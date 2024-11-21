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Новости Война
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Венгрия развернет ПВО около Украины после разрешения бить западным оружием по РФ

Угорщина розгорне ППО біля України

Венгрия развернет системы ПВО на северо-востоке, вблизи границы с Украиной. Это связано с опасениями эскалации после разрешения для Украины на удары западным оружием по России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом заявил глава Минобороны Кристоф Шалай-Бобровницкий.

Он заявил, что приказал развернуть на северо-востоке страны средства ПВО, поскольку масштаб российско-украинской войны "больше чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Шалай-Бобровницкий объяснил это, в частности, снятием дальнобойных ограничений для Украины и утверждением обновленной ядерной доктрины РФ.

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Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Впоследствии стало известно, что Украна атаковала территорию РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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Автор: 

Венгрия (1943) ПВО (2742)


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Топ комментарии
+10
Цею міфічною ескалацією вже за і пелі. У ворога ціль нас знищити. То йому до сраки ми робимо супротив лівою, правою чи обома руками відразу. Він нас буде нищити з однаковою силою і люттю. Але з розв'язаними руками у нас хоть більше шансів захистити себе. Та й теоретиків ескалації також.
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21.11.2024 09:30
+7
Угорщина теж вступає у війну на боці рф? Мабуть захотіла ту третю частину Україну на карті *****.
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21.11.2024 09:43
+6
****** очкуют
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21.11.2024 09:27
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****** очкуют
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21.11.2024 09:27 Ответить
Не так очкують, як нагнітають обстановку - щоб боялись їбaнутих москалів ще більше.
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21.11.2024 10:48 Ответить
Так они ж уже 10 лет с натой воюют, а тяпер ишо какая то сателита объявилась.
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21.11.2024 09:29 Ответить
Цею міфічною ескалацією вже за і пелі. У ворога ціль нас знищити. То йому до сраки ми робимо супротив лівою, правою чи обома руками відразу. Він нас буде нищити з однаковою силою і люттю. Але з розв'язаними руками у нас хоть більше шансів захистити себе. Та й теоретиків ескалації також.
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21.11.2024 09:30 Ответить
таке враження, що ****** рішення приймають після гадання на картах чи підкинувши монетку
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21.11.2024 09:32 Ответить
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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21.11.2024 12:47 Ответить
- Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

- Не кожен мадяр винен у тому, що він мадяр.

- Як то не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен
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21.11.2024 13:31 Ответить
Будуть збивати українські засоби ППО?!?!
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21.11.2024 09:36 Ответить
Відстежувати
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21.11.2024 11:08 Ответить
Дійсно
Будуть надавати розвіддані по розташуванню наших ппо.
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21.11.2024 11:23 Ответить
Це щоб українські ракети збивати?
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21.11.2024 09:36 Ответить
Угорщина теж вступає у війну на боці рф? Мабуть захотіла ту третю частину Україну на карті *****.
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21.11.2024 09:43 Ответить
Навіть не сумнівайтеся. Тільки не всю. Більшу частину путін пропонував Туску, ще коли Туск був Прем'єром перший раз. путін тоді хотів кілька країн замазати в дерибані України під виглядом жеста доброї волі в поверненні земель анексованих у Другу Світову Війну.
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21.11.2024 13:38 Ответить
Польща ракети і безпілотники над Україною збивати не може бо ната всереться.
Уйобщина можливо буде пуляти по прізракам камунізма або що у них там, і ***** на нату.
Л-логіка
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21.11.2024 09:50 Ответить
А дозвіл НАТО на застосування цих систем ППО отримали?
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21.11.2024 09:50 Ответить
А чого мадяри бояться? Вони ж не Засрашка! Поки що!
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21.11.2024 10:03 Ответить
мабуть, збираюся допомагати збивати кацапські ракети
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21.11.2024 10:06 Ответить
Що, мадяри будуть збивати все кацапське? Так *уйло чОрбану грошей не дасть!
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21.11.2024 10:10 Ответить
Наше ппо будуть кошмарити..
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21.11.2024 10:28 Ответить
У ******* очко жим-жим
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21.11.2024 10:38 Ответить
У ******* є 2 (ДВА !) танки. Може зо дві наші бригади нехай на відновлення з'їздять на озеро Балатон ?
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21.11.2024 10:38 Ответить
у них є ППО?
цигани з кулеметом..?
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21.11.2024 11:29 Ответить
Можуть вдарити нам в спину.Це єдино можлива "ескалація" в даній ситуаціі...перепрошую що зримував...
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21.11.2024 11:49 Ответить
Шалтай-Болтай сидел на стене...
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21.11.2024 12:01 Ответить
хай Ор6ан поцілує Пуйла в сраку.
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21.11.2024 15:46 Ответить
Шось мені це вже відверто Білорусь нагадує...
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21.11.2024 21:40 Ответить
 
 