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Новини
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Трамп після перемоги на виборах кілька разів телефонував Орбану: говорили про Україну, - ЗМІ

Трамп зідзвонювався з Орбаном

Після перемоги на президентських виборах у США новообраний президент Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела своєї угорської служби, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією угорських урядових джерел, Трамп цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні.

"Орбан, який підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Володимиром Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви", - йдеться у матеріалі.

Окрім цього, видання пише, що в грудні Орбан готується до нових поїздок із своєю "миротворчою місією". Наразі деталі потенційної місії незрозумілі, але за даними джерел угорської служби "Радіо Свобода", вона може включати передачу послань від Трампа Зеленському, Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Читайте також: Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа, - Орбан

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Також влітку Орбан відвідував Трампа у Мар-а-Лаго, де говорив з ним про досягнення миру в Україні.

Читайте також: Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent

Автор: 

США (22737) Трамп Дональд (5594) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+12
Ой, не забирай у "Блазня" лаври "примадонни"! Бо образиться... Саме він її розпочав! Чому? Бо розвалив економіку України та паралізував військово-промисловий комплекс... А Путін просто вдало скористався моментом... Сумніваюся, що Путін ризикнув-би кидать війська на заміновані кордони та на готові до бою війська, наїжачені "Нептунами" "Сапсанами", "Кільченями" та "Богданами" з "Вільхами"... А так "Блазень" зіграв роль "полового" з трактиру - "Кушать подано!"
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01.12.2024 07:14
+11
там вже Хайят Тахрір аш-Шам зайшов у Хаму, і вже є написи "слава Україна", і вже почалась стрілянина у Дамаску.
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01.12.2024 01:57
+8
для буйла якийсь парад планет утворився:

Хезболу розкатали,
Алєппо пал,
Сакартвело повстала ...

.
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01.12.2024 01:35
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для буйла якийсь парад планет утворився:

Хезболу розкатали,
Алєппо пал,
Сакартвело повстала ...

.
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01.12.2024 01:35 Відповісти
І, якщо б у руля України був не дурачок якийсь, він би точно цим скористався.
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01.12.2024 01:45 Відповісти
Він ще й геній - майже без підготовки, менш ніж за три роки, розв'язав найбільшу, після 2 світової, війну в центрі Європі.
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01.12.2024 03:35 Відповісти
Ну розв'язав її не ЗЄ, а *****.
ЗЄ прої#ав її початок та просрав в цілому.
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01.12.2024 03:44 Відповісти
Початок у 2014.
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01.12.2024 05:59 Відповісти
Ой, не забирай у "Блазня" лаври "примадонни"! Бо образиться... Саме він її розпочав! Чому? Бо розвалив економіку України та паралізував військово-промисловий комплекс... А Путін просто вдало скористався моментом... Сумніваюся, що Путін ризикнув-би кидать війська на заміновані кордони та на готові до бою війська, наїжачені "Нептунами" "Сапсанами", "Кільченями" та "Богданами" з "Вільхами"... А так "Блазень" зіграв роль "полового" з трактиру - "Кушать подано!"
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01.12.2024 07:14 Відповісти
І шашлички ще збирався піднести.
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01.12.2024 07:50 Відповісти
Та я то про ***** й писала.
А про Зеленського, що ми прої*али початок війни та просираємо - 100% так і є. З уточненням - в тому числі й Зеленський. Бо сарказм сарказмом, але ***** до вторгнення готувалось з часу, як сіло на престол Московії. Особливо ретельно - під час помаранчевої революції. А під час і після революції гідності - то вже план активно в ходу.
Усі президенти і усі уряди винні, хіба що окрім Яценюка (це суб'єктивна думка) - скільки завгодно можна кепкувати з "кулі в лоб та стіни", але той прем'єр вигрібав як міг. Хоч і не довго.
Коротше, відповідальні всі, в тому числі, і ми, бо таке вибирали. Але саме так, як просираємо зараз - Зеленський в основному.
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01.12.2024 15:28 Відповісти
там вже Хайят Тахрір аш-Шам зайшов у Хаму, і вже є написи "слава Україна", і вже почалась стрілянина у Дамаску.
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01.12.2024 01:57 Відповісти
У виконанні джихадістів це навряд добрий знак.

Там взагалі жабо-гадюкінг. Одні бармалеї мочать інших.
Але добре, що Роіся втрачає цей плацдарм.
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01.12.2024 02:04 Відповісти
головне що їх ворог - росія та іран, а як вони відносяться до США або Туреччини - то нас вже мало хвилює.
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01.12.2024 02:08 Відповісти
Їх ворог алавіти. На Роісю та Іран їм насрати.
Як показує практика, людожери вміють співпрацювати одне з одним.

Тому я б не став покладати особливі надії, не маючи дуже гарних знань щодо особливостей тих течій та племен.
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01.12.2024 02:40 Відповісти
насправді це не так. Крім алавітів вони вважають ворогами росію, іран, США Британію та Туреччину. Ну і ще давнішні вороги це Дауля і Хезболла. Декілька мілких салафітських утворень, з якими вони розійшлись ідеологічно ще у надцятих роках можно не враховувати.
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01.12.2024 03:02 Відповісти
Так вважають ворогами Туреччину, що є по суті їх проксі і не гребують їх підтримкою.

То вони самі з сапками на Алеппо пішли. Ага. 😁 А те, що ВС Турції синхронно відсікли район бойових дій з іншої сторони - це чисте співпадіння.
І ненависні американці зараз вже інспектують захоплені склади зброї та лабораторії хімічної зброї.

Кажу ж - там все дуже, дуже не просто.
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01.12.2024 03:20 Відповісти
те що там американці, то у цьому нема нічого дивного, бо до 2018 вони були союзниками з Хайат Тахрір аш-Шам. А Турреччина вже багато років ситуативно час від часу виступала на боці сил сирійської опозиції та Тахрір аш-Шам.
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01.12.2024 03:32 Відповісти
Ну отакі непримиримі вороги вони. 😉
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01.12.2024 03:34 Відповісти
у них непримиренні вороги це росія, іран і дауля. Ну і хезболла ще.
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01.12.2024 03:37 Відповісти
звісно крім "своїх" алавітів.
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01.12.2024 03:39 Відповісти
Викинуть Роісю з Сирії - і те добре.
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01.12.2024 02:41 Відповісти
з одного боку - так, з яншого - ті хто там воював підуть на українські фронти, бо нічого іншого не вміють.
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01.12.2024 02:47 Відповісти
Спочатку, скоріше за все, туди надішлють домомогу кабами, авіацією, а може і кацапським м'яском трошки.

Той контингент, що там присутній зараз, мінімальний.
Тому армія Асада і посипалася, бо Хезболла у нокауті, а Роіся залишила там децл від того, що було у 2020-му.

Була ж мирна ж угода. 😁 А тут така підстава від Ердогана і з'ясувалося, що джихадісти дотримуються угод так, як і кацапи.
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01.12.2024 03:27 Відповісти
думаю що допомоги вже не буде, а асаду у наступному році вже підшукають житло у ростові.
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01.12.2024 03:35 Відповісти
Подивимося.
Для ***** втрата Сирії може бути навіть болючішою за Україну.
Це втрата єдиного кацапського порта у Середсемному морі та баз на Близькому сході.

У тому-то і краса ситуації - ***** не можна кидати ні того, ні цього, а у перспективі просьор і там, і тут.
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01.12.2024 03:40 Відповісти
ні, не болючіше. Бо росіянам на далеку сірію і на незрозумілу війну там *****, а от на втрату захоплених теріторій в Україні - зовсім ні. Бо "кримнаш", "там наши люді", "адінарот", "палавіна рускіх" та інша мвячня для кацапських обивателів, які не зрозуміють ***** треба було сотні тисяч вбитих і мільйон інвалідів на зрозумілій для них війні. Тому втрата сирії ніяк не позначиться на путіні всередині росії. Тому і якоїсь значної військової допомоги асаду не буде, бо він сам у себе ******* всі полімери. Тут самим не вистачає дрєвніх кімовських 170мм САУ. Так що, думаю, асаду прийдеться звикати до більш холодного клімату.
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01.12.2024 03:58 Відповісти
Не спрощуй... Росія затіяла сирійський конфлікт не "просто так"... Бо Західна Європа збиралася будувать стратегічний газопровід з Катару ще на зламі століття Однак це "смерть Кощеева" для РФ... Кому буде потрібен її газ? Тому вони використали Асада, що їм був "винен, що земля - колгоспу"... Скористалися тим, що газопровід повинен був іти через територію Сирії... І дали команду Асаду "побикувать"... Результатом сталася громадянська війна, яка шматує Сирію вже добрий третій десяток років... Само-собою - газопровід завмер у стадії проекту...
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01.12.2024 07:30 Відповісти
я не піднімаю питання нащо кремль затіяв війну у Сирії, це і так ясно. Я про те, що тепер цей газогон з Катару путіну вже пох, бо він своїм газом тепер може тільки бульки пускать у море лаптєвих. І насєлєнію васюганських болот та війна незрозуміла. Тому відступ з Сирії дя населення пройде непомітно. А відступ з України для кацапів буде черговою геополітичною катастрофою, яку вони будуть собі ятрить ще десятиріччями.
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01.12.2024 07:56 Відповісти
Пересічному росіянину байдуже на це все. Відступили з Херсону, з під Києва, наші зайняли частину Курської області і що? Там як скажуть, так і сприймуть
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01.12.2024 08:32 Відповісти
так, байдуже. Але тим не менш ми стали для них ще більшими ворогами, які їм муляють під боком. А далекі сирійці для них - що міфічні мембарці.
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01.12.2024 08:44 Відповісти
Жабам похер, що робить *****. Аби у них болото не забрали. Та дозволили десь щось вкрасти. По ходу згвалтувати. Ще при Єльцині на москві казали робітники :" Та нехай роблять що завгодно аби нам не заважали красти!"
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01.12.2024 13:39 Відповісти
росіянам похєр що робить *****, бо вони зайняті війною в Україні, а ті, якім начебто похєр марять про втрачений савєцкій саюз, навіть якщо вони його не застали. І їхнім онукам буде похер що буде робити їхній наступний гутін або мутін, і вони вже будуть марити про "утрачєнниє рускіє зємлі на бамбасе".
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01.12.2024 17:11 Відповісти
Асад ще в 2016-му викупив кілька особняків на Рубльовці... Про це тоді багато писали... Так що житло у нього вже є...
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01.12.2024 07:18 Відповісти
будуть з яником один до одного у гості їздити.
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01.12.2024 08:08 Відповісти
Зараз Асад в Москві.
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01.12.2024 16:11 Відповісти
наканецта сможет схадить па Бальшому на "лебединае озеро".
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01.12.2024 16:55 Відповісти
А чого їм "іти на українські фронти" - якщо у них Йємен під боком?
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01.12.2024 07:16 Відповісти
тоді виникне ризик, що ще і саудіти нам почнуть допомогати зброєю.
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01.12.2024 07:59 Відповісти
Нічого хорошого.Якщо їх викинуть-підуть на Україну.
Найкраще,якщо їх там побільше запакетять.
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01.12.2024 06:50 Відповісти
Не плацдарм, а шлях нафти та газу до Європи. ***** буде триматись ... до останнього патрону там. І вагнерівця.
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01.12.2024 13:35 Відповісти
Трамп-Все буде вирішувати Його Его: або просто Я (лат. ego, від грец. Εγώ - «я») - за теорією психоаналізу, та частина людської особистості, яка усвідомлюється як власне «Я» і знаходиться в контакті з навколишнім світом за допомогою сприйняття. Его здійснює планування, оцінки, запам'ятовування та іншими шляхами реагує на вплив фізичного та соціального оточення- Я і тільки Я - яка там Україна, Світ, війни, біди...?!
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01.12.2024 09:11 Відповісти
А орбан то тут каким боком ?
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01.12.2024 01:42 Відповісти
орбан ще влітку залишив свою візитку у калідорі гольф-клубу у Мар-а-Лаго а зараз трамп її знайшов.
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01.12.2024 01:49 Відповісти
ще один гарний консультант по українському питанню - фіцо. Ну, це якщо трамп знайде Словаччину на мапі, а то може помилково зателефонувати Голобу.
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01.12.2024 01:43 Відповісти
Звʼязок через посередника. Стадарти конспірологіі ФСБ. У нас таке саме.
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01.12.2024 02:10 Відповісти
а республіканець Борис Пінкус розпинається у наших ефірах, що Трамп змусить ху йла забратися на кордони 91-го року, бо він не потерпить поразки... от тільки якщо човниковим посланцем і справді буде Вітя Орбан, то і ніяких кордонів 91-го року не буде, а буде просто заморозка по якійсь компромісній для каців лінії, наприклад, і це найбільш вірогідно, по поточній лінії фронту. і що тоді буде говорити той Пінкус?
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01.12.2024 04:26 Відповісти
таке відчуття, що там просто не влада, а якійсь Long Term Care з мешканцями, повністю відірваними від реальності.
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01.12.2024 04:55 Відповісти
у них просто своя реальність - американська. є Америка демократів, для яких вплив на світ через цінності, свободу, демократію.. і є Америка республіканців, які пріоритетом серед свого впливу на світ ставлять бізнес-інтереси і силу мало зважаючи на цінності. а якщо супротивник видається більш сильним, ніж, наприклад, Ірак, то вони тоді просто розділять з ним сфери впливу. як зараз хочуть це провернути із кацапами. розділити Україну по якійсь певній лінії і для світу вважатися миротворцем, який припинив війну.
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01.12.2024 05:25 Відповісти
я не про демократів і республіканців, а про американську геронтократію. І дякуємо що нам призначили хоч вісімдесятирічного спецпредставника, а то могли би знайти і дев'яносторічного.
У США гарна медицина, там живуть довго, але деменцію ще не лікують.
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01.12.2024 05:37 Відповісти
Трумп назначіл орбана любімой женой?
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01.12.2024 06:02 Відповісти
Скажи мені,хто твій друг,і я тобі скажу,хто ти...
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01.12.2024 06:54 Відповісти
"Мадярська жаба" починає роздуваться від задоволення та самозакоханості... Він потрапив до "всесвітньої політики"!...
Деякі люди вважають, що "осідлали гребінь хвилі"... Насправді вони туди "спливли, як лайно в ополонці...".
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01.12.2024 07:24 Відповісти
Клоуни
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01.12.2024 08:43 Відповісти
24 години казава він
Тепер вітя-мішок гівні в ролі ослика-миру.
Це надовго. Головне щоб допомогу від діда байдена продовжували слати
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01.12.2024 08:52 Відповісти
Виктор *****!!!
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01.12.2024 12:43 Відповісти
жажлива новина. Ще б піськова посередником поставив. Це те саме. Жах
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01.12.2024 19:50 Відповісти
 
 