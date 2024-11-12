Враг особенно активно штурмует на Времевском направлении - в сторону Великой Новоселки, - ОГВ "Таврія"

На Времевском направлении в штурмы идут группы пехоты, которую поддерживает огнем бронетехника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире "Суспільне новини" рассказал представитель ОГВ "Таврія" полковник Владислав Волошин.

"На Ореховском направлении враг применяет так называемую тактику просачивания. А что касается, например, островной зоны, то там враг на плавсредствах пытается незаметно высадиться на территорию, которая находится под нашим контролем", - рассказал Волошин.

Ранее сообщалось, что вблизи Левадного на Запорожье ВСУ держит под контролем все командные высоты, там продолжается оборонительная операция по восстановлению положения украинских войск.

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