Україна розглядає можливість проведення виборів та скасування воєнного стану у 2025 році, - The Economist

Видання The Economist пише, що припинення вогню та скасування воєнного стану в Україні може бути 20 січня 2025 року, а 25 травня 2025 року в країні можуть відбутися президентські вибори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.

"Чи зможе він (новообраний президент США Дональд Трамп - ред.) нав'язати перемир'я? Чи будуть вибори? На цей момент на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації пана Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється", - пише видання.

Підготовчий процес до виборів вже розпочався

Як зазначається, Офіс президента заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично до цього відносяться, зокрема через організацію та питання легітимності цього процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill

Однак, пише The Economist, підготовчий процес вже розпочався: мобілізуються регіональні виборчі штаби та розпочинається робота над списками кандидатів.

Журналісти зазначають, що представники "одного з імовірних конкурентів" Володимира Зеленського на президентських виборах кажуть, що Україні потрібні вибори, але "вони побоюються робити публічні заяви про це, через можливу жорстку реакцію з боку Офісу президента".

"Якби вибори відбулися завтра, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його вже не сприймають як беззаперечного військового лідера, яким він був колись", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не відмовиться від окупованих територій, незалежно від результатів виборів у США, - Зеленський

Зеленського чекає боротьба за владу

Внутрішні опитування, з якими ознайомилося The Economist, свідчать про те, що у другому турі Зеленський матиме погані шанси на перемогу над Валерієм Залужним.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, який зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, ще не дав зрозуміти свої політичні амбіції, хоча багато хто закликає його балотуватися.

Президент має кращі шанси, коли його протиставляють іншим опозиційним діячам. Але один зі співрозмовників видання каже, що найкращим кроком для Зеленського було б відійти в бік: "У Зеленського є лише один вихід, щоб вийти з незаплямованою репутацією. Це провести вибори (без нього) і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю під час війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній. Хто потрапив у список?

Альтернативою є ризик асоціюватися з військовим колапсом або частковим миром. пишуть журналісти The Economist.

"З наближенням вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа Україна готується до змін. Зараз є побоювання, що пропозиція Трампа Україні буде нагадувати щось схоже на ідеї, висунуті його майбутнім віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Вони, по суті, виключають членство в НАТО, водночас дозволяють Росії зберегти контроль над 18% території України, яка зараз під окупацією", - йдеться у матеріалі.

"Попри всі розмови в Києві та інших столицях про закінчення війни, більшість тих, хто проводить час на передовій, розуміють, що багато боїв ще попереду. Ініціатива належить Володимиру Путіну, і малоймовірно, що він запропонує перемир'я, поки не буде вирішено кілька битв", - резюмує видання.

Також читайте: Трампу буде важко змусити Зеленського та Путіна піти на "мирну угоду", - The Times