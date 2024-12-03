За останні 72 години близько 3 тисяч військових, які були в СЗЧ, повернулися до лав ЗСУ, - Військова служба правопорядку

За останні 72 години близько 3 тисячі військовослужбовців, які були в самовільному залишенні частини (СЗЧ), добровільно повернулися до служби.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного управління ВСП ЗСУ Олександр Гринчук, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"За останній місяць до лав ЗСУ повернулося 6 тисяч військовослужбовців, за 72 години (після набуття чинності законом, - ред.) близько 3 тисяч стали до лав", - повідомив Гринчук.

Відповідаючи на запитання про те, яка точна кількість військовослужбовців перебуває зараз у статусі СЗЧ, Гринчук сказав, що "ця цифра, як і чисельність наших Збройних сил, є чутливою".

За його словами, цю інформацію часто подають у спотвореному вигляді, й вона працює на ворога.

"Служба правопорядку обліковує випадки СЗЧ.... Військовий може повернутися (упродовж трьох діб у частину, - ред.), коли він уже облікований", - сказав Гринчук.

Також він додав, що чималий відсоток військовослужбовців самостійно повертається на військову службу. За його словами, від загальної кількості випадків їх приблизно 40-60%.

Окрім цього, Гринчук пояснив, що мають місце випадки непорозуміння й неправильної кваліфікації командиром дій військового.

"Непокора, невиконання наказу - і відправляють їх у СЗЧ", - сказав представник ВСП.

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Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, 28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

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