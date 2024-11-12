Чат-бот Главного управления разведки заработал теперь и в Viber
Связь с ГУР отныне также доступна и пользователям Viber - версия Главного бота разведки в этом мессенджере уже работает по ссылке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР.
"За более чем два года функционирования Главного бота разведки Украина получила тысячи обращений от неравнодушных граждан в оккупации и на территории РФ, что помогло уничтожить тонны вражеской техники и российских оккупантов", - рассказали в ГУР.
Отмечается, что в Viber-версии бота внедрены технологии, которые гарантируют безопасность пользователей.
"Наш приоритет - безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, который обращается в ГУР МО", - отметил представитель Военной разведки Украины Андрей Юсов.
Он добавил, что украинская разведка продолжает успешно использовать чат-боты для сбора информации.
"Нас интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков, военно-технические разработки государства-агрессора. Иногда даже крупица информации может стать решающей", - отметил Юсов.
"Сообщайте через Главный бот разведки данные о местонахождении штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии. Мы обрабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам", - обратились в ГУР к жителям Украины.
В ГУР призвали неравнодушных граждан на временно оккупированных землях Украины и на территории России передавать важную информацию напрямую в ГУР МОУ по ссылкам:
- Telegram
- Viber
Связаться с ГУР МО Украины также можно:
- по электронной почте: [email protected]
- через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41
"Станьте глазами разведки - победим захватчиков вместе!" - призвали в ГУР.
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Є-Буданов, наприклад.
Зможе генерувати приємні прогнози про ракети, Ялту, каву та показувати жабеня.
Здрассьте. Безпека у білорусському вайбері. Тоді вже ГУР нехай прямо у Вконтакті засвічує усіх - так фсб-шникам ще легше буде відслідковувати.