Решение США разрешить Украине бить вглубь РФ можно интерпретировать как "попытку разжечь войну, которая никогда не закончится", - Эрдоган
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предоставление разрешения Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием можно интерпретировать как "попытку разжечь войну".
Об этом Эрдоган сказал во время общения с журналистами, возвращаясь из Бразилии, где он участвовал в саммите "G20", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Türk.
Во-первых, мы не считаем это решение (разрешение использовать дальнобойное оружие - ред.) правильным и не одобряем его. С начала украинско-российской войны мы считаем, что она может закончиться не большим количеством оружия, большим количеством крови, большим количеством слез, а большим количеством миротворческих усилий, большим количеством доброй воли и дипломатии", - считает президент Турции.
По словам Эрдогана, решение президента США Джо Байдена о предоставлении разрешения Украине бить вглубь территории России можно интерпретировать как "попытку разжечь войну и гарантировать, что она никогда не закончится или даже распространится".
"Этот шаг Байдена приведет не только к эскалации конфликта, но и к большей реакции России. Господин Путин также одобрил доктрину, которая позволяет его стране ответить ядерным оружием, если ее атакуют баллистическими ракетами. Все это может поставить регион и мир на грань новой большой войны", - добавил Эрдоган.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
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йди свого корєфана @уйла заспокой та умиротвори
В твое воздушное пространство , дорогой
Залетел всего один кацапский самолет
Залетел не Стамбул бомбить
А на несколько секунд буквально
Ты что, дорогой, сделал?
Ты кацапский самолет велел завалить
А теперь что?
Если вдруг кацапские самолеты прилетят десятками
Бомбить Стамбул и Анкару !!!!
Ты репу чесать будешь,дорогой?
Сомневаюсь я
Ты их снова завалишь
Вот и мы будем валить все, что к нам летит
И все ,что еще только готовится прилететь
- на словах він за кордони 91-го року,
- на ділі йому подобаються бразильско-китайські плани (заморозка),
- а тепер "вайна прєкратітса, єслі пєрєстать давать Украінє аружіє"
і все ці 3 різні думки були озвучені в один місяць
що хло йому знову помідори бульдозером буде чавити..
Кацапы по нам выпустили уже около 9500 ракет.
Если!!!! нам предоставят 9450 ракет вы думаете кацапы сдадутся?
Эпизоды боев показывают что мы, прости господи, не НАТО, а один бывший народ, и в упорстве не уступаем друг другу
Лінивий кацап пішов нині.
Пс. В кого ракети той і пан, той і будує своє життя. Саме ракетна програма і її маштабування є кроком до реального миру щоб усякі квазімоди мали здоровий глузд. А поки будуть ті кому на українців начхати, ніякої моралі, нічого
Не забуваймо про це!
В політиці не буває постійних союзників
Як іздохне рашка, так і війна закінчиться. Причому, і у Сирії також. Що не ясно?