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Новини
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Ми віримо у європейське майбутнє грузинського народу, - Зеленський зустрівся із Зурабішвілі у Парижі

Зустріч Зеленського із Зурабішвілі у Парижі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається на боці грузинського народу та демократичного вибору, який той відстоює.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав на зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в Парижі.

"Ми залишаємось разом із грузинським народом та віримо у ваше європейське майбутнє – членство в ЄС та НАТО. Ми уважно стежимо за всім, що відбувається. Незалежний грузинський народ показує, що хоче рухатись від Росії", - зазначив Зеленський, додавши, що партнерство в майбутньому зробить обидві держави сильнішими.

Саломе Зурабішвілі своєю чергою подякувала главі Української держави за підтримку та сказала, що така позиція України надихає грузинів на подальший спротив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, вже відбулась його розмова з федеральним канцлером Австрійської Республіки Карлом Негаммером.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Зурабішвілі Саломе (104)


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Топ коментарі
+14
але самі робимо все, щоб Україна не потрапила в ЄС та НАТО, да, хрипатий?
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07.12.2024 17:00
+14
Говорить той, хто з демократичної країни створив тоталітарний табір із формальною Конституцією, формальними законами, верховенством сили та неосяжною і безкінечною владою силовиків
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07.12.2024 17:09
+12
а позаду "мама" дерьмак синка зельоного пасе..
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07.12.2024 17:00
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Він там що, став на щось?
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07.12.2024 16:56 Відповісти
Як у ***** - туфлі на високих підборах. 😁
Два Вована-обригана такі різні, а замашки однакові.
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07.12.2024 17:00 Відповісти
Пинєходи!
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07.12.2024 18:09 Відповісти
Ні, це Ермак Соломе підбори відірвав !
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07.12.2024 17:51 Відповісти
фотограф майже як Ванга - на фото дЄрмаку голову відтяв...
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07.12.2024 18:04 Відповісти
А Ермак тоже демократ??
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07.12.2024 18:22 Відповісти
а позаду "мама" дерьмак синка зельоного пасе..
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07.12.2024 17:00 Відповісти
але самі робимо все, щоб Україна не потрапила в ЄС та НАТО, да, хрипатий?
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07.12.2024 17:00 Відповісти
Какая нЄАжиданная встрЄча...
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07.12.2024 17:01 Відповісти
Тільки в Парижі Нотердам де Парі після пожежі відкрили, і знову зєлю приперло....
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07.12.2024 17:03 Відповісти
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07.12.2024 17:07 Відповісти
Брехливе, лицемірне "Щось"..
Коли бачишь що витворяють ці зелени "слуги", пропадає віра в європейське майбутнє українського народу(за винятком тих, хто встиг виїхати за кордон), а він балакає про майбутнє Грузії.
Нема меж цинізму зєрмаків.
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07.12.2024 17:05 Відповісти
і дєрмак за спиною...
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07.12.2024 17:08 Відповісти
зе"Л"ідор без мамкиної сіськи нікуди не їздить
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07.12.2024 17:15 Відповісти
Сіся там одна
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07.12.2024 17:36 Відповісти
+ ще 2-а по 17
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07.12.2024 18:18 Відповісти
Говорить той, хто з демократичної країни створив тоталітарний табір із формальною Конституцією, формальними законами, верховенством сили та неосяжною і безкінечною владою силовиків
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07.12.2024 17:09 Відповісти
Видається, що ішак вчергове обісрався. Зустрічається на виході з WC. Трамп найвірогідніше ще не виходив, а можливо, й не заходив.
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07.12.2024 17:09 Відповісти
в 17.00 - Янелох до Президента Франції
в 18.00 - Трамп
Зустрінуться в коридорі!!!
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07.12.2024 18:19 Відповісти
а зе!лідор, так хотів десь біля трампа постояти.
пані саломе не пощастило десь зіткнуться з зе!гундосом. попалася на фотку.
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07.12.2024 17:12 Відповісти
Трамп скоро накаже своїм охоронцям використовувати шокери, якщо Зе спробує наблизитись.
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07.12.2024 17:38 Відповісти
о, кацапориле вилізло
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07.12.2024 20:44 Відповісти
Сказонув зебіл. Сам тим часом призначив на посаду чергового мерзотника, людину медвечука
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07.12.2024 17:33 Відповісти
Сьогодні хоч би не у зімнутій піжамі і не обдовбався - і те добре
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07.12.2024 17:34 Відповісти
... ще не вечір!
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07.12.2024 18:21 Відповісти
Зіцпредседатель антимайданного реваншу говорить про "європейське мабутнє".
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07.12.2024 17:54 Відповісти
А в Європейське майбутнє українського народу воно вірить? Чи воно робить все щоб такого майбутнього в українців не було.
Засохни зараза!
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07.12.2024 17:55 Відповісти
В центрі Європи концтабір 21 ст зробив ще щось говорить про демократію
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07.12.2024 18:01 Відповісти
Звільніть Саакашвілі і грузинський народ отримає, принаймні надію на європейське майбутнє. Грузинська Революція не має Лідера і втрачає ініціативу. З кожним днем...
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07.12.2024 18:28 Відповісти
Антимайданівець Боневтік щось пробулькотів президенту, яка підтримує свій Майдан. Невже думає, що нарід все забувся і вірить його брехні?
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07.12.2024 18:42 Відповісти
Хто б казав
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07.12.2024 20:21 Відповісти
Больше Майданов, хороших и разных!
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07.12.2024 20:55 Відповісти
Сирійські повстанці показали і грузинам, і білорусам, як треба зносити РЕЖИМИ. Білоруси вже не при ділах - сплять з букетиками троянд і раді, що не їх замочили. А ось грузини мають шанс все змінити по сценарію Сирії. Без захоплень міст. Тільки треба захопити уряд та парламент. Як колись більшовики Учрєдітєльноє собраніє.
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07.12.2024 22:59 Відповісти
правильна зустріч.
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08.12.2024 23:04 Відповісти
 
 