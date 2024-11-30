Підрив "Північних потоків": Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних
Генпрокурор Єнс Роммель в інтерв'ю повідомив, що Генеральна прокуратура Німеччини просунулась уперед у розслідуванні підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" та встановила особи двох підозрюваних.
Як повідомляє інформує Цензор.НЕТ, про це Роммель розповів в інтерв'ю Der Spiegel.
Водночас він додав, що у справі про підрив російських газопроводів ще багато чого належить зробити.
"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. Гадаю, це успіх, якого не варто було очікувати на самому початку", – заявив Роммель.
Роммель повідомив, що особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває.
Генпрокурор зауважив, що розслідування ґрунтується на факті пошкодження газопроводів, які мали гарантувати важливу частину поставок газу до Німеччини.
На питання про мотиви підозрюваних у вибуху генпрокурор сказав, що вибух газопроводів "був серйозною атакою на енергопостачання" Німеччини, здатної "дестабілізувати місцеву економіку та суспільство - незалежно від будь-якої політичної класифікації".
Підрив "Північного потоку"
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.
Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.
В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.
Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".
У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.
Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.
14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".
Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.
За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ.
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в тиз газопроводах був КРОВАВИЙ ГАЗ
Тобто, встановлення на трубі 500 кілограмового заряду водолазом на глибині 70 метрів - це плюва справа".
2 спецпризначенця змогли таємно від західних спецслужб здійснити на території ЄС операцію з підриву газопроводів, використовуючи лише цивільний катер та водолазне обладнання, а також щонайменше півтори тонни вибухівки, є м'яко кажучи сумнівним.
Хоча що в цьому чудового. Вибухівка, наприклад, у Гданську на кожному кроці продається, відпускають навіть оптом від 200 кг.
Радіус бездротової мережі: 100м
кабельна відеокамера - довжина кабелю 15 м/30м/50м
закладати будемо кілограмовий заряд ?
водолази взагалі не потрібні - деж ви були коли підіймали Кьюрск ?
Радіус бездротової мережі: 100м" = Шта?
кабельна відеокамера - довжина кабелю є і 100м і 150м...,
кілограмовий заряд не закладають відеокабелем
коли підіймали Кьюрск - 23 роки тому ніякої такої техніки не було, а зараз у вільному продажу.
Досвідчені фахівці зі спеціальних підводно-технічних робіт стверджують, що, швидше за все, при виконанні підготовчих робіт були використані або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами, або хоча б відповідний дистанційно керований підводний апарат. Вся ця спеціалізована техніка, не масова при виробництві, вона дорога, в супермаркетах не продається,
(ПРОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ В НІМЕЧЧИНІ У БУДЬ-ЯКОМУ СУПЕРМАКЕТІ) як і водостійка вибухівка і детонатори до неї. Придбання такого обладнання або його оренда у когось «групою любителів дайвінгу» не залишилося б непоміченим для численних очей та вух західних та російських розвідувальних та контррозвідувальних організацій.
бажаю успіху в придбанні субмарини....
Слава УКРАЇНІ
Кому нужна была такая конфигурация - три трубы взорвать, одну оставить, причем оставить одну нитку именно СП-2, а не СП-1?
Глибини не Титаніка!
Заряд із таймерами опускається до труби звичайною якірною лебідкою під наглядом кабельної відеокамери, спущеної під воду.
Та хто б сумнівався . Звісно хто всравсь - буде Україна . Виглядає, як кремлівська підстраховка на випадок непереобрання Шольца: не вийде з ним, то буде план Б - спишуть підрив потоків на Україну ( і падіння економіки, і все-все ) .
Зорян і Шкіряк, по підробних документах на ім'я Паттон та Монтгомері (пане Cap Nemo 331d3307, дякую за ідею!), за наказом невідомого з позивним "Кривавий Пастор" та прикриттям від бойової групи терориста Сєні Кроліка (справжеє ім'я невідоме), за спонсорування утаємниченого "Чоколада"!
- Так точно! Товаріщ партнєр половой!" (с) С. Слєпаков
Уже била блізка бєда...
Муму маніл прозрачний водоєм
І вот тогда, і вот тогда
Он прівязал к Муме два кірпіча
Глаза садіста, рукі палача..." (с) В. Кортнев "За что Гєрасім утопил Муму."
Версія, згідно з якою Росія була зацікавлена у знищенні газопроводу, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася врятувати «Газпром» від майбутніх багатомільярдних судових позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через невиконання договірних зобов'язань, адже вибух газопроводу - це форс-мажор, на який можна покластися в арбітражних судах.
Підрив складу у Чехії. Склад арендувала агентеса ГРУ, родом з Києва. Приїхали Боширов і Петров під видом киргизів (схожі) купувати снаряди. Президент Чехії не вірив у це. Але агентеса прокололась в Болгарії. Утекла, а коли обшукали квартиру то знайшли ксерокопії паспортів цих шпільових. І там вони були киргизами. Прикриття - винувата Киргизія. Це вже потім вони хотіли мочканути Скрипаля. В Україні винесли ряд складів. Операцією прикриття було переведення стрілок на Гетьмана. Дерьмак навіть комісію ВР в складі Агрогниди та місіс Попінс організував. Тупо але для плебса зійшло.
Марк Твен,"Крадіжка білого слона".
Тепер в особі цього сосисочника Єнса Роммеля, вони лямзають путіну сраку, й сподіваються на його милість. Ці німчуриськи мерзотники ніколи не бачили Україну стабільною та заможною, і лише мріють про її чорноземи та гастарбайтерів, що будуть працювати у фатерляндії за мізерні копійки.
1000 відмовок, щоб не дати зброю, кошти, лояльнісь до вступу України в НАТО.
То може їм варто загадати радянські танки у Берліні і поділ Німеччини на Західну та Східну, арешти Штазі, "демократію" Гельмута Шмідта?!
А хто ж іще?!