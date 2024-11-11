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У РФ заочно заарештували суддю МКС Махфуда, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

У Москві суд заочно заарештував суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Суд у Москві заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) Хайкеля Бен Махфуда. Він у червні 2024 року видав ордери на арешт колишнього голови Міноборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона".

Зазначається, що проти Бена Махфуда порушено кримінальну справу за "незаконне відправлення під варту", яке передбачає максимальне покарання до 4 років колонії.

Влітку він разом із двома іншими суддями МКС – Росаріо Сальваторе Айталою та Серхіо Херардо Угальде Годінесем – видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МКС розслідуватиме справу щодо прокурора Хана, який видав ордер на арешт Путіна, - Reuters

Довідково

Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу, обраний суддею МКС у березні 2024 року.

Раніше російські силовики порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результат від МКС відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу, - Зеленський

Автор: 

росія (64923) Шойгу Сергій (626) Міжнародний кримінальний суд (327) Герасимов Валерій (51)


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Насрав Путін на міровий порядок
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11.11.2024 17:52 Відповісти
Ху@ло іде на@уй 😂😂😂
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11.11.2024 17:55 Відповісти
Москолота кончена , поцілуйте суддю МКС Макфуда в дупу
але суддя навіть цього вам не позволить 😃
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11.11.2024 17:54 Відповісти
На кожен "суд у москві" є свій Страшний Суд. Там не відпетляють..
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11.11.2024 18:02 Відповісти
І що тепер Махфуду робити ? Чому Б. Джонсона досі не заарештували? Треба нову рубрику - "Новини псіхлікарні"
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11.11.2024 18:02 Відповісти
Йому тепер вьєзд у Вєрніє ***** на відпочинок закрито!
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11.11.2024 18:21 Відповісти
А Хана шо видав ордер на арешт *****, кацапи теж вже заарештували?
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11.11.2024 18:20 Відповісти
Вже навіть розстріляли
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11.11.2024 19:00 Відповісти
Треба було видати дозвіл на відстріл,військових злочинців шойгу,герасимова та *****,у у цьому помилка.
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11.11.2024 18:40 Відповісти
 
 