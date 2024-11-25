"ЄС" зареєструвала законопроєкт, який виправить помилку закону про нагороди та дозволить конфіскувати майно корупціонерів, - Геращенко

"Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт, який виправляє помилку закону про нагороди та дозволить конфіскувати майно корупціонерів.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня Рада підтримала законопроєкт про позбавлення нагород державних зрадників.

"Дивним чином до другого читання там зʼявилася норма про те, що корупціонери, які пішли на угоду зі слідством, залишаться зі своїм майном. Подібної норми не було в депутатському законопроєкті, але цей проєкт в порядок денний не ставили. Натомість Зеленський подав свою версію закону про позбавлення нагород і саме туди "слуги" (бо в профільному комітеті саме вони складають більшість) протягли таку вигідну для корупціонерів норму. Тепер й угоду зі слідством можна укласти і уникнути тюрми, при цьому й корупційне майно зберегти", - зазначила парламентарка.

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Геращенко нагадала, що 29 жовтня Рада ухвалила закон № 4033-ІХ "Про внесення змін до КК та КПК України щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією", яким запроваджуються норми щодо додаткового покарання у виді конфіскації майна у разі звільнення винної в корупції особи від відбування покарання через угоду про визнання винуватості.

"А 20.11.2024 р. ВР прийняла Закон "Про внесення змін до КК і КПК України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України". Який оперативно підписав Зеленський. Цим законом зі статті 77 Кримінального кодексу було виключено щойно запроваджений Законом № 4033-ІХ інститут конфіскації майна як виду додаткового покарання у разі вчинення корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією", - продовжила вона.

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Так, зазначила Геращенко, "Європейська Солідарність" пропонує оперативно повернути раніше проголосовану норму Закону №4033-ІХ у частині коригування змісту статті 77 КК України.

"Це дозволить конфіскацію майна як виду додаткового покарання корупціонерів. Будемо наполягати на першочерговому розгляді вже наступного переговорного тижня. Очікуємо на публічну підтримку нашої ініціативи антикорупційними органами", – пояснила вона.

Раніше повідомлялось, що конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.

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