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Новини
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Підрив "Північних потоків": Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних

Встановили особи підозрюваних у підриві північних потоків

Генпрокурор Єнс Роммель в інтерв'ю повідомив, що Генеральна прокуратура Німеччини просунулась уперед у розслідуванні підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" та встановила особи двох підозрюваних.

Як повідомляє інформує Цензор.НЕТ, про це Роммель розповів в інтерв'ю Der Spiegel.

Водночас він додав, що у справі про підрив російських газопроводів ще багато чого належить зробити.

"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. Гадаю, це успіх, якого не варто було очікувати на самому початку", – заявив Роммель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про підрив "Північних потоків":Треба зробити все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив

Роммель повідомив, що особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває.

Генпрокурор зауважив, що розслідування ґрунтується на факті пошкодження газопроводів, які мали гарантувати важливу частину поставок газу до Німеччини.

На питання про мотиви підозрюваних у вибуху генпрокурор сказав, що вибух газопроводів "був серйозною атакою на енергопостачання" Німеччини, здатної "дестабілізувати місцеву економіку та суспільство - незалежно від будь-якої політичної класифікації".

Також дивіться: Ексголова ГУР Кондратюк про підрив "Північних потоків": Зі зрозумілих причин Україна ніколи не візьме на себе відповідальність за цю операцію. ВIДЕО

Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ.

Автор: 

Німеччина (7347) розслідування (2269) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+27
Посиляєтесь. То були Зорян і Шкіряк.
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30.11.2024 20:19
+20
Все просто. Якщо прокурор - Роммель, то підозрювані - Монтгомері та Паттон, хто ж ще???
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30.11.2024 20:16
+16
Для підриву двох кабелів знадобився китайський корабель з великим екіпажем і дві держави, а тут всього лиш дві особи.
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30.11.2024 20:11
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Для підриву двох кабелів знадобився китайський корабель з великим екіпажем і дві держави, а тут всього лиш дві особи.
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30.11.2024 20:11 Відповісти
Все просто. Якщо прокурор - Роммель, то підозрювані - Монтгомері та Паттон, хто ж ще???
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30.11.2024 20:16 Відповісти
Посиляєтесь. То були Зорян і Шкіряк.
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30.11.2024 20:19 Відповісти
Роммелю б про північну Африку казки розказувати, а він про північні потоки завівся
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30.11.2024 20:42 Відповісти
Монті не міг..
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30.11.2024 21:42 Відповісти
Монті Пайтон цілком міг
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30.11.2024 21:47 Відповісти
"пошкодження газопроводів, які мали гарантувати важливу частину поставок газу до Німеччини"

в тиз газопроводах був КРОВАВИЙ ГАЗ
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30.11.2024 20:18 Відповісти
ще непогано було б те ж саме зробити з кацапською трубою у Чорному морі
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30.11.2024 21:06 Відповісти
Його добре охороняють? Бо з "новічком" жарти погані...
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30.11.2024 20:18 Відповісти
Це був Микола коклєта та Люся орестович
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30.11.2024 20:18 Відповісти
33 рейд полковника
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30.11.2024 20:45 Відповісти
Петров та Боширов?
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30.11.2024 20:19 Відповісти
"Курськ" було виявлено лежачим на ґрунті на глибині 108 метрів.

Тобто, встановлення на трубі 500 кілограмового заряду водолазом на глибині 70 метрів - це плюва справа".

2 спецпризначенця змогли таємно від західних спецслужб здійснити на території ЄС операцію з підриву газопроводів, використовуючи лише цивільний катер та водолазне обладнання, а також щонайменше півтори тонни вибухівки, є м'яко кажучи сумнівним.
Хоча що в цьому чудового. Вибухівка, наприклад, у Гданську на кожному кроці продається, відпускають навіть оптом від 200 кг.
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30.11.2024 20:19 Відповісти
За наявності ехолота і кабельних відеокамер, водолази взагалі не потрібні
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01.12.2024 02:08 Відповісти
ехолот кабель витримує до 30 кг
Радіус бездротової мережі: 100м

кабельна відеокамера - довжина кабелю 15 м/30м/50м
закладати будемо кілограмовий заряд ?

водолази взагалі не потрібні - деж ви були коли підіймали Кьюрск ?
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01.12.2024 11:26 Відповісти
"ехолот кабель витримує до 30 кг
Радіус бездротової мережі: 100м" = Шта?

кабельна відеокамера - довжина кабелю є і 100м і 150м...,
кілограмовий заряд не закладають відеокабелем

коли підіймали Кьюрск - 23 роки тому ніякої такої техніки не було, а зараз у вільному продажу.
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01.12.2024 12:40 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/kto-i-zachem-pridumal-chto-ukraina-vzorvala-severnye-potoki.html

Досвідчені фахівці зі спеціальних підводно-технічних робіт стверджують, що, швидше за все, при виконанні підготовчих робіт були використані або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами, або хоча б відповідний дистанційно керований підводний апарат. Вся ця спеціалізована техніка, не масова при виробництві, вона дорога, в супермаркетах не продається,
(ПРОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ В НІМЕЧЧИНІ У БУДЬ-ЯКОМУ СУПЕРМАКЕТІ) як і водостійка вибухівка і детонатори до неї. Придбання такого обладнання або його оренда у когось «групою любителів дайвінгу» не залишилося б непоміченим для численних очей та вух західних та російських розвідувальних та контррозвідувальних організацій.

бажаю успіху в придбанні субмарини....
Слава УКРАЇНІ
Кому нужна была такая конфигурация - три трубы взорвать, одну оставить, причем оставить одну нитку именно СП-2, а не СП-1?
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01.12.2024 13:53 Відповісти
"Досвідчені фахівці зі спеціальних підводно-технічних робіт стверджують, що, швидше за все, при виконанні підготовчих робіт були використані або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами"

Глибини не Титаніка!
Заряд із таймерами опускається до труби звичайною якірною лебідкою під наглядом кабельної відеокамери, спущеної під воду.
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01.12.2024 14:05 Відповісти
Та бляха муха, якщо це наші козаки, то вони мають отримати героя України!!!!
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30.11.2024 20:29 Відповісти
> "Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. Гадаю, це успіх, якого не варто було очікувати на самому початку"

Та хто б сумнівався . Звісно хто всравсь - буде Україна . Виглядає, як кремлівська підстраховка на випадок непереобрання Шольца: не вийде з ним, то буде план Б - спишуть підрив потоків на Україну ( і падіння економіки, і все-все ) .
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30.11.2024 20:31 Відповісти
Підірвав путлер, щоб качати весь газ через Україну.
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30.11.2024 20:36 Відповісти
ну ти й дурне...
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30.11.2024 20:48 Відповісти
це стьоб
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30.11.2024 21:12 Відповісти
Шо тут з'ясовувати? Все цілком зрозуміло:
Зорян і Шкіряк, по підробних документах на ім'я Паттон та Монтгомері (пане Cap Nemo 331d3307, дякую за ідею!), за наказом невідомого з позивним "Кривавий Пастор" та прикриттям від бойової групи терориста Сєні Кроліка (справжеє ім'я невідоме), за спонсорування утаємниченого "Чоколада"!
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30.11.2024 20:37 Відповісти
Інтрига травала(А чого ж не скажете вже,чи зважуєте як це буде виглядати ,щоб бувало вам не зашкодило?(((
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30.11.2024 20:40 Відповісти
а певне чекають 20 січня, щоб якось визначитись, кого призачати винними))
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30.11.2024 20:55 Відповісти
напевно Червінський та Порошенко який керував яхтою
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30.11.2024 20:49 Відповісти
Не перегинати, якщо би це були Червінський та Порошенко, то генпрокурора прізвище було б Костін, а не Ромель.
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01.12.2024 10:23 Відповісти
адреса, фамилии, явки... (с)
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30.11.2024 21:08 Відповісти
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30.11.2024 21:16 Відповісти
"- Ти в спінку кроваті стучал головой!?
- Так точно! Товаріщ партнєр половой!" (с) С. Слєпаков
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01.12.2024 00:26 Відповісти
Нанімецькі газові падлюки підіймають голови? Та повідривати їх разом зі шмеркелиними щелепами
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30.11.2024 21:20 Відповісти
залишилось встановити третього і знайти собаку і човен.
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30.11.2024 21:22 Відповісти
третій-гєрасім?
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30.11.2024 22:01 Відповісти
втопив собаку,човна і мав втопити тих двох підозрюваних теж...вони якось чудом вижили.
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30.11.2024 22:03 Відповісти
" Оні брєлі вдоль бєрєга вдвоєм
Уже била блізка бєда...
Муму маніл прозрачний водоєм
І вот тогда, і вот тогда
Он прівязал к Муме два кірпіча
Глаза садіста, рукі палача..." (с) В. Кортнев "За что Гєрасім утопил Муму."
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01.12.2024 00:31 Відповісти
Путін є бенефіціатором диверсій на "Північних потоках". На диверсію, для маcкування послав двух "українців": януковича і медведчука.

Версія, згідно з якою Росія була зацікавлена у знищенні газопроводу, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася врятувати «Газпром» від майбутніх багатомільярдних судових позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через невиконання договірних зобов'язань, адже вибух газопроводу - це форс-мажор, на який можна покластися в арбітражних судах.
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30.11.2024 21:36 Відповісти
Це Баканов і Буданов
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30.11.2024 21:58 Відповісти
Все як з рейсом МН-17. Що каже *****, то це "правда", а версії інших НАМАГАННЯ ПРИХОВАТИ СВІЙ ЗЛОЧИН ? А хто ж завалив Боїнг ? Що вирішив міжнародний суд ? Дослухався до "правди кремля" ? Хто хотів німців заморозити й примусити бути їм "договорчівімі" ? Мабуть, китайці ?
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30.11.2024 22:11 Відповісти
то типо нам'йок від ху@ла: ми ще і не так можемо!.. Я так розумію, що ця кремлівська "голівка з вухами" гадило все своє нікчемне життя, гадить і гадити буде. Українці за свою історію багато московських ган@онів пережили, переживуть і цього.
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30.11.2024 22:49 Відповісти
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30.11.2024 22:50 Відповісти
Нас було двоє. Я і моя бомба.
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30.11.2024 22:51 Відповісти
Настійливо шредерята будорожать тему. Настійливо. Скоріш за все, справа в страховці. Будували німці, х.....компенсував газом. Німці втратили 10 ярдів. І страховики відмовляються платити - встановіть винних. Сам Шредер був гарантом потоків, член ради директорів. Німці не вірять, що шредера так кинули.
Підрив складу у Чехії. Склад арендувала агентеса ГРУ, родом з Києва. Приїхали Боширов і Петров під видом киргизів (схожі) купувати снаряди. Президент Чехії не вірив у це. Але агентеса прокололась в Болгарії. Утекла, а коли обшукали квартиру то знайшли ксерокопії паспортів цих шпільових. І там вони були киргизами. Прикриття - винувата Киргизія. Це вже потім вони хотіли мочканути Скрипаля. В Україні винесли ряд складів. Операцією прикриття було переведення стрілок на Гетьмана. Дерьмак навіть комісію ВР в складі Агрогниди та місіс Попінс організував. Тупо але для плебса зійшло.
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30.11.2024 23:30 Відповісти
ВЕЛЬМИШАНОВНІ !!! ОЗИРНІТЕСЬ У ВЛАСНЕ ДИТИНСТВО... і ЗГАДАЙТЕ: ХТО У НАС ВОЛОДАР МОРСЬКИХ ГЛИБИН? ЗА ЖУЛЬ ВЕРНОМ--ЦЕ КАПІТАН НЕМО...він.якраз із польсьських повстанців--затятий рашо--ненависник... Склепав свій " Наутіліус " і врешті--решт-- дочекався свого зоряного часу---помстився за принижену. сплюндровану московитами ПОЛЬЩУ !!! СЛАВА кепу НЕМО !!!
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01.12.2024 00:02 Відповісти
я тут.
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01.12.2024 00:16 Відповісти
Мгм...
Марк Твен,"Крадіжка білого слона".
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01.12.2024 06:37 Відповісти
Ось німчура й проявила своє справжнісіньке, гниле про-рашистське нутро!
Тепер в особі цього сосисочника Єнса Роммеля, вони лямзають путіну сраку, й сподіваються на його милість. Ці німчуриськи мерзотники ніколи не бачили Україну стабільною та заможною, і лише мріють про її чорноземи та гастарбайтерів, що будуть працювати у фатерляндії за мізерні копійки.
1000 відмовок, щоб не дати зброю, кошти, лояльнісь до вступу України в НАТО.
То може їм варто загадати радянські танки у Берліні і поділ Німеччини на Західну та Східну, арешти Штазі, "демократію" Гельмута Шмідта?!
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01.12.2024 09:19 Відповісти
ПО-РО-ШЕН-КО!!! У всьому винен Порошенко! Запустив у нафтопровод п'ять кіло "Шалених бджілок", мармеладки у воді набрякли і розірвали труби!
А хто ж іще?!
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01.12.2024 09:56 Відповісти
 
 