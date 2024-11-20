Зеленский предупреждал Шольца, что звонок Путину - "ящик Пандоры": Канцлер не получил ничего

Президент Украины Владимир Зеленский советовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News, передает Укрінформ.

"Я знал, что он (Шольц. - Ред.) будет звонить (Путину. - Ред.). У нас была встреча, и он сказал мне, что планирует (позвонить. - Ред.). Я ответил, что, по моему мнению, это "ящик Пандоры"", - отметил Зеленский.

По его словам, политическая изоляция Путина также оказывает давление на российского диктатора.

"Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - сказал украинский президент.

По его мнению, разговор был бы полезным, если бы были понятны его результаты.

Что получил канцлер из этого звонка? Ничего. Ничего нового", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что разведки США и Европы взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине, но это не идет вразрез с их политикой политической изоляции.

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"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - заявил Зеленский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда осудил разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.