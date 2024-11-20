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Италия выделяет 200 млн евро на восстановление украинской электросети, - глава МИД Таяни

таяні повідомив про допомогу від Італії

Италия инвестирует 200 миллионов евро в восстановление украинской электросети, которая была разрушена из-за российских атак.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни на итальянско-украинском бизнес-форуме, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Итальянский министр подчеркнул, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны.

"Мы решили 200 миллионов евро инвестировать для того, чтобы позволить Украине отстроить электросеть, которая была разрушена российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы "генерал зима" стал союзником России", - сказал Таяни.

Также он напомнил, что в 2025 году Италия организует конференцию по восстановлению Украины. Мероприятие состоится в Риме.

Ранее сообщалось, что Австрия выделяет 10 миллионов евро помощи Украине. Половина этих средств пойдет на восстановление энергетики Украины.

Читайте также: США предоставили Украине уже €825 миллионов на восстановление энергетики в 2024 году

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А наші можновладці не репнуть від напруги - стільки грошеи вже вбухали в Украіну і як вода в суху землю
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20.11.2024 21:12 Ответить
Галущенку поперло. Так він скоро Маска за статками переплюне.
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20.11.2024 21:19 Ответить
"Тут, Пєтька, карта мнє і поваліла..." (с)
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20.11.2024 21:21 Ответить
несподіванно...а потім придивився - інвестує..сподіванно
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20.11.2024 21:25 Ответить
Може легше допомогти вигнати кацапів, і потім відбудувати розгромлене?
Що, якщо кацапи зруйнують знову?
Де логіка?
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20.11.2024 21:26 Ответить
А Мустафа Наєм скільки вкладе? Він же ж казав, що трирівневий захист енергооб'єктів виконаний на 100%. Але, от халепа, ті три рівні, як виявилося, не захищають ні від ракет, ні від БПЛА, ні від уламків. Лише від грошей, виділених на цей захист.
Рєзніков вільно гуляє по світу зі своїми "яйцяи по 17", Баканов вільно гуляє після призначення зрадників на посади, Наєм вільно гуляє після розкрадання бюджетних коштів на захисті енергооб'єктів, зате судові процеси проти Ріфмастера, Червинчького, Федини і Звіробій, Марченка, Кривоноса та й того ж таки Порошенка й досі не закриті!
Закупівля автозаків, підвищення зарплатні БЕБ, ДБР, прокурорам, Нацполіції, суддям...

Хтось ще сумнівається, що дєрьмаківці готуються до виборів (і вже не перший рік), знають реальні свої рейтинги і готуються до заворушень після фальсифікацій?

Але ж вони "новиє ліца"! Вони не можуть, бо зламали систему! Так, зєлєбобіки?
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20.11.2024 21:29 Ответить
про Мустафу, можете надати лінк на авторитетних українських чи американських ресурсах?
Такиї всього десяток разом
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20.11.2024 21:39 Ответить
 
 