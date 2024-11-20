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Зеленський попереджав Шольца, що дзвінок Путіну - "скринька Пандори": Канцлер не отримав нічого

Шольц та Путін

Президент України Володимир Зеленський радив канцлеру ФРН Олафу Шольцу не дзвонити російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ.

"Я знав, що він (Шольц. - Ред.) буде дзвонити (Путіну. - Ред.). Ми мали зустріч, і він сказав мені, що планує (зателефонувати. - Ред.). Я відповів, що, на мою думку, це "скринька Пандори"", - зазначив Зеленський.

За його словами, політична ізоляція Путіна також чинить тиск на російського диктатора.

"Ми воюємо не тільки зброєю, а й дипломатією. Дипломатія дуже важлива. І тільки дипломатія може покласти край цій війні", - сказав український президент.

На його думку, розмова була б корисною, якби були зрозумілі її результати.

Що отримав канцлер із цього дзвінка? Нічого. Нічого нового", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що розвідки США та Європи взаємодіють із російською стороною навіть під час війни в Україні, але це не йде врозріз з їхньою політикою політичної ізоляції.

Також читайте: Ландсбергіс про дзвінок Шольца Путіну: Розмови мають відбуватися з позиції сили, а не слабкості

"Ви не повинні визнавати Путіна як президента, тому що він убивця. Інакше ви зруйнуєте цю політичну ізоляцію", - заявив Зеленський.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда засудив розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) путін володимир (23766) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+9
Щольц отримав аналіз поведінки і намірів Пуйла. Про що потім лідери ЄС мали нараду.
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20.11.2024 16:08
+8
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20.11.2024 16:19
+7
Весь світ попереджав Боневтіка, що кацап нпаде, а він продовжував будувати дороги і розміновувати мінні поля. Народу Німеччини зовсім нічого, що їх канцлер телефонував пуйлу, а українці до цього часу вмиваються кровью за бездіяльність Боневтіка.
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20.11.2024 16:17
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Канцлер отримав те, що Зеленскому, як і всьому його шоблу, не збагнути.
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20.11.2024 16:07 Відповісти
Щольц отримав аналіз поведінки і намірів Пуйла. Про що потім лідери ЄС мали нараду.
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20.11.2024 16:08 Відповісти
І шо доповіли вам?
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20.11.2024 16:24 Відповісти
Фанатам кварталістів я б порадив читати відкриті світові СМІ.
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20.11.2024 16:31 Відповісти
А світові змі брешуть ненабагато менші аніж будь які інші бо це змі
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20.11.2024 23:47 Відповісти
капець, діти малі. а шольц не в курсі, шо пуйло при владі вже 25 років. за цей час не наговорились і наміри не дізнались? а чим займались, в носі колупались? а беенде у пана шольца є, чи там теж баканов заправляє? а з тією ж британською чи американською розвідкою вони контактують? може спробували б там попитати? а ще на зезе наговорюють, шо воно тупе.
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20.11.2024 16:30 Відповісти
Дітям потрібно йти читати підручники. Там все стабільно. А політика в Світі міняється постійно. Хтось, не тугодум, здогадався б, що з приходим Трампа абсолютно все зміниться, і ЄС вимушена міняти тактику. Але глядач Шмарклемарафону хай пропливає повз. Спілкування не буде.
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20.11.2024 16:35 Відповісти
політика і світ може й міняються, а от цілі русні залишаються незмінними. ще з 2008 року було зрозуміло, коли пуйло викатило офіційні пред'яви. а розумні люди ще в 1999 все побачили. але завжди знайдеться дебіл, котрий захоче заглянути в очі і пошукати мир. навіть приклад попереднього дебіла нічому не вчить.
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20.11.2024 17:38 Відповісти
У 2021-2022 партнери теж неодноразово попереджали, але...
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20.11.2024 16:10 Відповісти
Це один із унікальних випадків, коли слова зєлі раптом співпали з якоюсь істиною. Так само зєля міг би сказати, що вночі сонце не світить.
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20.11.2024 16:10 Відповісти
Справа в тому, що вночі воно теж "світить"
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20.11.2024 16:29 Відповісти
Переконався шо путлєр до рук не иде
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20.11.2024 16:10 Відповісти
кожен з європейських лідерів вважає себе великим діпломатом, але не достає розуму що з скаженою собакою перемовини вести неможливо.. простіше пристрелити
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20.11.2024 16:14 Відповісти
"Не пей из лужи братец Иванушка! - козлёночком станешь." (с)
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20.11.2024 16:15 Відповісти
Зеленське може попереджати тільки дєрьмака з ахренією , авторітет зеутирка у світі дорівнює нулю. Ця гнида всім остогидла, з ним добре тільки сваритись ,бо воно упороте.
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20.11.2024 16:15 Відповісти
Весь світ попереджав Боневтіка, що кацап нпаде, а він продовжував будувати дороги і розміновувати мінні поля. Народу Німеччини зовсім нічого, що їх канцлер телефонував пуйлу, а українці до цього часу вмиваються кровью за бездіяльність Боневтіка.
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20.11.2024 16:17 Відповісти
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20.11.2024 16:19 Відповісти
Зе тоже предупреждали,советчик.
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20.11.2024 16:20 Відповісти
Ой любить викручуватись всі винні окрім нього самого тепер Шольц крайній ,а те що ти ухилянт висьміював українців на догоду кремля ,те що при твоєму керівництву були заморожені ракетні програми ,те що був зданий Південь ,що була зірвана мобілізація ,незрозуміло з яких причин було звільнені вище військове керівництво після чого ситуація на фронті сутєво погіршилась ,корупція і безвідповідальність на всіх рівнях і агенти рф сидять в вищих ешалонах влади це теж вина канцлера ?
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20.11.2024 16:23 Відповісти
Шольц - профессійний політик. Боневтік- 46 років не лох. Хто кого і про що повинен попереджати?
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20.11.2024 16:24 Відповісти
А виліпить хіроя перед зєбидлом якось же треба?
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20.11.2024 16:47 Відповісти
он не канцлер и даже не мужик а просто тряпка!позор ему!
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20.11.2024 16:24 Відповісти
Я тібя пірдупрєждаю!
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20.11.2024 16:25 Відповісти
Здайотся мне милок, шо тьі сам просил Шольца и других лидеров Европьі позвонить ху#лу!
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20.11.2024 16:34 Відповісти
Ну якшо ти викаблучуешся і кажеш що ніхто "сідай і слухай" тобі не указ. То уж Шольцу ти явно 0 цілих ноль десятих
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20.11.2024 16:40 Відповісти
Нехай зелений про свою ''скриньку Пандори'' розповість!
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20.11.2024 16:41 Відповісти
Ти б заєць-барабанщик краще попередив укроборонпром, щоб не гнали на фронт браковані **********. Чт то спланована диверсія зєрмака?
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20.11.2024 16:45 Відповісти
Шольц - вже ніхто. Всі справи треба обговорювати з Мерцем - лідером CDU.
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20.11.2024 16:49 Відповісти
не зрозуміле використання вислову "скринька Пандори" в наведеному конктексті... Якась галіматья виходить
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20.11.2024 16:56 Відповісти
Канцлер получил возможность сказать Байдену '***** на контакт не идет, давай добро на ракетные удары'.
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20.11.2024 17:24 Відповісти
Зєжаба, знать она сільна, что квакаєт на Слона
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20.11.2024 17:52 Відповісти
Ішака шляки трафляють що на нього поклали "большой і толстий" практично усі наші союзники. Це чмо стало токсичним у світі і ніхто серйозно не сприймає цього клоуна.
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20.11.2024 18:55 Відповісти
твого тата теж попереджали, щоб при контакті з мамою римою вживати гумовий виріб, не послухав, на жаль...
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20.11.2024 20:06 Відповісти
 
 