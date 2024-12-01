Понад 400 тис. осіб вже подали заявку на виплату "тисячі від Зеленського", - Мінекономіки
На отримання 1000 грн в межах програми "Зимова єПідтримка" вже подали заявки понад 400 тисяч українців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
"Послуга стартувала сьогодні о 12-й ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тож активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей", - зазначила Бігун.
Вона нагадала, що перед поданням заявки необхідно оновити застосунок "Дія", після чого з’явиться додатковий розділ "Зимова єПідтримка" для отримання виплати у розмірі 1000 грн. Для тих, хто не користуються "Дією" або не має РНОКПП, є можливість звернутися до банків-партнерів програми з 10 грудня.
Також заступниця міністра зауважила, що подати заявку через "Укрпошту" неможливо. За її словами, цей поштовий оператор виплачуватиме "Зимову єПідтримку" без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу по інвалідності, а також жителям територій, де ведуться бойові дії. Виплату отримають усі громадяни, які отримують соціальну допомогу через "Укрпошту".
За її словами, замовити виплату можна до кінця зими, а використати кошти - до кінця 2025 року. Винятком є виплати через "Укрпошту", де діє інший механізм, і кошти можна отримати до кінця лютого.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"
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Я не здивуюся, якщо і ті, що отримують доходи 50-100 тис подадут заявки - приклад депутати ВР, які компенсують собі витрати на житло, проживаючи у тещі чи у інших родичів.
Але це зовсім не означає, що усі з лохторату - просто грошей немає зовсім у людей.
І принишкле х.йло сиділо тихо і не рипалось до свого здиху.
(Не відповідь вважається зливом в гівно)
Це говорить про те, що президенство боневтіка, та його зеленого кодла в усіх гілках влади, довели українців до тотального зубожіння! 🤬 Не від гарного життя, така кількість людей, за пів дня подала заявки!
Халява це те що укрнарод любить більше за все.
отже, Зєля-Чонгар може спокійно йти і на другий термін і на третій і на пожиттєве - принципові ідіоти не підведуть сцаря...
Зеленського -СмрадовогоСмарадового
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Вільним людям - зєлю геть і вибори
Трубадури возсурмили о заслугє голого короля.
Віват кароль )))