УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6375 відвідувачів онлайн
Новини
1 033 1

Ворог особливо активно штурмує на Времівському напрямку - в бік Великої Новосілки, - ОУВ "Таврія"

Сили оборони Півдня розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

На Времівському напрямку в штурми йдуть групи піхоти, яку підтримує вогнем бронетехніка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі "Суспільне новини" розповів речник ОУВ "Таврія" полковник Владислав Волошин.

"На Оріховському напрямку ворог застосовує так звану тактику просочування. А щодо, наприклад, острівної зони, то там ворог на плавзасобах намагається непомітно висадитись на територію, яка під нашим контролем", - розповів Волошин.

Раніше повідомлялось, що поблизу Левадного на Запоріжжі ЗСУ тримає під контролем усі командні висоти, там триває оборонна операція з відновлення положення українських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається на Курахівському напрямку вирівняти свою лінію фронту: йдуть у механізовані штурми, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Автор: 

Таврія (204) бойові дії (3722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Времіївському напрямку противник за дві доби посунув позиції ЗСУ углиб української території, яку ЗСУ звільнила минулого року у результаті 6-місячних запеклих боїв, майже на третину, наближаючись не лише до Новосілки, а й до стратегічної Великої Новосілки!
показати весь коментар
12.11.2024 15:43 Відповісти
 
 