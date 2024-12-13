Суд у справі про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті знову зірвали: адвокати потерпілої заявляють про затягування процесу

13 грудня не відбулося вже третє засідання у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. Адвокатка обвинувачених підлітків безпосередньо перед судовим засіданням подала клопотання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила юридична компанія "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Зазначається, що перед початком судового засідання захисниця двох з обвинувачених подала до суду клопотання про відкладення розгляду через лікарняний дитини. Однак не надала суду жодних документів на підтвердження цих обставин.

Суд зобов’язав адвокатку підтвердити поважність причин неявки.

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Що було раніше?

У "Міллері" нагадують, що на початку листопада попередні адвокати обвинувачених раптово припинили співпрацю зі своїми клієнтами. Вони розірвали договори про правничу допомогу перед самим засіданням, і обвинувачені попросили час на пошук нових захисників.

Нових адвокатів знайшли, але 18 листопада судове засідання знову "зірвали" – тепер через нібито "зайнятість" цих адвокатів у інших справах, стверджують у юридичній компанії "Міллер".

13 грудня судовий розгляд знову не відбувся через клопотання адвокатки.

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Затягування справи

Адвокати потерпілої вважають, що це "не випадковість, а цілеспрямована свідома стратегія затягування справи".

Зазначається, що за місяць адвокатки не змогли ознайомитися із 8 томами справи.

За їхніми словами, обсяг матеріалів у справі є стандартним і цілком може бути вивчений за кілька тижнів при належній роботі.

"У результаті ми бачимо, як справа місяцями стоїть на місці, і суд не може перейти до дебатів та наблизити фінальне рішення у справі", - заявили адвокати потерпілої.

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Коли продовжать розгляд?

Наступні засідання призначені на 26 та 27 грудня. До цього часу адвокатки обвинувачених повинні ознайомитися з матеріалами справи.

Що цьому передувало?

22 жовтня адвокати юридичної компанії Міллер, які представляють інтереси потерпілої у справі про зґвалтування заявили, що обвинувачені вирішили мобілізуватися до ЗСУ в Обухівському РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

"У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Після цього Апеляційний суд скасував умовний термін для винних. Справу передали на новий судовий розгляд. Також вона перебуває на контролі омбудсмена.

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