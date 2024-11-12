Украина рассматривает возможность проведения выборов и отмены военного положения в 2025 году, - The Economist
Издание The Economist пишет, что прекращение огня и отмена военного положения в Украине может быть 20 января 2025 года, а 25 мая 2025 года в стране могут состояться президентские выборы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.
"Сможет ли он (новоизбранный президент США Дональд Трамп. - Ред.) навязать перемирие? Будут ли выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации господина Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается", - пишет издание.
Подготовительный процесс к выборам уже начался
Как отмечается, Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в частности из-за организации и вопросов легитимности этого процесса.
Однако, пишет The Economist, подготовительный процесс уже начался: мобилизуются региональные избирательные штабы и начинается работа над списками кандидатов.
Журналисты отмечают, что представители "одного из вероятных конкурентов" Владимира Зеленского на президентских выборах говорят, что Украине нужны выборы, но "они опасаются делать публичные заявления об этом, из-за возможной жесткой реакции со стороны Офиса президента".
"Если бы выборы состоялись завтра, господину Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году. Почти через три года после российского вторжения его уже не воспринимают как безоговорочного военного лидера, каким он был когда-то", - говорится в материале.
Зеленского ждет борьба за власть
Внутренние опросы, с которыми ознакомилось The Economist, свидетельствуют о том, что во втором туре Зеленский будет иметь плохие шансы на победу над Валерием Залужным.
Бывший главнокомандующий ВСУ, который сейчас занимает должность посла в Великобритании, еще не дал понять свои политические амбиции, хотя многие призывают его баллотироваться.
Президент имеет лучшие шансы, когда его противопоставляют другим оппозиционным деятелям. Но один из собеседников издания говорит, что лучшим шагом для Зеленского было бы отойти в сторону: "У Зеленского есть только один выход, чтобы выйти с незапятнанной репутацией. Это провести выборы (без него) и войти в историю как человек, который объединил нацию во время войны".
Альтернативой является риск ассоциироваться с военным коллапсом или частичным миром, пишут журналисты The Economist.
"С приближением вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа Украина готовится к переменам. Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать нечто похожее на идеи, выдвинутые его будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Они, по сути, исключают членство в НАТО, одновременно позволяют России сохранить контроль над 18% территории Украины, которая сейчас под оккупацией", - говорится в материале.
"Несмотря на все разговоры в Киеве и других столицах об окончании войны, большинство тех, кто проводит время на передовой, понимают, что много боев еще впереди. Инициатива принадлежит Владимиру Путину, и маловероятно, что он предложит перемирие, пока не будет решено несколько битв", - резюмирует издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда наступит время - скорее найдутся достойные
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Залужный не подходит, по критерию "проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років"
Так как в день объявления результатов мир не наступил, Трамп уже, на 50% опозорился. Ему этот, "один день" будут вспоминать всю каденцию
Перед этим врагам навязали "Киев за 3 дня". И верх победы "Славянский мальчик в трусиках"
Зелю геть! Вибори!
Головкомом добрих 6 чи 7 місяців.
А за ідіотичний десант/плацдарм у Кринках, проведений у стилі "Невська Дубровка" 2.0 ?
Тільки прошу не розповідати про відсутність у нього якихось повноважень...
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Поэтому Залужный не подходит
Или менять Конституцию, что сложнее
чем изменить закон под генпрокурора без образования
А хто ж буде докрадати Байдіновську гум-допомогу із Касаями ?!
Лише одне запитання : ---І як з такою зрадо--мерзотою майдано--жерів можна перемогти. фанато- мілітарісто--ліліпундію ????
Коли владу Україні НЕзмінно утримують: виповзні катюг КДБ; майдано--жерів із вурко--здерів шапок гаража яника; ЗЕ-лено-скракль із лілі-ПУТІНСЬКОЇ контори КВН-щиків рашо-ідеолога маслякова ???
І увесь цей злодійський бедлам ( під хі-хонь-ки--95 кв. ) вчиняється на тлі героїчної самопожертви патріотично- свідомої частини укр. суспільства ...Час корінних змін--стукає у двері кожного українця!
Готуймося. до перевиборів ... і серйозно...
боротьбу з корупціею?
так зараз боротьба не те що нульова, а навіть від'ємна - стає більше, а не менше.
до 2022 було не на часі, зараз теж не зважаючи на повноваження та можливості,
а після скажуть "не можемо, бо повтікають разом з грошима"
це буде фінансовий та демографічний удар по країні...