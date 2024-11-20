Италия выделяет 200 млн евро на восстановление украинской электросети, - глава МИД Таяни

Италия инвестирует 200 миллионов евро в восстановление украинской электросети, которая была разрушена из-за российских атак.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни на итальянско-украинском бизнес-форуме, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Итальянский министр подчеркнул, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны.

"Мы решили 200 миллионов евро инвестировать для того, чтобы позволить Украине отстроить электросеть, которая была разрушена российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы "генерал зима" стал союзником России", - сказал Таяни.

Также он напомнил, что в 2025 году Италия организует конференцию по восстановлению Украины. Мероприятие состоится в Риме.

Ранее сообщалось, что Австрия выделяет 10 миллионов евро помощи Украине. Половина этих средств пойдет на восстановление энергетики Украины.

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