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Чат-бот Главного управления разведки заработал теперь и в Viber

Чат-бот ГУР у Viber

Связь с ГУР отныне также доступна и пользователям Viber - версия Главного бота разведки в этом мессенджере уже работает по ссылке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР.

"За более чем два года функционирования Главного бота разведки Украина получила тысячи обращений от неравнодушных граждан в оккупации и на территории РФ, что помогло уничтожить тонны вражеской техники и российских оккупантов", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что в Viber-версии бота внедрены технологии, которые гарантируют безопасность пользователей.

"Наш приоритет - безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, который обращается в ГУР МО", - отметил представитель Военной разведки Украины Андрей Юсов.

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Он добавил, что украинская разведка продолжает успешно использовать чат-боты для сбора информации.

"Нас интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков, военно-технические разработки государства-агрессора. Иногда даже крупица информации может стать решающей", - отметил Юсов.

"Сообщайте через Главный бот разведки данные о местонахождении штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии. Мы обрабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам", - обратились в ГУР к жителям Украины.

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В ГУР призвали неравнодушных граждан на временно оккупированных землях Украины и на территории России передавать важную информацию напрямую в ГУР МОУ по ссылкам:

- Telegram
- Viber

Связаться с ГУР МО Украины также можно:

  • по электронной почте: [email protected]
  • через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Станьте глазами разведки - победим захватчиков вместе!" - призвали в ГУР.

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Viber (12) чат-бот (22) ГУР (416)


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Треба додаток якийсь замутити.
Є-Буданов, наприклад.

Зможе генерувати приємні прогнози про ракети, Ялту, каву та показувати жабеня.
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12.11.2024 20:28 Ответить
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12.11.2024 20:45 Ответить
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12.11.2024 20:31 Ответить
"...у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів..."

Здрассьте. Безпека у білорусському вайбері. Тоді вже ГУР нехай прямо у Вконтакті засвічує усіх - так фсб-шникам ще легше буде відслідковувати.
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12.11.2024 20:44 Ответить
цікаво, мі-6 чи "моссад" теж чат-боти мають ? бездарні їбучі зелені клоуни...
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12.11.2024 22:53 Ответить
Показово для Зельоних. Чат-бот Головного управління розвідки в ФСБешних застосунках.
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12.11.2024 23:44 Ответить
Хакнутий чат бот телегі нічьому не навчив.Чи вони думають що viber надійно захищений.
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13.11.2024 09:20 Ответить
 
 