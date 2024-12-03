Уряд Південної Кореї скасував воєнний стан, - Yonhap

Південнокорейський уряд скасував воєнний стан в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Воєнний стан в країні тривав близько 6 годин. Також повідомляється, що військові повернулися до казарм.

Представник найбільшої опозиційної Демократичної партії заявив, що президенту Юн Сок Йоль не уникнути звинувачень у державній зраді і закликав його піти у відставку.

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Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.