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Новини
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Мільйон українців вже подали заяви на отримання "тисячі від Зеленського", - Федоров (оновлено)

1000 від Зеленського

Станом на 13.00 1 грудня подано 870 тисяч заявок від українців на отримання 1000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка".

Про це заявила перша віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні стартувала "Зимова єПідтримка" на виплату 1000 гривень, яка буде надаватись всім українцям, які перебувають на території України. На 8:00 у нас було 30 тисяч заявок, станом на 13:00 вже подано 870 тисяч заявок від українців", - розповіла вона.

За даними міністра, в тому числі 222 тисячі - це заявки на отримання 1000 гривень для дітей.

"Ця можливість оформити і отримати 1000 гривень буде надана всім українцям впродовж 3 місяців, а витрачати їх можна буде на комунальні послуги, придбання квитків, купівлю ліків, придбання українських книжок", - нагадала Свириденко.

Також читайте: Понад 400 тис. осіб вже подали заявку на виплату "тисячі від Зеленського", - Мінекономіки

Як додала представниця уряду, щоб отримати кошти, треба оновити застосунок "Дія" та отримати картку "Національний кешбек".

"Якщо немає карти "Національного кешбеку", то її можна оформити віртуально або через 15 банків-партнерів, які фізично видають ці картки. Для тих, хто відкрив цю картку, нарахування буде автоматичним", - додала вона.

Своєю чергою, очільник Мінцифри Михайло Федоро повідомив, що за 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заяв на 1 000 гривень у застосунку.

"Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає: 2 хвилини - і ви подали заяву про Зимову єПідтримку. 
Нагадую, що у вас буде 3 місяці, щоб скористатися послугою", - пише Федоров.

Раніше в Мінекономіки звітували, що понад 400 тис. осіб вже подали заявку на виплату "тисячі від Зеленського".

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"

Автор: 

виплати (1041) Свириденко (315)


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Топ коментарі
+30
Жалюгідні істоти, нічим не відрізняються від лаптерилих.
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01.12.2024 15:26
+19
Зробіть добру та корисну справу, пожертвуйте їх на ЗСУ.
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01.12.2024 15:25
+17
Ці гроші смарагдові мародери нехай крадуть без моєї допомоги.
В пекло "нац. кешбек"
В пекло "тисячу від самодура"
В пекло "дію"
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01.12.2024 16:04
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Зробіть добру та корисну справу, пожертвуйте їх на ЗСУ.
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01.12.2024 15:25 Відповісти
Немає жодної гарантії, що вони туди дійдуть.
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01.12.2024 15:38 Відповісти
тоді задонатьте іх на користь прокурорів-пенсіонерів-інвалидів....
ті дойдуть 100 відсотків.
список знизу

https://intent.press/ru/news/anticorruption/2024/top-15-ukrainskikh-prokurorov-s-samymi-bolshimi-pensiiami-sredi-nikh-pravookhraniteli-iz-nikolaeva-i-odessy/
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01.12.2024 15:46 Відповісти
Ці гроші смарагдові мародери нехай крадуть без моєї допомоги.
В пекло "нац. кешбек"
В пекло "тисячу від самодура"
В пекло "дію"
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01.12.2024 16:04 Відповісти
Заплатіть тією тисячею компослуги , а свої особисті гроші які ви планували на них витратити - задонатьте ЗСУ , кому вважаєте за потрібне .
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01.12.2024 18:39 Відповісти
Жалюгідні істоти, нічим не відрізняються від лаптерилих.
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01.12.2024 15:26 Відповісти
" ... в проєкті держбюджету на 2025 рік дефіцит встановлений на рівні 1,6 трлн грн, що становить майже 20% прогнозованого ВВП 2025 року. При цьому підвищення податків, яке закладене у бюджет наступного року, має принести державі 140 млрд грн, ...."

Чи про що ви?
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01.12.2024 16:07 Відповісти
Податки підвищать але доходи впадуть ! Треба вивчати економіку !
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01.12.2024 16:58 Відповісти
Я так розумію це вимірювання рейтинга найвеличнішого і найсонцесяйнішого? Тільки зроблене як усе, що роблять слуги урода, через дупу, щоб ніхто не здогадався.
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01.12.2024 15:28 Відповісти
Ніф не ясно. То заяви подали, чи оновили дію й там є картки нацкешбеку?
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01.12.2024 15:30 Відповісти
Ну по факту хтось щось сказав... із числа слуг... кого турбує як вони піаряться? Зараз будуть усе одно наввипередки піарити віслюка. То і є остаточна ціль - зе!-підар.
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01.12.2024 16:12 Відповісти
Хай зілєнскій вдавиться тими грошима!!!
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01.12.2024 15:31 Відповісти
Кину гнівний коментар і піду оформлю заявку!
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01.12.2024 15:34 Відповісти
Багато хто пише гнівні коментарі, бо з сосії неможна подати заявку.
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01.12.2024 15:35 Відповісти
А багато хто продає майбутнє своїх дітей за срану тисячу, навіть не пишучи жодного гнівного коментаря.
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01.12.2024 16:22 Відповісти
Він тепер не зеленський він тепер смарагдовий.
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01.12.2024 15:37 Відповісти
Крадівник країни оЗЕ.
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01.12.2024 20:35 Відповісти
Та може то просто бот який "реєструє" "мертві души".
Зеленоригівські покидьки просто знають що багато людей гребують тією подачкою і вкрадуть ті гроші...
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01.12.2024 15:39 Відповісти
Найкраще, що ми можемо зробити з тією тищею - це задонатити на ЗСУ, а тому потрібно отримуватим, а не гребувати.
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01.12.2024 15:55 Відповісти
"Ці гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24. Витратити 1000 гривень від Зеленського можна буде до кінця 2025 року."

Я не бачу там вашого "задонатити на ЗСУ".
"UNITED24" - не пропонувати.
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01.12.2024 16:02 Відповісти
Ну, як я можу розтолкувати, як задонатити тисячу Зеленського, людині яка не хоче цього зробити?
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01.12.2024 16:09 Відповісти
Розтолковувати не потрібно, просто доведіть що знаєте відповідь на питання: "який зараз існує механізм задонатити ті гроші на ЗСУ (Сили оборони) окрім того зеленого непрозорого "UNITED24"?".
Може я на фонд генерала Марченка хотів би ті гроші віддати...
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01.12.2024 16:16 Відповісти
О господи...... Ви нічого не витрачаєте на комуналку, ліки та зв'язок? Не можете витратити 1000 з цих коштів на довірені фонди чи збори, а потім бюджетними коштами це компенсувати?
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01.12.2024 16:26 Відповісти
"Господи"?
Краще звертайтеся до мене: "Мій Білий Хазяїн"
Я не збираюсь приймати участь у довбаному зеленому цирку Шапіто навіть із благою метою.
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01.12.2024 16:35 Відповісти
https://1.zt.ua/news/misto/u-zhitomiri-cholovik-spaliv-hatu-na-zlo-druzhini.html У Житомирі чоловік спалив хату на зло дружині
Поздоровляю з потраплянням в новини. Це судячи з усього це ж про тебе? По крайній мірі, логіка та сама.
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01.12.2024 16:40 Відповісти
Підгоріло і ти перейшов на особистості?
Це передбачувана реакція "завжди правих у всьому" нарцисів які влізають у чужі розмови навіть не розуміючи її сенсу.
Там для таких як ти "відмінників" що кричать "я знаю відповідь!!!" було написано: "просто доведіть що знаєте відповідь на питання". От чого було лізти куди не кликали?
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01.12.2024 16:53 Відповісти
Ну схоже, що це в тебе підгоріло і ти кудись лізеш, може навіть на особистості. Чи вважаєш що лише тобі дозволено хамити про білих хазяїв і т.п.? Вважаєш себе пупом світу?
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01.12.2024 16:58 Відповісти
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01.12.2024 17:21 Відповісти
береш своїх 1000грн і донатиш на ЗСУ, а 1000 від "Зеленського" витрачаєш на себе.
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01.12.2024 18:58 Відповісти
І це не "тисяча Зеленського" - він зі своїх власних грошей нічого нікому не дає.
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01.12.2024 16:19 Відповісти
"Повернись живим"- можна
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01.12.2024 16:44 Відповісти
870000 смарагдових манкуртів..
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01.12.2024 15:46 Відповісти
прокурорів-пенсіонерів-інвалидів....
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01.12.2024 15:48 Відповісти
як пов'язани манкурти з смарагдою?
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01.12.2024 16:54 Відповісти
Підрахунок кількості худоби.
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01.12.2024 15:48 Відповісти
Круто, депутати, судді та крупи тех отримають ту 1000
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01.12.2024 15:57 Відповісти
Ні, крутіше, це для ніщебродов по 1000, для слуг 1000 х 1000
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01.12.2024 16:02 Відповісти
Тепер різко підскочить рівень життя.
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01.12.2024 15:57 Відповісти
Мільйон не громадян. Дані оновлюватимуться, схоже.
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01.12.2024 15:58 Відповісти
Дааа, ще богато довбойобіа в державі. Федоров каже що мульони! До речи, федоров, міліони це скільки? Один? Два? Чи може п'ять або десять?
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01.12.2024 15:59 Відповісти
Звичайно ж мільйони. Тільки зеленого лохторату зараз десь три-чотири мільйони.
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01.12.2024 16:28 Відповісти
Ну воно дійсно десь так.
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01.12.2024 16:37 Відповісти
Батюшка ти наш, благодєтєль, осчаслівіл!
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01.12.2024 16:07 Відповісти
а скільки тепер кусатимуть лікті ті що за кордон утекли .. монако , тисоплави , шляхівники ..
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01.12.2024 16:15 Відповісти
А що в дії є геолокація? Тоді все набуває сенсу
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01.12.2024 17:05 Відповісти
Ну тепер заживуть...
дочекалися 73 % кінця епохи бідності

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01.12.2024 16:08 Відповісти
А нафіга ти за зєлю голосувало?
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01.12.2024 17:40 Відповісти
тут видно хто за кого голосувало
як живеться, будучи бидлом, ванька?
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01.12.2024 22:50 Відповісти
Безкоштовний сир у мишеловці. Зєля з шоблою вкрав мішок грошей, а жменю кинув на дебільних злиднів, радійте

Зєлю геть. Вибори
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01.12.2024 16:08 Відповісти
Це 24 нещасні долари.
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01.12.2024 16:15 Відповісти
Прошу,не суньте Вавану у" теє" місце 1000.Щоб ЗЕленорилим не дісталось донатьте на ЗСУ.ТІЛЬКИ Й БАЧИШ ПОТРЕБУ ТО ВІЙСЬКОВИХ ТО ВОЛОНТЕРІВ.
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01.12.2024 16:09 Відповісти
за вонючую тыщу зегниды продать доступ к своим персональным данным? ну больные такое делают
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01.12.2024 16:10 Відповісти
дык! Бохата Краина!))
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01.12.2024 16:14 Відповісти
Продажні йолопи
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01.12.2024 16:14 Відповісти
И мне и мне!!!
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01.12.2024 16:18 Відповісти
Хай ця тисяча буде Зеленому Гундосу і його шоблі на гроби.
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01.12.2024 16:23 Відповісти
Українців?
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01.12.2024 16:26 Відповісти
"мудрий нарід" ніколи не запитається як у свого "зелідора" так і в самого себе-"Чому ж за ці гроші,котрі забрані з їхніх кишень ,не можна було придбати дрони,теплий одяг для солдата,а чи то виплатити їх покаліченим, інвалідам ,дітям сиротам.вдовам...?
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01.12.2024 16:29 Відповісти
Кинули людям кістку, а с 1 грудня підвищили податки, в результаті, заберуть в рази більше с кожного, - така собі гра в наперстки.
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01.12.2024 16:29 Відповісти
Уже более 870 тысяч украинцев решили отказаться от банковской тайны на 20 лет. 👍
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01.12.2024 16:30 Відповісти
А реальні люди знають, що за них хтось отримав цю тисячу ?
Микола Гоголь описав це все давним-давно - читайте "Мертві душі".
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01.12.2024 16:31 Відповісти
ваЗЕлін обіцяв пенсионерам смартфони... от дочекаюсь, зареєструюся у "дії" та отримаю тисчу!
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01.12.2024 16:33 Відповісти
Закликаю усіх "порадувати" Зеленського - отримати ці кошти, витратити їх на комуналку, взяти власну 1000 (ту що зазвичай витрачаєте на комуналку) задонатити її на довірені фонди/збори. А потім проголосувати проти популістського зеленого "кулька гречки".
Якщо ви патріот - заберіть ці кошти на власні потреби, потім обов'язково задонатьте власну 1000 на ЗСУ. Бо інакше їх заберуть 73%-ві, або витратять на дороги. Запевняю, від того що ви їх не отримаєте, вони в армію не потраплять - їх просруть зелені, або вкрадуть, або візьмуть ті хто знову оберуть зелених потвор.
Ця 1000 це злочин під час війни, але спробуйте не кричати, а максимально виправити ситуацію, як ми всі робимо з початку війни - рятуємо країну не лише від зовнішніх, а від внутрішніх ворогів.
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01.12.2024 16:36 Відповісти
Щось ти занадто активро топиш за ту тисячу! Спробуй менше палитися
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01.12.2024 17:07 Відповісти
Не так. Уже відомо, що грошей на усіх не вистачить. Тобто моя позиція проста - або їх отримають військові, через адекватних людей. Або їх отримають ті, хто і за меншу суму продасть свій голос на виборах. Більше того - коли 73%-вим кретинам не вистачить цієї 1000, може щось в їх мізках і перемкне.
Можу бути не правим, аде написаний вище варіант вважаю самим нормальним.
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01.12.2024 17:17 Відповісти
Кур&ва,спочатку довели людей до зубожіння,кинули як кістку 1000 грн і тепер радіють...потвори кінчені...😡
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01.12.2024 16:51 Відповісти
фішка у тому, що спочатку ці 1000 витягли у вигляді підвищення податків
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01.12.2024 17:10 Відповісти
кстати, помнится в связи с военным положением "ковидное" бабло перестали раздавать, дескать, тяжело, война, депутатам-судьям не хватает на масло, кто не успел тот опоздал. а тут уже и новый попил - или это именно со старых подачек осталось, о которых "забыли", цифровизация жи?
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01.12.2024 17:06 Відповісти
зейобликам гроші не тхнуть
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01.12.2024 17:08 Відповісти
головне, щоб до вечора ці 870 000 зейобликів не перетворилися у 87 000 000 зейобликів. Як рахують і брешуть смарадові покидьки ми знаємо.
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01.12.2024 17:13 Відповісти
МАДЯР відкривай банку
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01.12.2024 17:38 Відповісти
"Тисяча Зеленського" - гроші самого Зеленського? Чому кошти України почали називатися "тисяча Зеленського"?
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01.12.2024 17:43 Відповісти
Національна традиція така - піар програми чиновників, проводити за кошт бюджету і називати в їх честь. "Швидкі від прем'єра Тимошенко"..... "шкільні автобуси від Президента Януковича".... і т.п. Давня традиція.
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01.12.2024 17:52 Відповісти
Цю тисячу він з свого кармана видає, чи государственного
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01.12.2024 17:51 Відповісти
це вже другий мільйон зєлєних дерев. в основному старі дуби, молоді корабельні сосунки, та й підтоптані ж опять )).
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01.12.2024 17:52 Відповісти
Мільйон нікчем без сумління, гордості та гідності.
Прийняти подачку від зрадника з вкрадених у бюджета грошей.

Тху... лайно, а не громадяни.
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01.12.2024 18:38 Відповісти
Нахіба тут розводити срачі, обзивати людей? Ви не думали, що більшість цих людей витратить тисячу на армію? А хто ні, то може людина нужденна і не треба її засуджувати. У нас дуже багато людей втратили все своє майно, яке наживали роками, а не рідко і цілими поколіннями. Мовчки задонатьте і не кидайтеся звинуваченнями, не сійте розбрату.
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01.12.2024 19:03 Відповісти
Товариство, ті гроші все одно роздерибанять. Тому пропонується такий варіант. Берете ту всрану тисячу, оплачуєте нею особисті видатки: комуналку, аптеку і т.ін. Навзамін тисячу гривень перераховуєте перевіреним волонтерам на ЗСУ.
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01.12.2024 19:09 Відповісти
Невже всі, хто топить за ту смарагдову тисячу не читали той договір, що підсовують банки. Чого спочатку не вивчити умови, а вже потім розповідати та давати поради, що договір сподобався та на що в подальшому витрачати ті нікчемні грошІ, за які став добровільно кріпаком на 25 років.
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01.12.2024 19:13 Відповісти
1000 грн. від зеленського? це що боневтік зі свого офшора дістав гроші і роздає українцям? я так розумію, що 1000 грн. це купівля голосів на вибори херпіду.
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01.12.2024 19:37 Відповісти
Не могу понять,это хорошо или плохо?
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01.12.2024 21:55 Відповісти
 
 