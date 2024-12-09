Суд поновив розгляд трьох справ проти ПриватБанку за позовами феросплавних заводів. Адвокати банку стверджують, що це може вплинути на суд проти Коломойського і Боголюбова в США

Суди повертаються до розгляду низки справ за позовами Нікопольського і Запорізького заводів феросплавів до ПриватБанку, які були призупинені і які наразі можуть вплинути на суд в США за позовом банку до ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова щодо виведення і відмивання коштів. Цього тижня відбудеться три судові засідання.

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявив адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський.

За його словами, йдеться про розгляд апеляційних скарг банку у справах щодо кредитів, отриманих заводами феросплавів ще до націоналізації цієї фінустанови. Він нагадав, що у 2019 році ПриватБанк подав позов проти ексвласників у США. І як тільки американський суд мав перейти до розгляду питань справи, підприємства-фігуранти справи з орбіти ексвласників банку подали низку позовів в Україні, які стосувалися виданих ним кредитів. Ці позови схожі між собою. В них позивачі намагаються довести начебто цільове використання багатомільйонних кредитів, тим самим спростувати будь-яку участь у шахрайських схемах. В позові ж державного банку, поданому в США, йдеться про виведення коштів внаслідок реалізації схеми "циклічного перекредитування", коли взяті кредити не використовуються підприємствами на господарську діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боголюбова оголошено у міжнародний розшук - Офіс Генпрокурора готує запит на його екстрадицію

"Від початку НЗФ подав багато дуже схожих один на одного позовів в господарський суд міста Києва, по кожному з них спочатку була окрема справа, а потім їх об'єднали у шість справ, - розповів адвокат. - У цих справах розглядається від одного до 15 кредитних договорів. Суть позовних вимог зводиться до того, що НЗФ просить визнати припиненими його зобов'язання за цими договорами. З аналогічними вимогами в суд звернувся і Запорізький завод феросплавів. Досі у нас слухання активно йшли по двох з цих справ, які в принципі були зразкові для інших. Вони стосувалися НЗФ. В одній розглядався один кредитний договір, в другій - об’єднано чотири позови НЗФ по чотирьох кредитних договорах.

Розгляд у інших справах в апеляції, донедавна, був призупинений. Ми не виключаємо, що пожвавлення в суді зараз викликано саме бажанням опонентів надати американському суду додаткових доказів".

Як вже писав "Цензор.НЕТ", саме через судові процеси в Україні, розгляд позову ПриватБанку в США на тривалий час було призупинено. Протягом наступних місяців, за словами адвоката Андрія Пожидаєва, американським судом вирішується, чи варто чекати на завершення розгляду зазначених справ в Україні і чи мають ці справи вплив на розгляд справи у США.

В цей час сторони можуть подавати додаткові аргументи, факти та докази. "Ми розуміємо, що опоненти будуть намагатися максимально прискорити розгляд справ в українських судах, аби подавати ці рішення як начебто додаткові докази до суду в США. Це робиться для того, щоб показати американському суду, що питання використання та повернення кредитів давно вирішено українськими судами, тому вже не має бути досліджено в рамках позову банку у США так само як і питання про виведення коштів та їх відмивання", - заявив Андрій Пожидаєв.

Також читайте: Верховний Суд поставив крапку у справі про повернення "Приватбанку" Коломойському

Але українські суди, за словами адвокатів, не мають і не можуть аналізувати та давати оцінку позовним вимогам ПриватБанку в американській справі. Їх мають дослідити в американському суді на основі належних та достатніх доказів.

Нагадаємо, що ще влітку 2016 Національний банк найняв міжнародне детективне агентство Kroll для проведення аудиту в Приватбанку. Після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року НБУ уклав договір з Kroll для проведення Forensic Audit, який мав показати, чи були розкрадання в ПриватБанку до його переходу у державну власність.

І як повідомляв "БізнесЦензор", основним висновком звіту переданого аудиторами НБУ було ​​те, що колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов використали банк для шахрайських операцій з виведення коштів вкладників банку за кордон у власних інтересах.

Наразі, як стало відомо "Цензор.НЕТ" в позові, поданому ПриватБанком в американському суді, йдеться про стягнення понад 650 млн доларів.

"Наші опоненти зрозуміли, що американський суд буде досліджувати якраз детальні схеми відмивання коштів через Україну, Кіпр та США, тому хочуть отримати рішення, де буде написано, що кредити відповідних підприємств з орбіти ексвласників банку були використані на належні цілі і, друге, що вони були повністю та належним чином повернуті. Опоненти хочуть виокремити з відповідних схем лише окремі фрагменти, і встановити нібито належність і законність їх дій в цих частинах в українських судах. Таким чином, вони намагаються втягнути ПриватБанк в цю суперечку тут, використати нашу судову систему, щоб встановити обставини, які, як вони вочевидь очікують, їм буде складно довести в США, - зазначив адвокат Олег Самсонович. – Але ми вважаємо, що це не є предметом позовів. Тому, коли наші судді починають задавати нам питання, які стосуються безпосередньо американського позову, або тих чи інших обставин, які можуть досліджуватися саме американським судом, ми завжди відповідаємо, що це не будемо коментувати те, що не стосується українських справ. Оскільки ми розуміємо мету цих позовів і наполягаємо, що український суд не має повноважень розбиратися в тому, що хочуть позивачі у США. Але, як бачите, вже 4 роки так і не можемо суду довести очевидні речі".

Його колега Андрій Пожидаєв додає, що опоненти банку численними позовами в Україні намагаються сказати, що суддя в США не має дивитися на законність чи незаконність транзакцій, адже на це все вже нібито подивися український суд і зробив свій висновок. "Сигнал для американського суду: або приймай рішення українського суду або взагалі відмовляйся від розгляду цієї справи", - вважає він.

Він також нагадав, що не тільки ПриватБанк судиться з колишніми власниками щодо виведення і відмивання коштів, там є ще процес, який ініційований урядом США. "Банк не є там учасником, але не виключено, що так само ті ж рішення можуть бути використані не тільки проти банку, а і проти уряду США", - підкреслив він.

Адвокати також розповіли, що окрім розгляду цих трьох справ, в Північному апеляційному суді має розпочатися розгляд ще однієї і теж за позовом НЗФ, по якій Верховний Суд нещодавно ухвалив постанову, скасувавши попереднє рішення Північного апеляційного суду, винесене на користь банку. В цій справі теж йдеться про кредити. "Це рішення негативно буде впливати на інші судові процеси", - вважає Дмитро Монастирський.

Читайте: НБУ оштрафував "Приватбанк" на 1,7 мільйона

За його словами, після того, як у першій справі за позовом НЗФ Велика палата Верховного Суду винесла рішення не на користь державного банку, у всіх інших справах адвокати намагалися сформувати наступну позицію: результат розгляду цієї справи не можна автоматично переносити на інші, кожну справу потрібно розглядати окремо і можна обирати, яку практику Верховного Суду застосовувати.

"Є певна практика, яку ми трактуємо на свою користь, а є рішення за першим позовом НЗФ, яке на їхню користь, - зазначив він. - Ми намагалися переконувати суди, що не можна автоматично брати і всі інші справи задовольняти на користь НЗФ, а можна дивитися на іншу практику Верховного Суду і робити висновки і на нашу користь теж.

Наразі ж Верховний Суд повернув справу на новий розгляд в апеляцію і в постанові, яку опублікували, він фактично написав, що апеляційний суд повинен враховувати висновки Великої палати у попередній справі, про яку я сказав. Фактично таким чином Верховний суд натякає Апеляційному суду, що тепер всі ці позови НЗФ потрібно вирішувати так само, як вирішувала Велика палата, тобто, на користь наших опонентів. Тому, на мій погляд, ця постанова є досить негативною для банку".