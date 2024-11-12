Лубінець щодо порушень у закладах для дітей: Якщо не буде реакції ОВА, це тягнутиме за собою юридичну відповідальність

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якщо в обласних військових адміністраціях не відреагують на його звернення після виявлення порушень у дитячих закладах Львівської та Тернопільської областей, це тягнутиме за собою юридичну відповідальність.

Про це йдеться в його дописі в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не буде реакції ОВА на мої подання, як Уповноваженого, щодо порушення прав дитини - це тягнутиме за собою юридичну відповідальність", - зазначив омбудсман.

Також він повідомив, що на пресконференції в Центрі захисту прав дитини було представлено результати моніторингових візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей.

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"На ній, як Омбудсман, виокремив наступне:

Якщо не буде юридичної реакції та конкретних дій з боку ОВА на мої подання, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, — це може розцінюватися, як перешкоджання моїй діяльності. Тому, як Уповноважений, буду вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб за ст. 344 Кримінального Кодексу України. У законі чітко встановлена відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника!

У моїх Представників і працівників нашого Офісу є право відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей та інші місця, де перебувають діти. Ми фіксуємо порушення відповідно до закону! А невиконання моїх законних вимог, як Уповноваженого, або моїх Представників — тягне за собою відповідальність, встановлену статтею 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення!", - заявив Лубінець.

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Крім того, уповноважений закликав органи влади працювати над усуненням порушень.

"Замість того, щоб шукати виправдання та закривати очі на наявні проблеми, органи влади повинні працювати над усуненням порушень!" - додав він.



Також Лубінець нагадав про виявлені порушення за результатами останніх моніторингів:

насильство над дітьми — сексуальне, фізичне, психологічне;

відсутність контролю за станом здоров’я дітей;

порушення права дітей на безпечні умови, належну освіту, харчування.

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"Також, за результатами моніторингу у Тернопільській області, за зверненням моєї Представниці Ірини Суслової, було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями Кримінального Кодексу України. Невже навіть після цього можна шукати виправдання та маніпуляції? Наголошу, що ці ситуації надалі будуть перебувати на моєму контролі. За порушення законодавства, порушення прав дитини — має бути відповідальність!" - підсумував Лубінець.