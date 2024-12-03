Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ, допоки союзники не нададуть більше зброї, - NYT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути сильнішу позицію на переговорах.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Рютте наголосив, що Україна сама має вирішити, коли розпочинати переговори з РФ щодо завершення війни.

Але на тлі того, що новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Росії, Рютте закликав членів НАТО активізувати постачання зброї, боєприпасів і протиповітряної оборони до України, перш ніж будуть спроби досягнути перемир'я.

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"Давайте не проводити всі ці дискусії про те, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться ці мирні переговори... Тому я б сказав: більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", - заявив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Раніше Рююте заявив, що головними напрямками допомоги Україні є відновлення енергетичної інфраструктури, зміцнення протиповітряної оборони та посилення військової підтримки.

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