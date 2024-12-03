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Новини Війна
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Військові КНДР поки не беруть активної участі у війні РФ проти України, - Пентагон

Північнокорейські військові поки активно не воюють на боці РФ

Пентагон наразі не має підтверджень активної участі військ з Північної Кореї в бойових діях проти України на боці РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

"Ми знаємо, що в багатьох випадках вони були інтегровані в російські підрозділи, і нам відомі повідомлення про загибель солдатів КНДР в результаті українських ударів по російських об'єктах. Я не можу назвати вам точну цифру, але, загалом кажучи, поки що ми не бачили, щоб військові КНДР брали участь у наступальних бойових діях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, швидше за все, станеться", - зазначив Райдер.

Нагадаємо, за даними української розвідки,  2 тисячі північнокорейських військовослужбовців було направлено до бригад морської піхоти та дивізій повітряно-десантних військ.  Перші групи військових із КНДР прибули в Курську область РФ наприкінці жовтня. Про перші бойові зіткнення українських військових із солдатами КНДР повідомлялося на початку листопада.

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Автор: 

КНДР (1210) Пентагон (1417)


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Топ коментарі
+3
Іпать смішно!Америкоси боягузи!Не те що наш лідор вмесвіту!!!!
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03.12.2024 07:32
+2
Пентагон не визнає участі військових КНДР в активних бойових діях, бо боїться ескалації. КНДР як ядерна держава може покарати США - боягузів і слабаків, яких уже ніхто не боїться
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03.12.2024 07:17
+1
Нєвзоров, від Пентагону, відрізняється тим, що не несе за свої слова ніякої відповідальності... (Як і за наслідки ним сказаного). "Пи*донув", рот закрив - і ВСЕ!... А Пентагон - офіційна державна структура, наділена функціями розвідки та аналітики... І до його розвідданих та аналітичних висновків, побудованих на їх основі, прислухаються державні структури та політики, що наділені функцією прийняття політичних та військових рішень... І вони несуть відповідальність за наслідки прийнятих рішень... Тому в Пентагоні більш обережно висловлюються стосовно існування того чи іншого факту...
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03.12.2024 07:53
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Пентагон не визнає участі військових КНДР в активних бойових діях, бо боїться ескалації. КНДР як ядерна держава може покарати США - боягузів і слабаків, яких уже ніхто не боїться
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03.12.2024 07:17 Відповісти
Іпать смішно!Америкоси боягузи!Не те що наш лідор вмесвіту!!!!
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03.12.2024 07:32 Відповісти
Нєвзоров, від Пентагону, відрізняється тим, що не несе за свої слова ніякої відповідальності... (Як і за наслідки ним сказаного). "Пи*донув", рот закрив - і ВСЕ!... А Пентагон - офіційна державна структура, наділена функціями розвідки та аналітики... І до його розвідданих та аналітичних висновків, побудованих на їх основі, прислухаються державні структури та політики, що наділені функцією прийняття політичних та військових рішень... І вони несуть відповідальність за наслідки прийнятих рішень... Тому в Пентагоні більш обережно висловлюються стосовно існування того чи іншого факту...
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03.12.2024 07:53 Відповісти
Колин Пауэлл принёс на заседание ООН пробирку, заявив, что такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса (при рассылке писем со спорами сибирской язвы тогда погибли пять человек и еще 17 человек заразились), а количество неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой - это многие десятки тысяч подобных пробирок.
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03.12.2024 08:43 Відповісти
Ну ... І до чого тут це? Сказать що хотів?
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03.12.2024 09:16 Відповісти
Пентагон - офіційна державна структура, наділена функціями розвідки та аналітики... І до його розвідданих та аналітичних висновків, побудованих на їх основі, прислухаються державні структури та політики, що наділені функцією прийняття політичних та військових рішень...
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03.12.2024 09:22 Відповісти
Рішення разгромить Ирак. Убрать конкурента Ирану. Укрепить мощь КСИР
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03.12.2024 09:23 Відповісти
І що? Не говори загадками... Я не Мессінг...
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03.12.2024 09:32 Відповісти
Ти дебіл, або провокатор
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03.12.2024 09:26 Відповісти
Нєвзоров вже вчора повідомив про 586 карєйскіх трусікав,а ПєнтаҐон не бачить)
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03.12.2024 07:41 Відповісти
Не вистачає пакетів
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03.12.2024 09:24 Відповісти
 
 