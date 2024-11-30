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Подрыв "Северных потоков": Генпрокуратура Германии заявила, что установила личности двух подозреваемых

Встановили особи підозрюваних у підриві північних потоків

Генпрокурор Йенс Роммель в интервью сообщил, что Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и установила личности двух подозреваемых.

Как сообщает информирует Цензор.НЕТ, об этом Роммель рассказал в интервью Der Spiegel.

В то же время он добавил, что в деле о подрыве российских газопроводов еще многое предстоит сделать.

"Нам удалось установить личности двух подозреваемых. Думаю, это успех, которого не стоило ожидать в самом начале", - заявил Роммель.

Также читайте: США в Совбезе ООН: Россия пытается диверсиями на газопроводах отвлечь внимание от войны в Украине

Роммель сообщил, что личности других участников, мотивы преступления и, в частности - вопрос о возможном государственном контроле над операцией, являются предметом продолжающегося расследования.

Генпрокурор отметил, что расследование основывается на факте повреждения газопроводов, которые должны были гарантировать важную часть поставок газа в Германию.

На вопрос о мотивах подозреваемых во взрыве генпрокурор сказал, что взрыв газопроводов "был серьезной атакой на энергоснабжение" Германии, способной "дестабилизировать местную экономику и общество - независимо от любой политической классификации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц о подрыве "Северных потоков": Нужно предпринять все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.

Автор: 

Германия (6929) расследование (3038) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+27
Посиляєтесь. То були Зорян і Шкіряк.
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30.11.2024 20:19
+20
Все просто. Якщо прокурор - Роммель, то підозрювані - Монтгомері та Паттон, хто ж ще???
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30.11.2024 20:16
+16
Для підриву двох кабелів знадобився китайський корабель з великим екіпажем і дві держави, а тут всього лиш дві особи.
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30.11.2024 20:11
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Для підриву двох кабелів знадобився китайський корабель з великим екіпажем і дві держави, а тут всього лиш дві особи.
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30.11.2024 20:11 Ответить
Все просто. Якщо прокурор - Роммель, то підозрювані - Монтгомері та Паттон, хто ж ще???
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30.11.2024 20:16 Ответить
Посиляєтесь. То були Зорян і Шкіряк.
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30.11.2024 20:19 Ответить
Роммелю б про північну Африку казки розказувати, а він про північні потоки завівся
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30.11.2024 20:42 Ответить
Монті не міг..
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30.11.2024 21:42 Ответить
Монті Пайтон цілком міг
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30.11.2024 21:47 Ответить
"пошкодження газопроводів, які мали гарантувати важливу частину поставок газу до Німеччини"

в тиз газопроводах був КРОВАВИЙ ГАЗ
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30.11.2024 20:18 Ответить
ще непогано було б те ж саме зробити з кацапською трубою у Чорному морі
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30.11.2024 21:06 Ответить
Його добре охороняють? Бо з "новічком" жарти погані...
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30.11.2024 20:18 Ответить
Це був Микола коклєта та Люся орестович
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30.11.2024 20:18 Ответить
33 рейд полковника
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30.11.2024 20:45 Ответить
Петров та Боширов?
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30.11.2024 20:19 Ответить
"Курськ" було виявлено лежачим на ґрунті на глибині 108 метрів.

Тобто, встановлення на трубі 500 кілограмового заряду водолазом на глибині 70 метрів - це плюва справа".

2 спецпризначенця змогли таємно від західних спецслужб здійснити на території ЄС операцію з підриву газопроводів, використовуючи лише цивільний катер та водолазне обладнання, а також щонайменше півтори тонни вибухівки, є м'яко кажучи сумнівним.
Хоча що в цьому чудового. Вибухівка, наприклад, у Гданську на кожному кроці продається, відпускають навіть оптом від 200 кг.
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30.11.2024 20:19 Ответить
За наявності ехолота і кабельних відеокамер, водолази взагалі не потрібні
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01.12.2024 02:08 Ответить
ехолот кабель витримує до 30 кг
Радіус бездротової мережі: 100м

кабельна відеокамера - довжина кабелю 15 м/30м/50м
закладати будемо кілограмовий заряд ?

водолази взагалі не потрібні - деж ви були коли підіймали Кьюрск ?
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01.12.2024 11:26 Ответить
"ехолот кабель витримує до 30 кг
Радіус бездротової мережі: 100м" = Шта?

кабельна відеокамера - довжина кабелю є і 100м і 150м...,
кілограмовий заряд не закладають відеокабелем

коли підіймали Кьюрск - 23 роки тому ніякої такої техніки не було, а зараз у вільному продажу.
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01.12.2024 12:40 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/kto-i-zachem-pridumal-chto-ukraina-vzorvala-severnye-potoki.html

Досвідчені фахівці зі спеціальних підводно-технічних робіт стверджують, що, швидше за все, при виконанні підготовчих робіт були використані або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами, або хоча б відповідний дистанційно керований підводний апарат. Вся ця спеціалізована техніка, не масова при виробництві, вона дорога, в супермаркетах не продається,
(ПРОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ В НІМЕЧЧИНІ У БУДЬ-ЯКОМУ СУПЕРМАКЕТІ) як і водостійка вибухівка і детонатори до неї. Придбання такого обладнання або його оренда у когось «групою любителів дайвінгу» не залишилося б непоміченим для численних очей та вух західних та російських розвідувальних та контррозвідувальних організацій.

бажаю успіху в придбанні субмарини....
Слава УКРАЇНІ
Кому нужна была такая конфигурация - три трубы взорвать, одну оставить, причем оставить одну нитку именно СП-2, а не СП-1?
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01.12.2024 13:53 Ответить
"Досвідчені фахівці зі спеціальних підводно-технічних робіт стверджують, що, швидше за все, при виконанні підготовчих робіт були використані або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами"

Глибини не Титаніка!
Заряд із таймерами опускається до труби звичайною якірною лебідкою під наглядом кабельної відеокамери, спущеної під воду.
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01.12.2024 14:05 Ответить
Та бляха муха, якщо це наші козаки, то вони мають отримати героя України!!!!
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30.11.2024 20:29 Ответить
> "Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. Гадаю, це успіх, якого не варто було очікувати на самому початку"

Та хто б сумнівався . Звісно хто всравсь - буде Україна . Виглядає, як кремлівська підстраховка на випадок непереобрання Шольца: не вийде з ним, то буде план Б - спишуть підрив потоків на Україну ( і падіння економіки, і все-все ) .
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30.11.2024 20:31 Ответить
Підірвав путлер, щоб качати весь газ через Україну.
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30.11.2024 20:36 Ответить
ну ти й дурне...
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30.11.2024 20:48 Ответить
це стьоб
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30.11.2024 21:12 Ответить
Шо тут з'ясовувати? Все цілком зрозуміло:
Зорян і Шкіряк, по підробних документах на ім'я Паттон та Монтгомері (пане Cap Nemo 331d3307, дякую за ідею!), за наказом невідомого з позивним "Кривавий Пастор" та прикриттям від бойової групи терориста Сєні Кроліка (справжеє ім'я невідоме), за спонсорування утаємниченого "Чоколада"!
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30.11.2024 20:37 Ответить
Інтрига травала(А чого ж не скажете вже,чи зважуєте як це буде виглядати ,щоб бувало вам не зашкодило?(((
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30.11.2024 20:40 Ответить
а певне чекають 20 січня, щоб якось визначитись, кого призачати винними))
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30.11.2024 20:55 Ответить
напевно Червінський та Порошенко який керував яхтою
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30.11.2024 20:49 Ответить
Не перегинати, якщо би це були Червінський та Порошенко, то генпрокурора прізвище було б Костін, а не Ромель.
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01.12.2024 10:23 Ответить
адреса, фамилии, явки... (с)
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30.11.2024 21:08 Ответить
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30.11.2024 21:16 Ответить
"- Ти в спінку кроваті стучал головой!?
- Так точно! Товаріщ партнєр половой!" (с) С. Слєпаков
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01.12.2024 00:26 Ответить
Нанімецькі газові падлюки підіймають голови? Та повідривати їх разом зі шмеркелиними щелепами
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30.11.2024 21:20 Ответить
залишилось встановити третього і знайти собаку і човен.
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30.11.2024 21:22 Ответить
третій-гєрасім?
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30.11.2024 22:01 Ответить
втопив собаку,човна і мав втопити тих двох підозрюваних теж...вони якось чудом вижили.
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30.11.2024 22:03 Ответить
" Оні брєлі вдоль бєрєга вдвоєм
Уже била блізка бєда...
Муму маніл прозрачний водоєм
І вот тогда, і вот тогда
Он прівязал к Муме два кірпіча
Глаза садіста, рукі палача..." (с) В. Кортнев "За что Гєрасім утопил Муму."
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01.12.2024 00:31 Ответить
Путін є бенефіціатором диверсій на "Північних потоках". На диверсію, для маcкування послав двух "українців": януковича і медведчука.

Версія, згідно з якою Росія була зацікавлена у знищенні газопроводу, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася врятувати «Газпром» від майбутніх багатомільярдних судових позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через невиконання договірних зобов'язань, адже вибух газопроводу - це форс-мажор, на який можна покластися в арбітражних судах.
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30.11.2024 21:36 Ответить
Це Баканов і Буданов
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30.11.2024 21:58 Ответить
Все як з рейсом МН-17. Що каже *****, то це "правда", а версії інших НАМАГАННЯ ПРИХОВАТИ СВІЙ ЗЛОЧИН ? А хто ж завалив Боїнг ? Що вирішив міжнародний суд ? Дослухався до "правди кремля" ? Хто хотів німців заморозити й примусити бути їм "договорчівімі" ? Мабуть, китайці ?
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30.11.2024 22:11 Ответить
то типо нам'йок від ху@ла: ми ще і не так можемо!.. Я так розумію, що ця кремлівська "голівка з вухами" гадило все своє нікчемне життя, гадить і гадити буде. Українці за свою історію багато московських ган@онів пережили, переживуть і цього.
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30.11.2024 22:49 Ответить
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30.11.2024 22:50 Ответить
Нас було двоє. Я і моя бомба.
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30.11.2024 22:51 Ответить
Настійливо шредерята будорожать тему. Настійливо. Скоріш за все, справа в страховці. Будували німці, х.....компенсував газом. Німці втратили 10 ярдів. І страховики відмовляються платити - встановіть винних. Сам Шредер був гарантом потоків, член ради директорів. Німці не вірять, що шредера так кинули.
Підрив складу у Чехії. Склад арендувала агентеса ГРУ, родом з Києва. Приїхали Боширов і Петров під видом киргизів (схожі) купувати снаряди. Президент Чехії не вірив у це. Але агентеса прокололась в Болгарії. Утекла, а коли обшукали квартиру то знайшли ксерокопії паспортів цих шпільових. І там вони були киргизами. Прикриття - винувата Киргизія. Це вже потім вони хотіли мочканути Скрипаля. В Україні винесли ряд складів. Операцією прикриття було переведення стрілок на Гетьмана. Дерьмак навіть комісію ВР в складі Агрогниди та місіс Попінс організував. Тупо але для плебса зійшло.
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30.11.2024 23:30 Ответить
ВЕЛЬМИШАНОВНІ !!! ОЗИРНІТЕСЬ У ВЛАСНЕ ДИТИНСТВО... і ЗГАДАЙТЕ: ХТО У НАС ВОЛОДАР МОРСЬКИХ ГЛИБИН? ЗА ЖУЛЬ ВЕРНОМ--ЦЕ КАПІТАН НЕМО...він.якраз із польсьських повстанців--затятий рашо--ненависник... Склепав свій " Наутіліус " і врешті--решт-- дочекався свого зоряного часу---помстився за принижену. сплюндровану московитами ПОЛЬЩУ !!! СЛАВА кепу НЕМО !!!
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01.12.2024 00:02 Ответить
я тут.
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01.12.2024 00:16 Ответить
Мгм...
Марк Твен,"Крадіжка білого слона".
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01.12.2024 06:37 Ответить
Ось німчура й проявила своє справжнісіньке, гниле про-рашистське нутро!
Тепер в особі цього сосисочника Єнса Роммеля, вони лямзають путіну сраку, й сподіваються на його милість. Ці німчуриськи мерзотники ніколи не бачили Україну стабільною та заможною, і лише мріють про її чорноземи та гастарбайтерів, що будуть працювати у фатерляндії за мізерні копійки.
1000 відмовок, щоб не дати зброю, кошти, лояльнісь до вступу України в НАТО.
То може їм варто загадати радянські танки у Берліні і поділ Німеччини на Західну та Східну, арешти Штазі, "демократію" Гельмута Шмідта?!
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01.12.2024 09:19 Ответить
ПО-РО-ШЕН-КО!!! У всьому винен Порошенко! Запустив у нафтопровод п'ять кіло "Шалених бджілок", мармеладки у воді набрякли і розірвали труби!
А хто ж іще?!
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01.12.2024 09:56 Ответить
 
 