Чат-бот Головного управління розвідки запрацював тепер і у Viber
Зв’язок із ГУР віднині також доступний і користувачам Viber ― версія Головного бота розвідки у цьому месенджері вже працює за посиланням
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР.
"За понад два роки функціонування Головного бота розвідки Україна отримала тисячі звернень від небайдужих громадян в окупації та на території рф, що допомогло знищити тонни ворожої техніки та російських окупантів", - розповіли в ГУР.
Наголошується, що у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів.
"Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували і впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО", — наголосив представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов.
Він додав, що українська розвідка продовжує успішно використовувати чат-боти для збору інформації.
"Нас цікавлять відомості про переміщення військового керівництва загарбників, військово-технічні розробки держави-агресора росії. Іноді навіть крихта інформації може стати вирішальною", - зазначив Юсов.
"Повідомляйте через Головний бот розвідки дані про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російської окупаційної армії. Ми опрацьовуємо кожне повідомлення і б’ємо по найболючіших для загарбників місцях", - звернулися в ГУР до мешканців України.
У ГУР закликали небайдужих громадян на тимчасово окупованих землях України та на території росії передавати важливу інформацію напряму до ГУР МОУ за лінками:
• Telegram
• Viber
Звʼязатись із ГУР МО України також можна:
- електронною поштою: [email protected]
- через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41
"Станьте очима розвідки — здолаємо загарбників разом!", - закликали в ГУР.
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Є-Буданов, наприклад.
Зможе генерувати приємні прогнози про ракети, Ялту, каву та показувати жабеня.
Здрассьте. Безпека у білорусському вайбері. Тоді вже ГУР нехай прямо у Вконтакті засвічує усіх - так фсб-шникам ще легше буде відслідковувати.