Україна розглядає можливість проведення виборів та скасування воєнного стану у 2025 році, - The Economist
Видання The Economist пише, що припинення вогню та скасування воєнного стану в Україні може бути 20 січня 2025 року, а 25 травня 2025 року в країні можуть відбутися президентські вибори.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.
"Чи зможе він (новообраний президент США Дональд Трамп - ред.) нав'язати перемир'я? Чи будуть вибори? На цей момент на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації пана Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється", - пише видання.
Підготовчий процес до виборів вже розпочався
Як зазначається, Офіс президента заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично до цього відносяться, зокрема через організацію та питання легітимності цього процесу.
Однак, пише The Economist, підготовчий процес вже розпочався: мобілізуються регіональні виборчі штаби та розпочинається робота над списками кандидатів.
Журналісти зазначають, що представники "одного з імовірних конкурентів" Володимира Зеленського на президентських виборах кажуть, що Україні потрібні вибори, але "вони побоюються робити публічні заяви про це, через можливу жорстку реакцію з боку Офісу президента".
"Якби вибори відбулися завтра, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його вже не сприймають як беззаперечного військового лідера, яким він був колись", - йдеться в матеріалі.
Зеленського чекає боротьба за владу
Внутрішні опитування, з якими ознайомилося The Economist, свідчать про те, що у другому турі Зеленський матиме погані шанси на перемогу над Валерієм Залужним.
Колишній головнокомандувач ЗСУ, який зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, ще не дав зрозуміти свої політичні амбіції, хоча багато хто закликає його балотуватися.
Президент має кращі шанси, коли його протиставляють іншим опозиційним діячам. Але один зі співрозмовників видання каже, що найкращим кроком для Зеленського було б відійти в бік: "У Зеленського є лише один вихід, щоб вийти з незаплямованою репутацією. Це провести вибори (без нього) і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю під час війни".
Альтернативою є ризик асоціюватися з військовим колапсом або частковим миром. пишуть журналісти The Economist.
"З наближенням вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа Україна готується до змін. Зараз є побоювання, що пропозиція Трампа Україні буде нагадувати щось схоже на ідеї, висунуті його майбутнім віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Вони, по суті, виключають членство в НАТО, водночас дозволяють Росії зберегти контроль над 18% території України, яка зараз під окупацією", - йдеться у матеріалі.
"Попри всі розмови в Києві та інших столицях про закінчення війни, більшість тих, хто проводить час на передовій, розуміють, що багато боїв ще попереду. Ініціатива належить Володимиру Путіну, і малоймовірно, що він запропонує перемир'я, поки не буде вирішено кілька битв", - резюмує видання.
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Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Залужный не подходит, по критерию "проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років"
Так как в день объявления результатов мир не наступил, Трамп уже, на 50% опозорился. Ему этот, "один день" будут вспоминать всю каденцию
Перед этим врагам навязали "Киев за 3 дня". И верх победы "Славянский мальчик в трусиках"
Зелю геть! Вибори!
Головкомом добрих 6 чи 7 місяців.
А за ідіотичний десант/плацдарм у Кринках, проведений у стилі "Невська Дубровка" 2.0 ?
Тільки прошу не розповідати про відсутність у нього якихось повноважень...
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Поэтому Залужный не подходит
Или менять Конституцию, что сложнее
чем изменить закон под генпрокурора без образования
А хто ж буде докрадати Байдіновську гум-допомогу із Касаями ?!
Лише одне запитання : ---І як з такою зрадо--мерзотою майдано--жерів можна перемогти. фанато- мілітарісто--ліліпундію ????
Коли владу Україні НЕзмінно утримують: виповзні катюг КДБ; майдано--жерів із вурко--здерів шапок гаража яника; ЗЕ-лено-скракль із лілі-ПУТІНСЬКОЇ контори КВН-щиків рашо-ідеолога маслякова ???
І увесь цей злодійський бедлам ( під хі-хонь-ки--95 кв. ) вчиняється на тлі героїчної самопожертви патріотично- свідомої частини укр. суспільства ...Час корінних змін--стукає у двері кожного українця!
Готуймося. до перевиборів ... і серйозно...
боротьбу з корупціею?
так зараз боротьба не те що нульова, а навіть від'ємна - стає більше, а не менше.
до 2022 було не на часі, зараз теж не зважаючи на повноваження та можливості,
а після скажуть "не можемо, бо повтікають разом з грошима"
це буде фінансовий та демографічний удар по країні...