Угорщина розгорне ППО біля України після дозволу бити західною зброєю по РФ

Угорщина розгорне системи ППО на північному-сході, поблизу кордону з Україною. Це пов'язано із побоюваннями ескалації після дозволу для України на удари західною зброєю по Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це заявив глава Міноборони Крістоф Шалай-Бобровницький.

Він заявив, що наказав розгорнути на північному сході країни засоби ППО, оскільки масштаб російсько-української війни "більший ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу".

Шалай-Бобровницький пояснив це, зокрема, зняттям далекобійних обмежень для України та затвердженням оновленої ядерної доктрини РФ.

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Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Згодом стало відомо, що Украна атакувала територію РФ ракетами ATACMS та Storm Shadow.

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