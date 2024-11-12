УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8069 відвідувачів онлайн
Новини Війна
23 271 143

Україна розглядає можливість проведення виборів та скасування воєнного стану у 2025 році, - The Economist

The Economist: Вибори в Україні можуть відбутися у травні 2025 року

Видання The Economist пише, що припинення вогню та скасування воєнного стану в Україні може бути 20 січня 2025 року, а 25 травня 2025 року в країні можуть відбутися президентські вибори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання

"Чи зможе він (новообраний президент США Дональд Трамп - ред.) нав'язати перемир'я? Чи будуть вибори? На цей момент на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації пана Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється", - пише видання.

Підготовчий процес до виборів вже розпочався

Як зазначається, Офіс президента заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично до цього відносяться, зокрема через організацію та питання легітимності цього процесу. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill

Однак, пише The Economist, підготовчий процес вже розпочався: мобілізуються регіональні виборчі штаби та розпочинається робота над списками кандидатів.

Журналісти зазначають, що представники "одного з імовірних конкурентів" Володимира Зеленського на президентських виборах кажуть, що Україні потрібні вибори, але "вони побоюються робити публічні заяви про це, через можливу жорстку реакцію з боку Офісу президента".

"Якби вибори відбулися завтра, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його вже не сприймають як беззаперечного військового лідера, яким він був колись", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не відмовиться від окупованих територій, незалежно від результатів виборів у США, - Зеленський 

Зеленського чекає боротьба за владу

Внутрішні опитування, з якими ознайомилося The Economist, свідчать про те, що у другому турі Зеленський матиме погані шанси на перемогу над Валерієм Залужним.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, який зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, ще не дав зрозуміти свої політичні амбіції, хоча багато хто закликає його балотуватися.

Президент має кращі шанси, коли його протиставляють іншим опозиційним діячам. Але один зі співрозмовників видання каже, що найкращим кроком для Зеленського було б відійти в бік: "У Зеленського є лише один вихід, щоб вийти з незаплямованою репутацією. Це провести вибори (без нього) і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю під час війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній. Хто потрапив у список?

Альтернативою є ризик асоціюватися з військовим колапсом або частковим миром. пишуть журналісти The Economist.

"З наближенням вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа Україна готується до змін. Зараз є побоювання, що пропозиція Трампа Україні буде нагадувати щось схоже на ідеї, висунуті його майбутнім віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Вони, по суті, виключають членство в НАТО, водночас дозволяють Росії зберегти контроль над 18% території України, яка зараз під окупацією", - йдеться у матеріалі. 

"Попри всі розмови в Києві та інших столицях про закінчення війни, більшість тих, хто проводить час на передовій, розуміють, що багато боїв ще попереду. Ініціатива належить Володимиру Путіну, і малоймовірно, що він запропонує перемир'я, поки не буде вирішено кілька битв", - резюмує видання.

Також читайте: Трампу буде важко змусити Зеленського та Путіна піти на "мирну угоду", - The Times

Автор: 

вибори (6684) Зеленський Володимир (23719) Трамп Дональд (5536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
І полетіло лайно "неназваних джерел"на вентилятор...
показати весь коментар
12.11.2024 23:20
+22
Та він і не був ніколи беззаперечним військовим лідером! Як може таким бути людина, яка все життя бігала з голим задом по сцені, грала членом по роялю, розважала олігархів по саунах і висміювала усе украінське.....І війде він у історію не як людина, яка об'єднала націю, а як людина яка все провалила , зруйнувала і розікрала......
показати весь коментар
12.11.2024 23:50
+19
От Порошенка то якраз зараз і потрібно обирати, щоб еконміку з провалля витягував. "новиє ліца" вже проходили, ще довго будемо їх правління кров'ю відхаркувати...
показати весь коментар
13.11.2024 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сейчас просто все молчат, и ждут
Когда наступит время - скорее найдутся достойные

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Залужный не подходит, по критерию "проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років"
показати весь коментар
13.11.2024 12:45 Відповісти
Бачу наступну Верховну Раду з тотальною більшістю про-укранських нар-депутатів з найкращих героїв захисників учасників російсько-української війни. І в цій новій ВР зовсім не буде місця антиукраїнським партіям та блокам ворожим Україні. Не буде кремлівських яничарів життя загарбників - ПЗЖМ, зелених, ворюг -корупціонерів цих замаскованих під слуг України але слуг кремля... та ін. І буде створено комітет з розслідування випадків зради владою: розмінування на шляху окупантів, заклики до переговорів і капітуляції та знищення територіальної цілісності та суверенітету Української держави, за вказівкою кремля. І за злочинну підтримку ворожої кацапської церкви -МП. Та й новий президент точно вже буде бойовим українським воєначальником... яскравим патріотом до мозку кісток, а не боягузливим пацифістом та жалюгідним капітулянтом і корупціонером.... І тільки тоді ніколи більше в житті клята фашистська паРаша не нападе на Україну. Яка обов'язково буде гідною європейською державою, членом ЄС та НАТО з повернутим своїми Кримом, Донбасом та півднем України. Та все це буде тільки після яскравої перемоги Українського народу над лютим кремлівським ворогом окупантом.
показати весь коментар
13.11.2024 05:25 Відповісти
А потім Володимир прокидається, а у Зеленського вже другий термін.
показати весь коментар
13.11.2024 05:54 Відповісти
Ось якби можна було вибрати або покликати на президента України Русі Великого Князя Київського Святослава Ігоровича (Хороброго). Зрівняння правителів України Володимира Святославича і Володимира Олександровича, так проглядається лише одна подібність, і це в їхньому імені . Адже Великий князь України - Русі Володимир Великий постійно завойовував та примножував території Київської Русі. І тубільна провінція-колонія Русі це дике фінно-угорське Залісся воно тоді стабільно і постійно платило данину для Київської Русі (Україні). А тепер за Володимира Олександровича Україна -Русь вона лише постійно втрачає свою територію. А московія колишнє Залісся яка у 18 столітті підступно замаскувалась під нібито Росію, тепер вже вона хоче завоювати Україну Русь і зробити зі своєї колишньої давньої метрополії тепер уже як свою мерзенну кацапську колонію новросію. Ось зараз і склалася така катастрофічна ситуація через недалекоглядне правління наших ******** не зовсім проукраїнських правителів України Русі, які не йдуть у жодне порівняння з Великими князями Київськими IX - XI століття.
показати весь коментар
13.11.2024 06:53 Відповісти
Перша частина Вашого допису була більш притомна.
показати весь коментар
13.11.2024 12:05 Відповісти
Він так вів свою 'маневрову оборону' що за Візантійські гроші поліз аж на Дунай і знищив Болгарське царство слов'ян. Та ще й по дорозі додому наклав головою на Хортиці від нападу Печенігів
показати весь коментар
15.11.2024 04:26 Відповісти
Це ти про Порошенка?
показати весь коментар
13.11.2024 09:14 Відповісти
Ну ви смішний). Це при чинній узурпаторській корупційній виборчій системі, за якої участь у виборах братимуть тільки наближені до влади злочинці й корупціонери з повними карманами кримінального бабла? Ви при своєму розумі?
показати весь коментар
14.11.2024 03:16 Відповісти
Мы живем во время мэмов. Битвы в медиа пространстве. Трампу хотят обеспечить первую неудачу во втором подходе. "Мир за один день"
Так как в день объявления результатов мир не наступил, Трамп уже, на 50% опозорился. Ему этот, "один день" будут вспоминать всю каденцию
Перед этим врагам навязали "Киев за 3 дня". И верх победы "Славянский мальчик в трусиках"
показати весь коментар
13.11.2024 06:51 Відповісти
Який військовий лідер? Яка незаплямана репутація? Що ви несете? Зрадництво, хабарництво, переслідування патріотів, розкрадання бюджету, призначення на керівні посади в Державі російської ворожої агентури, перешкоджання і блокування поставок зброї та військової амуніції до ЗСУ, повний зрив мобілізації, і ще багато чого про що ми поки не знаємо,але я впевнений з часом відкриється. ,,Лідор *** військовий з незапляманою репутацією"
показати весь коментар
13.11.2024 08:04 Відповісти
Давно пора!!!
показати весь коментар
13.11.2024 08:45 Відповісти
Хто об'єднав націю? Отой шматок зеленого лайна. Не смішіть мої капці. Якби там був ''пес Патрон'' і то були б кращі результати!
Зелю геть! Вибори!
показати весь коментар
13.11.2024 08:48 Відповісти
Економіст делікатно повідомив, що мєчти Бубона так і залишаться мєчтамі.
показати весь коментар
13.11.2024 08:49 Відповісти
ну да, віддали вже кучуземлі кацапам, тепер можна на пару місяців відключити воєнний стан і провести вибори?
показати весь коментар
13.11.2024 09:06 Відповісти
Соромлюсь запитати... Чи несе Залужений хоча б якусь відповідальність за підготовку до можливого вторгнення РФ 24.2.22? Він же на той момент був
Головкомом добрих 6 чи 7 місяців.
А за ідіотичний десант/плацдарм у Кринках, проведений у стилі "Невська Дубровка" 2.0 ?
Тільки прошу не розповідати про відсутність у нього якихось повноважень...
показати весь коментар
13.11.2024 09:12 Відповісти
Він же непридатний до служби, яка відповідальність.
показати весь коментар
13.11.2024 11:40 Відповісти
Ну... в одному моменті сперечатися не буду, главзєбілу треба просто самоусунутись. Доречі, є цілком Коституційний спосіб у воєнний час. Йому варто просто написати заяву про складання повноважень. Верховній Раді прийняти її. Але один нюанс, виконуючий обов'язки Президента буде хтось із складу цієї ж ради, якого мають обрати головою Верховної Ради. Чи є серед усієї радної п...здоти достойна людина, сумніваюсь.
показати весь коментар
13.11.2024 09:36 Відповісти
Зараз там є голова ВР. Такий мордатий. От він і буде виконувати обов"язки. Автоматом, навіть голосувати не треба.
показати весь коментар
13.11.2024 12:08 Відповісти
Я трошки закрутив з трактуванням, погоджуюсь) Так, якщо сонцесяйний складає повноваження, то мордатий стає в.о. Я мав на увазі, якщо не захочуть мордатого, то технічно переоберуть голову ВР і буде наприклад з косою) Або безкутна) Чи якась інша сосна чи дуб) Коротше, Ви зрозуміли)
показати весь коментар
13.11.2024 14:26 Відповісти
У вас є якісь обосновані претензії до ЮВТ? Мені цікава ваша, вундеркінда, думка стосовно цього.
показати весь коментар
13.11.2024 18:25 Відповісти
Микола, от чесно, нажаль мені довелося зустрічатися із сектантами вашої секти Ви мені нагадуєте прихильників кпу року так 2010. Теж пристаркуваті, немічні із піною у роті. Як ви гадаєте, з ними можна була вести діалог? І до чого ця розмова нас тут доведе))) Тому, йдіть зі своєю ювт, туди, куди йде весь російський чф.
показати весь коментар
13.11.2024 20:01 Відповісти
буде чудова можливість злиняти з цієї території
показати весь коментар
13.11.2024 09:39 Відповісти
хтось помітив що Зеленського не називають президентом, просто пишуть "Зеленський підписав закон". Повісять найвеличнішого лідера ********** на якомусь стовпі в Києві разом зі скумбрією та Єрмаком.
показати весь коментар
13.11.2024 10:57 Відповісти
Спочатку треба відкрити кордони
показати весь коментар
13.11.2024 11:42 Відповісти
Правильно Портников казав - усі шось розглядають, шось планують, шось там заявляють, от тільки про присутність РФ і її планів забувають. Цирк на крові, причому міжнародний.
показати весь коментар
13.11.2024 11:52 Відповісти
І літаки з Борисполя і вибори і кінець війни Все то "відбудеться" у 2025р під ялиночку мабуть і Україна стане країною мрій мабуть і красти перестануть і закінчиться епоха бідності, зазеленіють мільярд дерев і полетять над ними мільйони дронів ще вище збудована нова "Мрія" Серед тих дерев ходять українці і о диво - у них з'явилися мізки і критичне мислення Нажаль війна закінчиця не скоро, не через півтора місяці точно
показати весь коментар
13.11.2024 12:24 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Поэтому Залужный не подходит
Или менять Конституцию, что сложнее
чем изменить закон под генпрокурора без образования
показати весь коментар
13.11.2024 12:49 Відповісти
Він зареєстрований в Україні, а в Британії - в командировці. Трохи довшій ніж ті хто їздить на відпочинок в Мальдіви чи Дубаї.
показати весь коментар
13.11.2024 13:07 Відповісти
Консульство - территория Украины. Ваш Залужный проходит по этому параметру
показати весь коментар
13.11.2024 13:47 Відповісти
Щоб відбулися вибори верховна зрада - придаток ********* має прийняти постанову про призначення виборів президента України, які мають бути проведені в останню неділю березня 5-го, а по факту 6-го року повноважень, за що повинні понести відповідальність злочинці у зраді, які саботували їх призначення, за повалення конституційного ладу в державі на замовлення ворожого кремля.
показати весь коментар
14.11.2024 03:26 Відповісти
Нашою країною, в будь який час, має керувати розумний, стратегічно мислячий українець, патріот, вольовий, добрий фахівець у своїй професії, в якій задіяне мислення. Який би не приймав участь в брудних схемах і в кумовстві. Який здатний прогнозувати наслідки того що відбувається і налаштований коректувати події щоб відвернути погані наслідки. Думаю, що таких в країні як мінімум 10 тис, а може й 100 тис. Юристи і економісти вузькі спеціальності і мають бути обслуговуючим персоналом. Прем'єр-міністр теж для економіста.
показати весь коментар
13.11.2024 12:57 Відповісти
Якщо хтось скаже, що потрібен досвідчений політик. Кожен з тих 10-100 тис, споглядаючи на те що відбувається, уже давно досвідчений політик.
показати весь коментар
13.11.2024 12:59 Відповісти
Не пригадую щось щоб Залужний заявляв про своє бажання йти в президенти)), але видання його вже запхало в президентське крісло))
показати весь коментар
13.11.2024 13:21 Відповісти
" Язик нам наданий. щоб приховувати помисли свої..."( Франц. поговірка)
А хто ж буде докрадати Байдіновську гум-допомогу із Касаями ?!
Лише одне запитання : ---І як з такою зрадо--мерзотою майдано--жерів можна перемогти. фанато- мілітарісто--ліліпундію ????
Коли владу Україні НЕзмінно утримують: виповзні катюг КДБ; майдано--жерів із вурко--здерів шапок гаража яника; ЗЕ-лено-скракль із лілі-ПУТІНСЬКОЇ контори КВН-щиків рашо-ідеолога маслякова ???
І увесь цей злодійський бедлам ( під хі-хонь-ки--95 кв. ) вчиняється на тлі героїчної самопожертви патріотично- свідомої частини укр. суспільства ...Час корінних змін--стукає у двері кожного українця!
Готуймося. до перевиборів ... і серйозно...
показати весь коментар
13.11.2024 14:38 Відповісти
Раніше витримував відосики Лідора цілих 5 секунд, а тепер вже від одної його фотки блювати хочеться. Що зі мною? Може токсікоз?
показати весь коментар
13.11.2024 15:18 Відповісти
Цікаво, що запропонують на виборах

боротьбу з корупціею?
так зараз боротьба не те що нульова, а навіть від'ємна - стає більше, а не менше.

до 2022 було не на часі, зараз теж не зважаючи на повноваження та можливості,
а після скажуть "не можемо, бо повтікають разом з грошима"
це буде фінансовий та демографічний удар по країні...
показати весь коментар
13.11.2024 15:49 Відповісти
Це яка Україна розглядає? Хто? Де? Коли?
показати весь коментар
13.11.2024 16:47 Відповісти
Ці всі Економіст та їм подібні. Україна розглядає... Досить робити з себе знавців. Хто конкретно розглядає? Звідки інфа? А інформаційні вкиди залиште тим лохам,що вас читають.
показати весь коментар
13.11.2024 22:47 Відповісти
Україна має не розглядати можливість проведення виборів, а якнайшвидше їх провести і притягнути до кримінальної відповідальності всіх злочинців, які саботували їх конституційне проведення з метою повалення конституційного ладу в Україні за замовленням з ворожого кремля.
показати весь коментар
14.11.2024 03:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 