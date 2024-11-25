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Новини Боротьба з корупцією
2 024 15

"ЄС" зареєструвала законопроєкт, який виправить помилку закону про нагороди та дозволить конфіскувати майно корупціонерів, - Геращенко

Скасування конфіскації майна корупціонерів: помилку виправлять

"Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт, який виправляє помилку закону про нагороди та дозволить конфіскувати майно корупціонерів.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня Рада підтримала законопроєкт про позбавлення нагород державних зрадників.

"Дивним чином до другого читання там зʼявилася норма про те, що корупціонери, які пішли на угоду зі слідством, залишаться зі своїм майном. Подібної норми не було в депутатському законопроєкті, але цей проєкт в порядок денний не ставили. Натомість Зеленський подав свою версію закону про позбавлення нагород і саме туди "слуги" (бо в профільному комітеті саме вони складають більшість) протягли таку вигідну для корупціонерів норму. Тепер й угоду зі слідством можна укласти і уникнути тюрми, при цьому й корупційне майно зберегти", - зазначила парламентарка.

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Геращенко нагадала, що 29 жовтня Рада ухвалила закон № 4033-ІХ "Про внесення змін до КК та КПК України щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією", яким запроваджуються норми щодо додаткового покарання у виді конфіскації майна у разі звільнення винної в корупції особи від відбування покарання через угоду про визнання винуватості.

"А 20.11.2024 р. ВР прийняла Закон "Про внесення змін до КК і КПК України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України". Який оперативно підписав Зеленський. Цим законом зі статті 77 Кримінального кодексу було виключено щойно запроваджений Законом № 4033-ІХ інститут конфіскації майна як виду додаткового покарання у разі вчинення корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією", - продовжила вона.

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Так, зазначила Геращенко, "Європейська Солідарність" пропонує оперативно повернути раніше проголосовану норму Закону №4033-ІХ у частині коригування змісту статті 77 КК України.

"Це дозволить конфіскацію майна як виду додаткового покарання корупціонерів. Будемо наполягати на першочерговому розгляді вже наступного переговорного тижня. Очікуємо на публічну підтримку нашої ініціативи антикорупційними органами", – пояснила вона.

Раніше повідомлялось, що конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.

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Автор: 

Геращенко Ірина (1147) законопроєкт (3591) корупція (4683) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+11
Це замах на "кінець епохи бідності" для зелених крадіїв. Мало хто за таке проголосує у цьому складі Ради, але боротися треба.
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25.11.2024 17:10
+6
І тут професійний розкрадач Зеленський перекрутив на користь крадіїв.
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25.11.2024 17:04
+5
Велика подяка за це, але монобільшість цей закон не підтримують, бо в попередньому вони голосувалит, думаючи про своє майбутнє.
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25.11.2024 17:03
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Велика подяка за це, але монобільшість цей закон не підтримують, бо в попередньому вони голосувалит, думаючи про своє майбутнє.
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25.11.2024 17:03 Відповісти
І тут професійний розкрадач Зеленський перекрутив на користь крадіїв.
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25.11.2024 17:04 Відповісти
Слуги:
"Це не баг, це фіча!"
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25.11.2024 17:08 Відповісти
Так що вони будуть мати, якщо конфіскують на користь держави, а так відслюняви половину в ОПУ
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25.11.2024 17:08 Відповісти
Зелені не підтримають!
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25.11.2024 17:10 Відповісти
Це замах на "кінець епохи бідності" для зелених крадіїв. Мало хто за таке проголосує у цьому складі Ради, але боротися треба.
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25.11.2024 17:10 Відповісти
"та дозволить конфіскувати майно корупціонерів."
------------
Дуже смішно. Коли ви були при владі, цей закон не потрібен був. Або не на часі або за вас не було корупціонерів.
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25.11.2024 17:12 Відповісти
В корупціонерів майно конфісковували а зелень прописала норму, що не конфіскують якщо іде на співпрацю зі слідством.
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25.11.2024 17:21 Відповісти
Дивним чином до другого читання там зʼявилася норма про те, що корупціонери, які пішли на угоду зі слідством, залишаться зі своїм майном Джерело:
-------------
Закону про конфіскацію майна корупціонерів за них не було.
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25.11.2024 17:27 Відповісти
Так що, і не треба? Має бути.
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25.11.2024 17:59 Відповісти
Та навіщо ту статтю читати?
Для таких як ви - достатньо описати свої галюцинації викликані заголовком та невіглаством.
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25.11.2024 17:26 Відповісти
..завжди були корупціонери... Але як бур*ян на полі у дбайливого господаря! А зараз новий горегосподар закинув своє поле... і зароосло воно бур*яном да так...що тільки випалювання (не виполювання) під корінь може дозволить щось посіяти. А якщо ще й останнього горехазяїна на кіл на цьому полі посадять.....)))
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25.11.2024 17:38 Відповісти
Зе гівно с зе хряком закон проволинять
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25.11.2024 17:18 Відповісти
Цікава градля лохів.
Як вони голосують закони з такими «помилками»?
Ясно одне, ніхто перед голосуванням закони не читає, навіть в комітеті. Хіба що назву і все.
Голосують так як шпаргалці від кримінально-олігархічного кабміну написано і роздано «кнопкам».
Такого складу одноклітиних в раді в нас ще не було.
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25.11.2024 17:24 Відповісти
Пригадую диригента Чечетова (льотчик з вікна) за командою якого риги натискали кнопки у ВР. Але в ригів не було стільки випадкових персонажів - ідіотів, олігофренів та фріків.
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25.11.2024 17:33 Відповісти
 
 