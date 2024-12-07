Ми віримо у європейське майбутнє грузинського народу, - Зеленський зустрівся із Зурабішвілі у Парижі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається на боці грузинського народу та демократичного вибору, який той відстоює.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав на зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в Парижі.

"Ми залишаємось разом із грузинським народом та віримо у ваше європейське майбутнє – членство в ЄС та НАТО. Ми уважно стежимо за всім, що відбувається. Незалежний грузинський народ показує, що хоче рухатись від Росії", - зазначив Зеленський, додавши, що партнерство в майбутньому зробить обидві держави сильнішими.

Саломе Зурабішвілі своєю чергою подякувала главі Української держави за підтримку та сказала, що така позиція України надихає грузинів на подальший спротив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, вже відбулась його розмова з федеральним канцлером Австрійської Республіки Карлом Негаммером.