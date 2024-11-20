Італія виділяє 200 млн євро на відновлення української електромережі, - глава МЗС Таяні
Італія інвестує 200 мільйонів євро у відновлення української електромережі, яка була зруйнована через російські атаки.
Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні на італійсько-українському бізнес-форумі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Італійський міністр наголосив, що інвестувати у відбудову України потрібно вже зараз, під час війни.
"Ми вирішили 200 мільйонів євро інвестувати для того, щоб дозволити Україні відбудувати електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб "генерал зима" став союзником Росії", - сказав Таяні.
Також він нагадав, що у 2025 році Італія організовує конференцію з відбудови України. Захід відбудеться у Римі.
Раніше повідомлялося, що Австрія виділяє 10 мільйонів євро допомоги Україні. Половина цих коштів піде на відновлення енергетики України.
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Що, якщо кацапи зруйнують знову?
Де логіка?
Рєзніков вільно гуляє по світу зі своїми "яйцяи по 17", Баканов вільно гуляє після призначення зрадників на посади, Наєм вільно гуляє після розкрадання бюджетних коштів на захисті енергооб'єктів, зате судові процеси проти Ріфмастера, Червинчького, Федини і Звіробій, Марченка, Кривоноса та й того ж таки Порошенка й досі не закриті!
Закупівля автозаків, підвищення зарплатні БЕБ, ДБР, прокурорам, Нацполіції, суддям...
Хтось ще сумнівається, що дєрьмаківці готуються до виборів (і вже не перший рік), знають реальні свої рейтинги і готуються до заворушень після фальсифікацій?
Але ж вони "новиє ліца"! Вони не можуть, бо зламали систему! Так, зєлєбобіки?
Такиї всього десяток разом