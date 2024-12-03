Уряд Південної Кореї скасував воєнний стан, - Yonhap
Південнокорейський уряд скасував воєнний стан в країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
Воєнний стан в країні тривав близько 6 годин. Також повідомляється, що військові повернулися до казарм.
Представник найбільшої опозиційної Демократичної партії заявив, що президенту Юн Сок Йоль не уникнути звинувачень у державній зраді і закликав його піти у відставку.
Воєнний стан у Південній Кореї
У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.
За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".
Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.
Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.
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Річ у тому, що Сеул вважає Північ чимось на кшталт "ДНР". А це ж мільйони людей, що застрягли у минулому. Уявіть собі, що хоча б мільйон нових громадян переїхав на Південь. Що б вони там робили? Жебракували? Мільйони безправних людей отримали б право голосу, не маючи уяви про політичне життя і різні популісти ними б маніпулювали, як хотіли?
Як зазначив речник Міноборони США, удар знищив три РСЗВ, танк Т-64 та міномети, що становили загрозу силам США та коаліції проти ІДІЛ. Генерал-майор назвав це «ударом з метою самооборони» у відповідь на запуск ракет і мінометний обстріл американської бази.
«Ці дії з метою самооборони успішно усунули безпосередню загрозу для особового складу США й не були пов'язані з будь-якими масштабними діями на північному заході Сирії», - наголосив Райдер.
Речник Пентагону зазначив, що наразі встановлюється, чиїм силам належали знищені системи.
І чому, це настільки важливо, що аж військовий стан?
Таке враження, що журналісти вхопили поверхнево якісь події але справжньої причини не знають.
Його партія пролетіла на виборах навесні, і у парламенті більшість яка йому оппонує. От він вирішив влаштувати переворот.
Але дурних нема, голова фракції його власної партії виступив проти цього.
Для нас все ж краще якби влада була сконцентрована в руках президента , бо він підтримує військову допомогу Україні . Опозиція ж категорично проти , саме вона блокує в парламенті допомогу нам . До того ж , як повідомляють - вона і дійсно симпатизує Китаю , північнокорейському біляшу і навіть в деякій мірі - русні .