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Італія виділяє 200 млн євро на відновлення української електромережі, - глава МЗС Таяні

таяні повідомив про допомогу від Італії

Італія інвестує 200 мільйонів євро у відновлення української електромережі, яка була зруйнована через російські атаки.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні на італійсько-українському бізнес-форумі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Італійський міністр наголосив, що інвестувати у відбудову України потрібно вже зараз, під час війни.

"Ми вирішили 200 мільйонів євро інвестувати для того, щоб дозволити Україні відбудувати електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб "генерал зима" став союзником Росії", - сказав Таяні.

Також він нагадав, що у 2025 році Італія організовує конференцію з відбудови України. Захід відбудеться у Римі.

Раніше повідомлялося, що Австрія виділяє 10 мільйонів євро допомоги Україні. Половина цих коштів піде на відновлення енергетики України.

Читайте також: США надали Україні вже €825 мільйонів на відновлення енергетики у 2024 році

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Італія (1564) допомога (8304) енергетика (2581) відновлення (566)


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А наші можновладці не репнуть від напруги - стільки грошеи вже вбухали в Украіну і як вода в суху землю
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20.11.2024 21:12 Відповісти
Галущенку поперло. Так він скоро Маска за статками переплюне.
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20.11.2024 21:19 Відповісти
"Тут, Пєтька, карта мнє і поваліла..." (с)
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20.11.2024 21:21 Відповісти
несподіванно...а потім придивився - інвестує..сподіванно
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20.11.2024 21:25 Відповісти
Може легше допомогти вигнати кацапів, і потім відбудувати розгромлене?
Що, якщо кацапи зруйнують знову?
Де логіка?
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20.11.2024 21:26 Відповісти
А Мустафа Наєм скільки вкладе? Він же ж казав, що трирівневий захист енергооб'єктів виконаний на 100%. Але, от халепа, ті три рівні, як виявилося, не захищають ні від ракет, ні від БПЛА, ні від уламків. Лише від грошей, виділених на цей захист.
Рєзніков вільно гуляє по світу зі своїми "яйцяи по 17", Баканов вільно гуляє після призначення зрадників на посади, Наєм вільно гуляє після розкрадання бюджетних коштів на захисті енергооб'єктів, зате судові процеси проти Ріфмастера, Червинчького, Федини і Звіробій, Марченка, Кривоноса та й того ж таки Порошенка й досі не закриті!
Закупівля автозаків, підвищення зарплатні БЕБ, ДБР, прокурорам, Нацполіції, суддям...

Хтось ще сумнівається, що дєрьмаківці готуються до виборів (і вже не перший рік), знають реальні свої рейтинги і готуються до заворушень після фальсифікацій?

Але ж вони "новиє ліца"! Вони не можуть, бо зламали систему! Так, зєлєбобіки?
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20.11.2024 21:29 Відповісти
про Мустафу, можете надати лінк на авторитетних українських чи американських ресурсах?
Такиї всього десяток разом
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20.11.2024 21:39 Відповісти
 
 