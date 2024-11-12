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Лубінець щодо порушень у закладах для дітей: Якщо не буде реакції ОВА, це тягнутиме за собою юридичну відповідальність

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якщо в обласних військових адміністраціях не відреагують на його звернення після виявлення порушень у дитячих закладах Львівської та Тернопільської областей, це тягнутиме за собою юридичну відповідальність.

Про це йдеться в його дописі в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не буде реакції ОВА на мої подання, як Уповноваженого, щодо порушення прав дитини - це тягнутиме за собою юридичну відповідальність", - зазначив омбудсман.

Також він повідомив, що на пресконференції в Центрі захисту прав дитини було представлено результати моніторингових візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей.

Також читайте: У ще одному притулку для дітей на Львівщині виявили порушення прав вихованців, - Лубінець

"На ній, як Омбудсман, виокремив наступне:

  • Якщо не буде юридичної реакції та конкретних дій з боку ОВА на мої подання, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, — це може розцінюватися, як перешкоджання моїй діяльності. Тому, як Уповноважений, буду вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб за ст. 344 Кримінального Кодексу України. У законі чітко встановлена відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника!
  • У моїх Представників і працівників нашого Офісу є право відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей та інші місця, де перебувають діти. Ми фіксуємо порушення відповідно до закону! А невиконання моїх законних вимог, як Уповноваженого, або моїх Представників — тягне за собою відповідальність, встановлену статтею 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення!", - заявив Лубінець.

Читайте: Лубінець про знущання з дітей у центрі на Львівщині: ситуація перебуває на моєму контролі, дітей необхідно перемістити

Крім того, уповноважений закликав органи влади працювати над усуненням порушень.

"Замість того, щоб шукати виправдання та закривати очі на наявні проблеми, органи влади повинні працювати над усуненням порушень!" - додав він.

Також Лубінець нагадав про виявлені порушення за результатами останніх моніторингів:

  • насильство над дітьми — сексуальне, фізичне, психологічне;
  • відсутність контролю за станом здоров’я дітей;
  • порушення права дітей на безпечні умови, належну освіту, харчування.

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"Також, за результатами моніторингу у Тернопільській області, за зверненням моєї Представниці Ірини Суслової, було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями Кримінального Кодексу України. Невже навіть після цього можна шукати виправдання та маніпуляції? Наголошу, що ці ситуації надалі будуть перебувати на моєму контролі. За порушення законодавства, порушення прав дитини — має бути відповідальність!" - підсумував Лубінець.

Автор: 

діти (5052) насилля (293) Лубінець Дмитро (589) Львівська область (2419) Тернопільська область (586)


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Омбудсман проти ОВА, або хто захищає честь мундира за рахунок самих беззахисних громадян України. Чи повинен застрілитись голова Львівської ОВА? Ваші думки?
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12.11.2024 22:36 Відповісти
Чим дальше в тил, тим жирніші свині. Спочатку скандал у військовій академії з викладачами і їхньою хамською поведінкою. Тоді знадобилась ціла парламентська комісія, яка виясняла правду. Зараз діти. Це вже дно чи і далі будемо падати? Злочинців зупиняє тільки невідворотність покарання.
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12.11.2024 22:52 Відповісти
З дітьми такі проблеми ще за часів "совка". Просто їх почали вирішувати от тільки зараз. І все ж омбудсмен має більший вплив і вагу,ніж голови ОВА. Мабуть,покарають декількох директорів, керівників ОВА показово,щоб всі інші задумались. А далі ще перевірки.
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12.11.2024 22:56 Відповісти
Згідний, це проблема не нова. Але не дуже вірю, що їх почали вирішувати і карати злочинців. Просто на цей раз скандал зам'яти не получилось. Діти(і не тільки діти) звертались в поліцію, а їх звернення не реєстрували а просто ігнорували. Є справи по цих поліціянтах? Є заява якогось львівського прокурора, що це повний бєзпрєдєл і він відкриває справу проти копів? Значить керівництво Львівської прокурати і поліції потрібно звільняти, як абсолютно профнепридатних, саме вони створили таку атмосферу - приймеш заяву, отримаєш висяк, абсолютно невдачну справу- погіршення показників(які начебто скасували). Сумно...
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13.11.2024 08:07 Відповісти
Таих поліцейських і прокуровів треба карати в першу чергу, саме вони відповідають за так званий принцип "Кожен злочинець буде покараний, і покарання буде обовязкове". А яке до дупи покарання, якщо силові органи не ******** свою роботу, не відкривають справу? А місцеві ОВА кричать, що це підлий наклеп на усю громаду? Президент повинен звільнити тепер Козицького? Я вважаю, що так. А якщо цього не відбудеться, то і ніякої системної боротьби у нас і не відбувається. А получаєтся один чи кілька разів за допомогою омбудсмена і активних громадян відстояти справедливість
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13.11.2024 08:16 Відповісти
Так,у нас все одне на одних зав'язано і врешті впирається у поліцію і суди(( Але те,що почались перевірки і на проблему нарешті звернули увагу - вже добре.
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13.11.2024 09:50 Відповісти
Після скандалу у Львівській військовій академії і роботи в ній парламентської комісії було відкрито кілька кримінальних справ. Когось посадили? Не дуже спішать.
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13.11.2024 08:22 Відповісти
 
 