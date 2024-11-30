Подрыв "Северных потоков": Генпрокуратура Германии заявила, что установила личности двух подозреваемых

Генпрокурор Йенс Роммель в интервью сообщил, что Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и установила личности двух подозреваемых.

Как сообщает информирует Цензор.НЕТ, об этом Роммель рассказал в интервью Der Spiegel.

В то же время он добавил, что в деле о подрыве российских газопроводов еще многое предстоит сделать.

"Нам удалось установить личности двух подозреваемых. Думаю, это успех, которого не стоило ожидать в самом начале", - заявил Роммель.

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Роммель сообщил, что личности других участников, мотивы преступления и, в частности - вопрос о возможном государственном контроле над операцией, являются предметом продолжающегося расследования.

Генпрокурор отметил, что расследование основывается на факте повреждения газопроводов, которые должны были гарантировать важную часть поставок газа в Германию.

На вопрос о мотивах подозреваемых во взрыве генпрокурор сказал, что взрыв газопроводов "был серьезной атакой на энергоснабжение" Германии, способной "дестабилизировать местную экономику и общество - независимо от любой политической классификации".

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.