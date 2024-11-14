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"Слуга народа" Дмитрук выступил в рупоре российской пропаганды Russia Today

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, которого Владимир Зеленский привел в Верховную Раду в составе "Слуг народа", дал интервью Раша Тудей.

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

нардеп Дмитрук дав інтерв’ю Раша Тудей

"Владимир Зеленский, а это вы какой-то отбор проводили, чтобы набрать в свою политсилу такое количество предателей, коррупционеров, фриков, лжецов, взяточников, дебилов и насильников?", - обратился Береза к президенту Украины.

Также читайте: Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Автор: 

депутат (3312) пропаганда (3672) Береза Борислав (220) Артем Дмитрук (68) RT (24)


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Топ комментарии
+64
Поназбирали різного непотрібу, а тепер дивуються…
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13.11.2024 23:57
+57
'Це все зробили ви разом с зе
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13.11.2024 23:56
+43
Ето уже измена Родины или еще нет, когда госслужащий дававший присягу Украине уже открыто работает на нашего врага? Или у нас только ухилянты ето злейшие враги Украины
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14.11.2024 00:03
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М0скалячі підори візжать і скиглять - значить, Курська операція йде успішно.
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14.11.2024 08:58 Ответить
А чого оте ''тєло'' там ще щось може говорити?
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14.11.2024 09:05 Ответить
Всі все знають і ніхто ні за що не відповідає 😡😡😡
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14.11.2024 09:10 Ответить
А чому би його не відправити до киви і під бузину, якщо вона росте в Лондоні
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14.11.2024 09:12 Ответить
Це відомий підр в Одесі. Обирався мажоритарно, за нього голосували свідомо
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14.11.2024 09:57 Ответить
Підри і голосували, там їх багато...
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14.11.2024 14:45 Ответить
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1856961042846277843

Хаха, ватнік Дмитрук, якого привів в Раду Зеленський, а потім дав втікти закордон з награбованим, вже роздає інтерв'ю рашатудей Як зелені пропагандони Лєщенка, Пєтров та Іванов не пихтять, як не намагаються прив'язати порохоботів до рашистів, а вилазе всеодно на них)
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14.11.2024 10:01 Ответить
можна конечно любить плагославие ООО РПЦ и защищать его, но общаться с помойкой симоньян это хуже чем предательство, это мерзко.
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14.11.2024 10:04 Ответить
слідом за Ківою йде.
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14.11.2024 10:22 Ответить
А хто це?
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14.11.2024 11:42 Ответить
Большинство текущих слуг побежали бы давать интервью Раша тудей, если бы их выгнали из Украины.
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14.11.2024 10:38 Ответить
--Назви своїх друзів ( протеже--висуванців...) і я скажу .хто ТИ Є !!!
( За мотивами народної мудрості...)
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14.11.2024 11:08 Ответить
Справжній "слуга" ,тільки чий?
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14.11.2024 11:18 Ответить
А чому його не шукають через Інтерпол ?
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14.11.2024 11:27 Ответить
Березі -- респект! Саме це питання я й хотів би задати президенту.
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14.11.2024 11:38 Ответить
Для цього треба, хочаб, почати лікуватись лікувальним канабієсом та хакнути йього гаджет, через який гнида спілкується.
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14.11.2024 14:05 Ответить
Недолюдки зелені! Цього Зелю "мають" всі, хто не лінується! Злодії, гвалтівники, опажоповці і просто паскуди...
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14.11.2024 11:45 Ответить
Ківі 2.0
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14.11.2024 11:51 Ответить
трагедія в тому, що в цього зє до цього часу є ще якийсь рейтинг. дна немає в цій країні
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14.11.2024 12:11 Ответить
Булоине зрозуміло , що так і буде з такими шевченкодруками?(((
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14.11.2024 12:16 Ответить
Мої сусіди по поверху, на прізвище Дмитрук, рвали дупи за оце все, 5 років тому. Я обов'язково нагадаю, як зустріну.
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14.11.2024 12:49 Ответить
два дебила - это сила!
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14.11.2024 13:28 Ответить
Цікаво у попа під рясою його вивозили? як він помістився, він же бугай здоровий
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14.11.2024 13:51 Ответить
А той помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль, який допоміг втекти вже сидить за гратами, чи далі обкрадає український народ???????????
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14.11.2024 14:24 Ответить
Та хто б мав сумніви!!!! Такого гівна, як у слугах каломийського, навіть у зека в опзж не було….
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14.11.2024 14:34 Ответить
Це так, яник хоч і крадіїв наближав до себе, но ті хоч мізки мали, а тут що не рило то дебіл...
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14.11.2024 14:48 Ответить
Кого вибирали ці примітиви цей електорат 95 кварталу тотальних москалів і зрадників та й ще ту Бубочку до холєри ясної
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15.11.2024 01:55 Ответить
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