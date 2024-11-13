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"Слуга народу" Дмитрук виступив у рупорі російської пропаганди Russia Today

Народний депутат України Артем Дмитрук, якого Володимир Зеленський привів до Верховної Ради у складі "Слуг народу", дав інтерв'ю Раша Тудей.

Про це повідомив екснардеп Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

нардеп Дмитрук дав інтерв’ю Раша Тудей

"Володимир Зеленський, а це ви якийсь відбір проводили, щоб набрати до своєї політсили таку кількість зрадників, корупціонерів, фріків, брехунів, хабарників, дебілів та гвалтивників?", -  звернувся Береза до президента України.

Також читайте: "Слуга народу" втікач Дмитрук: Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Автор: 

депутат (1772) пропаганда (2797) Береза Борислав (152) Артем Дмитрук (71) RT (29)


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Топ коментарі
+64
Поназбирали різного непотрібу, а тепер дивуються…
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13.11.2024 23:57
+57
'Це все зробили ви разом с зе
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13.11.2024 23:56
+43
Ето уже измена Родины или еще нет, когда госслужащий дававший присягу Украине уже открыто работает на нашего врага? Или у нас только ухилянты ето злейшие враги Украины
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14.11.2024 00:03
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М0скалячі підори візжать і скиглять - значить, Курська операція йде успішно.
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14.11.2024 08:58 Відповісти
А чого оте ''тєло'' там ще щось може говорити?
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14.11.2024 09:05 Відповісти
Всі все знають і ніхто ні за що не відповідає 😡😡😡
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14.11.2024 09:10 Відповісти
А чому би його не відправити до киви і під бузину, якщо вона росте в Лондоні
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14.11.2024 09:12 Відповісти
Це відомий підр в Одесі. Обирався мажоритарно, за нього голосували свідомо
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14.11.2024 09:57 Відповісти
Підри і голосували, там їх багато...
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14.11.2024 14:45 Відповісти
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1856961042846277843

Хаха, ватнік Дмитрук, якого привів в Раду Зеленський, а потім дав втікти закордон з награбованим, вже роздає інтерв'ю рашатудей Як зелені пропагандони Лєщенка, Пєтров та Іванов не пихтять, як не намагаються прив'язати порохоботів до рашистів, а вилазе всеодно на них)
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14.11.2024 10:01 Відповісти
можна конечно любить плагославие ООО РПЦ и защищать его, но общаться с помойкой симоньян это хуже чем предательство, это мерзко.
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14.11.2024 10:04 Відповісти
слідом за Ківою йде.
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14.11.2024 10:22 Відповісти
А хто це?
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14.11.2024 11:42 Відповісти
Большинство текущих слуг побежали бы давать интервью Раша тудей, если бы их выгнали из Украины.
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14.11.2024 10:38 Відповісти
--Назви своїх друзів ( протеже--висуванців...) і я скажу .хто ТИ Є !!!
( За мотивами народної мудрості...)
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14.11.2024 11:08 Відповісти
Справжній "слуга" ,тільки чий?
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14.11.2024 11:18 Відповісти
А чому його не шукають через Інтерпол ?
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14.11.2024 11:27 Відповісти
Березі -- респект! Саме це питання я й хотів би задати президенту.
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14.11.2024 11:38 Відповісти
Для цього треба, хочаб, почати лікуватись лікувальним канабієсом та хакнути йього гаджет, через який гнида спілкується.
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14.11.2024 14:05 Відповісти
Недолюдки зелені! Цього Зелю "мають" всі, хто не лінується! Злодії, гвалтівники, опажоповці і просто паскуди...
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14.11.2024 11:45 Відповісти
Ківі 2.0
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14.11.2024 11:51 Відповісти
трагедія в тому, що в цього зє до цього часу є ще якийсь рейтинг. дна немає в цій країні
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14.11.2024 12:11 Відповісти
Булоине зрозуміло , що так і буде з такими шевченкодруками?(((
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14.11.2024 12:16 Відповісти
Мої сусіди по поверху, на прізвище Дмитрук, рвали дупи за оце все, 5 років тому. Я обов'язково нагадаю, як зустріну.
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14.11.2024 12:49 Відповісти
два дебила - это сила!
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14.11.2024 13:28 Відповісти
Цікаво у попа під рясою його вивозили? як він помістився, він же бугай здоровий
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14.11.2024 13:51 Відповісти
А той помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль, який допоміг втекти вже сидить за гратами, чи далі обкрадає український народ???????????
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14.11.2024 14:24 Відповісти
Та хто б мав сумніви!!!! Такого гівна, як у слугах каломийського, навіть у зека в опзж не було….
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14.11.2024 14:34 Відповісти
Це так, яник хоч і крадіїв наближав до себе, но ті хоч мізки мали, а тут що не рило то дебіл...
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14.11.2024 14:48 Відповісти
Кого вибирали ці примітиви цей електорат 95 кварталу тотальних москалів і зрадників та й ще ту Бубочку до холєри ясної
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15.11.2024 01:55 Відповісти
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