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Новини Війна
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Угорщина розгорне ППО біля України після дозволу бити західною зброєю по РФ

Угорщина розгорне ППО біля України

Угорщина розгорне системи ППО на північному-сході, поблизу кордону з Україною. Це пов'язано із побоюваннями ескалації після дозволу для України на удари західною зброєю по Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це заявив глава Міноборони Крістоф Шалай-Бобровницький.

Він заявив, що наказав розгорнути на північному сході країни засоби ППО, оскільки масштаб російсько-української війни "більший ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу".

Шалай-Бобровницький пояснив це, зокрема, зняттям далекобійних обмежень для України та затвердженням оновленої ядерної доктрини РФ.

Читайте: Система ППО NASAMS незабаром буде в Україні, - міністр оборони Канади Блер

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Згодом стало відомо, що Украна атакувала територію РФ ракетами ATACMS та Storm Shadow.

Дивіться: Момент прильоту ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2264) ППО (3154)


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Топ коментарі
+10
Цею міфічною ескалацією вже за і пелі. У ворога ціль нас знищити. То йому до сраки ми робимо супротив лівою, правою чи обома руками відразу. Він нас буде нищити з однаковою силою і люттю. Але з розв'язаними руками у нас хоть більше шансів захистити себе. Та й теоретиків ескалації також.
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21.11.2024 09:30
+7
Угорщина теж вступає у війну на боці рф? Мабуть захотіла ту третю частину Україну на карті *****.
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21.11.2024 09:43
+6
****** очкуют
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21.11.2024 09:27
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****** очкуют
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21.11.2024 09:27 Відповісти
Не так очкують, як нагнітають обстановку - щоб боялись їбaнутих москалів ще більше.
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21.11.2024 10:48 Відповісти
Так они ж уже 10 лет с натой воюют, а тяпер ишо какая то сателита объявилась.
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21.11.2024 09:29 Відповісти
Цею міфічною ескалацією вже за і пелі. У ворога ціль нас знищити. То йому до сраки ми робимо супротив лівою, правою чи обома руками відразу. Він нас буде нищити з однаковою силою і люттю. Але з розв'язаними руками у нас хоть більше шансів захистити себе. Та й теоретиків ескалації також.
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21.11.2024 09:30 Відповісти
таке враження, що ****** рішення приймають після гадання на картах чи підкинувши монетку
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21.11.2024 09:32 Відповісти
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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21.11.2024 12:47 Відповісти
- Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

- Не кожен мадяр винен у тому, що він мадяр.

- Як то не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен
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21.11.2024 13:31 Відповісти
Будуть збивати українські засоби ППО?!?!
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21.11.2024 09:36 Відповісти
Відстежувати
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21.11.2024 11:08 Відповісти
Дійсно
Будуть надавати розвіддані по розташуванню наших ппо.
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21.11.2024 11:23 Відповісти
Це щоб українські ракети збивати?
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21.11.2024 09:36 Відповісти
Угорщина теж вступає у війну на боці рф? Мабуть захотіла ту третю частину Україну на карті *****.
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21.11.2024 09:43 Відповісти
Навіть не сумнівайтеся. Тільки не всю. Більшу частину путін пропонував Туску, ще коли Туск був Прем'єром перший раз. путін тоді хотів кілька країн замазати в дерибані України під виглядом жеста доброї волі в поверненні земель анексованих у Другу Світову Війну.
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21.11.2024 13:38 Відповісти
Польща ракети і безпілотники над Україною збивати не може бо ната всереться.
Уйобщина можливо буде пуляти по прізракам камунізма або що у них там, і ***** на нату.
Л-логіка
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21.11.2024 09:50 Відповісти
А дозвіл НАТО на застосування цих систем ППО отримали?
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21.11.2024 09:50 Відповісти
А чого мадяри бояться? Вони ж не Засрашка! Поки що!
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21.11.2024 10:03 Відповісти
мабуть, збираюся допомагати збивати кацапські ракети
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21.11.2024 10:06 Відповісти
Що, мадяри будуть збивати все кацапське? Так *уйло чОрбану грошей не дасть!
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21.11.2024 10:10 Відповісти
Наше ппо будуть кошмарити..
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21.11.2024 10:28 Відповісти
У ******* очко жим-жим
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21.11.2024 10:38 Відповісти
У ******* є 2 (ДВА !) танки. Може зо дві наші бригади нехай на відновлення з'їздять на озеро Балатон ?
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21.11.2024 10:38 Відповісти
у них є ППО?
цигани з кулеметом..?
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21.11.2024 11:29 Відповісти
Можуть вдарити нам в спину.Це єдино можлива "ескалація" в даній ситуаціі...перепрошую що зримував...
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21.11.2024 11:49 Відповісти
Шалтай-Болтай сидел на стене...
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21.11.2024 12:01 Відповісти
хай Ор6ан поцілує Пуйла в сраку.
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21.11.2024 15:46 Відповісти
Шось мені це вже відверто Білорусь нагадує...
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21.11.2024 21:40 Відповісти
 
 