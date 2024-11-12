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Чат-бот Головного управління розвідки запрацював тепер і у Viber

Чат-бот ГУР у Viber

Зв’язок із ГУР віднині також доступний і користувачам Viber ― версія Головного бота розвідки у цьому месенджері вже працює за посиланням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР.

"За понад два роки функціонування Головного бота розвідки Україна отримала тисячі звернень від небайдужих громадян в окупації та на території рф, що допомогло знищити тонни ворожої техніки та російських окупантів", - розповіли в ГУР.

Наголошується, що у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів.

"Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували і впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО", — наголосив представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов.

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Він додав, що українська розвідка продовжує успішно використовувати чат-боти для збору інформації.

"Нас цікавлять відомості про переміщення військового керівництва загарбників, військово-технічні розробки держави-агресора росії. Іноді навіть крихта інформації може стати вирішальною", - зазначив Юсов.

"Повідомляйте через Головний бот розвідки дані про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російської окупаційної армії. Ми опрацьовуємо кожне повідомлення і б’ємо по найболючіших для загарбників місцях", - звернулися в ГУР до мешканців України.

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У ГУР закликали небайдужих громадян на тимчасово окупованих землях України та на території росії передавати важливу інформацію напряму до ГУР МОУ за лінками:

• Telegram
Viber

Звʼязатись із ГУР МО України також можна:

  • електронною поштою: [email protected]
  • через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Станьте очима розвідки — здолаємо загарбників разом!", - закликали в ГУР.

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Автор: 

Viber (58) чат-бот (42) ГУР (491)


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Треба додаток якийсь замутити.
Є-Буданов, наприклад.

Зможе генерувати приємні прогнози про ракети, Ялту, каву та показувати жабеня.
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12.11.2024 20:28 Відповісти
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12.11.2024 20:45 Відповісти
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12.11.2024 20:31 Відповісти
"...у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів..."

Здрассьте. Безпека у білорусському вайбері. Тоді вже ГУР нехай прямо у Вконтакті засвічує усіх - так фсб-шникам ще легше буде відслідковувати.
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12.11.2024 20:44 Відповісти
цікаво, мі-6 чи "моссад" теж чат-боти мають ? бездарні їбучі зелені клоуни...
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12.11.2024 22:53 Відповісти
Показово для Зельоних. Чат-бот Головного управління розвідки в ФСБешних застосунках.
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12.11.2024 23:44 Відповісти
Хакнутий чат бот телегі нічьому не навчив.Чи вони думають що viber надійно захищений.
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13.11.2024 09:20 Відповісти
 
 