Підрив "Північних потоків": Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних

Генпрокурор Єнс Роммель в інтерв'ю повідомив, що Генеральна прокуратура Німеччини просунулась уперед у розслідуванні підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" та встановила особи двох підозрюваних.

Як повідомляє інформує Цензор.НЕТ, про це Роммель розповів в інтерв'ю Der Spiegel.

Водночас він додав, що у справі про підрив російських газопроводів ще багато чого належить зробити.

"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. Гадаю, це успіх, якого не варто було очікувати на самому початку", – заявив Роммель.

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Роммель повідомив, що особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває.

Генпрокурор зауважив, що розслідування ґрунтується на факті пошкодження газопроводів, які мали гарантувати важливу частину поставок газу до Німеччини.

На питання про мотиви підозрюваних у вибуху генпрокурор сказав, що вибух газопроводів "був серйозною атакою на енергопостачання" Німеччини, здатної "дестабілізувати місцеву економіку та суспільство - незалежно від будь-якої політичної класифікації".

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Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ.