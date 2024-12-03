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Новости Война
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Военные КНДР пока не активно участвуют в войне РФ против Украины, - Пентагон

Північнокорейські військові поки активно не воюють на боці РФ

Пентагон пока не имеет подтверждений активного участия войск из Северной Кореи в боевых действиях против Украины на стороне РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

"Мы знаем, что во многих случаях они были интегрированы в российские подразделения, и нам известны сообщения о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам. Я не могу назвать вам точную цифру, но, в общем говоря, пока что мы не видели, чтобы военные КНДР участвовали в наступательных боевых действиях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет", - отметил Райдер.

Напомним, по данным украинской разведки, 2 тысячи северокорейских военнослужащих были направлены в бригады морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск. Первые группы военных из КНДР прибыли в Курскую область РФ в конце октября. О первых боевых столкновениях украинских военных с солдатами КНДР сообщалось в начале ноября.

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Автор: 

КНДР (1193) Пентагон (1451)


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Топ комментарии
+3
Іпать смішно!Америкоси боягузи!Не те що наш лідор вмесвіту!!!!
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03.12.2024 07:32
+2
Пентагон не визнає участі військових КНДР в активних бойових діях, бо боїться ескалації. КНДР як ядерна держава може покарати США - боягузів і слабаків, яких уже ніхто не боїться
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03.12.2024 07:17
+1
Нєвзоров, від Пентагону, відрізняється тим, що не несе за свої слова ніякої відповідальності... (Як і за наслідки ним сказаного). "Пи*донув", рот закрив - і ВСЕ!... А Пентагон - офіційна державна структура, наділена функціями розвідки та аналітики... І до його розвідданих та аналітичних висновків, побудованих на їх основі, прислухаються державні структури та політики, що наділені функцією прийняття політичних та військових рішень... І вони несуть відповідальність за наслідки прийнятих рішень... Тому в Пентагоні більш обережно висловлюються стосовно існування того чи іншого факту...
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03.12.2024 07:53
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Пентагон не визнає участі військових КНДР в активних бойових діях, бо боїться ескалації. КНДР як ядерна держава може покарати США - боягузів і слабаків, яких уже ніхто не боїться
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03.12.2024 07:17 Ответить
Іпать смішно!Америкоси боягузи!Не те що наш лідор вмесвіту!!!!
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03.12.2024 07:32 Ответить
Нєвзоров, від Пентагону, відрізняється тим, що не несе за свої слова ніякої відповідальності... (Як і за наслідки ним сказаного). "Пи*донув", рот закрив - і ВСЕ!... А Пентагон - офіційна державна структура, наділена функціями розвідки та аналітики... І до його розвідданих та аналітичних висновків, побудованих на їх основі, прислухаються державні структури та політики, що наділені функцією прийняття політичних та військових рішень... І вони несуть відповідальність за наслідки прийнятих рішень... Тому в Пентагоні більш обережно висловлюються стосовно існування того чи іншого факту...
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03.12.2024 07:53 Ответить
Колин Пауэлл принёс на заседание ООН пробирку, заявив, что такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса (при рассылке писем со спорами сибирской язвы тогда погибли пять человек и еще 17 человек заразились), а количество неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой - это многие десятки тысяч подобных пробирок.
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03.12.2024 08:43 Ответить
Ну ... І до чого тут це? Сказать що хотів?
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03.12.2024 09:16 Ответить
Пентагон - офіційна державна структура, наділена функціями розвідки та аналітики... І до його розвідданих та аналітичних висновків, побудованих на їх основі, прислухаються державні структури та політики, що наділені функцією прийняття політичних та військових рішень...
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03.12.2024 09:22 Ответить
Рішення разгромить Ирак. Убрать конкурента Ирану. Укрепить мощь КСИР
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03.12.2024 09:23 Ответить
І що? Не говори загадками... Я не Мессінг...
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03.12.2024 09:32 Ответить
Ти дебіл, або провокатор
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03.12.2024 09:26 Ответить
Нєвзоров вже вчора повідомив про 586 карєйскіх трусікав,а ПєнтаҐон не бачить)
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03.12.2024 07:41 Ответить
Не вистачає пакетів
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03.12.2024 09:24 Ответить
 
 