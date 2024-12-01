Трамп після перемоги на виборах кілька разів телефонував Орбану: говорили про Україну, - ЗМІ
Після перемоги на президентських виборах у США новообраний президент Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела своєї угорської служби, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією угорських урядових джерел, Трамп цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні.
"Орбан, який підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Володимиром Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви", - йдеться у матеріалі.
Окрім цього, видання пише, що в грудні Орбан готується до нових поїздок із своєю "миротворчою місією". Наразі деталі потенційної місії незрозумілі, але за даними джерел угорської служби "Радіо Свобода", вона може включати передачу послань від Трампа Зеленському, Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".
5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
Також влітку Орбан відвідував Трампа у Мар-а-Лаго, де говорив з ним про досягнення миру в Україні.
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Хезболу розкатали,
Алєппо пал,
Сакартвело повстала ...
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ЗЄ прої#ав її початок та просрав в цілому.
А про Зеленського, що ми прої*али початок війни та просираємо - 100% так і є. З уточненням - в тому числі й Зеленський. Бо сарказм сарказмом, але ***** до вторгнення готувалось з часу, як сіло на престол Московії. Особливо ретельно - під час помаранчевої революції. А під час і після революції гідності - то вже план активно в ходу.
Усі президенти і усі уряди винні, хіба що окрім Яценюка (це суб'єктивна думка) - скільки завгодно можна кепкувати з "кулі в лоб та стіни", але той прем'єр вигрібав як міг. Хоч і не довго.
Коротше, відповідальні всі, в тому числі, і ми, бо таке вибирали. Але саме так, як просираємо зараз - Зеленський в основному.
Там взагалі жабо-гадюкінг. Одні бармалеї мочать інших.
Але добре, що Роіся втрачає цей плацдарм.
Як показує практика, людожери вміють співпрацювати одне з одним.
Тому я б не став покладати особливі надії, не маючи дуже гарних знань щодо особливостей тих течій та племен.
То вони самі з сапками на Алеппо пішли. Ага. 😁 А те, що ВС Турції синхронно відсікли район бойових дій з іншої сторони - це чисте співпадіння.
І ненависні американці зараз вже інспектують захоплені склади зброї та лабораторії хімічної зброї.
Кажу ж - там все дуже, дуже не просто.
Той контингент, що там присутній зараз, мінімальний.
Тому армія Асада і посипалася, бо Хезболла у нокауті, а Роіся залишила там децл від того, що було у 2020-му.
Була ж мирна ж угода. 😁 А тут така підстава від Ердогана і з'ясувалося, що джихадісти дотримуються угод так, як і кацапи.
Для ***** втрата Сирії може бути навіть болючішою за Україну.
Це втрата єдиного кацапського порта у Середсемному морі та баз на Близькому сході.
У тому-то і краса ситуації - ***** не можна кидати ні того, ні цього, а у перспективі просьор і там, і тут.
Найкраще,якщо їх там побільше запакетять.
У США гарна медицина, там живуть довго, але деменцію ще не лікують.
Деякі люди вважають, що "осідлали гребінь хвилі"... Насправді вони туди "спливли, як лайно в ополонці...".
Тепер вітя-мішок гівні в ролі ослика-миру.
Це надовго. Головне щоб допомогу від діда байдена продовжували слати