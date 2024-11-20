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Зеленский предупреждал Шольца, что звонок Путину - "ящик Пандоры": Канцлер не получил ничего

Шольц та Путін

Президент Украины Владимир Зеленский советовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News, передает Укрінформ.

"Я знал, что он (Шольц. - Ред.) будет звонить (Путину. - Ред.). У нас была встреча, и он сказал мне, что планирует (позвонить. - Ред.). Я ответил, что, по моему мнению, это "ящик Пандоры"", - отметил Зеленский.

По его словам, политическая изоляция Путина также оказывает давление на российского диктатора.

"Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - сказал украинский президент.

По его мнению, разговор был бы полезным, если бы были понятны его результаты.

Что получил канцлер из этого звонка? Ничего. Ничего нового", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что разведки США и Европы взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине, но это не идет вразрез с их политикой политической изоляции.

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"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - заявил Зеленский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда осудил разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) путин владимир (31244) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+9
Щольц отримав аналіз поведінки і намірів Пуйла. Про що потім лідери ЄС мали нараду.
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20.11.2024 16:08
+8
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20.11.2024 16:19
+7
Весь світ попереджав Боневтіка, що кацап нпаде, а він продовжував будувати дороги і розміновувати мінні поля. Народу Німеччини зовсім нічого, що їх канцлер телефонував пуйлу, а українці до цього часу вмиваються кровью за бездіяльність Боневтіка.
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20.11.2024 16:17
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Канцлер отримав те, що Зеленскому, як і всьому його шоблу, не збагнути.
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20.11.2024 16:07 Ответить
Щольц отримав аналіз поведінки і намірів Пуйла. Про що потім лідери ЄС мали нараду.
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20.11.2024 16:08 Ответить
І шо доповіли вам?
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20.11.2024 16:24 Ответить
Фанатам кварталістів я б порадив читати відкриті світові СМІ.
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20.11.2024 16:31 Ответить
А світові змі брешуть ненабагато менші аніж будь які інші бо це змі
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20.11.2024 23:47 Ответить
капець, діти малі. а шольц не в курсі, шо пуйло при владі вже 25 років. за цей час не наговорились і наміри не дізнались? а чим займались, в носі колупались? а беенде у пана шольца є, чи там теж баканов заправляє? а з тією ж британською чи американською розвідкою вони контактують? може спробували б там попитати? а ще на зезе наговорюють, шо воно тупе.
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20.11.2024 16:30 Ответить
Дітям потрібно йти читати підручники. Там все стабільно. А політика в Світі міняється постійно. Хтось, не тугодум, здогадався б, що з приходим Трампа абсолютно все зміниться, і ЄС вимушена міняти тактику. Але глядач Шмарклемарафону хай пропливає повз. Спілкування не буде.
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20.11.2024 16:35 Ответить
політика і світ може й міняються, а от цілі русні залишаються незмінними. ще з 2008 року було зрозуміло, коли пуйло викатило офіційні пред'яви. а розумні люди ще в 1999 все побачили. але завжди знайдеться дебіл, котрий захоче заглянути в очі і пошукати мир. навіть приклад попереднього дебіла нічому не вчить.
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20.11.2024 17:38 Ответить
У 2021-2022 партнери теж неодноразово попереджали, але...
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20.11.2024 16:10 Ответить
Це один із унікальних випадків, коли слова зєлі раптом співпали з якоюсь істиною. Так само зєля міг би сказати, що вночі сонце не світить.
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20.11.2024 16:10 Ответить
Справа в тому, що вночі воно теж "світить"
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20.11.2024 16:29 Ответить
Переконався шо путлєр до рук не иде
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20.11.2024 16:10 Ответить
кожен з європейських лідерів вважає себе великим діпломатом, але не достає розуму що з скаженою собакою перемовини вести неможливо.. простіше пристрелити
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20.11.2024 16:14 Ответить
"Не пей из лужи братец Иванушка! - козлёночком станешь." (с)
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20.11.2024 16:15 Ответить
Зеленське може попереджати тільки дєрьмака з ахренією , авторітет зеутирка у світі дорівнює нулю. Ця гнида всім остогидла, з ним добре тільки сваритись ,бо воно упороте.
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20.11.2024 16:15 Ответить
Весь світ попереджав Боневтіка, що кацап нпаде, а він продовжував будувати дороги і розміновувати мінні поля. Народу Німеччини зовсім нічого, що їх канцлер телефонував пуйлу, а українці до цього часу вмиваються кровью за бездіяльність Боневтіка.
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20.11.2024 16:17 Ответить
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20.11.2024 16:19 Ответить
Зе тоже предупреждали,советчик.
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20.11.2024 16:20 Ответить
Ой любить викручуватись всі винні окрім нього самого тепер Шольц крайній ,а те що ти ухилянт висьміював українців на догоду кремля ,те що при твоєму керівництву були заморожені ракетні програми ,те що був зданий Південь ,що була зірвана мобілізація ,незрозуміло з яких причин було звільнені вище військове керівництво після чого ситуація на фронті сутєво погіршилась ,корупція і безвідповідальність на всіх рівнях і агенти рф сидять в вищих ешалонах влади це теж вина канцлера ?
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20.11.2024 16:23 Ответить
Шольц - профессійний політик. Боневтік- 46 років не лох. Хто кого і про що повинен попереджати?
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20.11.2024 16:24 Ответить
А виліпить хіроя перед зєбидлом якось же треба?
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20.11.2024 16:47 Ответить
он не канцлер и даже не мужик а просто тряпка!позор ему!
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20.11.2024 16:24 Ответить
Я тібя пірдупрєждаю!
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20.11.2024 16:25 Ответить
Здайотся мне милок, шо тьі сам просил Шольца и других лидеров Европьі позвонить ху#лу!
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20.11.2024 16:34 Ответить
Ну якшо ти викаблучуешся і кажеш що ніхто "сідай і слухай" тобі не указ. То уж Шольцу ти явно 0 цілих ноль десятих
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20.11.2024 16:40 Ответить
Нехай зелений про свою ''скриньку Пандори'' розповість!
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20.11.2024 16:41 Ответить
Ти б заєць-барабанщик краще попередив укроборонпром, щоб не гнали на фронт браковані **********. Чт то спланована диверсія зєрмака?
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20.11.2024 16:45 Ответить
Шольц - вже ніхто. Всі справи треба обговорювати з Мерцем - лідером CDU.
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20.11.2024 16:49 Ответить
не зрозуміле використання вислову "скринька Пандори" в наведеному конктексті... Якась галіматья виходить
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20.11.2024 16:56 Ответить
Канцлер получил возможность сказать Байдену '***** на контакт не идет, давай добро на ракетные удары'.
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20.11.2024 17:24 Ответить
Зєжаба, знать она сільна, что квакаєт на Слона
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20.11.2024 17:52 Ответить
Ішака шляки трафляють що на нього поклали "большой і толстий" практично усі наші союзники. Це чмо стало токсичним у світі і ніхто серйозно не сприймає цього клоуна.
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20.11.2024 18:55 Ответить
твого тата теж попереджали, щоб при контакті з мамою римою вживати гумовий виріб, не послухав, на жаль...
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20.11.2024 20:06 Ответить
 
 