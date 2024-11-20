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Решение США разрешить Украине бить вглубь РФ можно интерпретировать как "попытку разжечь войну, которая никогда не закончится", - Эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган про дозвіл Україні на удари по РФ

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предоставление разрешения Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием можно интерпретировать как "попытку разжечь войну".

Об этом Эрдоган сказал во время общения с журналистами, возвращаясь из Бразилии, где он участвовал в саммите "G20", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Türk.

Во-первых, мы не считаем это решение (разрешение использовать дальнобойное оружие - ред.) правильным и не одобряем его. С начала украинско-российской войны мы считаем, что она может закончиться не большим количеством оружия, большим количеством крови, большим количеством слез, а большим количеством миротворческих усилий, большим количеством доброй воли и дипломатии", - считает президент Турции.

По словам Эрдогана, решение президента США Джо Байдена о предоставлении разрешения Украине бить вглубь территории России можно интерпретировать как "попытку разжечь войну и гарантировать, что она никогда не закончится или даже распространится".

Читайте также: Эрдоган на саммите G20 намерен представить свой "мирный план" по Украине, - Bloomberg

"Этот шаг Байдена приведет не только к эскалации конфликта, но и к большей реакции России. Господин Путин также одобрил доктрину, которая позволяет его стране ответить ядерным оружием, если ее атакуют баллистическими ракетами. Все это может поставить регион и мир на грань новой большой войны", - добавил Эрдоган.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден принял "хорошее решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России, - Макрон

Автор: 

оружие (10213) разрешение (149) россия (95489) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+51
І тому хай кацапія б'є по Україні, а Україна по кацапії ні. Тоді українці швиденько загинуть, і наступить мир і спокій. Щоправда, без українців, але пердогану на таку дрібницю плювати ...
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20.11.2024 15:29
+43
Якщо з одного боку летят ракети, а з іншого - "добра воля" - зрозуміло, що війну у таких умовах неможливо закінчити рівними перемовинами.
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20.11.2024 15:29
+35
Ще один приклад як довге перебування при владі, похилий вік і підірвано здоров'я впливають на людину.
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20.11.2024 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Якщо з одного боку летят ракети, а з іншого - "добра воля" - зрозуміло, що війну у таких умовах неможливо закінчити рівними перемовинами.
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20.11.2024 15:29 Ответить
І тому хай кацапія б'є по Україні, а Україна по кацапії ні. Тоді українці швиденько загинуть, і наступить мир і спокій. Щоправда, без українців, але пердогану на таку дрібницю плювати ...
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20.11.2024 15:29 Ответить
Ще один приклад як довге перебування при владі, похилий вік і підірвано здоров'я впливають на людину.
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20.11.2024 15:30 Ответить
👍
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20.11.2024 16:01 Ответить
Так то воно так, але що тоді можна сказати про відносно молодого наркомана, ще не зіпсованого довгим перебуванням при владі?
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20.11.2024 16:19 Ответить
Самі кажете "наркоман". Чого дивуєтесь.
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20.11.2024 16:40 Ответить
Нічого дивного, навіть ********* не так давно говорила, що факти не важливі, важлива інтерпретація. Кацапи все інтерпретують так, як їм потрібно
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20.11.2024 15:30 Ответить
Мда. 1000 днів війни, українці і далі слухають московських пропагандонів
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20.11.2024 16:01 Ответить
Не факт. Просто багато хто бачив відео, де скабєєва проводила майстер-клас
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20.11.2024 16:37 Ответить
турецький прорашистський холуй-рашистський сірник, розпалив війну в Тебе під носом у 2014 році.окупацією українського Криму.Наскільки ж мерзенні покидьки .
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20.11.2024 15:31 Ответить
А можна і інакше. Як спробу знищити її потенціал для продовження війни.
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20.11.2024 15:31 Ответить
А шо ж ти ******** пердоган не вирішив з 14 року все це? Піздоган ти , турок жополіз путіна
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20.11.2024 15:31 Ответить
реджеп, ти звісно пацан авторитетний, дяка, шо не пропустив кацапів через Босфор та Дарданелли, але давай, дуй за курсом хрейсера мацква, миротворець хєров
йди свого корєфана @уйла заспокой та умиротвори
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20.11.2024 15:32 Ответить
не треба дякувати "пану", бо не пропустив, з'їдаючи власні зуби, адже мусив виконувати світову угоду, і став би вигннанцем звідусіль в разі недотримання...
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20.11.2024 15:40 Ответить
Пердогана уже аж трусит так он хочет чтобы Украину уже нагнули и сняли с Сосии санкции. Тогда он с радостью откроет Босфор для разейского флота
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20.11.2024 15:58 Ответить
**** , коли вже виздихають ці 70ти- 80-ти річні маразматики у світі, яким ці війни , як забавки, їм життя людей пох.. бо вони думають, що самі жити будуть вічно. стара пердяча мразота.
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20.11.2024 15:33 Ответить
Ти думаешь новие ліца"
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20.11.2024 15:57 Ответить
Эдик, свали с Кипру.
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20.11.2024 15:33 Ответить
Ще один "миротворець". Тільки з'являється можливість знищити ще трохи російських фашистів, так відразу миротворчеський визг з усіх нор. А як вбивають українців, так їм по великому рахунку пофіг.
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20.11.2024 15:33 Ответить
ця шльондра має намір повернути Крим Турретчині. Всі його балачки про мир на варті гнилого банану
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20.11.2024 15:38 Ответить
**********
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20.11.2024 15:33 Ответить
Приблизно так само довго, як турки на Кіпрі. Може він то мав на увазі7
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20.11.2024 15:34 Ответить
мерзенний шакал
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20.11.2024 15:34 Ответить
Всі диктатори зневажають Міжнародне Право і бажають вирішувати всі проблеми силовими методами супроти слабших супротивників. Ердоган лише в черговий раз довів що він є диктатром.
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20.11.2024 15:34 Ответить
А коли США ввели санкції проти МУС за тез що вони хотіли розслідувати злочини армії США проти цивільних в Іраку, то ще зневажання міжнародного права чи ще ні?
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20.11.2024 16:00 Ответить
Шёл бы ты за пердоганом!
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20.11.2024 16:05 Ответить
Деякі "цивільні" фанатики вважали Саддама Хусейна богом. Так само вважають "цивільні" фанатики алавіти богом Башара Асада в Сирії...
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20.11.2024 16:11 Ответить
Ніхто їх богами не вважав, що за уйня.
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20.11.2024 18:41 Ответить
Завдяки ердогану, кацапи перетворять Турцію в мухосранськ, а їх там за ердогана понаїхало
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20.11.2024 15:34 Ответить
Турчатський усцатий защекан - доклад завершив!
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20.11.2024 15:35 Ответить
всі війни закінчуються
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20.11.2024 15:36 Ответить
тому іди на пуй, хутлерівський дуполіз
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20.11.2024 15:36 Ответить
Та ясно,а ракети від русні по будинках і наших критичних підприємствах це норма і ніякої ескалації немає,ну подумаєш гине десяток людей +- і ще десяток стає інвалідами.Головне в пердогана все спокійно і можна далі приторговувати і сидіти на двух стільцях.Якого ти куя тоді россійський літак збив???нехай би собі літав подумаєш на кілометр залетів...
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20.11.2024 15:38 Ответить
ЕДГ ДБЛ БЛД
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20.11.2024 15:39 Ответить
Сиди рівно турку і не звизди, - без тебе розберуться з рашистською пітьмою.
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20.11.2024 15:40 Ответить
Турецький потік жме?
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20.11.2024 15:40 Ответить
Интересное кино!
В твое воздушное пространство , дорогой
Залетел всего один кацапский самолет
Залетел не Стамбул бомбить
А на несколько секунд буквально
Ты что, дорогой, сделал?
Ты кацапский самолет велел завалить
А теперь что?
Если вдруг кацапские самолеты прилетят десятками
Бомбить Стамбул и Анкару !!!!
Ты репу чесать будешь,дорогой?
Сомневаюсь я
Ты их снова завалишь
Вот и мы будем валить все, что к нам летит
И все ,что еще только готовится прилететь
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20.11.2024 15:40 Ответить
Це президент краіни НАТО?
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20.11.2024 15:41 Ответить
хитрий пітор , або шизік:

- на словах він за кордони 91-го року,

- на ділі йому подобаються бразильско-китайські плани (заморозка),

- а тепер "вайна прєкратітса, єслі пєрєстать давать Украінє аружіє"

і все ці 3 різні думки були озвучені в один місяць
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20.11.2024 15:41 Ответить
То почему Турция сбла рашн самолёт, вторгшийся на её территроию, вместо того, чтоб начать переговоры???
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20.11.2024 15:43 Ответить
друган хла переживає,
що хло йому знову помідори бульдозером буде чавити..
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20.11.2024 15:44 Ответить
шо цей недоумок верзе? чим скоріше все військове на рашці рознесуть тим скоріше війна припиниться
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20.11.2024 15:46 Ответить
Таїп старіє, чи продавця? А ми ще пам'ятаємо Ердогана, який встромив ятагана ********* нижче спини!)
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20.11.2024 15:48 Ответить
Йди до біса, турок!
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20.11.2024 15:48 Ответить
Яка ж цинічна тм ліцемірна тварюка! Як путін кожного дня обстрілює мирні міста та селища, і гинуть звичайні люди цілими родинами з діточками- то воно цього не бачить і ні слова осуду або критики цих злочинних дій росіі. Для нього це виходить нормально, це не війна..... Але ж тепер коли анонсували удари у відповідь як протидію цим злочинам, і щоб захиститиі врятувати людей від нових обстрілів - воно відкриває свого поганого рота і починає щось голосно волати про мир і що так не можна, .що це "спроба розпалити війну" ......
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20.11.2024 15:51 Ответить
Так хай Курдістан кацапам віддасть і настане мир!
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20.11.2024 15:52 Ответить
Мы боремся, и сдаваться не собираемся. Хотя, сейчас имеем около 5-десяти сверхдальних ракет на 300 км.
Кацапы по нам выпустили уже около 9500 ракет.
Если!!!! нам предоставят 9450 ракет вы думаете кацапы сдадутся?
Эпизоды боев показывают что мы, прости господи, не НАТО, а один бывший народ, и в упорстве не уступаем друг другу
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20.11.2024 15:58 Ответить
Хоч би гугли перекладач використав чи шо.
Лінивий кацап пішов нині.
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20.11.2024 16:02 Ответить
Пи...дуй мимо.
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20.11.2024 16:34 Ответить
Что ты мелешь,какой один народ?
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20.11.2024 16:08 Ответить
Хай султан махне кацапам Анталію або ж Північний Кіпр на Крим. Я думаю, вони згодяться.
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20.11.2024 16:00 Ответить
ще одне їбанько висралося в ефірі йже вєе готуйся аллаху звіт за своє нікчемне життя давати!
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20.11.2024 16:01 Ответить
Це путін продовжує свою війну а не захід чи Україна. Ердоган завжди такі заяви робить а потім підсирає росії як то було з Азовцями. Чекаємо черговий удар в псіну.
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20.11.2024 16:02 Ответить
Один, ********, порушує міжнародні закони та переписує під себе національні, другий, під********, йому підгавкує.
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20.11.2024 16:03 Ответить
Як "спробу розпалити війну"? Ти під.р а зараз це що? просто іграшки? Які-ж тварі.
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20.11.2024 16:05 Ответить
Ні бомбардування українців, ні корейці які фактично увійшли до війни, ні шиза ***** з його побажалками, а саме нищення складів террористів є для ердогана ескалацією.

Пс. В кого ракети той і пан, той і будує своє життя. Саме ракетна програма і її маштабування є кроком до реального миру щоб усякі квазімоди мали здоровий глузд. А поки будуть ті кому на українців начхати, ніякої моралі, нічого
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20.11.2024 16:09 Ответить
Зато когда Россия стреляет постоянно, то это не распаляет войну. Все эти защитники России это просто приговор миру.
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20.11.2024 16:10 Ответить
пан Ердоган має бажання повоювати з кацапами за "Босфор"?
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20.11.2024 16:10 Ответить
********** ублюдок приютивший и обучавший хамас чтоб ты сдох!
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20.11.2024 16:19 Ответить
Ну а з іншого боку відсутність рішення Байдена призведе до бистрої поразки України та геноциду українського народу. То ердосран за це топить? по бистрому зтерти Україну і руки вмить **** яничарська???
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20.11.2024 16:23 Ответить
Ердоган а ти ще так паскуда яка тільки підіграє злочинцю путіну.
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20.11.2024 16:25 Ответить
Простітутка вусата пшол ***** пёс безродний
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20.11.2024 16:29 Ответить
В тому, що війна не закінчиться в світі є й плюс же. Це означає, що ядерна війна не почнеться. А це вже дає надію на виживання більшої частини населення Землі. Меншій частині звісно не пощастить. Але це краще, ніж ядерна війна.
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20.11.2024 16:31 Ответить
Султан весь час стрибає як мавпочка нашим і вашим-це путь у СРАКУ
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20.11.2024 16:32 Ответить
Хочу нагадати, що після полтавської битви війська Пилипа Орлика разом з військом Османської імперії оточили військо петрухи 1 в Бессарабії., але знищити їх не вдалося так, як московіти відкупилися у осман возами з золотом та сріблом і ті їх випустили з оточення. Ви гадаєте щось змилилося в поведінці нащадків осман?
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20.11.2024 16:38 Ответить
Старий пердун завжди вирізнявся такою жопою,щоб давала змогу сидіти на двох стільцях.Але Бог не теля,і ердоган у ситуації,коли перехитрив самого себе.
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20.11.2024 16:47 Ответить
Ердогану краще було б подумати про Кирим. Пуйло навіть спілкуватись про Кирим не хоче. А звільнити Кирим турки можуть за день. І вичистити його від цапні, та завезти з Турції мільонну діаспору кримли. Весь світ би плескав Таїпу у долоні
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20.11.2024 16:59 Ответить
видно добре ***** припікає, бо засвітив всіх *********
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20.11.2024 17:04 Ответить
Реджоп, ти пи.дун-"миротворець"
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20.11.2024 17:19 Ответить
Хай цей торгаш визнає незалежність курдів,щоб далі не розпалювати війну в Туреччині.
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20.11.2024 17:29 Ответить
Головний осман теж вважає дозвіл, як і Саллівен, ескалацією.
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20.11.2024 17:29 Ответить
Ах, ти жопа хитра турецька, миротворець гребаний. Ердоган це п'яте колесо в НАТО, та прихована загроза ще одно члена вісі зла, бо він диктатор, та узурпатор влади в Туреччіні.
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20.11.2024 17:47 Ответить
своей репликой турецкая гнида показала гнилое нутро
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20.11.2024 17:58 Ответить
Решение США разрешить Украине бить вглубь РФ можно интерпретировать как "попытку закончить войну , которая идёт уже 3ий год"
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20.11.2024 18:05 Ответить
Цей дьядьо хоче Кримську область.
Не забуваймо про це!
В політиці не буває постійних союзників
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20.11.2024 18:18 Ответить
ердоган. сіярто. фіцо. орбан та ін. залежні від ***** - будуть транслювати наративи *****. Нема сенсу реагувати на це. Головна скрєпа- українці повинні зникнути. В українців інша думка. Крім зебів звісно, особливо тих.кому за 60. Може в них забирати паспорти. щоб не голосували за проросійських клоунів
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20.11.2024 19:00 Ответить
Агов, Ердоган Іванович!
Як іздохне рашка, так і війна закінчиться. Причому, і у Сирії також. Що не ясно?
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21.11.2024 06:01 Ответить
 
 