Чат-бот Главного управления разведки заработал теперь и в Viber

Связь с ГУР отныне также доступна и пользователям Viber - версия Главного бота разведки в этом мессенджере уже работает по ссылке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР.



"За более чем два года функционирования Главного бота разведки Украина получила тысячи обращений от неравнодушных граждан в оккупации и на территории РФ, что помогло уничтожить тонны вражеской техники и российских оккупантов", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что в Viber-версии бота внедрены технологии, которые гарантируют безопасность пользователей.



"Наш приоритет - безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, который обращается в ГУР МО", - отметил представитель Военной разведки Украины Андрей Юсов.

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Он добавил, что украинская разведка продолжает успешно использовать чат-боты для сбора информации.



"Нас интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков, военно-технические разработки государства-агрессора. Иногда даже крупица информации может стать решающей", - отметил Юсов.



"Сообщайте через Главный бот разведки данные о местонахождении штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии. Мы обрабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам", - обратились в ГУР к жителям Украины.

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В ГУР призвали неравнодушных граждан на временно оккупированных землях Украины и на территории России передавать важную информацию напрямую в ГУР МОУ по ссылкам:



- Telegram

- Viber

Связаться с ГУР МО Украины также можно:

по электронной почте: [email protected]

через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Станьте глазами разведки - победим захватчиков вместе!" - призвали в ГУР.

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