Ворог особливо активно штурмує на Времівському напрямку - в бік Великої Новосілки, - ОУВ "Таврія"

На Времівському напрямку в штурми йдуть групи піхоти, яку підтримує вогнем бронетехніка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі "Суспільне новини" розповів речник ОУВ "Таврія" полковник Владислав Волошин.

"На Оріховському напрямку ворог застосовує так звану тактику просочування. А щодо, наприклад, острівної зони, то там ворог на плавзасобах намагається непомітно висадитись на територію, яка під нашим контролем", - розповів Волошин.

Раніше повідомлялось, що поблизу Левадного на Запоріжжі ЗСУ тримає під контролем усі командні висоти, там триває оборонна операція з відновлення положення українських військ.

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