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зґвалтування (376) підлітки (373) суд (11499) Закарпатська область (10) Мукачівський район (2) Верхні Ворота (1)

Суд у справі про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті знову зірвали: адвокати потерпілої заявляють про затягування процесу

Судове засідання у справі зґвалтування дівчинки на Закарпатті знову зірвали

13 грудня не відбулося вже третє засідання у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. Адвокатка обвинувачених підлітків безпосередньо перед судовим засіданням подала клопотання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила юридична компанія "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Зазначається, що перед початком судового засідання захисниця двох з обвинувачених подала до суду клопотання про відкладення розгляду через лікарняний дитини. Однак не надала суду жодних документів на підтвердження цих обставин.

Суд зобов’язав адвокатку підтвердити поважність причин неявки.

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Що було раніше?

У "Міллері" нагадують, що на початку листопада попередні адвокати обвинувачених раптово припинили співпрацю зі своїми клієнтами. Вони розірвали договори про правничу допомогу перед самим засіданням, і обвинувачені попросили час на пошук нових захисників.

Нових адвокатів знайшли, але 18 листопада судове засідання знову "зірвали" – тепер через нібито "зайнятість" цих адвокатів у інших справах, стверджують у юридичній компанії "Міллер".

13 грудня судовий розгляд знову не відбувся через клопотання адвокатки.

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Затягування справи

Адвокати потерпілої вважають, що це "не випадковість, а цілеспрямована свідома стратегія затягування справи".

Зазначається, що за місяць адвокатки не змогли ознайомитися із 8 томами справи.

За їхніми словами, обсяг матеріалів у справі є стандартним і цілком може бути вивчений за кілька тижнів при належній роботі.

"У результаті ми бачимо, як справа місяцями стоїть на місці, і суд не може перейти до дебатів та наблизити фінальне рішення у справі", - заявили адвокати потерпілої.

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Коли продовжать розгляд?

Наступні засідання призначені на 26 та 27 грудня. До цього часу адвокатки обвинувачених повинні ознайомитися з матеріалами справи.

Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: судове засідання втретє зірвали

Що цьому передувало?

22 жовтня адвокати юридичної компанії Міллер, які представляють інтереси потерпілої у справі про зґвалтування заявили, що обвинувачені вирішили мобілізуватися до ЗСУ в Обухівському РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

"У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Після цього Апеляційний суд скасував умовний термін для винних. Справу передали на новий судовий розгляд. Також вона перебуває на контролі омбудсмена.

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Топ коментарі
+8
Не бреши паскуда ! Ці виродки згвалтували і побили дівчинку . Сподіваюся що тебе за брехню і виправдовування наволочі настигне кара .
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13.12.2024 20:09
+5
Немає української держави, немає справедливості, немає героїв України, які б розібралися з гвалтивниками
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13.12.2024 19:33
+5
ти - не людина( і навіть не тварина.
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13.12.2024 20:13
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Немає української держави, немає справедливості, немає героїв України, які б розібралися з гвалтивниками
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13.12.2024 19:33 Відповісти
Щей конституція на паузі. Пистець шо твориться
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13.12.2024 19:45 Відповісти
Цыгане башляют.
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13.12.2024 19:57 Відповісти
Цій 14-річній уже виповнилося 17 років. Адже сама подія відбулася 24 серпня 2021 року. Ну, як подія, - школярі разом з однокласницею відзначали День незалежності в напівпідвалі (пивниці) будинку. Хильнули зайвого, роздягли п'яну дівчину, і зняли її на відео. Статевого акту не було. Про це в матеріалах справи вказано, про що стало відомо пресі.

Якби ці малолітні довбні не виклали відео в інтернет, то про цю алкогольську виходку ніхто б і не дізнався.

На мою думку, ці постійні копирсання в брудній білизні трирічної давнини завдали набагато більше моральної шкоди самій жертві, ніж сам факт негідної поведінки її кривдників. Преса роздмухала з мухи слона, хоча це й не заперечує того, що ці підлітки, - зухвалі долбойоби.

Злочин стався 24 серпня 2021 року. Знайомі потерпілої покликали її до підвалу в одному з будинків, де скоїли злочин, знімаючи його на відео. До поліції звернулася бабуся дівчинки 14 вересня. На допиті дівчинка підтвердила факт зґвалтування, поліцейські розшукали причетних до злочину двох 15-річних і 14-річного підлітків. Джерело: https://censor.net/ua/n3408210
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13.12.2024 19:58 Відповісти
Не бреши паскуда ! Ці виродки згвалтували і побили дівчинку . Сподіваюся що тебе за брехню і виправдовування наволочі настигне кара .
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13.12.2024 20:09 Відповісти
Згвалтування і сексуальне насильство, - це не одне й те саме. Статевого акту не було, і це встановив суд. Якщо можеш заперечити, - надай підтвердження.
Нехай люди самі визначать, хто з нас двох брехун.
https://censor.net/ua/news/3408210/po_faktu_umovnogo_vyroku_zakarpatskym_pidlitkam_za_grupove_nasylstvo_nad_nepovnolitnoyu_pratsyuye_robocha

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13.12.2024 20:22 Відповісти
За такі дописи і тебе не завадило б згвалтували,мразота.
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14.12.2024 09:43 Відповісти
не бреши, паскудо
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13.12.2024 20:25 Відповісти
в С1ЗО 1ж закрийте сразу взнають все
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13.12.2024 20:08 Відповісти
Ну так ,а на час т.з.,,згвалтування,, потерпіла була ще не дефлорованою,чи там вже копирсалося пів Закарпаття? Був сам факт згватування,чи тільки фотосесія?дже за це різніі терміни покарання
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13.12.2024 20:09 Відповісти
ти - не людина( і навіть не тварина.
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13.12.2024 20:13 Відповісти
Так резонні запитання задає. Був факт "задоволення статевого потягу неприродним шляхом", чи ні? Була пенетрація у вагіну пальцями, членами чи пляшкою?
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13.12.2024 22:30 Відповісти
Що не так дірего7 Чого так збудилася?
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13.12.2024 22:48 Відповісти
Копирсалося, не копирсалося це не має ніякого значення.
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14.12.2024 08:09 Відповісти
При зацікавленості прокуратура могло б клопотати про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою. Тоді б і адвокати з'являлися на засідання.
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13.12.2024 20:09 Відповісти
 
 