Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ, допоки союзники не нададуть більше зброї, - NYT
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути сильнішу позицію на переговорах.
Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Рютте наголосив, що Україна сама має вирішити, коли розпочинати переговори з РФ щодо завершення війни.
Але на тлі того, що новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Росії, Рютте закликав членів НАТО активізувати постачання зброї, боєприпасів і протиповітряної оборони до України, перш ніж будуть спроби досягнути перемир'я.
"Давайте не проводити всі ці дискусії про те, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться ці мирні переговори... Тому я б сказав: більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", - заявив генсек Північноатлантичного Альянсу.
Раніше Рююте заявив, що головними напрямками допомоги Україні є відновлення енергетичної інфраструктури, зміцнення протиповітряної оборони та посилення військової підтримки.
Будь ласка, зачекайте...
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А хто вам досі заважав?
Хоча, думаю що потужний зробить все можливе для реалізації такого плану...
І ,будь ласка, не плутайте українців і Зе-скот
"NATO Chief Urges More Weapons for Ukraine Ahead of Any Peace Talks"
Трохи не так перекладається
А то тут у темі вже збурення зелених говно-хвиль
Mark Rutte said it was up to Ukraine to decide when it was ready to begin negotiations with Russia - and that the West should help strengthen Kyiv's position beforehan
І що в цьому поганому.
Чи у подаляка - писачі, але не читачі
Клоуни недолуглі
Так что самый нормальный вариант это уничтожение путлеровцев пока путлеру нечем будет оккупировать и он не свалит.
До того ж, українці теж не вічні і їх набагато меньше. Якщо захід так і буде ******* страдать і тільки обіцяти та потужно непокоїтись, то українці скінчаться скоріше, ніж лапті.
Доводиться юзати чучхістів.
Тому - ні , нема. Якби було робили б мобілізацію не з 18 , а з 25 рочків
кацапи воюють за гроші тож мотивація в них 0-ва
корейці воюють за пайку так шо мотивація взагалі від'ємна
А далі як завжди згадали Трампа...
Якщо викреслити США після 1 жовтня - дати закінчення фінроку, на який був розрахований PDA
То всі країни, окрім США поставили за 2 місяці
гаубиць 23шт
ппо 12шт
танки 8шт
бмп 20шт
літаки 6шт
Взявши вислів "Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць."
та половину від запиту (для переговорів), то потрібно почекати 2+ роки
Вместо того, чтобы дать как можно больше оружия для продолжения борьбы этот гений предлагает продолжать в ожидании того, что может быть когда-то дадут )
Мы же мужиков штампуем как крышки для бутылок, ****, давайте ещё 3 годика лопатами повоюем, а потом все равно проведем переговоры, только стоя уже по Днепру....
Конченные, оторванные от реальности идиоты