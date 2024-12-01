Трамп після перемоги на виборах кілька разів телефонував Орбану: говорили про Україну, - ЗМІ

Після перемоги на президентських виборах у США новообраний президент Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела своєї угорської служби, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією угорських урядових джерел, Трамп цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні.

"Орбан, який підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Володимиром Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви", - йдеться у матеріалі.

Окрім цього, видання пише, що в грудні Орбан готується до нових поїздок із своєю "миротворчою місією". Наразі деталі потенційної місії незрозумілі, але за даними джерел угорської служби "Радіо Свобода", вона може включати передачу послань від Трампа Зеленському, Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

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Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Також влітку Орбан відвідував Трампа у Мар-а-Лаго, де говорив з ним про досягнення миру в Україні.

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