На Рівненщині працює ППО, регіон атакують "Шахеди"
Зранку 1 грудня 2024 року ворог атакує "Шахедами" Рівненську область. У регіоні працюють сили ППО.
Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюють сили ППО. Зберігаймо спокій. Віримо в професіоналізм наших захисників", - зазначив він.
Більше інформації про атаку на Рівненщину на цю хвилину немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА. За даними Повітряних сил, вночі 1 грудня було знищено 32 із 78 "Шахедів", ще 45 дронів - локаційно втрачені. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Чернігівщину, зруйновано будинок у Прилуцькому районі.
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