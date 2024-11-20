Рішення США дозволити Україні бити вглиб РФ можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну, яка ніколи не закінчиться", - Ердоган

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що надання дозволу Україні завдавати удари вглиб території Росії далекобійною зброєю можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну".

Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами, повертаючись з Бразилії, де він брав участь у саміті "G20", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Türk.

По-перше, ми не вважаємо це рішення (дозвіл використовувати далекобійну зброю - ред.) правильним і не схвалюємо його. Від початку українсько-російської війни ми вважаємо, що вона може закінчитися не більшою кількістю зброї, більшою кількістю крові, більшою кількістю сліз, а більшою кількістю миротворчих зусиль, більшою кількістю доброї волі та дипломатії", - вважає президент Туреччини.

За словами Ердогана, рішення президента США Джо Байдена про надання дозволу Україні бити вглиб території Росії можна інтерпретувати як "спробу розпалити війну та гарантувати, що вона ніколи не закінчиться чи навіть пошириться".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО повинно розглянути зміну ядерної доктрини Росії, - Ердоган

"Цей крок Байдена призведе не лише до ескалації конфлікту, а й до більшої реакції Росії. Пан Путін також схвалив доктрину, яка дозволяє його країні відповісти ядерною зброєю, якщо її атакують балістичними ракетами. Усе це може поставити регіон і світ на межу нової великої війни", - додав Ердоган.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден ухвалив "гарне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів углиб Росії, - Макрон