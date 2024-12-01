Понад 400 тис. осіб вже подали заявку на виплату "тисячі від Зеленського", - Мінекономіки

На отримання 1000 грн в межах програми "Зимова єПідтримка" вже подали заявки понад 400 тисяч українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"Послуга стартувала сьогодні о 12-й ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тож активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей", - зазначила Бігун.

Вона нагадала, що перед поданням заявки необхідно оновити застосунок "Дія", після чого з’явиться додатковий розділ "Зимова єПідтримка" для отримання виплати у розмірі 1000 грн. Для тих, хто не користуються "Дією" або не має РНОКПП, є можливість звернутися до банків-партнерів програми з 10 грудня.

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Також заступниця міністра зауважила, що подати заявку через "Укрпошту" неможливо. За її словами, цей поштовий оператор виплачуватиме "Зимову єПідтримку" без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу по інвалідності, а також жителям територій, де ведуться бойові дії. Виплату отримають усі громадяни, які отримують соціальну допомогу через "Укрпошту".

За її словами, замовити виплату можна до кінця зими, а використати кошти - до кінця 2025 року. Винятком є виплати через "Укрпошту", де діє інший механізм, і кошти можна отримати до кінця лютого.

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Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

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