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Рішення США дозволити Україні бити вглиб РФ можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну, яка ніколи не закінчиться", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган про дозвіл Україні на удари по РФ

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що надання дозволу Україні завдавати удари вглиб території Росії далекобійною зброєю можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну".

Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами, повертаючись з Бразилії, де він брав участь у саміті "G20", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Türk.

По-перше, ми не вважаємо це рішення (дозвіл використовувати далекобійну зброю - ред.) правильним і не схвалюємо його. Від початку українсько-російської війни ми вважаємо, що вона може закінчитися не більшою кількістю зброї, більшою кількістю крові, більшою кількістю сліз, а більшою кількістю миротворчих зусиль, більшою кількістю доброї волі та дипломатії", - вважає президент Туреччини.

За словами Ердогана, рішення президента США Джо Байдена про надання дозволу Україні бити вглиб території Росії можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну та гарантувати, що вона ніколи не закінчиться чи навіть пошириться".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО повинно розглянути зміну ядерної доктрини Росії, - Ердоган

"Цей крок Байдена призведе не лише до ескалації конфлікту, а й до більшої реакції Росії. Пан Путін також схвалив доктрину, яка дозволяє його країні відповісти ядерною зброєю, якщо її атакують балістичними ракетами. Усе це може поставити регіон і світ на межу нової великої війни", - додав Ердоган.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден ухвалив "гарне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів углиб Росії, - Макрон

Автор: 

зброя (7439) дозвіл (290) росія (64969) Ердоган Реджеп Таїп (927)


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Топ коментарі
+51
І тому хай кацапія б'є по Україні, а Україна по кацапії ні. Тоді українці швиденько загинуть, і наступить мир і спокій. Щоправда, без українців, але пердогану на таку дрібницю плювати ...
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20.11.2024 15:29
+43
Якщо з одного боку летят ракети, а з іншого - "добра воля" - зрозуміло, що війну у таких умовах неможливо закінчити рівними перемовинами.
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20.11.2024 15:29
+35
Ще один приклад як довге перебування при владі, похилий вік і підірвано здоров'я впливають на людину.
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20.11.2024 15:30
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Якщо з одного боку летят ракети, а з іншого - "добра воля" - зрозуміло, що війну у таких умовах неможливо закінчити рівними перемовинами.
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20.11.2024 15:29 Відповісти
І тому хай кацапія б'є по Україні, а Україна по кацапії ні. Тоді українці швиденько загинуть, і наступить мир і спокій. Щоправда, без українців, але пердогану на таку дрібницю плювати ...
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20.11.2024 15:29 Відповісти
Ще один приклад як довге перебування при владі, похилий вік і підірвано здоров'я впливають на людину.
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20.11.2024 15:30 Відповісти
👍
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20.11.2024 16:01 Відповісти
Так то воно так, але що тоді можна сказати про відносно молодого наркомана, ще не зіпсованого довгим перебуванням при владі?
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20.11.2024 16:19 Відповісти
Самі кажете "наркоман". Чого дивуєтесь.
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20.11.2024 16:40 Відповісти
Нічого дивного, навіть ********* не так давно говорила, що факти не важливі, важлива інтерпретація. Кацапи все інтерпретують так, як їм потрібно
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20.11.2024 15:30 Відповісти
Мда. 1000 днів війни, українці і далі слухають московських пропагандонів
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20.11.2024 16:01 Відповісти
Не факт. Просто багато хто бачив відео, де скабєєва проводила майстер-клас
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20.11.2024 16:37 Відповісти
турецький прорашистський холуй-рашистський сірник, розпалив війну в Тебе під носом у 2014 році.окупацією українського Криму.Наскільки ж мерзенні покидьки .
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20.11.2024 15:31 Відповісти
А можна і інакше. Як спробу знищити її потенціал для продовження війни.
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20.11.2024 15:31 Відповісти
А шо ж ти ******** пердоган не вирішив з 14 року все це? Піздоган ти , турок жополіз путіна
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20.11.2024 15:31 Відповісти
реджеп, ти звісно пацан авторитетний, дяка, шо не пропустив кацапів через Босфор та Дарданелли, але давай, дуй за курсом хрейсера мацква, миротворець хєров
йди свого корєфана @уйла заспокой та умиротвори
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20.11.2024 15:32 Відповісти
не треба дякувати "пану", бо не пропустив, з'їдаючи власні зуби, адже мусив виконувати світову угоду, і став би вигннанцем звідусіль в разі недотримання...
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20.11.2024 15:40 Відповісти
Пердогана уже аж трусит так он хочет чтобы Украину уже нагнули и сняли с Сосии санкции. Тогда он с радостью откроет Босфор для разейского флота
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20.11.2024 15:58 Відповісти
**** , коли вже виздихають ці 70ти- 80-ти річні маразматики у світі, яким ці війни , як забавки, їм життя людей пох.. бо вони думають, що самі жити будуть вічно. стара пердяча мразота.
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20.11.2024 15:33 Відповісти
Ти думаешь новие ліца"
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20.11.2024 15:57 Відповісти
Эдик, свали с Кипру.
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20.11.2024 15:33 Відповісти
Ще один "миротворець". Тільки з'являється можливість знищити ще трохи російських фашистів, так відразу миротворчеський визг з усіх нор. А як вбивають українців, так їм по великому рахунку пофіг.
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20.11.2024 15:33 Відповісти
ця шльондра має намір повернути Крим Турретчині. Всі його балачки про мир на варті гнилого банану
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20.11.2024 15:38 Відповісти
**********
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20.11.2024 15:33 Відповісти
Приблизно так само довго, як турки на Кіпрі. Може він то мав на увазі7
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20.11.2024 15:34 Відповісти
мерзенний шакал
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20.11.2024 15:34 Відповісти
Всі диктатори зневажають Міжнародне Право і бажають вирішувати всі проблеми силовими методами супроти слабших супротивників. Ердоган лише в черговий раз довів що він є диктатром.
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20.11.2024 15:34 Відповісти
А коли США ввели санкції проти МУС за тез що вони хотіли розслідувати злочини армії США проти цивільних в Іраку, то ще зневажання міжнародного права чи ще ні?
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20.11.2024 16:00 Відповісти
Шёл бы ты за пердоганом!
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20.11.2024 16:05 Відповісти
Деякі "цивільні" фанатики вважали Саддама Хусейна богом. Так само вважають "цивільні" фанатики алавіти богом Башара Асада в Сирії...
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20.11.2024 16:11 Відповісти
Ніхто їх богами не вважав, що за уйня.
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20.11.2024 18:41 Відповісти
Завдяки ердогану, кацапи перетворять Турцію в мухосранськ, а їх там за ердогана понаїхало
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20.11.2024 15:34 Відповісти
Турчатський усцатий защекан - доклад завершив!
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20.11.2024 15:35 Відповісти
всі війни закінчуються
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20.11.2024 15:36 Відповісти
тому іди на пуй, хутлерівський дуполіз
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20.11.2024 15:36 Відповісти
Та ясно,а ракети від русні по будинках і наших критичних підприємствах це норма і ніякої ескалації немає,ну подумаєш гине десяток людей +- і ще десяток стає інвалідами.Головне в пердогана все спокійно і можна далі приторговувати і сидіти на двух стільцях.Якого ти куя тоді россійський літак збив???нехай би собі літав подумаєш на кілометр залетів...
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20.11.2024 15:38 Відповісти
ЕДГ ДБЛ БЛД
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20.11.2024 15:39 Відповісти
Сиди рівно турку і не звизди, - без тебе розберуться з рашистською пітьмою.
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20.11.2024 15:40 Відповісти
Турецький потік жме?
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20.11.2024 15:40 Відповісти
Интересное кино!
В твое воздушное пространство , дорогой
Залетел всего один кацапский самолет
Залетел не Стамбул бомбить
А на несколько секунд буквально
Ты что, дорогой, сделал?
Ты кацапский самолет велел завалить
А теперь что?
Если вдруг кацапские самолеты прилетят десятками
Бомбить Стамбул и Анкару !!!!
Ты репу чесать будешь,дорогой?
Сомневаюсь я
Ты их снова завалишь
Вот и мы будем валить все, что к нам летит
И все ,что еще только готовится прилететь
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20.11.2024 15:40 Відповісти
Це президент краіни НАТО?
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20.11.2024 15:41 Відповісти
хитрий пітор , або шизік:

- на словах він за кордони 91-го року,

- на ділі йому подобаються бразильско-китайські плани (заморозка),

- а тепер "вайна прєкратітса, єслі пєрєстать давать Украінє аружіє"

і все ці 3 різні думки були озвучені в один місяць
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20.11.2024 15:41 Відповісти
То почему Турция сбла рашн самолёт, вторгшийся на её территроию, вместо того, чтоб начать переговоры???
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20.11.2024 15:43 Відповісти
друган хла переживає,
що хло йому знову помідори бульдозером буде чавити..
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20.11.2024 15:44 Відповісти
шо цей недоумок верзе? чим скоріше все військове на рашці рознесуть тим скоріше війна припиниться
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20.11.2024 15:46 Відповісти
Таїп старіє, чи продавця? А ми ще пам'ятаємо Ердогана, який встромив ятагана ********* нижче спини!)
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20.11.2024 15:48 Відповісти
Йди до біса, турок!
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20.11.2024 15:48 Відповісти
Яка ж цинічна тм ліцемірна тварюка! Як путін кожного дня обстрілює мирні міста та селища, і гинуть звичайні люди цілими родинами з діточками- то воно цього не бачить і ні слова осуду або критики цих злочинних дій росіі. Для нього це виходить нормально, це не війна..... Але ж тепер коли анонсували удари у відповідь як протидію цим злочинам, і щоб захиститиі врятувати людей від нових обстрілів - воно відкриває свого поганого рота і починає щось голосно волати про мир і що так не можна, .що це "спроба розпалити війну" ......
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20.11.2024 15:51 Відповісти
Так хай Курдістан кацапам віддасть і настане мир!
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20.11.2024 15:52 Відповісти
Мы боремся, и сдаваться не собираемся. Хотя, сейчас имеем около 5-десяти сверхдальних ракет на 300 км.
Кацапы по нам выпустили уже около 9500 ракет.
Если!!!! нам предоставят 9450 ракет вы думаете кацапы сдадутся?
Эпизоды боев показывают что мы, прости господи, не НАТО, а один бывший народ, и в упорстве не уступаем друг другу
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20.11.2024 15:58 Відповісти
Хоч би гугли перекладач використав чи шо.
Лінивий кацап пішов нині.
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20.11.2024 16:02 Відповісти
Пи...дуй мимо.
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20.11.2024 16:34 Відповісти
Что ты мелешь,какой один народ?
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20.11.2024 16:08 Відповісти
Хай султан махне кацапам Анталію або ж Північний Кіпр на Крим. Я думаю, вони згодяться.
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20.11.2024 16:00 Відповісти
ще одне їбанько висралося в ефірі йже вєе готуйся аллаху звіт за своє нікчемне життя давати!
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20.11.2024 16:01 Відповісти
Це путін продовжує свою війну а не захід чи Україна. Ердоган завжди такі заяви робить а потім підсирає росії як то було з Азовцями. Чекаємо черговий удар в псіну.
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20.11.2024 16:02 Відповісти
Один, ********, порушує міжнародні закони та переписує під себе національні, другий, під********, йому підгавкує.
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20.11.2024 16:03 Відповісти
Як "спробу розпалити війну"? Ти під.р а зараз це що? просто іграшки? Які-ж тварі.
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20.11.2024 16:05 Відповісти
Ні бомбардування українців, ні корейці які фактично увійшли до війни, ні шиза ***** з його побажалками, а саме нищення складів террористів є для ердогана ескалацією.

Пс. В кого ракети той і пан, той і будує своє життя. Саме ракетна програма і її маштабування є кроком до реального миру щоб усякі квазімоди мали здоровий глузд. А поки будуть ті кому на українців начхати, ніякої моралі, нічого
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20.11.2024 16:09 Відповісти
Зато когда Россия стреляет постоянно, то это не распаляет войну. Все эти защитники России это просто приговор миру.
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20.11.2024 16:10 Відповісти
пан Ердоган має бажання повоювати з кацапами за "Босфор"?
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20.11.2024 16:10 Відповісти
********** ублюдок приютивший и обучавший хамас чтоб ты сдох!
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20.11.2024 16:19 Відповісти
Ну а з іншого боку відсутність рішення Байдена призведе до бистрої поразки України та геноциду українського народу. То ердосран за це топить? по бистрому зтерти Україну і руки вмить **** яничарська???
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20.11.2024 16:23 Відповісти
Ердоган а ти ще так паскуда яка тільки підіграє злочинцю путіну.
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20.11.2024 16:25 Відповісти
Простітутка вусата пшол ***** пёс безродний
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20.11.2024 16:29 Відповісти
В тому, що війна не закінчиться в світі є й плюс же. Це означає, що ядерна війна не почнеться. А це вже дає надію на виживання більшої частини населення Землі. Меншій частині звісно не пощастить. Але це краще, ніж ядерна війна.
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20.11.2024 16:31 Відповісти
Султан весь час стрибає як мавпочка нашим і вашим-це путь у СРАКУ
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20.11.2024 16:32 Відповісти
Хочу нагадати, що після полтавської битви війська Пилипа Орлика разом з військом Османської імперії оточили військо петрухи 1 в Бессарабії., але знищити їх не вдалося так, як московіти відкупилися у осман возами з золотом та сріблом і ті їх випустили з оточення. Ви гадаєте щось змилилося в поведінці нащадків осман?
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20.11.2024 16:38 Відповісти
Старий пердун завжди вирізнявся такою жопою,щоб давала змогу сидіти на двох стільцях.Але Бог не теля,і ердоган у ситуації,коли перехитрив самого себе.
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20.11.2024 16:47 Відповісти
Ердогану краще було б подумати про Кирим. Пуйло навіть спілкуватись про Кирим не хоче. А звільнити Кирим турки можуть за день. І вичистити його від цапні, та завезти з Турції мільонну діаспору кримли. Весь світ би плескав Таїпу у долоні
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20.11.2024 16:59 Відповісти
видно добре ***** припікає, бо засвітив всіх *********
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20.11.2024 17:04 Відповісти
Реджоп, ти пи.дун-"миротворець"
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20.11.2024 17:19 Відповісти
Хай цей торгаш визнає незалежність курдів,щоб далі не розпалювати війну в Туреччині.
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20.11.2024 17:29 Відповісти
Головний осман теж вважає дозвіл, як і Саллівен, ескалацією.
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20.11.2024 17:29 Відповісти
Ах, ти жопа хитра турецька, миротворець гребаний. Ердоган це п'яте колесо в НАТО, та прихована загроза ще одно члена вісі зла, бо він диктатор, та узурпатор влади в Туреччіні.
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20.11.2024 17:47 Відповісти
своей репликой турецкая гнида показала гнилое нутро
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20.11.2024 17:58 Відповісти
Решение США разрешить Украине бить вглубь РФ можно интерпретировать как "попытку закончить войну , которая идёт уже 3ий год"
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20.11.2024 18:05 Відповісти
Цей дьядьо хоче Кримську область.
Не забуваймо про це!
В політиці не буває постійних союзників
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20.11.2024 18:18 Відповісти
ердоган. сіярто. фіцо. орбан та ін. залежні від ***** - будуть транслювати наративи *****. Нема сенсу реагувати на це. Головна скрєпа- українці повинні зникнути. В українців інша думка. Крім зебів звісно, особливо тих.кому за 60. Може в них забирати паспорти. щоб не голосували за проросійських клоунів
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20.11.2024 19:00 Відповісти
Агов, Ердоган Іванович!
Як іздохне рашка, так і війна закінчиться. Причому, і у Сирії також. Що не ясно?
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21.11.2024 06:01 Відповісти
 
 