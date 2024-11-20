Зеленський попереджав Шольца, що дзвінок Путіну - "скринька Пандори": Канцлер не отримав нічого

Президент України Володимир Зеленський радив канцлеру ФРН Олафу Шольцу не дзвонити російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ.

"Я знав, що він (Шольц. - Ред.) буде дзвонити (Путіну. - Ред.). Ми мали зустріч, і він сказав мені, що планує (зателефонувати. - Ред.). Я відповів, що, на мою думку, це "скринька Пандори"", - зазначив Зеленський.

За його словами, політична ізоляція Путіна також чинить тиск на російського диктатора.

"Ми воюємо не тільки зброєю, а й дипломатією. Дипломатія дуже важлива. І тільки дипломатія може покласти край цій війні", - сказав український президент.

На його думку, розмова була б корисною, якби були зрозумілі її результати.

Що отримав канцлер із цього дзвінка? Нічого. Нічого нового", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що розвідки США та Європи взаємодіють із російською стороною навіть під час війни в Україні, але це не йде врозріз з їхньою політикою політичної ізоляції.

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"Ви не повинні визнавати Путіна як президента, тому що він убивця. Інакше ви зруйнуєте цю політичну ізоляцію", - заявив Зеленський.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда засудив розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.