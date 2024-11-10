В США завершили подсчет голосов на президентских выборах: Трамп победил во всех "шатких штатах"

В штате Аризона США подсчитали голоса на выборах президента. Республиканец Дональд Трамп получил 11 голосов. Таким образом он победил в семи "шатких" штатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press и BBC.

В Аризоне закончили считать голоса - там победил Трамп. Он также выиграл в шести других так называемых "шатких" штатах - Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.

The Associated Press отмечает, что Аризона долгое время считалась "красным" штатом, но предыдущие президентские выборы, когда Байден впервые с 1996 года победил там, перевела ее в "шаткие".

Таким образом, Трамп получает еще 11 голосов избирателей и укрепляет свой итоговый результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. У Камалы Харрис по итогам выборов 226 голосов.

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране (50,5%), Харрис - 70,9 млн (48%).

Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января. Трамп и его будущий вице-президент Джей Ди Вэнс должны вступить в должность 20 января.

Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

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