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Враг особенно активно штурмует на Времевском направлении - в сторону Великой Новоселки, - ОГВ "Таврія"

Сили оборони Півдня розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

На Времевском направлении в штурмы идут группы пехоты, которую поддерживает огнем бронетехника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире "Суспільне новини" рассказал представитель ОГВ "Таврія" полковник Владислав Волошин.

"На Ореховском направлении враг применяет так называемую тактику просачивания. А что касается, например, островной зоны, то там враг на плавсредствах пытается незаметно высадиться на территорию, которая находится под нашим контролем", - рассказал Волошин.

Ранее сообщалось, что вблизи Левадного на Запорожье ВСУ держит под контролем все командные высоты, там продолжается оборонительная операция по восстановлению положения украинских войск.

Также читайте: Вблизи Работино в Запорожской области враг готовится к штурмам, однако пока нет достаточно сил для масштабного, - ОТГ "Таврия"

Автор: 

Таврия (178) боевые действия (3950)


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На Времіївському напрямку противник за дві доби посунув позиції ЗСУ углиб української території, яку ЗСУ звільнила минулого року у результаті 6-місячних запеклих боїв, майже на третину, наближаючись не лише до Новосілки, а й до стратегічної Великої Новосілки!
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12.11.2024 15:43 Ответить
 
 