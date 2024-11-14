"Слуга народа" Дмитрук выступил в рупоре российской пропаганды Russia Today

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, которого Владимир Зеленский привел в Верховную Раду в составе "Слуг народа", дал интервью Раша Тудей.

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский, а это вы какой-то отбор проводили, чтобы набрать в свою политсилу такое количество предателей, коррупционеров, фриков, лжецов, взяточников, дебилов и насильников?", - обратился Береза к президенту Украины.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.