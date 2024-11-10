В США завершили подсчет голосов на президентских выборах: Трамп победил во всех "шатких штатах"
В штате Аризона США подсчитали голоса на выборах президента. Республиканец Дональд Трамп получил 11 голосов. Таким образом он победил в семи "шатких" штатах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press и BBC.
В Аризоне закончили считать голоса - там победил Трамп. Он также выиграл в шести других так называемых "шатких" штатах - Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.
The Associated Press отмечает, что Аризона долгое время считалась "красным" штатом, но предыдущие президентские выборы, когда Байден впервые с 1996 года победил там, перевела ее в "шаткие".
Таким образом, Трамп получает еще 11 голосов избирателей и укрепляет свой итоговый результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. У Камалы Харрис по итогам выборов 226 голосов.
По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране (50,5%), Харрис - 70,9 млн (48%).
Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января. Трамп и его будущий вице-президент Джей Ди Вэнс должны вступить в должность 20 января.
Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.
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Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.((((домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної)))-(((НЕГАЙНИХ ДІЙ)))-ЯКІ НЕГАЙНІ ДІЇ БУЛИ З БОКУ ООН ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗУПИНИТИ ОКУПАЦІЮ ??? Крім "ла ла ла.як у куйла,вся світова брехлива наволоч не зробила для захисту України і її народу від геноциду і руйнації рашистом рівним рахунком НІЧОГО.Одним словом світові лицемірні брехливі покидьки ,котрі не виконують зобовязаннь,які самі підписали...І зараз кинуть Україну і український народ ті ж самі світові аферисти і тим самим макаром...
ніякі. ніякі дії неможливі в Радбезі ООН, бо там в кацапів є право вето. ось і все. тому і зібрали Рамштайн і вже через нього запустили військову допомогу Україні..
Я вже тобі розкладав на атоми твої тези
І показував що саме при його першій каденції Україна понесла найбільший урон бо втому числі сталася і помилка 2019.
Через те , що Україна була повністю віддана в орбіту інтересів рашки.
Але не хвилюйся у тебе знову є змога стати на ті ж граблі
Коли країну віддають в сферу інтересів рашки , а так і сталося за часів чубчика , то при владі опиняються подібні до Зе
Так само доречі і в Грузії з її "рашиською мрією"
Тому так
Доречі, фанатка трампа, на твою думку - скільки областей має віддати Україна і чому вона не отримає жодних гарантій безпеки
Ти ж за такий мирний план трампа топиш , вірно ?
ніколи не було фанатіння від Трампа, навпаки. була злість від його минулих заяв стосовно України. зараз коли він вже при владі, то буде видно по його поступках, що він буде робити, в тому числі і для України. тому таким як ти і я потрібно стулити писок і не накидувати на Трампа, а нашій зеленій владі вже давно налагоджувати контакти із новою адміністрацією Трампа. Респи завжди були рішучі, ніж делікатні демократи.
тепер про області.. що, є вірогідність того, що Україна відвоює зараз усі окуповані території? ти серйозно? якщо зараз не заморозити війну, то ми не те, що не відвоюємо втрачене, а ще більше втратимо і людей і територій. така реальність. заморозка - не означає, що ці території будуть подаровані кацапні. їх ніхто не буде визнавати за кацами, а значить відповідно і санкцій не зніматимуть із каців.
Тому просто вкажу на помилки
1) Не плутай "обсерання" з констатацією фактів.
Бо виглядаєш наче наші довбодятли коли закривають очі на дії Зе
2) Фашист Трамп. Не знаю що там говорить швець , але той факт , що його підтримують нацики то є навіть відео докази
Хочеш ігноривати факти - ігноруй. Можеш навіть 2+2=5 казати. Тіки давай не тут. Бо тебе на глум підіймуть
Про диктатора те саме
3) Так по його заявих і діях у минулу каденцію все і так зрозуміло
Знімай розові окуляри
4)Про налогодження контактів : вони їх вже налагодили. Бо харчуються з 1 кремлівського столу
Тіки виплати різні
5) Рішучі респи закінчилися з перетворенням Рейгонівських респів у фашиський шабаш трампа
6) Питання не у відвоювуванні і у забутті про них. Не плутай кисле і довге
Я вже не кажу , що це можливо за умов нормального президента у США і змін на нашому боці
Потенціал є , немає іскри ,як у 2022. Бо Зе Шапіто її загасило
7) Звичайно без підтримки від цього фашиста , та змін у владі - втратимо
Але якщо заморозимо то втратимо ще більше
Коли коли між війною та ганьбою обирали ганьбу , то війна згодом теж приходила
Ось так!
як на мітингу за януковіча
але, заборонами обложили по самі вуха, що б чого не сталося.
Як зрозумів помилку 2019 , тіки запізно вже
саме байден, так і не задіяв ленд ліз. саме байден блокував всі допомоги, видавав пайками та накладав заборони.
а так, да. респи всім покажуть.
Трамп заявив, що припинить допомогу Україні відразу після можливого переобрання
https://mind.ua/news/20275077-tramp-zayaviv-shcho-pripinit-dopomogu-********-vidrazu-pislya-mozhlivogo-pereobrannya
Не пиши лонгріти. Факти завжди не потребують багато води
Трамп заявив, що припинить допомогу Україні відразу після можливого переобрання
https://mind.ua/news/20275077-tramp-zayaviv-shcho-pripinit-dopomogu-********-vidrazu-pislya-mozhlivogo-pereobrannya
Не пиши лонгріди. Факти не потребують багато води
ось мої факти!
передвиборні заяви, то твої факти?
Де логіка у мага-чортів
Тобі не подобається пряма мова трампа за якого ти топиш ? Вважаєш його балаболом ?
Скажи мені за кого ти топиш і я скажу - хто ти
https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF
А "експерти" нарахували значно більше "було надано майже на 100+ млрд безкоштовно"
Бо тупі , все ще мастурбують на ленд ліз за який треба платити
По-друге я ж сказав про майже
По-третє ,звідки ти взяв цей PDF файл, можна на якесь нормальне джерело посилання
Бо я теж можу багато чого написати
По-четверте, ще мають передати частину обіцяного
По-пяте, і це найголовніше - подивишся скільки срамп передасть.
Тіки потім не плач , що йому так дупу цілував
"А ми - попереджали" (с)
По-друге - деякі віддають перевагу пліткам, та що "на заборі написано"
По-третє ти нічого не можеш
По-други, називати факти - плітками , а при цьому не надавати посилання на власні першоджерела.
Це який новий рівень ідіотії
По-третє , не зливайся з теми. Виглядаєш залюгідно
По-четверте, тільки потім не кажи , що я не попереджав, дурноклейко
Ну щось подібне я вже бачив у нас у 2019
Тіки нашій демократії не 200 років безперервного вдосконалення
у нього більшість у всіх законодавчих органах.
внесуть зміни в конституцію і трамп пожиттєвий презік.
ти дуже напружений, з ранку.
Просто реднеки повірили у "просто перестать стрелять" ,як Україна у 2019
А так і буде , коли країна втрачає свою репутацію "світового поліцейського"