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10.11.2024 10:31 Відповісти
та то зєлёний так каже "..... дон, .... дон, ...... дон.....". ну при гундосинні чуть як die, die, .... )
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10.11.2024 10:47 Відповісти
Янелох Трампу Дию рекламировал, а тот не понял.
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10.11.2024 13:27 Відповісти
То зєля сплутав англійське слово "мертвий" з англійським "дорогий друг". Тобто "дайє" і "діа"
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10.11.2024 16:03 Відповісти
сцикливі сракожуї демократи, як бачимо, ще й нікчемні стратегі і тактики.
але, заборонами обложили по самі вуха, що б чого не сталося.
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10.11.2024 10:47 Відповісти
Ти не хвилюйся зараз прийдуть респи. От тоді ти все зрозумієш
Як зрозумів помилку 2019 , тіки запізно вже
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10.11.2024 10:50 Відповісти
глінорилий напав на грузію при демократах. анексував крим і поліз на донбас при демократах. збирав армію на кордоні і вторгся в україну при демократах.
саме байден, так і не задіяв ленд ліз. саме байден блокував всі допомоги, видавав пайками та накладав заборони.
а так, да. респи всім покажуть.
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10.11.2024 10:56 Відповісти
Демократи надали Україні 150$ млрд доларів допомоги

Трамп заявив, що припинить допомогу Україні відразу після можливого переобрання
https://mind.ua/news/20275077-tramp-zayaviv-shcho-pripinit-dopomogu-********-vidrazu-pislya-mozhlivogo-pereobrannya

Не пиши лонгріти. Факти завжди не потребують багато води
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10.11.2024 10:58 Відповісти
Демократи надали Україні 150$ млрд доларів допомоги

Трамп заявив, що припинить допомогу Україні відразу після можливого переобрання
https://mind.ua/news/20275077-tramp-zayaviv-shcho-pripinit-dopomogu-********-vidrazu-pislya-mozhlivogo-pereobrannya

Не пиши лонгріди. Факти не потребують багато води
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10.11.2024 10:59 Відповісти
саме байден, так і не задіяв ленд ліз. саме байден блокував всі допомоги, видавав пайками та накладав заборони.

ось мої факти!

передвиборні заяви, то твої факти?
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10.11.2024 11:03 Відповісти
Навіщо ленд.ліз. Який потребує повернення коштів за зброю , якщо її було надано майже на 100+ млрд безкоштовно ?
Де логіка у мага-чортів

Тобі не подобається пряма мова трампа за якого ти топиш ? Вважаєш його балаболом ?
Скажи мені за кого ти топиш і я скажу - хто ти
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10.11.2024 11:08 Відповісти
Навіть адміністрація нарахувала тільки 61млрд допомоги, включаючи майбутню зброл котра тільки замовлена, або обіцяна для виготовлення.
https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF

А "експерти" нарахували значно більше "було надано майже на 100+ млрд безкоштовно"
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11.11.2024 01:29 Відповісти
Так ну те , що безкоштовно ти зрозумів - то добре
Бо тупі , все ще мастурбують на ленд ліз за який треба платити

По-друге я ж сказав про майже
По-третє ,звідки ти взяв цей PDF файл, можна на якесь нормальне джерело посилання
Бо я теж можу багато чого написати
По-четверте, ще мають передати частину обіцяного
По-пяте, і це найголовніше - подивишся скільки срамп передасть.
Тіки потім не плач , що йому так дупу цілував

"А ми - попереджали" (с)
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14.11.2024 17:30 Відповісти
По-перше, не існує більш офіційного джерела ніж сайт міноборони США

По-друге - деякі віддають перевагу пліткам, та що "на заборі написано"

По-третє ти нічого не можеш
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14.11.2024 20:21 Відповісти
По-перше , надай посилання , що цей док з бази міноборони США
По-други, називати факти - плітками , а при цьому не надавати посилання на власні першоджерела.
Це який новий рівень ідіотії
По-третє , не зливайся з теми. Виглядаєш залюгідно
По-четверте, тільки потім не кажи , що я не попереджав, дурноклейко
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14.11.2024 20:32 Відповісти
Реднеки проголосували по приколу за того ,хто пообіціяв їм "просто перестать стрелять"
Ну щось подібне я вже бачив у нас у 2019
Тіки нашій демократії не 200 років безперервного вдосконалення
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10.11.2024 10:49 Відповісти
будєм подождать. скоро трамп зробе заяву, шо вже вирішив й на наступний термін балотуватись. а байден то був в нього тіпо дімона у *****, тільки грамотнішу перебивку зробив ))
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10.11.2024 10:51 Відповісти
так і є.
у нього більшість у всіх законодавчих органах.
внесуть зміни в конституцію і трамп пожиттєвий презік.
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10.11.2024 10:59 Відповісти
Потрібно 2/3 їх нема і близько
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10.11.2024 11:02 Відповісти
дядька, випий склянку холодної води і глибоко видохни.
ти дуже напружений, з ранку.
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10.11.2024 11:05 Відповісти
Це ж не я, а ти в істериці строчиш лонгріди.
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10.11.2024 11:06 Відповісти
Де ті всі так звані експерти та рейтинги, які місяцями або віддавали перевагу Харіс, або принаймі писали про рівні шанси? По факту розвалив у всіх хитких штатах + на 5 мільйонів більше голосів, ніж на минулих виборах.
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10.11.2024 10:54 Відповісти
то ті самі, що прогнозували україні , три дні два тижня два місяці.
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10.11.2024 11:01 Відповісти
Ну давали похипку у +-4% , що власно і сталося у кожному штаті окремо
Просто реднеки повірили у "просто перестать стрелять" ,як Україна у 2019
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10.11.2024 11:01 Відповісти
Ага, у них вже війна в Україні тема номер 1 (сарказм)
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10.11.2024 11:24 Відповісти
Ні , що ти у них на першому місті make USA weak again (сарказм)
А так і буде , коли країна втрачає свою репутацію "світового поліцейського"
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10.11.2024 11:27 Відповісти
вірно акцентуєте, якщо чесно то цими виборами вже винесли мозок не менше чим кожноденними промовами віслюка апокаліпсису... і що дратує найбільше- це така ж продажна американська соціологія як і штучна та в корені викуплена для зомбування наша.
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10.11.2024 11:05 Відповісти
Сильно
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10.11.2024 11:46 Відповісти
Цікаво, а за якого третього кандидата американці ввідали один голос?
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10.11.2024 11:53 Відповісти
Чогось ні у кого не виникає питання, а чого саме переміг рудий ...може глянете на політику демів, тоді і зрозумієте ...
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10.11.2024 12:27 Відповісти
It could not have been otherwise. And not because tens of millions of people suddenly turned into hardcore trumpists. Plenty of otherwise liberal people who do not like Trump voted for him. It was because on the other side was a completely accidental person promoted because of her race and gender with very few accomplishment under her belt and a very vague program, especially on the economy
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10.11.2024 18:56 Відповісти
 
 