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В США завершили подсчет голосов на президентских выборах: Трамп победил во всех "шатких штатах"

Вибори у США

В штате Аризона США подсчитали голоса на выборах президента. Республиканец Дональд Трамп получил 11 голосов. Таким образом он победил в семи "шатких" штатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press и BBC.

В Аризоне закончили считать голоса - там победил Трамп. Он также выиграл в шести других так называемых "шатких" штатах - Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.

The Associated Press отмечает, что Аризона долгое время считалась "красным" штатом, но предыдущие президентские выборы, когда Байден впервые с 1996 года победил там, перевела ее в "шаткие".

Таким образом, Трамп получает еще 11 голосов избирателей и укрепляет свой итоговый результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. У Камалы Харрис по итогам выборов 226 голосов.

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране (50,5%), Харрис - 70,9 млн (48%).

Вибори у США: результати

Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января. Трамп и его будущий вице-президент Джей Ди Вэнс должны вступить в должность 20 января.

Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Также читайте: ЦИК Молдовы официально утвердила победу Санду на выборах президента

выборы (24721) США (26336)


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Топ комментарии
+16
Даааа, так обісратись як обісрались демократи на чолі з трусоватим Бідоном ще треба вміти. Но не нам за це судити з нашими виборами 2019 року.
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10.11.2024 10:20
+15
після обрання українцями віслюка, анекдотична пальма лідерства про клінічних ідіотів, придурків та інших примітивів- тепер належить зебілам України.
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10.11.2024 10:26
+9
У нас теж потужно у 2019 переміг один дебіл , що обіцяв "просто перестать стрелять"
Закінчилося недуже
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10.11.2024 10:22
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Правила форума Совет форумчан
хтось знає новий молдавський анекдот про американців?
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10.11.2024 10:18 Ответить
після обрання українцями віслюка, анекдотична пальма лідерства про клінічних ідіотів, придурків та інших примітивів- тепер належить зебілам України.
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10.11.2024 10:26 Ответить
Даааа, так обісратись як обісрались демократи на чолі з трусоватим Бідоном ще треба вміти. Но не нам за це судити з нашими виборами 2019 року.
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10.11.2024 10:20 Ответить
штаб Харріс, так само як і штаб Пороха, проводили агітацію серед малочисленої розумної частини населення, яка і без того за них проголосували б і без марної агітації. А Трамп і бубочка устроювали шоу для сірого охлосу - тому й перемогли
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10.11.2024 12:04 Ответить
У нас теж потужно у 2019 переміг один дебіл , що обіцяв "просто перестать стрелять"
Закінчилося недуже
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10.11.2024 10:22 Ответить
абсолютно неадекватне і недоречне порівняння. до того ж, Трамп уже був президентом і колапсу там ніякого не сталось. на відміну від нас.
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10.11.2024 10:26 Ответить
ще й як доречне порівняння.За "трамбона " частина України вже була окупована куйлом .(там(в США) колапсу не було.але в Україні вже були початки того колапсу.котрий куйло сьогодні творить)))
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10.11.2024 10:37 Ответить
звісно там колапсу не було. а в нашому колапсі винні не американці, а ми самі. Американці за нас воювати не будуть... навіть згідно Будапештського меморандуму вони не зобов'язувались за нас воювати. вони зобов'язувались не нападати на нас і не застосовувати проти нас ядерну бібмбу. ось і вся суть того меморандуму. який не потрібно було підписувати нашим політикам, а приймати той варіант, про який говорив Юрій Костенко.
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10.11.2024 11:13 Ответить
Ще зобов'язані поважати нашу територіальну цілісність та за необхідності проводити консультації- було виконано.
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10.11.2024 11:23 Ответить
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.((((домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної)))-(((НЕГАЙНИХ ДІЙ)))-ЯКІ НЕГАЙНІ ДІЇ БУЛИ З БОКУ ООН ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗУПИНИТИ ОКУПАЦІЮ ??? Крім "ла ла ла.як у куйла,вся світова брехлива наволоч не зробила для захисту України і її народу від геноциду і руйнації рашистом рівним рахунком НІЧОГО.Одним словом світові лицемірні брехливі покидьки ,котрі не виконують зобовязаннь,які самі підписали...І зараз кинуть Україну і український народ ті ж самі світові аферисти і тим самим макаром...
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10.11.2024 15:54 Ответить
/ЯКІ НЕГАЙНІ ДІЇ БУЛИ З БОКУ ООН ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗУПИНИТИ ОКУПАЦІЮ ??? /

ніякі. ніякі дії неможливі в Радбезі ООН, бо там в кацапів є право вето. ось і все. тому і зібрали Рамштайн і вже через нього запустили військову допомогу Україні..
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10.11.2024 16:21 Ответить
Ти вирішив по другому колу це лайно пхати.
Я вже тобі розкладав на атоми твої тези
І показував що саме при його першій каденції Україна понесла найбільший урон бо втому числі сталася і помилка 2019.
Через те , що Україна була повністю віддана в орбіту інтересів рашки.
Але не хвилюйся у тебе знову є змога стати на ті ж граблі
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10.11.2024 10:52 Ответить
ти що, хочеш тут сказати, що це через Трампа Україна вибрала Зе? ))) ти в своєму розумі?
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10.11.2024 11:14 Ответить
Не тільки це. Перечитай нашу дискусію ти ж по старій методичці довбиш
Коли країну віддають в сферу інтересів рашки , а так і сталося за часів чубчика , то при владі опиняються подібні до Зе
Так само доречі і в Грузії з її "рашиською мрією"
Тому так

Доречі, фанатка трампа, на твою думку - скільки областей має віддати Україна і чому вона не отримає жодних гарантій безпеки
Ти ж за такий мирний план трампа топиш , вірно ?
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10.11.2024 11:24 Ответить
я топлю за те, що не потрібно осбирати американську владу. бо тут вже Швець всіх заїпав своєю "аналітикою" про фашиста Трампа і про те, що той входить в четвірки диктаторів разом з ху йлом, ином, полотенцями і Сі... дичина ж повна. але той ікспєрд продовжує її нести. так само і ти. що, Швеця передивився? перемикай.
ніколи не було фанатіння від Трампа, навпаки. була злість від його минулих заяв стосовно України. зараз коли він вже при владі, то буде видно по його поступках, що він буде робити, в тому числі і для України. тому таким як ти і я потрібно стулити писок і не накидувати на Трампа, а нашій зеленій владі вже давно налагоджувати контакти із новою адміністрацією Трампа. Респи завжди були рішучі, ніж делікатні демократи.

тепер про області.. що, є вірогідність того, що Україна відвоює зараз усі окуповані території? ти серйозно? якщо зараз не заморозити війну, то ми не те, що не відвоюємо втрачене, а ще більше втратимо і людей і територій. така реальність. заморозка - не означає, що ці території будуть подаровані кацапні. їх ніхто не буде визнавати за кацами, а значить відповідно і санкцій не зніматимуть із каців.
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10.11.2024 11:42 Ответить
Такий лонгрід і жодної нової думки

Тому просто вкажу на помилки
1) Не плутай "обсерання" з констатацією фактів.
Бо виглядаєш наче наші довбодятли коли закривають очі на дії Зе

2) Фашист Трамп. Не знаю що там говорить швець , але той факт , що його підтримують нацики то є навіть відео докази
Хочеш ігноривати факти - ігноруй. Можеш навіть 2+2=5 казати. Тіки давай не тут. Бо тебе на глум підіймуть
Про диктатора те саме

3) Так по його заявих і діях у минулу каденцію все і так зрозуміло
Знімай розові окуляри

4)Про налогодження контактів : вони їх вже налагодили. Бо харчуються з 1 кремлівського столу
Тіки виплати різні

5) Рішучі респи закінчилися з перетворенням Рейгонівських респів у фашиський шабаш трампа

6) Питання не у відвоювуванні і у забутті про них. Не плутай кисле і довге
Я вже не кажу , що це можливо за умов нормального президента у США і змін на нашому боці
Потенціал є , немає іскри ,як у 2022. Бо Зе Шапіто її загасило

7) Звичайно без підтримки від цього фашиста , та змін у владі - втратимо
Але якщо заморозимо то втратимо ще більше
Коли коли між війною та ганьбою обирали ганьбу , то війна згодом теж приходила

Ось так!
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10.11.2024 12:02 Ответить
а ну законстатуй мені той факт
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10.11.2024 12:20 Ответить
а ну законстатуй мені той факт, згідно якого Трамп за час своєї каденції кинув Україну під ху йла.
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10.11.2024 12:22 Ответить
Мдаа, американці вибрали собі ''хочь паржьом''.
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10.11.2024 10:26 Ответить
на відміну від нас, вони можуть обрати собі, хоч віслюка, амебу чи макаку без ризику бомбардувань та еміграції.
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10.11.2024 10:33 Ответить
я тут згоден.
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10.11.2024 10:37 Ответить
Вони вибрали дешевий бензин. І скоріш за все, вони його отримають
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10.11.2024 10:39 Ответить
В них ракети і шахеди не літають над містами, солдати на фронті не гинуть і окупованих територій немає. Тому можуть собі дозволити.
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10.11.2024 10:52 Ответить
зато в окрузі Коламбія, де живуть всі службовці уряду, харіс набрала 92%

як на мітингу за януковіча
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10.11.2024 10:30 Ответить
а от в штаті айова, діла у харіс пішли в рифму.
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10.11.2024 10:54 Ответить
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10.11.2024 10:31 Ответить
та то зєлёний так каже "..... дон, .... дон, ...... дон.....". ну при гундосинні чуть як die, die, .... )
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10.11.2024 10:47 Ответить
Янелох Трампу Дию рекламировал, а тот не понял.
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10.11.2024 13:27 Ответить
То зєля сплутав англійське слово "мертвий" з англійським "дорогий друг". Тобто "дайє" і "діа"
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10.11.2024 16:03 Ответить
сцикливі сракожуї демократи, як бачимо, ще й нікчемні стратегі і тактики.
але, заборонами обложили по самі вуха, що б чого не сталося.
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10.11.2024 10:47 Ответить
Ти не хвилюйся зараз прийдуть респи. От тоді ти все зрозумієш
Як зрозумів помилку 2019 , тіки запізно вже
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10.11.2024 10:50 Ответить
глінорилий напав на грузію при демократах. анексував крим і поліз на донбас при демократах. збирав армію на кордоні і вторгся в україну при демократах.
саме байден, так і не задіяв ленд ліз. саме байден блокував всі допомоги, видавав пайками та накладав заборони.
а так, да. респи всім покажуть.
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10.11.2024 10:56 Ответить
Демократи надали Україні 150$ млрд доларів допомоги

Трамп заявив, що припинить допомогу Україні відразу після можливого переобрання
https://mind.ua/news/20275077-tramp-zayaviv-shcho-pripinit-dopomogu-********-vidrazu-pislya-mozhlivogo-pereobrannya

Не пиши лонгріти. Факти завжди не потребують багато води
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10.11.2024 10:58 Ответить
Демократи надали Україні 150$ млрд доларів допомоги

Трамп заявив, що припинить допомогу Україні відразу після можливого переобрання
https://mind.ua/news/20275077-tramp-zayaviv-shcho-pripinit-dopomogu-********-vidrazu-pislya-mozhlivogo-pereobrannya

Не пиши лонгріди. Факти не потребують багато води
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10.11.2024 10:59 Ответить
саме байден, так і не задіяв ленд ліз. саме байден блокував всі допомоги, видавав пайками та накладав заборони.

ось мої факти!

передвиборні заяви, то твої факти?
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10.11.2024 11:03 Ответить
Навіщо ленд.ліз. Який потребує повернення коштів за зброю , якщо її було надано майже на 100+ млрд безкоштовно ?
Де логіка у мага-чортів

Тобі не подобається пряма мова трампа за якого ти топиш ? Вважаєш його балаболом ?
Скажи мені за кого ти топиш і я скажу - хто ти
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10.11.2024 11:08 Ответить
Навіть адміністрація нарахувала тільки 61млрд допомоги, включаючи майбутню зброл котра тільки замовлена, або обіцяна для виготовлення.
https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF

А "експерти" нарахували значно більше "було надано майже на 100+ млрд безкоштовно"
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11.11.2024 01:29 Ответить
Так ну те , що безкоштовно ти зрозумів - то добре
Бо тупі , все ще мастурбують на ленд ліз за який треба платити

По-друге я ж сказав про майже
По-третє ,звідки ти взяв цей PDF файл, можна на якесь нормальне джерело посилання
Бо я теж можу багато чого написати
По-четверте, ще мають передати частину обіцяного
По-пяте, і це найголовніше - подивишся скільки срамп передасть.
Тіки потім не плач , що йому так дупу цілував

"А ми - попереджали" (с)
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14.11.2024 17:30 Ответить
По-перше, не існує більш офіційного джерела ніж сайт міноборони США

По-друге - деякі віддають перевагу пліткам, та що "на заборі написано"

По-третє ти нічого не можеш
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14.11.2024 20:21 Ответить
По-перше , надай посилання , що цей док з бази міноборони США
По-други, називати факти - плітками , а при цьому не надавати посилання на власні першоджерела.
Це який новий рівень ідіотії
По-третє , не зливайся з теми. Виглядаєш залюгідно
По-четверте, тільки потім не кажи , що я не попереджав, дурноклейко
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14.11.2024 20:32 Ответить
Реднеки проголосували по приколу за того ,хто пообіціяв їм "просто перестать стрелять"
Ну щось подібне я вже бачив у нас у 2019
Тіки нашій демократії не 200 років безперервного вдосконалення
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10.11.2024 10:49 Ответить
будєм подождать. скоро трамп зробе заяву, шо вже вирішив й на наступний термін балотуватись. а байден то був в нього тіпо дімона у *****, тільки грамотнішу перебивку зробив ))
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10.11.2024 10:51 Ответить
так і є.
у нього більшість у всіх законодавчих органах.
внесуть зміни в конституцію і трамп пожиттєвий презік.
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10.11.2024 10:59 Ответить
Потрібно 2/3 їх нема і близько
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10.11.2024 11:02 Ответить
дядька, випий склянку холодної води і глибоко видохни.
ти дуже напружений, з ранку.
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10.11.2024 11:05 Ответить
Це ж не я, а ти в істериці строчиш лонгріди.
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10.11.2024 11:06 Ответить
Де ті всі так звані експерти та рейтинги, які місяцями або віддавали перевагу Харіс, або принаймі писали про рівні шанси? По факту розвалив у всіх хитких штатах + на 5 мільйонів більше голосів, ніж на минулих виборах.
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10.11.2024 10:54 Ответить
то ті самі, що прогнозували україні , три дні два тижня два місяці.
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10.11.2024 11:01 Ответить
Ну давали похипку у +-4% , що власно і сталося у кожному штаті окремо
Просто реднеки повірили у "просто перестать стрелять" ,як Україна у 2019
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10.11.2024 11:01 Ответить
Ага, у них вже війна в Україні тема номер 1 (сарказм)
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10.11.2024 11:24 Ответить
Ні , що ти у них на першому місті make USA weak again (сарказм)
А так і буде , коли країна втрачає свою репутацію "світового поліцейського"
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10.11.2024 11:27 Ответить
вірно акцентуєте, якщо чесно то цими виборами вже винесли мозок не менше чим кожноденними промовами віслюка апокаліпсису... і що дратує найбільше- це така ж продажна американська соціологія як і штучна та в корені викуплена для зомбування наша.
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10.11.2024 11:05 Ответить
Сильно
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10.11.2024 11:46 Ответить
Цікаво, а за якого третього кандидата американці ввідали один голос?
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10.11.2024 11:53 Ответить
Чогось ні у кого не виникає питання, а чого саме переміг рудий ...може глянете на політику демів, тоді і зрозумієте ...
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10.11.2024 12:27 Ответить
It could not have been otherwise. And not because tens of millions of people suddenly turned into hardcore trumpists. Plenty of otherwise liberal people who do not like Trump voted for him. It was because on the other side was a completely accidental person promoted because of her race and gender with very few accomplishment under her belt and a very vague program, especially on the economy
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10.11.2024 18:56 Ответить
 
 