Военные КНДР пока не активно участвуют в войне РФ против Украины, - Пентагон

Пентагон пока не имеет подтверждений активного участия войск из Северной Кореи в боевых действиях против Украины на стороне РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

"Мы знаем, что во многих случаях они были интегрированы в российские подразделения, и нам известны сообщения о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам. Я не могу назвать вам точную цифру, но, в общем говоря, пока что мы не видели, чтобы военные КНДР участвовали в наступательных боевых действиях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет", - отметил Райдер.

Напомним, по данным украинской разведки, 2 тысячи северокорейских военнослужащих были направлены в бригады морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск. Первые группы военных из КНДР прибыли в Курскую область РФ в конце октября. О первых боевых столкновениях украинских военных с солдатами КНДР сообщалось в начале ноября.

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