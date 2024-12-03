Військові КНДР поки не беруть активної участі у війні РФ проти України, - Пентагон

Пентагон наразі не має підтверджень активної участі військ з Північної Кореї в бойових діях проти України на боці РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

"Ми знаємо, що в багатьох випадках вони були інтегровані в російські підрозділи, і нам відомі повідомлення про загибель солдатів КНДР в результаті українських ударів по російських об'єктах. Я не можу назвати вам точну цифру, але, загалом кажучи, поки що ми не бачили, щоб військові КНДР брали участь у наступальних бойових діях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, швидше за все, станеться", - зазначив Райдер.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 2 тисячі північнокорейських військовослужбовців було направлено до бригад морської піхоти та дивізій повітряно-десантних військ. Перші групи військових із КНДР прибули в Курську область РФ наприкінці жовтня. Про перші бойові зіткнення українських військових із солдатами КНДР повідомлялося на початку листопада.

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