Мільйон українців вже подали заяви на отримання "тисячі від Зеленського", - Федоров (оновлено)

Станом на 13.00 1 грудня подано 870 тисяч заявок від українців на отримання 1000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка".

Про це заявила перша віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні стартувала "Зимова єПідтримка" на виплату 1000 гривень, яка буде надаватись всім українцям, які перебувають на території України. На 8:00 у нас було 30 тисяч заявок, станом на 13:00 вже подано 870 тисяч заявок від українців", - розповіла вона.

За даними міністра, в тому числі 222 тисячі - це заявки на отримання 1000 гривень для дітей.

"Ця можливість оформити і отримати 1000 гривень буде надана всім українцям впродовж 3 місяців, а витрачати їх можна буде на комунальні послуги, придбання квитків, купівлю ліків, придбання українських книжок", - нагадала Свириденко.

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Як додала представниця уряду, щоб отримати кошти, треба оновити застосунок "Дія" та отримати картку "Національний кешбек".

"Якщо немає карти "Національного кешбеку", то її можна оформити віртуально або через 15 банків-партнерів, які фізично видають ці картки. Для тих, хто відкрив цю картку, нарахування буде автоматичним", - додала вона.

Своєю чергою, очільник Мінцифри Михайло Федоро повідомив, що за 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заяв на 1 000 гривень у застосунку.

"Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає: 2 хвилини - і ви подали заяву про Зимову єПідтримку.

Нагадую, що у вас буде 3 місяці, щоб скористатися послугою", - пише Федоров.

Раніше в Мінекономіки звітували, що понад 400 тис. осіб вже подали заявку на виплату "тисячі від Зеленського".

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"