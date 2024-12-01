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Понад 400 тис. осіб вже подали заявку на виплату "тисячі від Зеленського", - Мінекономіки

Тисяча від Зеленського

На отримання 1000 грн в межах програми "Зимова єПідтримка" вже подали заявки понад 400 тисяч українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"Послуга стартувала сьогодні о 12-й ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тож активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей", - зазначила Бігун.

Вона нагадала, що перед поданням заявки необхідно оновити застосунок "Дія", після чого з’явиться додатковий розділ "Зимова єПідтримка" для отримання виплати у розмірі 1000 грн. Для тих, хто не користуються "Дією" або не має РНОКПП, є можливість звернутися до банків-партнерів програми з 10 грудня.

Також читайте: Українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ, - Мінекономіки

Також заступниця міністра зауважила, що подати заявку через "Укрпошту" неможливо. За її словами, цей поштовий оператор виплачуватиме "Зимову єПідтримку" без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу по інвалідності, а також жителям територій, де ведуться бойові дії. Виплату отримають усі громадяни, які отримують соціальну допомогу через "Укрпошту".

За її словами, замовити виплату можна до кінця зими, а використати кошти - до кінця 2025 року. Винятком є виплати через "Укрпошту", де діє інший механізм, і кошти можна отримати до кінця лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського"

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"

Автор: 

виплати (1041) єПідтримка (89)


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Топ коментарі
+28
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01.12.2024 14:23
+18
400 тис. лохов...
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01.12.2024 14:17
+18
це тисяча з бюджету,а не від зеленського. заленський з бюджету лише ******* і нічого не дає
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01.12.2024 14:22
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400 тис. лохов...
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01.12.2024 14:17 Відповісти
То є ''нє такіє руцкіє'' . Слвкохалявщіки що хайбог милує.
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01.12.2024 14:29 Відповісти
це тіко для початку...їх ох як більше
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01.12.2024 14:38 Відповісти
нє, народ просто любить халяву.
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01.12.2024 15:15 Відповісти
Чого це вони лохи? 51% пенсів отримує менше 4 тис. грн на місяць, ще 33% - середню, 5385 грн. Усього 10,8 млн пенсів, тобто 10,8 х 84% = 9,072 млн точно подадут заявки. А що їм залишається робити, коли держава їх залишила без засобів для існування? Я вже не кажу про інші категорії.
Я не здивуюся, якщо і ті, що отримують доходи 50-100 тис подадут заявки - приклад депутати ВР, які компенсують собі витрати на житло, проживаючи у тещі чи у інших родичів.
Але це зовсім не означає, що усі з лохторату - просто грошей немає зовсім у людей.
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01.12.2024 15:18 Відповісти
Та ви що, так і зелєнскава? Він що свої витягнув з кишені?
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01.12.2024 14:18 Відповісти
це його єлехторат що ще залишився в країні
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01.12.2024 14:20 Відповісти
Та солодка халява. Краще б у дупу Зе їх затовкали
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01.12.2024 14:20 Відповісти
це тисяча з бюджету,а не від зеленського. заленський з бюджету лише ******* і нічого не дає
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01.12.2024 14:22 Відповісти
Так ось для чого податки підняли Для зе!подачки.
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01.12.2024 14:56 Відповісти
Ну, что сказать... - дебилы, бл.. ь!
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01.12.2024 14:23 Відповісти
Це ті яких треба публічно відправити до РФ підсрачниками. Публічно!
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01.12.2024 14:23 Відповісти
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01.12.2024 14:23 Відповісти
22 євро
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01.12.2024 15:16 Відповісти
кольор не той, потрібно смарадовий.
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01.12.2024 15:47 Відповісти
Не беріть цю тисячу.
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01.12.2024 14:26 Відповісти
І шо, "прокурорам" віддадуть на надбавки.
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01.12.2024 14:30 Відповісти
В прокурорів і так все є.Ця тисяча не для прокурорів.
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01.12.2024 14:45 Відповісти
Наївно, залишок буде розпиляно в самий цинічний схематоз - в тендери, надбавки, премії, "сверхурочни", інакше б за 3-10 років війни уже б ракети були, ядер і міни летіли куди надо.
І принишкле х.йло сиділо тихо і не рипалось до свого здиху.
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01.12.2024 15:13 Відповісти
Краще мати чистк совість і не брати взагалі.
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01.12.2024 15:49 Відповісти
коли ти підписуєш угоду на отримання цієї тисячи, ти відмовляєшся від банківської таємниці і також надеєш на 20 років дозвіл на передачу третім особам (невідомо кому) данних усіх транзакцій і про стан твоїх рахунків.
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01.12.2024 15:52 Відповісти
где вас таких берут? 🤷🤦‍♂️
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01.12.2024 17:21 Відповісти
Тяжко бути лохом? Чи ти на зарплаті в ОП? Без лоха і жизнь плоха. 20 років у договорах між банком і третими особами.


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01.12.2024 19:43 Відповісти
Я розумію якби Порошенко на свої чесно зароблені почав роздавати наліво і на право по тисячі (хоча я не прихильник будь якої халяви ) . А з якої кишені ти витягнув кожному по тисячі . В тебе-ж ні%уя нема ні бізнесу , ні заморського дяді .
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01.12.2024 14:27 Відповісти
Антидронову ''айпетрі'' на халявну тисячу халявщикам не наклепаєш. Напиши тут Не прихильник Порошшенка хто на свої грошенята наклепав для захисту України і твоєї дупи більше ніж хтось. Може ЗЄ чи Бойко чи може сама косата з косатих Йюля.
(Не відповідь вважається зливом в гівно)
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01.12.2024 14:39 Відповісти
Якщо ви не хочете отримувати 1000 гривень,то віддайте їх мені!
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01.12.2024 14:30 Відповісти
І я теж хочу!!! Відправлю тим секретним фізикам , які кацапській шахеди відправляють на оранку білорусскіх капляних грядок
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01.12.2024 14:43 Відповісти
Тепер ця війна буде до тих пір, поки ці 400 тисяч, не стануть 73 %......
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01.12.2024 14:33 Відповісти
Зробіть корисну справу, пожертвуйте їх в зсу.
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01.12.2024 14:34 Відповісти
активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей

Це говорить про те, що президенство боневтіка, та його зеленого кодла в усіх гілках влади, довели українців до тотального зубожіння! 🤬 Не від гарного життя, така кількість людей, за пів дня подала заявки!
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01.12.2024 14:39 Відповісти
А що ти хотів? Я свою пенсію віддаю за оренду житла! В 2000 гр. ВПО мені відмовили,ходжу побираюсь і мені ця тисяча трошки допоможе!
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01.12.2024 14:42 Відповісти
Я Вас ні в чому не звинувачую, бо теж пенсіонер, і знаю що та як. Я цю тисячу, так як і ковідну, відправлю на ЗСУ, бо гроші "ідейних відказників", як завжди ******** близькі до кормушки
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01.12.2024 14:52 Відповісти
Мне одно НЕ понятно. Почему этот зелёный утырок использует деньги налогоплательщиков для подкупа избирателей ?
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01.12.2024 14:41 Відповісти
Якщо отримаю тисячу, поділю по справедливості. 50% на комуналку, 25% у волонтерський фонд Притули, 25% у волондерський фонд Стерненка.
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01.12.2024 14:42 Відповісти
І нічого в ЗСУ не попаде, бо Стерненко та Притула такі ж покидьки як і Зеленський.
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01.12.2024 15:37 Відповісти
У вас є конкретика про цих волонтерів чи це щось особисте? Може Притула і Стерненко колись вам % відстегнути відмовилися або дружину у вас увели, або родичам щось погане зробили?
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01.12.2024 15:45 Відповісти
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01.12.2024 14:44 Відповісти
Це так "Мінекономіки" працює? Замість того, щоб кожну копійку витрачати на користь України, вчасно фінансувати виробництво озброєння, контролювати, щоб жоден паразит не розкрадав, - вихваляються скільки так званих "неосвоєних" (тобто нерозкрадених) грошей роздадуть нібито "в подарунок" і нібито "від самого", хоча це бюджетні гроші, сплачені всіма, кому нібито "дарують".
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01.12.2024 14:49 Відповісти
коммуняки.
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01.12.2024 17:14 Відповісти
В парших рядах працівники прокуратури, мсек та міністерств
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01.12.2024 14:50 Відповісти
Дебіли ***...
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01.12.2024 14:53 Відповісти
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01.12.2024 14:59 Відповісти
Тупенькі миші полізли в мишеловку.
Халява це те що укрнарод любить більше за все.
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01.12.2024 15:14 Відповісти
Яка ганьба
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01.12.2024 15:16 Відповісти
кріпаки, які "умЄют жИдь" при будь-кому і завжди знайдуть виправдання цій своїй лажі..
отже, Зєля-Чонгар може спокійно йти і на другий термін і на третій і на пожиттєве - принципові ідіоти не підведуть сцаря...
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01.12.2024 15:19 Відповісти
Це як Андроповка в срср. Горілка та ж, але дешевше ! І хто від неї відмовився. Навпаки, бігли до черг, а бувало й по головам черги до завітної мрії.
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01.12.2024 15:23 Відповісти
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01.12.2024 15:41 Відповісти
Тища Зеленського -Смрадового Смарадового
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01.12.2024 15:56 Відповісти
Халява - кацапська традиція. Продати свою совість, свободу, майбутнє своє і своїх дітей за тисячу гривень. Ваші особисті будуть у реєстрі рабів
_______________

Вільним людям - зєлю геть і вибори
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01.12.2024 16:14 Відповісти
Ну я например участвую в программе нац кешбек. Сегодня заплатил за электричество, как раз то шо в октябре насобирал хватило оплатить 200 киловат. Мелочь, а приятно Не понемаю, почему все шкирятся тут в новости
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01.12.2024 17:25 Відповісти
Мені теж тисяча зайвою не буде. Але від гадьониша не візьму. Вибори
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01.12.2024 17:53 Відповісти
Нарешті! Все! Кінець епохі бідності...
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01.12.2024 16:52 Відповісти
Іпать і новини !!!
Трубадури возсурмили о заслугє голого короля.
Віват кароль )))
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01.12.2024 17:26 Відповісти
У повнеоваженнях Президента України немає права роздавати гроші із бюджету. Це можна розцінювати як заподіяння шкоди державі або у випадку призначення президентських виборів і балатування Смарадового на другий термін - підкуп виборців.
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01.12.2024 19:47 Відповісти
 
 