За последние 72 часа около 3 тысяч военных, которые были в СОЧ, вернулись в ряды ВСУ, - Военная служба правопорядка

За последние 72 часа около 3 тысячи военнослужащих, которые были в самовольном оставлении части (СОЧ), добровольно вернулись к службе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного управления ВСП ВСУ Александр Гринчук, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"За последний месяц в ряды ВСУ вернулось 6 тысяч военнослужащих, за 72 часа (после вступ ления в силу закона, - ред.) около 3 тысяч стали в ряды", - сообщил Гринчук.

Отвечая на вопрос о том, какое точное количество военнослужащих находится сейчас в статусе СОЧ, Гринчук сказал, что "эта цифра, как и численность наших Вооруженных сил, является чувствительной".

По его словам, эту информацию часто подают в искаженном виде, и она работает на врага.

"Служба правопорядка учитывает случаи СОЧ.... Военный может вернуться (в течение трех суток в часть, - ред.), когда он уже учтен", - сказал Гринчук.

Также он добавил, что немалый процент военнослужащих самостоятельно возвращается на военную службу. По его словам, от общего количества случаев их примерно 40-60%.

Кроме этого, Гринчук объяснил, что имеют место случаи недоразумения и неправильной квалификации командиром действий военного.

"Неповиновение, невыполнение приказа - и отправляют их в СОЧ", - сказал представитель ВСП.

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Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, 28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

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