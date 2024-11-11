У РФ заочно заарештували суддю МКС Махфуда, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Суд у Москві заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) Хайкеля Бен Махфуда. Він у червні 2024 року видав ордери на арешт колишнього голови Міноборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона".

Зазначається, що проти Бена Махфуда порушено кримінальну справу за "незаконне відправлення під варту", яке передбачає максимальне покарання до 4 років колонії.

Влітку він разом із двома іншими суддями МКС – Росаріо Сальваторе Айталою та Серхіо Херардо Угальде Годінесем – видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

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Довідково

Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу, обраний суддею МКС у березні 2024 року.

Раніше російські силовики порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

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