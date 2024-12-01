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Новини
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На Рівненщині працює ППО, регіон атакують "Шахеди"

Шахед над Рівненщиною

Зранку 1 грудня 2024 року ворог атакує "Шахедами" Рівненську область. У регіоні працюють сили ППО

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюють сили ППО. Зберігаймо спокій. Віримо в професіоналізм наших захисників", - зазначив він.

Більше інформації про атаку на Рівненщину на цю хвилину немає.

Також читайте: Нічна атака на Київщину: повітряна тривога тривала понад 9 годин, є пошкодження будинків у трьох районах. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА. За даними Повітряних сил, вночі 1 грудня було знищено 32 із 78 "Шахедів", ще 45 дронів - локаційно втрачені. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Чернігівщину, зруйновано будинок у Прилуцькому районі.

Автор: 

ППО (3180) Шахед (982) Рівненська область (1175)


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01.12.2024 10:57 Відповісти
Ні, летіли через Чернвгів-Київ-Житомир
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01.12.2024 11:02 Відповісти
МВГ трьох областей не справилися із задачею?
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01.12.2024 11:12 Відповісти
Ті, що летіли на Київ збили всі ,а інші обійшли Київ з півдня і півночі і полетіли далі.
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01.12.2024 16:09 Відповісти
Вже на Волині
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01.12.2024 11:00 Відповісти
Вараш...
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01.12.2024 11:25 Відповісти
у нас поки тихо
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01.12.2024 13:09 Відповісти
Далеко вони прочухали
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01.12.2024 11:28 Відповісти
хочуть Вараську аес ліквідувати
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01.12.2024 11:42 Відповісти
 
 