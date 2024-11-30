Подрыв "Северных потоков": Генпрокуратура Германии заявила, что установила личности двух подозреваемых
Генпрокурор Йенс Роммель в интервью сообщил, что Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и установила личности двух подозреваемых.
Как сообщает информирует Цензор.НЕТ, об этом Роммель рассказал в интервью Der Spiegel.
В то же время он добавил, что в деле о подрыве российских газопроводов еще многое предстоит сделать.
"Нам удалось установить личности двух подозреваемых. Думаю, это успех, которого не стоило ожидать в самом начале", - заявил Роммель.
Роммель сообщил, что личности других участников, мотивы преступления и, в частности - вопрос о возможном государственном контроле над операцией, являются предметом продолжающегося расследования.
Генпрокурор отметил, что расследование основывается на факте повреждения газопроводов, которые должны были гарантировать важную часть поставок газа в Германию.
На вопрос о мотивах подозреваемых во взрыве генпрокурор сказал, что взрыв газопроводов "был серьезной атакой на энергоснабжение" Германии, способной "дестабилизировать местную экономику и общество - независимо от любой политической классификации".
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".
В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.
По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.
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в тиз газопроводах був КРОВАВИЙ ГАЗ
Тобто, встановлення на трубі 500 кілограмового заряду водолазом на глибині 70 метрів - це плюва справа".
2 спецпризначенця змогли таємно від західних спецслужб здійснити на території ЄС операцію з підриву газопроводів, використовуючи лише цивільний катер та водолазне обладнання, а також щонайменше півтори тонни вибухівки, є м'яко кажучи сумнівним.
Хоча що в цьому чудового. Вибухівка, наприклад, у Гданську на кожному кроці продається, відпускають навіть оптом від 200 кг.
Радіус бездротової мережі: 100м
кабельна відеокамера - довжина кабелю 15 м/30м/50м
закладати будемо кілограмовий заряд ?
водолази взагалі не потрібні - деж ви були коли підіймали Кьюрск ?
Радіус бездротової мережі: 100м" = Шта?
кабельна відеокамера - довжина кабелю є і 100м і 150м...,
кілограмовий заряд не закладають відеокабелем
коли підіймали Кьюрск - 23 роки тому ніякої такої техніки не було, а зараз у вільному продажу.
Досвідчені фахівці зі спеціальних підводно-технічних робіт стверджують, що, швидше за все, при виконанні підготовчих робіт були використані або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами, або хоча б відповідний дистанційно керований підводний апарат. Вся ця спеціалізована техніка, не масова при виробництві, вона дорога, в супермаркетах не продається,
(ПРОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ В НІМЕЧЧИНІ У БУДЬ-ЯКОМУ СУПЕРМАКЕТІ) як і водостійка вибухівка і детонатори до неї. Придбання такого обладнання або його оренда у когось «групою любителів дайвінгу» не залишилося б непоміченим для численних очей та вух західних та російських розвідувальних та контррозвідувальних організацій.
бажаю успіху в придбанні субмарини....
Слава УКРАЇНІ
Кому нужна была такая конфигурация - три трубы взорвать, одну оставить, причем оставить одну нитку именно СП-2, а не СП-1?
Глибини не Титаніка!
Заряд із таймерами опускається до труби звичайною якірною лебідкою під наглядом кабельної відеокамери, спущеної під воду.
Та хто б сумнівався . Звісно хто всравсь - буде Україна . Виглядає, як кремлівська підстраховка на випадок непереобрання Шольца: не вийде з ним, то буде план Б - спишуть підрив потоків на Україну ( і падіння економіки, і все-все ) .
Зорян і Шкіряк, по підробних документах на ім'я Паттон та Монтгомері (пане Cap Nemo 331d3307, дякую за ідею!), за наказом невідомого з позивним "Кривавий Пастор" та прикриттям від бойової групи терориста Сєні Кроліка (справжеє ім'я невідоме), за спонсорування утаємниченого "Чоколада"!
- Так точно! Товаріщ партнєр половой!" (с) С. Слєпаков
Уже била блізка бєда...
Муму маніл прозрачний водоєм
І вот тогда, і вот тогда
Он прівязал к Муме два кірпіча
Глаза садіста, рукі палача..." (с) В. Кортнев "За что Гєрасім утопил Муму."
Версія, згідно з якою Росія була зацікавлена у знищенні газопроводу, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася врятувати «Газпром» від майбутніх багатомільярдних судових позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через невиконання договірних зобов'язань, адже вибух газопроводу - це форс-мажор, на який можна покластися в арбітражних судах.
Підрив складу у Чехії. Склад арендувала агентеса ГРУ, родом з Києва. Приїхали Боширов і Петров під видом киргизів (схожі) купувати снаряди. Президент Чехії не вірив у це. Але агентеса прокололась в Болгарії. Утекла, а коли обшукали квартиру то знайшли ксерокопії паспортів цих шпільових. І там вони були киргизами. Прикриття - винувата Киргизія. Це вже потім вони хотіли мочканути Скрипаля. В Україні винесли ряд складів. Операцією прикриття було переведення стрілок на Гетьмана. Дерьмак навіть комісію ВР в складі Агрогниди та місіс Попінс організував. Тупо але для плебса зійшло.
Марк Твен,"Крадіжка білого слона".
Тепер в особі цього сосисочника Єнса Роммеля, вони лямзають путіну сраку, й сподіваються на його милість. Ці німчуриськи мерзотники ніколи не бачили Україну стабільною та заможною, і лише мріють про її чорноземи та гастарбайтерів, що будуть працювати у фатерляндії за мізерні копійки.
1000 відмовок, щоб не дати зброю, кошти, лояльнісь до вступу України в НАТО.
То може їм варто загадати радянські танки у Берліні і поділ Німеччини на Західну та Східну, арешти Штазі, "демократію" Гельмута Шмідта?!
А хто ж іще?!