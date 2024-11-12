Ворог особливо активно штурмує на Времівському напрямку - в бік Великої Новосілки, - ОУВ "Таврія"
На Времівському напрямку в штурми йдуть групи піхоти, яку підтримує вогнем бронетехніка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі "Суспільне новини" розповів речник ОУВ "Таврія" полковник Владислав Волошин.
"На Оріховському напрямку ворог застосовує так звану тактику просочування. А щодо, наприклад, острівної зони, то там ворог на плавзасобах намагається непомітно висадитись на територію, яка під нашим контролем", - розповів Волошин.
Раніше повідомлялось, що поблизу Левадного на Запоріжжі ЗСУ тримає під контролем усі командні висоти, там триває оборонна операція з відновлення положення українських військ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pavlo Bubenko
показати весь коментар12.11.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль