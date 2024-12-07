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Кошта запросив Зеленського на саміт Євроради: Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій

Кошта запросив Зеленського на саміт Євроради

19 грудня новий президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає саміт Європейської ради, на який він запросив президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у запрошенні для лідерів країн Євросоюзу.

Кошта зазначив, що членам Європейської ради розіслали попередній порядок денний саміту.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з візиту до Києва, у перший день мого мандату. Нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки та міжнародне право перемогло", – наголосив він.

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За його словами, грудневий саміт Європейської Ради є "важливою нагодою" надіслати однозначне послання підтримки Україні для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру.

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб розповісти нам про останні події на місці та свої погляди на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", – додав Кошта.

Президент Євроради уточнив, що дискусія із Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками між членами Євроради на початку саміту. Після цього рада проведе дебати щодо України, де підсумує ситуацію та обговорить "найкращий спосіб виконати наші зобов’язання перед українським народом".

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Нагадаємо, 1 грудня Антоніу Кошта прибув із офіційним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, у 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Рада Європи (460) Кошта Антоніу (45)


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якраз те, що потрібно.
треба їхати
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07.12.2024 13:41 Відповісти
На чергові попиз**лки. Потужний це любить. Потужний це вміє.
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07.12.2024 17:51 Відповісти
Кошта хоче розпитати за кошти, які раніше виділив Євросоюз...
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07.12.2024 13:42 Відповісти
Нє! - побалакати це св"яте
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07.12.2024 13:43 Відповісти
"...запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя..." - а приїде знову дЄрмак із незрозумілими повноваженнями!!!
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07.12.2024 13:53 Відповісти
"Я запросив простроченого презедента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб розповісти нам про останні події на місці та свої погляди на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", - додав Кошта. Джерело: https://censor.net/ua/n3523922

новий президент Європейської ради Антоніо Кошта, найміть найкращих мовників світу, щоб мати змогу осягнути ту призебілену єресь яку несе "наш" юржист від папизе! та умикніть заготовлений текст від ОПи, щоб психіатрам було що обговорювати десятиліттями, якщо цьому ВИРОКУ довірили долю 73% розумово неповноцінних іржунів з України.

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07.12.2024 13:54 Відповісти
Це компенсація за відпочинок у Швейцарії на Саміту миру від барана без бавовни? Сподіваємось, що цей баран отримає наочний урок, як треба організовувати саміт. І як поводитись з КУЛЬТУРНИМИ політиками.
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07.12.2024 14:09 Відповісти
И снова ПОРТУГАЛЕЦ РУЛИТ ЕВРОПОЙ?
Педро Аграмунта Европе мало показалось ?
Португалия давно- зона влияния России и российских спецслужб
А Кошта - 1961 года рождения !!!!!!
И вы думаете - мимо него чекисты прошли?
Чекисты ,возможно, помогли ему сделать карьеру
В этом мире нет ничего случайного
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07.12.2024 14:17 Відповісти
 
 