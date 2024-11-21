Венгрия развернет ПВО около Украины после разрешения бить западным оружием по РФ

Венгрия развернет системы ПВО на северо-востоке, вблизи границы с Украиной. Это связано с опасениями эскалации после разрешения для Украины на удары западным оружием по России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом заявил глава Минобороны Кристоф Шалай-Бобровницкий.

Он заявил, что приказал развернуть на северо-востоке страны средства ПВО, поскольку масштаб российско-украинской войны "больше чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Шалай-Бобровницкий объяснил это, в частности, снятием дальнобойных ограничений для Украины и утверждением обновленной ядерной доктрины РФ.

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Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Впоследствии стало известно, что Украна атаковала территорию РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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