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Новости Война
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Украина рассматривает возможность проведения выборов и отмены военного положения в 2025 году, - The Economist

The Economist: Вибори в Україні можуть відбутися у травні 2025 року

Издание The Economist пишет, что прекращение огня и отмена военного положения в Украине может быть 20 января 2025 года, а 25 мая 2025 года в стране могут состояться президентские выборы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

"Сможет ли он (новоизбранный президент США Дональд Трамп. - Ред.) навязать перемирие? Будут ли выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации господина Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается", - пишет издание.

Подготовительный процесс к выборам уже начался

Как отмечается, Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в частности из-за организации и вопросов легитимности этого процесса.

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Однако, пишет The Economist, подготовительный процесс уже начался: мобилизуются региональные избирательные штабы и начинается работа над списками кандидатов.

Журналисты отмечают, что представители "одного из вероятных конкурентов" Владимира Зеленского на президентских выборах говорят, что Украине нужны выборы, но "они опасаются делать публичные заявления об этом, из-за возможной жесткой реакции со стороны Офиса президента".

"Если бы выборы состоялись завтра, господину Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году. Почти через три года после российского вторжения его уже не воспринимают как безоговорочного военного лидера, каким он был когда-то", - говорится в материале.

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Зеленского ждет борьба за власть

Внутренние опросы, с которыми ознакомилось The Economist, свидетельствуют о том, что во втором туре Зеленский будет иметь плохие шансы на победу над Валерием Залужным.

Бывший главнокомандующий ВСУ, который сейчас занимает должность посла в Великобритании, еще не дал понять свои политические амбиции, хотя многие призывают его баллотироваться.

Президент имеет лучшие шансы, когда его противопоставляют другим оппозиционным деятелям. Но один из собеседников издания говорит, что лучшим шагом для Зеленского было бы отойти в сторону: "У Зеленского есть только один выход, чтобы выйти с незапятнанной репутацией. Это провести выборы (без него) и войти в историю как человек, который объединил нацию во время войны".

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Альтернативой является риск ассоциироваться с военным коллапсом или частичным миром, пишут журналисты The Economist.

"С приближением вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа Украина готовится к переменам. Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать нечто похожее на идеи, выдвинутые его будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Они, по сути, исключают членство в НАТО, одновременно позволяют России сохранить контроль над 18% территории Украины, которая сейчас под оккупацией", - говорится в материале.

"Несмотря на все разговоры в Киеве и других столицах об окончании войны, большинство тех, кто проводит время на передовой, понимают, что много боев еще впереди. Инициатива принадлежит Владимиру Путину, и маловероятно, что он предложит перемирие, пока не будет решено несколько битв", - резюмирует издание.

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Автор: 

выборы (24722) Зеленский Владимир (20239) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+24
І полетіло лайно "неназваних джерел"на вентилятор...
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12.11.2024 23:20
+22
Та він і не був ніколи беззаперечним військовим лідером! Як може таким бути людина, яка все життя бігала з голим задом по сцені, грала членом по роялю, розважала олігархів по саунах і висміювала усе украінське.....І війде він у історію не як людина, яка об'єднала націю, а як людина яка все провалила , зруйнувала і розікрала......
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12.11.2024 23:50
+19
От Порошенка то якраз зараз і потрібно обирати, щоб еконміку з провалля витягував. "новиє ліца" вже проходили, ще довго будемо їх правління кров'ю відхаркувати...
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13.11.2024 00:03
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Сейчас просто все молчат, и ждут
Когда наступит время - скорее найдутся достойные

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Залужный не подходит, по критерию "проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років"
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13.11.2024 12:45 Ответить
Бачу наступну Верховну Раду з тотальною більшістю про-укранських нар-депутатів з найкращих героїв захисників учасників російсько-української війни. І в цій новій ВР зовсім не буде місця антиукраїнським партіям та блокам ворожим Україні. Не буде кремлівських яничарів життя загарбників - ПЗЖМ, зелених, ворюг -корупціонерів цих замаскованих під слуг України але слуг кремля... та ін. І буде створено комітет з розслідування випадків зради владою: розмінування на шляху окупантів, заклики до переговорів і капітуляції та знищення територіальної цілісності та суверенітету Української держави, за вказівкою кремля. І за злочинну підтримку ворожої кацапської церкви -МП. Та й новий президент точно вже буде бойовим українським воєначальником... яскравим патріотом до мозку кісток, а не боягузливим пацифістом та жалюгідним капітулянтом і корупціонером.... І тільки тоді ніколи більше в житті клята фашистська паРаша не нападе на Україну. Яка обов'язково буде гідною європейською державою, членом ЄС та НАТО з повернутим своїми Кримом, Донбасом та півднем України. Та все це буде тільки після яскравої перемоги Українського народу над лютим кремлівським ворогом окупантом.
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13.11.2024 05:25 Ответить
А потім Володимир прокидається, а у Зеленського вже другий термін.
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13.11.2024 05:54 Ответить
Ось якби можна було вибрати або покликати на президента України Русі Великого Князя Київського Святослава Ігоровича (Хороброго). Зрівняння правителів України Володимира Святославича і Володимира Олександровича, так проглядається лише одна подібність, і це в їхньому імені . Адже Великий князь України - Русі Володимир Великий постійно завойовував та примножував території Київської Русі. І тубільна провінція-колонія Русі це дике фінно-угорське Залісся воно тоді стабільно і постійно платило данину для Київської Русі (Україні). А тепер за Володимира Олександровича Україна -Русь вона лише постійно втрачає свою територію. А московія колишнє Залісся яка у 18 столітті підступно замаскувалась під нібито Росію, тепер вже вона хоче завоювати Україну Русь і зробити зі своєї колишньої давньої метрополії тепер уже як свою мерзенну кацапську колонію новросію. Ось зараз і склалася така катастрофічна ситуація через недалекоглядне правління наших ******** не зовсім проукраїнських правителів України Русі, які не йдуть у жодне порівняння з Великими князями Київськими IX - XI століття.
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13.11.2024 06:53 Ответить
Перша частина Вашого допису була більш притомна.
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13.11.2024 12:05 Ответить
Він так вів свою 'маневрову оборону' що за Візантійські гроші поліз аж на Дунай і знищив Болгарське царство слов'ян. Та ще й по дорозі додому наклав головою на Хортиці від нападу Печенігів
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15.11.2024 04:26 Ответить
Це ти про Порошенка?
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13.11.2024 09:14 Ответить
Ну ви смішний). Це при чинній узурпаторській корупційній виборчій системі, за якої участь у виборах братимуть тільки наближені до влади злочинці й корупціонери з повними карманами кримінального бабла? Ви при своєму розумі?
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14.11.2024 03:16 Ответить
Мы живем во время мэмов. Битвы в медиа пространстве. Трампу хотят обеспечить первую неудачу во втором подходе. "Мир за один день"
Так как в день объявления результатов мир не наступил, Трамп уже, на 50% опозорился. Ему этот, "один день" будут вспоминать всю каденцию
Перед этим врагам навязали "Киев за 3 дня". И верх победы "Славянский мальчик в трусиках"
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13.11.2024 06:51 Ответить
Який військовий лідер? Яка незаплямана репутація? Що ви несете? Зрадництво, хабарництво, переслідування патріотів, розкрадання бюджету, призначення на керівні посади в Державі російської ворожої агентури, перешкоджання і блокування поставок зброї та військової амуніції до ЗСУ, повний зрив мобілізації, і ще багато чого про що ми поки не знаємо,але я впевнений з часом відкриється. ,,Лідор *** військовий з незапляманою репутацією"
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13.11.2024 08:04 Ответить
Давно пора!!!
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13.11.2024 08:45 Ответить
Хто об'єднав націю? Отой шматок зеленого лайна. Не смішіть мої капці. Якби там був ''пес Патрон'' і то були б кращі результати!
Зелю геть! Вибори!
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13.11.2024 08:48 Ответить
Економіст делікатно повідомив, що мєчти Бубона так і залишаться мєчтамі.
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13.11.2024 08:49 Ответить
ну да, віддали вже кучуземлі кацапам, тепер можна на пару місяців відключити воєнний стан і провести вибори?
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13.11.2024 09:06 Ответить
Соромлюсь запитати... Чи несе Залужений хоча б якусь відповідальність за підготовку до можливого вторгнення РФ 24.2.22? Він же на той момент був
Головкомом добрих 6 чи 7 місяців.
А за ідіотичний десант/плацдарм у Кринках, проведений у стилі "Невська Дубровка" 2.0 ?
Тільки прошу не розповідати про відсутність у нього якихось повноважень...
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13.11.2024 09:12 Ответить
Він же непридатний до служби, яка відповідальність.
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13.11.2024 11:40 Ответить
Ну... в одному моменті сперечатися не буду, главзєбілу треба просто самоусунутись. Доречі, є цілком Коституційний спосіб у воєнний час. Йому варто просто написати заяву про складання повноважень. Верховній Раді прийняти її. Але один нюанс, виконуючий обов'язки Президента буде хтось із складу цієї ж ради, якого мають обрати головою Верховної Ради. Чи є серед усієї радної п...здоти достойна людина, сумніваюсь.
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13.11.2024 09:36 Ответить
Зараз там є голова ВР. Такий мордатий. От він і буде виконувати обов"язки. Автоматом, навіть голосувати не треба.
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13.11.2024 12:08 Ответить
Я трошки закрутив з трактуванням, погоджуюсь) Так, якщо сонцесяйний складає повноваження, то мордатий стає в.о. Я мав на увазі, якщо не захочуть мордатого, то технічно переоберуть голову ВР і буде наприклад з косою) Або безкутна) Чи якась інша сосна чи дуб) Коротше, Ви зрозуміли)
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13.11.2024 14:26 Ответить
У вас є якісь обосновані претензії до ЮВТ? Мені цікава ваша, вундеркінда, думка стосовно цього.
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13.11.2024 18:25 Ответить
Микола, от чесно, нажаль мені довелося зустрічатися із сектантами вашої секти Ви мені нагадуєте прихильників кпу року так 2010. Теж пристаркуваті, немічні із піною у роті. Як ви гадаєте, з ними можна була вести діалог? І до чого ця розмова нас тут доведе))) Тому, йдіть зі своєю ювт, туди, куди йде весь російський чф.
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13.11.2024 20:01 Ответить
буде чудова можливість злиняти з цієї території
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13.11.2024 09:39 Ответить
хтось помітив що Зеленського не називають президентом, просто пишуть "Зеленський підписав закон". Повісять найвеличнішого лідера ********** на якомусь стовпі в Києві разом зі скумбрією та Єрмаком.
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13.11.2024 10:57 Ответить
Спочатку треба відкрити кордони
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13.11.2024 11:42 Ответить
Правильно Портников казав - усі шось розглядають, шось планують, шось там заявляють, от тільки про присутність РФ і її планів забувають. Цирк на крові, причому міжнародний.
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13.11.2024 11:52 Ответить
І літаки з Борисполя і вибори і кінець війни Все то "відбудеться" у 2025р під ялиночку мабуть і Україна стане країною мрій мабуть і красти перестануть і закінчиться епоха бідності, зазеленіють мільярд дерев і полетять над ними мільйони дронів ще вище збудована нова "Мрія" Серед тих дерев ходять українці і о диво - у них з'явилися мізки і критичне мислення Нажаль війна закінчиця не скоро, не через півтора місяці точно
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13.11.2024 12:24 Ответить
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Поэтому Залужный не подходит
Или менять Конституцию, что сложнее
чем изменить закон под генпрокурора без образования
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13.11.2024 12:49 Ответить
Він зареєстрований в Україні, а в Британії - в командировці. Трохи довшій ніж ті хто їздить на відпочинок в Мальдіви чи Дубаї.
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13.11.2024 13:07 Ответить
Консульство - территория Украины. Ваш Залужный проходит по этому параметру
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13.11.2024 13:47 Ответить
Щоб відбулися вибори верховна зрада - придаток ********* має прийняти постанову про призначення виборів президента України, які мають бути проведені в останню неділю березня 5-го, а по факту 6-го року повноважень, за що повинні понести відповідальність злочинці у зраді, які саботували їх призначення, за повалення конституційного ладу в державі на замовлення ворожого кремля.
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14.11.2024 03:26 Ответить
Нашою країною, в будь який час, має керувати розумний, стратегічно мислячий українець, патріот, вольовий, добрий фахівець у своїй професії, в якій задіяне мислення. Який би не приймав участь в брудних схемах і в кумовстві. Який здатний прогнозувати наслідки того що відбувається і налаштований коректувати події щоб відвернути погані наслідки. Думаю, що таких в країні як мінімум 10 тис, а може й 100 тис. Юристи і економісти вузькі спеціальності і мають бути обслуговуючим персоналом. Прем'єр-міністр теж для економіста.
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13.11.2024 12:57 Ответить
Якщо хтось скаже, що потрібен досвідчений політик. Кожен з тих 10-100 тис, споглядаючи на те що відбувається, уже давно досвідчений політик.
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13.11.2024 12:59 Ответить
Не пригадую щось щоб Залужний заявляв про своє бажання йти в президенти)), але видання його вже запхало в президентське крісло))
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13.11.2024 13:21 Ответить
" Язик нам наданий. щоб приховувати помисли свої..."( Франц. поговірка)
А хто ж буде докрадати Байдіновську гум-допомогу із Касаями ?!
Лише одне запитання : ---І як з такою зрадо--мерзотою майдано--жерів можна перемогти. фанато- мілітарісто--ліліпундію ????
Коли владу Україні НЕзмінно утримують: виповзні катюг КДБ; майдано--жерів із вурко--здерів шапок гаража яника; ЗЕ-лено-скракль із лілі-ПУТІНСЬКОЇ контори КВН-щиків рашо-ідеолога маслякова ???
І увесь цей злодійський бедлам ( під хі-хонь-ки--95 кв. ) вчиняється на тлі героїчної самопожертви патріотично- свідомої частини укр. суспільства ...Час корінних змін--стукає у двері кожного українця!
Готуймося. до перевиборів ... і серйозно...
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13.11.2024 14:38 Ответить
Раніше витримував відосики Лідора цілих 5 секунд, а тепер вже від одної його фотки блювати хочеться. Що зі мною? Може токсікоз?
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13.11.2024 15:18 Ответить
Цікаво, що запропонують на виборах

боротьбу з корупціею?
так зараз боротьба не те що нульова, а навіть від'ємна - стає більше, а не менше.

до 2022 було не на часі, зараз теж не зважаючи на повноваження та можливості,
а після скажуть "не можемо, бо повтікають разом з грошима"
це буде фінансовий та демографічний удар по країні...
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13.11.2024 15:49 Ответить
Це яка Україна розглядає? Хто? Де? Коли?
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13.11.2024 16:47 Ответить
Ці всі Економіст та їм подібні. Україна розглядає... Досить робити з себе знавців. Хто конкретно розглядає? Звідки інфа? А інформаційні вкиди залиште тим лохам,що вас читають.
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13.11.2024 22:47 Ответить
Україна має не розглядати можливість проведення виборів, а якнайшвидше їх провести і притягнути до кримінальної відповідальності всіх злочинців, які саботували їх конституційне проведення з метою повалення конституційного ладу в Україні за замовленням з ворожого кремля.
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14.11.2024 03:31 Ответить
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