Італія виділяє 200 млн євро на відновлення української електромережі, - глава МЗС Таяні

Італія інвестує 200 мільйонів євро у відновлення української електромережі, яка була зруйнована через російські атаки.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні на італійсько-українському бізнес-форумі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Італійський міністр наголосив, що інвестувати у відбудову України потрібно вже зараз, під час війни.

"Ми вирішили 200 мільйонів євро інвестувати для того, щоб дозволити Україні відбудувати електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб "генерал зима" став союзником Росії", - сказав Таяні.

Також він нагадав, що у 2025 році Італія організовує конференцію з відбудови України. Захід відбудеться у Римі.

Раніше повідомлялося, що Австрія виділяє 10 мільйонів євро допомоги Україні. Половина цих коштів піде на відновлення енергетики України.

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