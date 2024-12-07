Кошта запросив Зеленського на саміт Євроради: Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій

19 грудня новий президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає саміт Європейської ради, на який він запросив президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у запрошенні для лідерів країн Євросоюзу.

Кошта зазначив, що членам Європейської ради розіслали попередній порядок денний саміту.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з візиту до Києва, у перший день мого мандату. Нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки та міжнародне право перемогло", – наголосив він.

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За його словами, грудневий саміт Європейської Ради є "важливою нагодою" надіслати однозначне послання підтримки Україні для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру.

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб розповісти нам про останні події на місці та свої погляди на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", – додав Кошта.

Президент Євроради уточнив, що дискусія із Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками між членами Євроради на початку саміту. Після цього рада проведе дебати щодо України, де підсумує ситуацію та обговорить "найкращий спосіб виконати наші зобов’язання перед українським народом".

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Нагадаємо, 1 грудня Антоніу Кошта прибув із офіційним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, у 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро.