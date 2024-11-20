Рішення США дозволити Україні бити вглиб РФ можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну, яка ніколи не закінчиться", - Ердоган
Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що надання дозволу Україні завдавати удари вглиб території Росії далекобійною зброєю можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну".
Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами, повертаючись з Бразилії, де він брав участь у саміті "G20", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Türk.
По-перше, ми не вважаємо це рішення (дозвіл використовувати далекобійну зброю - ред.) правильним і не схвалюємо його. Від початку українсько-російської війни ми вважаємо, що вона може закінчитися не більшою кількістю зброї, більшою кількістю крові, більшою кількістю сліз, а більшою кількістю миротворчих зусиль, більшою кількістю доброї волі та дипломатії", - вважає президент Туреччини.
За словами Ердогана, рішення президента США Джо Байдена про надання дозволу Україні бити вглиб території Росії можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну та гарантувати, що вона ніколи не закінчиться чи навіть пошириться".
"Цей крок Байдена призведе не лише до ескалації конфлікту, а й до більшої реакції Росії. Пан Путін також схвалив доктрину, яка дозволяє його країні відповісти ядерною зброєю, якщо її атакують балістичними ракетами. Усе це може поставити регіон і світ на межу нової великої війни", - додав Ердоган.
Дозвіл на удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Проте згодом текст публікації було змінено.
МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".
19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.
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йди свого корєфана @уйла заспокой та умиротвори
В твое воздушное пространство , дорогой
Залетел всего один кацапский самолет
Залетел не Стамбул бомбить
А на несколько секунд буквально
Ты что, дорогой, сделал?
Ты кацапский самолет велел завалить
А теперь что?
Если вдруг кацапские самолеты прилетят десятками
Бомбить Стамбул и Анкару !!!!
Ты репу чесать будешь,дорогой?
Сомневаюсь я
Ты их снова завалишь
Вот и мы будем валить все, что к нам летит
И все ,что еще только готовится прилететь
- на словах він за кордони 91-го року,
- на ділі йому подобаються бразильско-китайські плани (заморозка),
- а тепер "вайна прєкратітса, єслі пєрєстать давать Украінє аружіє"
і все ці 3 різні думки були озвучені в один місяць
що хло йому знову помідори бульдозером буде чавити..
Кацапы по нам выпустили уже около 9500 ракет.
Если!!!! нам предоставят 9450 ракет вы думаете кацапы сдадутся?
Эпизоды боев показывают что мы, прости господи, не НАТО, а один бывший народ, и в упорстве не уступаем друг другу
Лінивий кацап пішов нині.
Пс. В кого ракети той і пан, той і будує своє життя. Саме ракетна програма і її маштабування є кроком до реального миру щоб усякі квазімоди мали здоровий глузд. А поки будуть ті кому на українців начхати, ніякої моралі, нічого
Не забуваймо про це!
В політиці не буває постійних союзників
Як іздохне рашка, так і війна закінчиться. Причому, і у Сирії також. Що не ясно?