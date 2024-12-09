Суд возобновил рассмотрение трех дел против ПриватБанка по искам ферросплавных заводов. Адвокаты банка утверждают, что это может повлиять на суд против Коломойского и Боголюбова в США

Суды возвращаются к рассмотрению ряда дел по искам Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов к ПриватБанку, которые были приостановлены и которые сейчас могут повлиять на суд в США по иску банка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о выводе и отмывании средств. На этой неделе состоится три судебных заседания.

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" заявил адвокат ПриватБанка Дмитрий Монастырский.

По его словам, речь идет о рассмотрении апелляционных жалоб банка по делам по кредитам, полученным заводами ферросплавов еще до национализации этого финучреждения. Он напомнил, что в 2019 году ПриватБанк подал иск против экс-владельцев в США. И как только американский суд должен был перейти к рассмотрению вопросов дела, предприятия-фигуранты дела с орбиты экс-владельцев банка подали ряд исков в Украине, которые касались выданных им кредитов. Эти иски похожи между собой. В них истцы пытаются доказать якобы целевое использование многомиллионных кредитов, тем самым опровергнуть любое участие в мошеннических схемах. В иске же государственного банка, поданном в США, речь идет о выводе средств в результате реализации схемы "циклического перекредитования", когда взятые кредиты не используются предприятиями на хозяйственную деятельность.

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"С начала НЗФ подал много очень похожих друг на друга исков в хозяйственный суд города Киева, по каждому из них сначала было отдельное дело, а потом их объединили в шесть дел, - рассказал адвокат. - В этих делах рассматривается от одного до 15 кредитных договоров. Суть исковых требований сводится к тому, что НЗФ просит признать прекращенными его обязательства по этим договорам. С аналогичными требованиями в суд обратился и Запорожский завод ферросплавов. До сих пор у нас слушания активно шли по двум из этих дел, которые в принципе были образцовые для других. Они касались НЗФ. В одном рассматривался один кредитный договор, во втором - объединены четыре иска НЗФ по четырем кредитным договорам.

Рассмотрение по другим делам в апелляции, до недавнего времени, было приостановлено. Мы не исключаем, что оживление в суде сейчас вызвано именно желанием оппонентов предоставить американскому суду дополнительные доказательства".

Как уже писал "Цензор.НЕТ", именно из-за судебных процессов в Украине, рассмотрение иска ПриватБанка в США на длительное время было приостановлено. В течение следующих месяцев, по словам адвоката Андрея Пожидаева, американским судом решается, стоит ли ждать завершения рассмотрения указанных дел в Украине и имеют ли эти дела влияние на рассмотрение дела в США.

В это время стороны могут подавать дополнительные аргументы, факты и доказательства. "Мы понимаем, что оппоненты будут пытаться максимально ускорить рассмотрение дел в украинских судах, чтобы подавать эти решения как якобы дополнительные доказательства в суд в США. Это делается для того, чтобы показать американскому суду, что вопрос использования и возврата кредитов давно решен украинскими судами, поэтому уже не должен быть исследован в рамках иска банка в США так же как и вопрос о выводе средств и их отмывании", - заявил Андрей Пожидаев.

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Но украинские суды, по словам адвокатов, не должны и не могут анализировать и давать оценку исковым требованиям ПриватБанка в американском деле. Их должны исследовать в американском суде на основе надлежащих и достаточных доказательств.

Напомним, что еще летом 2016 Национальный банк нанял международное детективное агентство Kroll для проведения аудита в ПриватБанке. После национализации ПриватБанка в декабре 2016 года НБУ заключил договор с Kroll для проведения Forensic Audit, который должен был показать, были ли хищения в ПриватБанке до его перехода в государственную собственность.

И как сообщал "БизнесЦензор", основным выводом отчета переданного аудиторами НБУ было то, что бывшие акционеры Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали банк для мошеннических операций по выводу средств вкладчиков банка за границу в собственных интересах.

Сейчас, как стало известно "Цензор.НЕТ" в иске, поданном ПриватБанком в американском суде, речь идет о взыскании более 650 млн долларов.

"Наши оппоненты поняли, что американский суд будет исследовать как раз детальные схемы отмывания средств через Украину, Кипр и США, поэтому хотят получить решение, где будет написано, что кредиты соответствующих предприятий с орбиты экс-владельцев банка были использованы на надлежащие цели и, второе, что они были полностью и должным образом возвращены. Оппоненты хотят вычленить из соответствующих схем лишь отдельные фрагменты, и установить якобы принадлежность и законность их действий в этих частях в украинских судах. Таким образом, они пытаются втянуть ПриватБанк в этот спор здесь, использовать нашу судебную систему, чтобы установить обстоятельства, которые, как они очевидно ожидают, им будет сложно доказать в США, - отметил адвокат Олег Самсонович, - Но мы считаем, что это не является предметом исков. Поэтому, когда наши судьи начинают задавать нам вопросы, касающиеся непосредственно американского иска, или тех или иных обстоятельств, которые могут исследоваться именно американским судом, мы всегда отвечаем, что это не будем комментировать то, что не касается украинских дел. Поскольку мы понимаем цель этих исков и настаиваем, что украинский суд не имеет полномочий разбираться в том, что хотят истцы в США. Но, как видите, уже 4 года так и не можем суду доказать очевидные вещи".

Его коллега Андрей Пожидаев добавляет, что оппоненты банка многочисленными исками в Украине пытаются сказать, что судья в США не должен смотреть на законность или незаконность транзакций, ведь на это все уже якобы посмотрел украинский суд и сделал свой вывод. "Сигнал для американского суда: или принимай решение украинского суда или вообще отказывайся от рассмотрения этого дела", - считает он.

Он также напомнил, что не только ПриватБанк судится с бывшими владельцами по выводу и отмыванию средств, там есть еще процесс, который инициирован правительством США. "Банк не является там участником, но не исключено, что так же те же решения могут быть использованы не только против банка, а и против правительства США", - подчеркнул он.

Адвокаты также рассказали, что кроме рассмотрения этих трех дел, в Северном апелляционном суде должно начаться рассмотрение еще одного и тоже по иску НЗФ, по которому Верховный Суд недавно принял постановление, отменив предыдущее решение Северного апелляционного суда, вынесенное в пользу банка. В этом деле тоже речь идет о кредитах. "Это решение негативно будет влиять на другие судебные процессы", - считает Дмитрий Монастырский.

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По его словам, после того, как в первом деле по иску НЗФ Большая палата Верховного Суда вынесла решение не в пользу государственного банка, во всех остальных делах адвокаты пытались сформировать следующую позицию: результат рассмотрения этого дела нельзя автоматически переносить на другие, каждое дело нужно рассматривать отдельно и можно выбирать, какую практику Верховного Суда применять.

"Есть определенная практика, которую мы трактуем в свою пользу, а есть решение по первому иску НЗФ, которое в их пользу, - отметил он. - Мы пытались убеждать суды, что нельзя автоматически брать и все остальные дела удовлетворять в пользу НЗФ, а можно смотреть на другую практику Верховного Суда и делать выводы и в нашу пользу тоже.

Сейчас же Верховный Суд вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию и в постановлении, которое опубликовали, он фактически написал, что апелляционный суд должен учитывать выводы Большой палаты по предыдущему делу, о котором я сказал. Фактически таким образом Верховный суд намекает Апелляционному суду, что теперь все эти иски НЗФ нужно решать так же, как решала Большая палата, то есть, в пользу наших оппонентов. Поэтому, на мой взгляд, это постановление является достаточно негативным для банка".