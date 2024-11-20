Решение США разрешить Украине бить вглубь РФ можно интерпретировать как "попытку разжечь войну, которая никогда не закончится", - Эрдоган

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предоставление разрешения Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием можно интерпретировать как "попытку разжечь войну".

Об этом Эрдоган сказал во время общения с журналистами, возвращаясь из Бразилии, где он участвовал в саммите "G20", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Türk.

Во-первых, мы не считаем это решение (разрешение использовать дальнобойное оружие - ред.) правильным и не одобряем его. С начала украинско-российской войны мы считаем, что она может закончиться не большим количеством оружия, большим количеством крови, большим количеством слез, а большим количеством миротворческих усилий, большим количеством доброй воли и дипломатии", - считает президент Турции.

По словам Эрдогана, решение президента США Джо Байдена о предоставлении разрешения Украине бить вглубь территории России можно интерпретировать как "попытку разжечь войну и гарантировать, что она никогда не закончится или даже распространится".

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"Этот шаг Байдена приведет не только к эскалации конфликта, но и к большей реакции России. Господин Путин также одобрил доктрину, которая позволяет его стране ответить ядерным оружием, если ее атакуют баллистическими ракетами. Все это может поставить регион и мир на грань новой большой войны", - добавил Эрдоган.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

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