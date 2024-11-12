Чат-бот Головного управління розвідки запрацював тепер і у Viber

Зв’язок із ГУР віднині також доступний і користувачам Viber ― версія Головного бота розвідки у цьому месенджері вже працює за посиланням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР.



"За понад два роки функціонування Головного бота розвідки Україна отримала тисячі звернень від небайдужих громадян в окупації та на території рф, що допомогло знищити тонни ворожої техніки та російських окупантів", - розповіли в ГУР.

Наголошується, що у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів.



"Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували і впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО", — наголосив представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов.

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Він додав, що українська розвідка продовжує успішно використовувати чат-боти для збору інформації.



"Нас цікавлять відомості про переміщення військового керівництва загарбників, військово-технічні розробки держави-агресора росії. Іноді навіть крихта інформації може стати вирішальною", - зазначив Юсов.



"Повідомляйте через Головний бот розвідки дані про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російської окупаційної армії. Ми опрацьовуємо кожне повідомлення і б’ємо по найболючіших для загарбників місцях", - звернулися в ГУР до мешканців України.

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У ГУР закликали небайдужих громадян на тимчасово окупованих землях України та на території росії передавати важливу інформацію напряму до ГУР МОУ за лінками:



• Telegram

• Viber

Звʼязатись із ГУР МО України також можна:

електронною поштою: [email protected]

через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Станьте очима розвідки — здолаємо загарбників разом!", - закликали в ГУР.

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