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Уряд Південної Кореї скасував воєнний стан, - Yonhap

В Південній Кореї скасували воєнний стан

Південнокорейський уряд скасував воєнний стан в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Воєнний стан в країні тривав близько 6 годин. Також повідомляється, що військові повернулися до казарм.

Представник найбільшої опозиційної Демократичної партії заявив, що президенту Юн Сок Йоль не уникнути звинувачень у державній зраді і закликав його піти у відставку.

Також читайте: Президент Південної Кореї Йоль пообіцяв скасувати воєнний стан у країні

Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Автор: 

Південна Корея (451) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+5
Вони нікому не потрібні. Південна Корея боїться краху КНДР більше, ніж їхніх ракет.
Річ у тому, що Сеул вважає Північ чимось на кшталт "ДНР". А це ж мільйони людей, що застрягли у минулому. Уявіть собі, що хоча б мільйон нових громадян переїхав на Південь. Що б вони там робили? Жебракували? Мільйони безправних людей отримали б право голосу, не маючи уяви про політичне життя і різні популісти ними б маніпулювали, як хотіли?
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03.12.2024 22:43
+5
Ну судячи з повідомлень в змі , і президент Кореї і опозиційна йому партія Тобуро ( демократична опозиція ) - обоє рябоє ,, і ті і інші - не святі і безгрішні .
Для нас все ж краще якби влада була сконцентрована в руках президента , бо він підтримує військову допомогу Україні . Опозиція ж категорично проти , саме вона блокує в парламенті допомогу нам . До того ж , як повідомляють - вона і дійсно симпатизує Китаю , північнокорейському біляшу і навіть в деякій мірі - русні .
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03.12.2024 23:44
+4
А з якого переляку ліваки хотіли зняти аудитора та прокурора?

І чому, це настільки важливо, що аж військовий стан?

Таке враження, що журналісти вхопили поверхнево якісь події але справжньої причини не знають.
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03.12.2024 22:40
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Пропівнічнокорейські сили у Південній Кореї???
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03.12.2024 22:40 Відповісти
Вони нікому не потрібні. Південна Корея боїться краху КНДР більше, ніж їхніх ракет.
Річ у тому, що Сеул вважає Північ чимось на кшталт "ДНР". А це ж мільйони людей, що застрягли у минулому. Уявіть собі, що хоча б мільйон нових громадян переїхав на Південь. Що б вони там робили? Жебракували? Мільйони безправних людей отримали б право голосу, не маючи уяви про політичне життя і різні популісти ними б маніпулювали, як хотіли?
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03.12.2024 22:43 Відповісти
неправда. Я з ними спілкувався Вони хочуть воззєднання.
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04.12.2024 00:14 Відповісти
За словами речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера, сили Центрального командування США в https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/boji-v-siriji-rosiya-mozhe-vivesti-korabli-z-vazhlivoji-bazi-v-siriji-50471392.html Сирії знищили кілька реактивних систем залпового вогню, танк та інше озброєння, яке загрожувало безпеці американських військових у регіоні.

Як зазначив речник Міноборони США, удар знищив три РСЗВ, танк Т-64 та міномети, що становили загрозу силам США та коаліції проти ІДІЛ. Генерал-майор назвав це «ударом з метою самооборони» у відповідь на запуск ракет і мінометний обстріл американської бази.

«Ці дії з метою самооборони успішно усунули безпосередню загрозу для особового складу США й не були пов'язані з будь-якими масштабними діями на північному заході Сирії», - наголосив Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що наразі встановлюється, чиїм силам належали знищені системи.
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04.12.2024 00:52 Відповісти
А з якого переляку ліваки хотіли зняти аудитора та прокурора?

І чому, це настільки важливо, що аж військовий стан?

Таке враження, що журналісти вхопили поверхнево якісь події але справжньої причини не знають.
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03.12.2024 22:40 Відповісти
Що, китайці пообіцяли вам мир і ви повірили? візьміть розмінуйте чонгар чи що у вас там
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03.12.2024 22:41 Відповісти
В них Чонгар це 38 паралель!!!
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03.12.2024 22:53 Відповісти
Якась дивна в Південній Кореї " демократична опозиція" ,, симпатизує авторитарним режимам .
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03.12.2024 22:47 Відповісти
Жодні докази держзради президент чи його міністр оборони показати не змогли. Уся їхня "антидержавність" це незгода з його політикою та спроби зняти людей що покривали його корумпованість.

Його партія пролетіла на виборах навесні, і у парламенті більшість яка йому оппонує. От він вирішив влаштувати переворот.

Але дурних нема, голова фракції його власної партії виступив проти цього.
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03.12.2024 23:14 Відповісти
Ну судячи з повідомлень в змі , і президент Кореї і опозиційна йому партія Тобуро ( демократична опозиція ) - обоє рябоє ,, і ті і інші - не святі і безгрішні .
Для нас все ж краще якби влада була сконцентрована в руках президента , бо він підтримує військову допомогу Україні . Опозиція ж категорично проти , саме вона блокує в парламенті допомогу нам . До того ж , як повідомляють - вона і дійсно симпатизує Китаю , північнокорейському біляшу і навіть в деякій мірі - русні .
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03.12.2024 23:44 Відповісти
цирк на дроті...
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03.12.2024 23:02 Відповісти
Майдан переміг
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03.12.2024 23:09 Відповісти
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03.12.2024 23:21 Відповісти
Якщо главний апазіцианєр верищить при кожному своєму виступі про дружбу з расєйськими терористами, то українці точно повинні розуміти на чиєму боці бути.
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04.12.2024 03:13 Відповісти
 
 