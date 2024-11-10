У США завершили підрахунок голосів на президентських виборах: Трамп переміг у всіх штатах, що "вагаються"

У штаті Аризона США підрахували голоси на виборах президента. Республіканець Дональд Трамп отримав 11 голосів. Таким чином він переміг у семи "хитких" штатах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press та BBC.

В Аризоні закінчили рахувати голоси - там переміг Трамп. Він також виграв в шести інших так званих "хитких" штатах - Мічиган, Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада.

The Associated Press зазначає, що Аризона тривалий час вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Таким чином, Трамп отримує ще 11 голосів виборців, зміцнює свій підсумковий результат до 312 голосів по всій країні за необхідних для перемоги 270. У Камали Гарріс за підсумками виборів 226 голосів.

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%).

Конгрес затвердить голосування Колегії виборників 6 січня. Трамп та його майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс мають вступити на посаду 20 січня.

Нагадаємо, лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

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