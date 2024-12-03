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Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ, допоки союзники не нададуть більше зброї, - NYT

Рютте про потенційні перемовини України з рф

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути сильнішу позицію на переговорах.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Рютте наголосив, що Україна сама має вирішити, коли розпочинати переговори з РФ щодо завершення війни.

Але на тлі того, що новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Росії, Рютте закликав членів НАТО активізувати постачання зброї, боєприпасів і протиповітряної оборони до України, перш ніж будуть спроби досягнути перемир'я.

Читайте також: Фронт рухається на захід, НАТО має допомогти Україні зупинити просування РФ, - Рютте

"Давайте не проводити всі ці дискусії про те, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться ці мирні переговори... Тому я б сказав: більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", - заявив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Раніше Рююте заявив, що головними напрямками допомоги Україні є відновлення енергетичної інфраструктури, зміцнення протиповітряної оборони та посилення військової підтримки.

Читайте також: У НАТО не бачать ознак, що Путін готується до будь-якого перемир’я, - Рютте

Автор: 

НАТО (6424) допомога (8300) Рютте Марк (384) переговори з Росією (1063)


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Топ коментарі
+30
допоки союзники не нададуть більше зброї

А хто вам досі заважав?
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03.12.2024 23:36
+25
"Воюйте, чуваки, поки ми вам не дамо все, що ви просите. А надамо ми вам це ніколи, ну або ж в 2053-му. Ми ще не визначились крч. Але ви там воюйте, ви великі молодці, всього вам найкращого."
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03.12.2024 23:43
+18
А де 73% , що голосували за ЗеШапіто і не хоче зараз відстояти свій вибір
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03.12.2024 23:52
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допоки союзники не нададуть більше зброї

А хто вам досі заважав?
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03.12.2024 23:36 Відповісти
А де 73% , що голосували за ЗеШапіто і не хоче зараз відстояти свій вибір
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03.12.2024 23:52 Відповісти
А де магазин із мізками для талдичащих про 73%? Ці самі проценти і за пороха голосували в свій час, а ще за Кучму з Кравчуком, та любителя меду.
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04.12.2024 04:49 Відповісти
Вони воюють у відмінності від тебе, і кого ти 2% вибереш без їх голосів. Думати потрібно, а не методичку передруковувати
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04.12.2024 07:22 Відповісти
Зебілам все ж не дає спокою той порох 😁
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04.12.2024 10:18 Відповісти
Менi не стидно за мiй вибiр Порошенко своiм президентом, а як вам за cвiй вибор? 😏
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04.12.2024 10:33 Відповісти
Намагаєшся на кого спихнути провину за свою помилку 2019 , що призвела до кататсрофи , що є назараз. ну-ну
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04.12.2024 11:03 Відповісти
Не надо умничать. Они только сейчас сами начали гнать оружие .Пока они находились в благостном состоянии от договоров и разоружадись, в это время Путин ,плевав на договоры ,вооружался. И сейчас они начали гнать оружие,которое доэтого разбазарили. Примером может быть Украина . Погуглите сколько у нас было самолётов,танков,орудий ,ракет(Вспомните скандалы с ракетами. Их потом через болгарию сплавили. А кольчуги?Да не перечесть всего ,что мы разпродали. И постоянные скандалы с продажей вооружения. И хватит про 73%. У самих 27% не лучше.
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04.12.2024 13:44 Відповісти
Логічний хід. Чим менше залишиться від України- тим менше зброї треба надати .
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03.12.2024 23:39 Відповісти
Гадаєш саме цими думками керувався Зе , коли усував Залужного ?
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03.12.2024 23:54 Відповісти
Він здатен думати ?
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04.12.2024 00:20 Відповісти
О тепер , ти зрозумів, що захід не можуть бути більшими українцями , ніж ми самі
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04.12.2024 00:50 Відповісти
Найбільші українці живуть в Канаді , але точно не тут.
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04.12.2024 01:07 Відповісти
Ну з огляду , що навіть в Канаді у 2019 не голосували за ваЗелін ,а за Порох - все можливо
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04.12.2024 01:09 Відповісти
Типичная реплика для кацапа
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04.12.2024 06:08 Відповісти
Я й ще і хотів йому відповісти , чому нам потрібен не ваЗелін ,а Залужний,але його висер вже видалили
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04.12.2024 10:35 Відповісти
О,ви неначе еталон неадекватного,хотів би вас показати студентам, за винагороду,звичайно, не хвилюйтеся
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04.12.2024 13:51 Відповісти
невже трамп підказав?
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03.12.2024 23:40 Відповісти
Оооо, ще один намалювався. Ви там повоюйте ще, поки ми будемо дуже стурбовуватися.
Хоча, думаю що потужний зробить все можливе для реалізації такого плану...
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03.12.2024 23:42 Відповісти
"Воюйте, чуваки, поки ми вам не дамо все, що ви просите. А надамо ми вам це ніколи, ну або ж в 2053-му. Ми ще не визначились крч. Але ви там воюйте, ви великі молодці, всього вам найкращого."
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03.12.2024 23:43 Відповісти
Тобто ти проти того, щоб Україна воювала з росією.
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03.12.2024 23:49 Відповісти
Спочатку нагалосують по приколу ,а потім не бажають захищати свій вибір
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03.12.2024 23:55 Відповісти
Тоді чого скиглити у бік заходу. І досить флудити. Пише все в одному коментарі
І ,будь ласка, не плутайте українців і Зе-скот
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04.12.2024 00:04 Відповісти
Значить ти хочеш, щоб Україна була у складі росіі. І якщо таких, як ти набереться критична маса, то тоді Україна опиниться у складі росіі. Така от станеться зміна.
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04.12.2024 00:09 Відповісти
Це змінює те, що одразу ж видно хто тут підтримує рашистів
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04.12.2024 00:16 Відповісти
Звісно. Він проти,бо це підарський бот з штатної для ресурсу ферми,як і март ,федоренко,петренко,дермачук,дорофєєв,бласт -і ще з десяток
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04.12.2024 00:55 Відповісти
Це ж кацап, якого треба відправляти в спам
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04.12.2024 06:10 Відповісти
Скажи спасибі, що допомагають, вони не зобов'язані були це робити, але підтримують нас. А з такими як ти можуть і припинити. У них теж є свої проблеми, і теж мають бути готові захистити себе.
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04.12.2024 07:29 Відповісти
Ви - давайте зброю . Переговорів і так не буде . ***** на них не піде .
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03.12.2024 23:54 Відповісти
І взагалі
"NATO Chief Urges More Weapons for Ukraine Ahead of Any Peace Talks"
Трохи не так перекладається
А то тут у темі вже збурення зелених говно-хвиль
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03.12.2024 23:58 Відповісти
"NATO's new top diplomat suggested on Tuesday that Ukraine should put off any peace talks with Russia until Western allies can send enough military aid to help Kyiv push ahead on the battlefield and garner a stronger negotiating position." NYT
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04.12.2024 06:09 Відповісти
Top diplomat "no name" not equal to Rutte.

Mark Rutte said it was up to Ukraine to decide when it was ready to begin negotiations with Russia - and that the West should help strengthen Kyiv's position beforehan
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04.12.2024 10:32 Відповісти
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04.12.2024 00:02 Відповісти
Mark Rutte said it was up to Ukraine to decide when it was ready to begin negotiations with Russia - and that the West should help strengthen Kyiv's position beforehan

І що в цьому поганому.
Чи у подаляка - писачі, але не читачі
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04.12.2024 00:05 Відповісти
В російському інформаційному просторі продовжують наголошувати, що путін не зацікавлений у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, яке призведе до чогось меншого, ніж повна капітуляція України, заявив у своєму звіті 2 грудня американський Інститут вивчення війни.
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04.12.2024 00:03 Відповісти
щось вчора він інші пісні співав, Віддайте, казав території, і поім домовляйтеся як їх повернути. Дебіл
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04.12.2024 00:13 Відповісти
Такі переговори пропишує ОПа ...того відкрито їх так благають, навіть Захід ...не здавати Україну
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04.12.2024 00:21 Відповісти
а шо-хтось збирався? Чи ви так-двічи на *********-попершу-"Україна не збирається на переговори-але ми радимо"-"Україна не збирається на переговори-і ми не радимо"
Клоуни недолуглі
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04.12.2024 01:10 Відповісти
От воно як - радить відкласти переговори. Тобто є що відкладати? Уважно варто слідкувати за Арахамією, бо знову в Туреччині буде щось домовлятись. І цього разу, Джонсон не зупинить повну капітуляцію, що фактично там і обговорювалась, судячи зі злитих даних.
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04.12.2024 01:41 Відповісти
Если рашка начала нанимать северокорейцев.То это говорит что она проигрывает.Она пополняет потери любыми способами.Без них она не сможет оккупировать земли.
Так что самый нормальный вариант это уничтожение путлеровцев пока путлеру нечем будет оккупировать и он не свалит.
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04.12.2024 01:48 Відповісти
Якщо рашка почала наймати північнокорейців, то це означає тільки, що ***** не хоче бухтіння в скрєптєстанє і краще заплатить кіму за його рабів. А воювати там є ще чим і ким.
До того ж, українці теж не вічні і їх набагато меньше. Якщо захід так і буде ******* страдать і тільки обіцяти та потужно непокоїтись, то українці скінчаться скоріше, ніж лапті.
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04.12.2024 02:33 Відповісти
Ні, йому пофіг на його рабів.Але рабам вже стало зрозуміло , що у Київ за 3 дні можна дійти лише грунтовими водами
Доводиться юзати чучхістів.
Тому - ні , нема. Якби було робили б мобілізацію не з 18 , а з 25 рочків
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04.12.2024 02:41 Відповісти
ніхто ще не виграв війни наймаючи найманців а не мобілізуючи власний народ

кацапи воюють за гроші тож мотивація в них 0-ва
корейці воюють за пайку так шо мотивація взагалі від'ємна
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04.12.2024 03:22 Відповісти
Наконец то европейцы начали понимать войну и давать правильные советы, выполняли бы еще эт
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04.12.2024 02:08 Відповісти
В оригіналі "Новий головний дипломат НАТО у вівторок запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією, доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу"

А далі як завжди згадали Трампа...

Якщо викреслити США після 1 жовтня - дати закінчення фінроку, на який був розрахований PDA

То всі країни, окрім США поставили за 2 місяці
гаубиць 23шт
ппо 12шт
танки 8шт
бмп 20шт
літаки 6шт

Взявши вислів "Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць."
та половину від запиту (для переговорів), то потрібно почекати 2+ роки
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04.12.2024 03:08 Відповісти
Очередная чушь )
Вместо того, чтобы дать как можно больше оружия для продолжения борьбы этот гений предлагает продолжать в ожидании того, что может быть когда-то дадут )
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04.12.2024 07:45 Відповісти
Надо было своё оружие производить (как при Порохе), а не закатывать его в асфальт 4 года.
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04.12.2024 08:05 Відповісти
Пусковая установка ракет Гром-2 (Сапсан). Стреляет очень низко, но зато недалеко.
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04.12.2024 08:09 Відповісти
Як більше зброї? Тож ескалація! Червоні лінії!
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04.12.2024 08:53 Відповісти
брехня західноєвропейських аферистів, якою в черговий раз годують український народ...
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04.12.2024 09:30 Відповісти
Капітуляція України - це війна нато з москотнею, корейцями, китаєм... Звісно, набагато "класніше" для натопоців воювати українцями, а не самим
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04.12.2024 09:54 Відповісти
Отличный план Уолтер, надёжный *****, как швейцарские часы.
Мы же мужиков штампуем как крышки для бутылок, ****, давайте ещё 3 годика лопатами повоюем, а потом все равно проведем переговоры, только стоя уже по Днепру....
Конченные, оторванные от реальности идиоты
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04.12.2024 09:59 Відповісти
Pandar Тобі,дауну, росія пропонує переговори? Ні. Вона пропонує здохнути. А ти с ам вирішуй. Здохнути. Чи жити. І ще, росія колись дотримувалась того, що було підписано на будь яких переговорах? Теж ні.
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04.12.2024 10:47 Відповісти
Ось так значить як? А цей брюте сам приїде на захист української землі чи може своїх родичів-планокурів привезе? Ким та чим воювати ось в чьом вапрос...?!
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04.12.2024 10:02 Відповісти
Так здайся. В чому питання? Руки догори, труси донизу вазелін в сраку і йди до кадирівців. Мирні переговори, тобі, дебілу, росія і не пропонуює.
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04.12.2024 10:44 Відповісти
так вже не має куди абрамси та ф-16 ставити.
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04.12.2024 11:03 Відповісти
Браво!!!! Прокинувся нарешті!!!
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04.12.2024 12:25 Відповісти
А союзники не предоставят больше оружия пока воровитая шобла у власти а шпионы правят страной.
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04.12.2024 12:58 Відповісти
Що з дипломатичної перекладається як "Воюй, Микола, а ми поки не готові"
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04.12.2024 15:25 Відповісти
 
 